11:41 05 августа

Президент Эстонии оказалась одним из самых высокооплачиваемых политиков Европы

Считать деньги в чужих карманах не принято, однако международный портал сравнения заработных плат WageIndicator решил опубликовать сравнительные данные об официальных заработных платах политических лидеров государств Европейского континента. Одним из наиболее высокооплачиваемых политиков в Европе остаётся Ангела Меркель. Годовая зарплата федерального канцлера Германии составляет около 226 тыс. евро.

Обращает на себя внимание, что среди лидеров по уровню заработной платы и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Её годовой доход в президентской должности, по сообщению упомянутого портала, поставляет около 207 тыс. евро.

Для сравнения: годовая заработная плата премьер-министра Британии Терезы Мэй составляет около 165 тыс. евро. Заработок в должности президента России у Владимира Путина, по оценкам портала, равен 123 тыс. евро. Чуть меньше уровень заработной платы у главы кабинета министров России Дмитрия Медведева (примерно на 3 тысячи рублей в месяц ниже).


В эстонских СМИ уже выразили недоумение по поводу того, как вышло, что заработная плата президента Эстонии существенно выше заработной платы премьер-министра Соединённого королевства?

Президент Эстонии оказалась одним из самых высокооплачиваемых политиков Европы


Вопросы у эстонцев возникли в связи с объёмами выполнения обязанностей политическими лидерами при учёте ещё и того, что население Эстонии примерно в 50 раз по своей численности меньше населения Британии.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Алексей7777777 Сегодня, 10:19
    А говорят они в Прибалтике все с голоду умирают...Всё,женюсь!!!Керсти-жди,скоро буду-на проезд мне вышли только,пожалуйста...
    Алексей7777777
    1. Zibelew Сегодня, 10:28
      Алексей hi У нее дети есть. И вообще какой народ, такие и президенты.
      Zibelew
      1. Алексей7777777 Сегодня, 10:36
        Да?Жаль,заживу,думал,в кои то веки как белый человек...Вот умеете вы здесь мечты на взлёте hi Придётся опять-до аванса у соседей занимать каждый месяц,как всегда... laughing
        Алексей7777777
        1. Zibelew Сегодня, 10:40
          Надо держаться до аванса. Кстати у Керсти четверо детей. Как то это не толерантно, не по гейропейски. Что, во всей Эстонии подходящего педераста не нашлось?
          Zibelew
          1. Владимир16 Сегодня, 10:47
            ...при учёте ещё и того, что население Эстонии примерно в 50 раз по своей численности меньше населения Британии...

            Так, что же ей жрать в 50 раз меньше надо? Или платье в 50 раз меньше одеть? Что за дурь тут написали?
            Глава государства!!! Она должна выглядеть ХОРОШО. А значит жить в ХОРОШИХ условиях.
            200 штук в год это 16 с половиной тысяч в месяц. Это вполне адекватные деньги для политика этого разлива.
            Скажу более - на эти деньги не по шикуешь.
            Тот факт, что они русофобы не позволит ей купить дом за 100 штук. Хоть круть, хоть верть, но лямчик выложит. Ну и далее авто, наряды и прочее.

            А вот 120 штук для премьера русского и его образ жизни не сопоставимы. Откель все при зарплате в 10 штук в месяц? Я помню, что это нерусские деньги, так и не на жигулях ездит. Однозначно женился удачно laughing
            Владимир16
            1. Zibelew Сегодня, 10:53
              Владимир hi В статье почему то не написали, что Путин неоднократно в 2015, 2016 годах урезал себе и Медведеву зарплату на 10 процентов из-за кризиса. Это упущение автора статьи не дает нам полной картины wassat
              Zibelew
        2. Чёрный Сегодня, 11:08
          Не ну а чё, тётка на передовой ЕС с ахрессором....ей окопняе полагаются wassat
          Чёрный
    2. vfqjh Сегодня, 10:29
      Ты сколько на грудь принял ? Хочу дойти до этой комундиции .
      vfqjh
    3. KUOLEMA Сегодня, 11:40
      Да там всегда жили получше чем все в СССР пока старый Томас не остановился Эстония живет
      KUOLEMA
  2. Zoldat_A Сегодня, 10:27
    Выберете меня президентом Эстонии!!! Я уже начинаю тренироваться говорить "Эээээстооооониаааааа"... .
    Ха-ха три раза нищим эстонцам, живущим на подачки Запада.....
    Zoldat_A
  3. svp67 Сегодня, 10:31
    Годовая зарплата федерального канцлера Германии составляет около 226 тыс. евро.
    Обращает на себя внимание, что среди лидеров по уровню заработной платы и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Её годовой доход в президентской должности, по сообщению упомянутого портала, поставляет около 207 тыс. евро.
    Ну с Германией понятно, она САМА ЗАРАБАТЫВАЕТ - претензий нет, но Эстония живет же НА ДОТАЦИИ. Где эстонские "навальнята" с акциями о "коруппции"? Видимо все уже "пятки салом намазали" и заграницу сбежали....
    svp67
  4. APASUS Сегодня, 10:33
    В эстонских СМИ уже выразили недоумение по поводу того, как вышло, что заработная плата президента Эстонии существенно выше заработной платы премьер-министра Соединённого королевства?

    Вот сейчас и посмотрим как выйдут из создавшейся ситуации молодые европейцы.Хотя думаю все будет в пределах демократических правил,всех обвинят в работе на Москву и статью доходе закроют.
    APASUS
  5. Altona Сегодня, 10:35
    Чем меньше страна, тем жаднее князь. Кстати, доходы руководителя Карабаха наверняка выше, мне знакомые армяне постоянно говорят об этом.
    Altona
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:40
    Антироссийсий лай неплохо оплачивается! По предварительным данным, 1 января 2017 года население Эстонии составляло 1 317 800 человек, - это круто!
    Горный стрелок
  7. Pete Mitchell Сегодня, 10:41
    Товарищи, нехорошо заглядывать в чужой кошелек wassat Статье минус, не знаю где взяли информацию, но бредни "ради красного словца". Мей получает порядка полутора лямов. Кто то поверит что ВВП получает десять евро в месяц? Жена его пресс секрктаря не стесняясь плевала на санкции и летала в Париж на бизнес джете за сыром.
    Одним словом большой минус статье. И мужики, побойтесь Бога, она ведь стр..., ну никакая fellow
    Pete Mitchell
    1. Pivot Сегодня, 10:53
      За сыром? Какой бред, вы это можете написать на укрофоруме, вас поддержат, а здесь даже не пишите этот бред.
      Pivot
      1. Pete Mitchell Сегодня, 11:20
        Это она написала в своем профиле instagramme, многократно перепечатано, вызвало целую волну возмущения среди подписчиков. Да и свадьба была явно не на чиновничью зарплату.
        Еще раз повторюсь: побойтесь Бога, эстонкая жуткая wassat

        P.S. Pivot, 404ые здесь с какого перепугу?
        Pete Mitchell
    2. УАЗ 452 Сегодня, 11:30
      А где Вы про зарплату ВВП в 10 евро прочитали?
      УАЗ 452
  8. Петр1 Сегодня, 10:43
    Зачем им вообще зарплата они ведь на гос обеспечении?
    Петр1
  9. shark Сегодня, 10:43
    ,отмороженная тетка. Как ее вижу -смешно и страшно одновременно.
    shark
    1. Zibelew Сегодня, 10:47
      Когда по улице идет, ее боятся хулиганы, и крестятся от страха в подъезде наркоманы.
      Zibelew
  10. Jovanni Сегодня, 11:09
    В эстонских СМИ уже выразили недоумение по поводу того, как вышло, что заработная плата президента Эстонии существенно выше заработной платы премьер-министра Соединённого королевства?

    Это ей за вредность приплачивают. Ну, чтобы вреднее была. Для России...
    Jovanni
  11. УАЗ 452 Сегодня, 11:28
    Если сравнивать не с Великобританией, а с Россией (цифры здесь тоже приведены), то вроде всё в порядке: ВВП на душу населения в Эстонии сейчас 17633 доллара, а в России - 8928 (сведения из Википедии), то есть разница двухкратная. Примерно такое же соотношение и по доходам населения. А разница в доходах первых лиц ближе к полуторакратной. Так кто недорабатывает за свою зарплату?
    УАЗ 452
  12. Panzermensch Сегодня, 11:35
    Так в маленькой и бедной Эстонии средняя зарплата - 1300 долларов, а в богатой и великой России - 550 долларов. О чём статья?
    Panzermensch
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