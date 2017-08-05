Президент Эстонии оказалась одним из самых высокооплачиваемых политиков Европы

Считать деньги в чужих карманах не принято, однако международный портал сравнения заработных плат WageIndicator решил опубликовать сравнительные данные об официальных заработных платах политических лидеров государств Европейского континента. Одним из наиболее высокооплачиваемых политиков в Европе остаётся Ангела Меркель. Годовая зарплата федерального канцлера Германии составляет около 226 тыс. евро.Обращает на себя внимание, что среди лидеров по уровню заработной платы и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Её годовой доход в президентской должности, по сообщению упомянутого портала, поставляет около 207 тыс. евро.Для сравнения: годовая заработная плата премьер-министра Британии Терезы Мэй составляет около 165 тыс. евро. Заработок в должности президента России у Владимира Путина, по оценкам портала, равен 123 тыс. евро. Чуть меньше уровень заработной платы у главы кабинета министров России Дмитрия Медведева (примерно на 3 тысячи рублей в месяц ниже).В эстонских СМИ уже выразили недоумение по поводу того, как вышло, что заработная плата президента Эстонии существенно выше заработной платы премьер-министра Соединённого королевства?Вопросы у эстонцев возникли в связи с объёмами выполнения обязанностей политическими лидерами при учёте ещё и того, что население Эстонии примерно в 50 раз по своей численности меньше населения Британии.