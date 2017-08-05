Новый китайский авианосец приступил к швартовочным испытаниям
Первый построенный в Китае авианосец приступил к швартовочным испытаниям на верфи в городе Далянь, сообщает портал people.com.cn. Эти испытания станут «последним экзаменом» корабля перед началом ходовых испытаний в открытом море, передает "Warspot" .
На корабле будет проверена работа силовой установки, а также возможность функционирования всех электросистем в автономном режиме. Работу двигателей проверят в режиме полной мощности, работу энергетических систем — при максимальной нагрузке.
В случае успешного прохождения швартовых испытаний новый китайский авианосец уже в ближайшее время сможет выйти в море для проверки ходовых качеств. Следующий этапом станет проверка боевых систем и возможности работы корабля с его авиакрылом.
Спуск на воду китайского авианосца прошёл 26 апреля текущего года. В ходе торжественной церемонии, в которой принимали участие высшее военное и партийное руководство страны, о борт корабля разбили бутылку шампанского, после чего он был выведен из сухого дока и пришвартован к пирсу. По предварительным оценкам, заступить на боевое дежурство корабль сможет после 2020 года.
Корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны Китая официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе прошлого года. Тогда представитель военного ведомства Ян Юйцзюнь рассказал о том, что новый корабль будет иметь водоизмещение примерно в 50 000 т и получит авиатрамплин для истребителей J-15. Кроме того, китайские военные планируют разместить на нем другие самолёты, которые пока находятся в разработке, — например, истребитель пятого поколения J-31.
Несмотря на то что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 «Кречет». По этому же проекту был создан советский авианесущий крейсер «Варяг», выкупленный у Минобороны Украины в 1998 году якобы для строительства плавучего казино. В июне 2011 года было официально объявлено, что корабль достроен как первый китайский авианосец, 10 августа того же года он вышел на ходовые испытания, а 25 сентября 2012 года вступил в строй под именем CV-16 Liao Ning.
На корабле будет проверена работа силовой установки, а также возможность функционирования всех электросистем в автономном режиме. Работу двигателей проверят в режиме полной мощности, работу энергетических систем — при максимальной нагрузке.
В случае успешного прохождения швартовых испытаний новый китайский авианосец уже в ближайшее время сможет выйти в море для проверки ходовых качеств. Следующий этапом станет проверка боевых систем и возможности работы корабля с его авиакрылом.
Спуск на воду китайского авианосца прошёл 26 апреля текущего года. В ходе торжественной церемонии, в которой принимали участие высшее военное и партийное руководство страны, о борт корабля разбили бутылку шампанского, после чего он был выведен из сухого дока и пришвартован к пирсу. По предварительным оценкам, заступить на боевое дежурство корабль сможет после 2020 года.
Корабль был заложен в ноябре 2013 года, однако Минобороны Китая официально подтвердило факт строительства нового авианосца только в январе прошлого года. Тогда представитель военного ведомства Ян Юйцзюнь рассказал о том, что новый корабль будет иметь водоизмещение примерно в 50 000 т и получит авиатрамплин для истребителей J-15. Кроме того, китайские военные планируют разместить на нем другие самолёты, которые пока находятся в разработке, — например, истребитель пятого поколения J-31.
Несмотря на то что в Китае новый авианосец называют полностью национальной разработкой, по своим размерам и форме он соответствует советским авианесущим крейсерам. Известно, что в 90-е годы китайцы выкупили у Невского проектно-конструкторского бюро комплект проектной документации авианесущих крейсеров модернизированного проекта 1143.6 «Кречет». По этому же проекту был создан советский авианесущий крейсер «Варяг», выкупленный у Минобороны Украины в 1998 году якобы для строительства плавучего казино. В июне 2011 года было официально объявлено, что корабль достроен как первый китайский авианосец, 10 августа того же года он вышел на ходовые испытания, а 25 сентября 2012 года вступил в строй под именем CV-16 Liao Ning.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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