Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

Самолетом МиГ-29 прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил. Искренне благодарю за безупречную воинскую службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба

Президент Украины Петр Порошенко поздравил летчиков с Днем воздушных сил страны, совершив полет на истребителе МиГ-29. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook - написал ПорошенкоНа снимках, распространенных пресс-секретарем президента Святославом Цеголко, видно, что Порошенко сидит позади пилота. Телеканал «112 Украина» опубликовал видео с прибытием украинского президента в аэропорт, видео самого полета Порошенко представлено не былоДень воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Согласно данным "Международного института стратегических исследований", по состоянию на 2017 год на Украине - около 80 истребителей МиГ-29.Ранее в октябре 2015 года Порошенко совершил испытательный полет на отремонтированном истребителе Су-27. Тест самолета был приурочен ко Дню защитника Украины.