16:08 05 августа

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

Президент Украины Петр Порошенко поздравил летчиков с Днем воздушных сил страны, совершив полет на истребителе МиГ-29. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook .

Самолетом МиГ-29 прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил. Искренне благодарю за безупречную воинскую службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба
- написал Порошенко

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29



На снимках, распространенных пресс-секретарем президента Святославом Цеголко, видно, что Порошенко сидит позади пилота. Телеканал «112 Украина» опубликовал видео с прибытием украинского президента в аэропорт, видео самого полета Порошенко представлено не было

День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Согласно данным "Международного института стратегических исследований", по состоянию на 2017 год на Украине - около 80 истребителей МиГ-29.

Ранее в октябре 2015 года Порошенко совершил испытательный полет на отремонтированном истребителе Су-27. Тест самолета был приурочен ко Дню защитника Украины.


Использованы фотографии: Фото: Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 35

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  1. -ш- Сегодня, 15:22
    небось на ооочень малой скорости
    -ш-
    1. 210окв Сегодня, 15:39
      Кляп во рту наверное держит..Дабы не заблевать кабину...Да и взлетать надо было не на самолете,а на воздушных шариках,жовто-блакитного цвета..Было бы патриотичнее..
      210окв
      1. cniza Сегодня, 15:48
        Видимо скоро намечаются выборы ... , не верю , что его мед. комиссия могла допустить до полета...
        cniza
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:43
      Не вижу полета.
      Владыка Ситх
      1. Zibelew Сегодня, 15:48
        Главное этот летающий боров в кабину залез. Вот существуют истребители Сухого. А Порошенко это истребитель сухого, полусухого, крепленого и особенно горилки.
        Zibelew
      2. фигвам Сегодня, 15:50
        Пеця пиарит москальские самолёты?!
        фигвам
      3. 210окв Сегодня, 16:02
        На бочке с порохом?Потроха?Вот был бы каламбур... wassat
        Цитата: Владыка Ситх
        Не вижу полета.
        210окв
    3. саняджан Сегодня, 15:56
      да как же он на ватном летаке осмелился-то, небось, неделю потом не спал, в новой "церкви" святой горилкой отпаивался
      саняджан
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:23
    И где тор Тор или Бук российский,который бы эту выхухоль летающую приземлил...ээх
    НЕКСУС
  3. Logall Сегодня, 15:24
    Скоро ни авиации, ни флота и вообще армии не станет. Одни только праздники!
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 15:58
      А вот меня интересует другое..К какому случаю это приурочено?К первому полету хохлопитека ,точнее к прогулке организованной инопланетянами десять тысяч лет назад?Или к дате ударов с воздуха по городам в Донбассе?Что за праздник у тн."украинских ВВС"?
      210окв
  4. 210окв Сегодня, 15:24
    А почему на самолете построенном "агрессором"?Что скажут "укропатриоты"?
    210окв
    1. Red_Hamer Сегодня, 15:43
      А почему на самолете построенном "агрессором"?Что скажут "укропатриоты"?
      Да как обычно, скажут, что русские у них, разработку отжали. Сначала Аляску отобрали у Украины wassat , ну и далее по списку, все у них crying эти русские отобрали! Включая название народа laughing А между тем Пеця подсуетился, пока укропатриёты желчь по поводу видео отпуска президента РФ пускают, решил выпендриться!
      Red_Hamer
      1. 210окв Сегодня, 15:45
        А китайцы "Антонова" crying Хотя тут радоваться нечего..
        Цитата: Red_Hamer
        А почему на самолете построенном "агрессором"?Что скажут "укропатриоты"?
        Да как обычно, скажут, что русские у них, разработку отжали. Сначала Аляску отобрали у Украины wassat , ну и далее по списку, все у них crying эти русские отобрали! Включая название народа laughing
        210окв
  5. DrVintorez Сегодня, 15:25
    а если бы упал - то это были происки путина!
    DrVintorez
    1. 210окв Сегодня, 15:49
      Да ему бы просто этого не дали...Возможности взлететь..
      Цитата: DrVintorez
      а если бы упал - то это были происки путина!
      210окв
      1. Смог Сегодня, 16:04
        Цитата: 210окв
        Возможности взлететь..

        Возможности , они такие, возможности....
        Смог
  6. Equalized Сегодня, 15:26
    Знатная показуха была. Пригнали самолетов из нескольких бригад ТА, включая Су-27 из Миргородской 831-ой бригады, Миг-29 из Василькова, Ил-76 из 25-ой транспортной авиабригады в Мелитополе.

    Был даже Су-24 из 7-ой бригады в Староконстантинове.

    Отличный пиар для Петропы.


    Equalized
    1. 210окв Сегодня, 15:40
      И это ВСЁ?Да уж,не густо.Точнее пусто.
      Цитата: Equalized
      Знатная показуха была. Пригнали самолетов из нескольких бригад ТА, включая Су-27 из Миргородской 831-ой бригады, Миг-29 из Василькова, Ил-76 из 25-ой транспортной авиабригады в Мелитополе.
      Был даже Су-24 из 7-ой бригады в Староконстантинове.
      Отличный пиар для Петропы.

      210окв
      1. Equalized Сегодня, 15:44
        Ну могли конечно больше пригнать, но це стоит керосину, а для показухи и это много. Вроде 4 Миг-29 в воздухе было (2 УБ и 2 боевых), 2 Су-27, 1 Ил-76, 2 Ан-26, Несколько Л-39 и прочая мелочь.
        Equalized
  7. mvg Сегодня, 15:27
    "Покорми собаку и НИЧЕГО не трогай" - сразу вспоминаю слова одного знакомого, сисадмина на крупном терминале, который процитировал слова работодателя. Так и Порося посадили сзади, на место штурмана. "Кнопки не нажимай".
    P.S.: Лавры ВВП покоя не дают, скоро за амфорами начнет нырять и аистов на юг возглавит.
    mvg
    1. dauria Сегодня, 15:52
      .: Лавры ВВП покоя не дают


      Чем лавры ВВП от Порошенковых отличаются в данном случае ? Ах, да , брюхо втянуть не может wink Говорили им, актёров подбирать "брутальных" надоть . "Нет, мы сами роль сыграем" . Бестолочи, что взять
      dauria
  8. vfqjh Сегодня, 15:28
    А как же так ? На Российской машине и не наложил в штаны ??? Петро смелый кент , только трендит много и не по делу .
    vfqjh
  9. soroKING Сегодня, 15:30
    "позади пилота"
    а между ног ведёрко - харч срыгивать wassat
    soroKING
  10. МорякЧФ Сегодня, 15:35
    А ля ВВП,поздно начал.Жаль у них подлодки нет,надо по этому поводу отдать им их "Запорожье",может рискнёт под воду погрузится.
    МорякЧФ
  11. ВАЗ2106 Сегодня, 15:36
    мое уважение к человеку который умеет пилотировать боевой самолет, не ожидал!
    ВАЗ2106
    1. Equalized Сегодня, 15:44
      Это сарказм?)
      Он на Миг-29УБ летал. Пилотировал его опытный главный летчик, а Порошенко сидел на заднем сидении как пассажир
      Equalized
    2. Смог Сегодня, 15:55
      Цитата: ВАЗ2106
      мое уважение к человеку который умеет пилотировать боевой самолет,

      Для особо " внимательных"-
      На снимках, распространенных пресс-секретарем президента Святославом Цеголко, видно, что Порошенко сидит позади пилота.
      Это из статьи.
      Смог
  12. helmi8 Сегодня, 15:44
    А где видно, что он ЛЕТАЛ??? Посадили в кабину, пристегнули, даже маску одели - сняли на видео, как его вытаскивают из кабины вроде бы после полета. Слабо верится, что Петюня летал... laughing
    helmi8
    1. Equalized Сегодня, 15:45
      Летал он. Точнее главный пилот.

      Equalized
  13. kolkulon Сегодня, 15:47
    -Такого,как Путин,только б не пил...(Задов)
    kolkulon
  14. Антон Болдаков Сегодня, 15:50
    Путину подражать начал
    Антон Болдаков
  15. ded100 Сегодня, 15:51
    Ну все теперь поросю осталось только в космос слетать! wassat
    ded100
  16. Mavrikiy Сегодня, 15:56
    За что их можно уважать, то только за неадекватность. ПРЕЗИК незалежной и на МИГе..... Досих пор млею: "сиди, я сам открою". И советники-шептуны ведь есть... аааааа, зрада, слили-подставили.....Сел бы за АН, Боинг, или кирогаз какой, все почетнее, а тут за миг все слил.... Вот и начинаешь прислушиваться к Пякиным, как в мозгах руководителей незалежной происходят не обратимые процессы, через знаковые поступки.
    Поехал в США и 6,5 минут ручку лизал, а через неделю можно было и ...
    Mavrikiy
  17. Симон Сегодня, 15:59
    За авторитетом Нашего президента гонится! Все равно ему Путина не догнать. На Украине последняя подводная лодка сгнила. Так, что авторитета такого у своего народа он вряд ли добудет. crying laughing
    Симон
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