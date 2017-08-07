16:31 07 августа

США против России и мира

В ходе обсуждения скандального закона Конгресса США о новых санкциях против России в одном ряду с Ираном и КНДР и косвенным образом против Европы и всего неподконтрольного мира, наши американисты, Владимир Васильев и другие, сообщили очень важную вещь: этот закон в США начали разрабатывать ещё при президенте Обаме.

США против России и мира


В этом случае пресловутое «вмешательство русских хакеров» в американские выборы — это операция спецслужб США, новая «пробирка» экс-госсекретаря Колина Пауэлла. Ведь пробирка с «русскими хакерами» стала главным поводом для принятия Конгрессом закона о противодействии России. Поэтому мы видим такой консенсус американских спецслужб: все они уверены в «русском следе», хотя доказательств нет. Это политический заказ «коллективного Маккейна», поэтому доказательств нет, а фальшивые "доказательства" предъявлять нельзя — они будут разоблачены.


Избранный президент Дональд Трамп как фигурант событий знает, что «вмешательство русских хакеров» — заведомая ложь, к тому же против него направленная, однако она столь сильно повторяется Конгрессом и СМИ, что он может выражать только свою личную точку зрения: я не верю в «русских хакеров»…

Если информация Васильева верна, то неожиданная победа Трампа на президентских выборах, с посылом об улучшении отношений с Россией, осложнила принятие Конгрессом закона против России, и была санкционирована травля Трампа в СМИ: из него сделали «агента Путина», и главный предлог для принятия этого закона.

После вынужденного подписания Трампом закона Конгресса о «противниках Америки», получается, что его президентство — результат вмешательства России в выборы, поэтому угроза импичмента сохраняется, но Трамп получил передышку, которой, может быть, ему удастся как-то воспользоваться.

Вообще, у нас были иллюзии, что Трамп, став президентом, получит в своё распоряжение исполнительные органы власти, и спецслужбы, и упрочит свою власть. Мы не понимали глубины глубин американской демократии: всё произошло ровно наоборот. Именно спецслужбы и взялись за Трампа, и продолжают накидывать на него удавку за удавкой. Пока без импичмента и покушения, но всё может быть, если он взбрыкнёт.

Тайна американской демократии, похоже, во всевластии спецслужб: они любому президенту удавку на шею накинут, или пристрелят как Джона Кеннеди и его братьев, и свалят всё на убийц-одиночек, Россию и несовершенство демократии. Напомним, что убийства президента Кеннеди и его братьев до сих пор тонут в потоках лжи. Уже тогда спецслужбы были неприкасаемы, и решали президентские вопросы…

Где-то на рубеже веков к власти в США пришла двухпартийная группа неоконов, противопоставившая себя традиционным республиканцам и демократам, объединившаяся якобы вокруг ценностей «совершенной демократии», и перманентной мировой революции по Льву Троцкому. Под прикрытием этой фикции, в США, фактически, установилась однопартийная политическая система, прикрываемая традиционным двухпартийным декором. Её опорой, а может быть родителями, стали спецслужбы США — сейчас это уже не суть важно. Поэтому «республиканцы» и «демократы» в США сегодня неразличимы, и выступают против республиканца-традиционалиста президента Трампа.

История с президентом Трампом говорит о том, что оперативно управляют США именно спецслужбы, или неоконовская элитная группировка руками спецслужб, они есть сердцевина «глубинного государства» или «глубинной демократии»: ставят и снимают, или убивают президентов и других нежелательных свидетелей.

Почти десяток трупов журналистов, и даже агентов ФБР, вокруг Хиллари Клинтон — это дело их рук, потому что Клинтон — их политический ставленник, и они оберегают её со всей её коррупцией. Трампу публично в СМИ угрожают убийством, но это было бы слишком просто, он получил бы посмертно лавры Кеннеди, и слишком явно были бы видны уши спецслужб. Трампа убирают с помощью Конгресса. С каждым конгрессменом поговорили о «вмешательстве России». Кто поговорил? Спецслужбы докладывали о «русском следе». Вот они, запуганные, и голосуют единогласно против Трампа.

В присоединённую госпереворотом к американскому "мировому порядку" украинскую колонию первым поехал тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан, и только потом церемонимейстер вице-президент Джозеф Байден. Видимо, Бреннан и дал указания Турчинову подавить оружием мирные протесты на Юго-Востоке Украины: после его визита Турчиновым была объявлена АТО на Донбассе.

Трамп не сразу осознал всю глубину глубин "американской демократии", и подчинился её давлению, когда подписал закон Конгресса, в том числе, против самого себя. Этот закон направлен также против России, Европы, и всего мира. Трамп не против экономической экспансии США в мире, более того, он сам исповедует идеи «разделяй мир и властвуй», энергетического доминирования США, которые заложены в законе о противниках Америки.

Однако, Трамп расходится с неоконовскими заговорщиками в ценностях: он не в восторге от распространения гей-демократии в самой Америке, поэтому для неоконов он гомофоб, сексист и мракобес. Стратегически, Трамп выражает мнение о нежелательности для США сближения России и Китая, и скептически относится к идее мировой "демократической революции" неоконов.

Эти позиции в США разделяют многие влиятельные военные и политические деятели, например, Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский писал об этом перед смертью; они считают необходимым сотрудничество в треугольнике США-Россия-Китай. Здесь Трамп и может найти свою контригру, он это видит и, одновременно с подписанием закона «О противниках Америки», возложил ответственность за опасное ухудшение отношений с Россией, и сближение России с Китаем, на Конгресс.

Би-би-си недавно вышла со статьей: «В США — хаос, чуть ли не революция, в центре которой — Трамп». Наш американист Владимир Васильев это подтверждает: «В Вашингтоне неразбериха, пришли временщики». Поэтому, по большому счёту, всё-таки Трампнаш, потому что он американский патриот, как это ни парадоксально…
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 30

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  1. Panzermensch Сегодня, 15:01
    А разве Сирия, КНДР, Афганистан, Россия, Ирак и Йемен это весь мир? Все остальные нормально и плодотворно сотрудничают с США.
    Panzermensch
    1. Pancir026 Сегодня, 15:03
      Цитата: Panzermensc
      А разве Сирия, КНДР, Афганистан и РФ это весь мир?

      По вашему СШа и их сателлиты.включая Германию,весь мир?ошибаетесь.
      Pancir026
      1. Panzermensch Сегодня, 15:04
        Весь мир это весь мир, и ни у кого кроме перечисленных проблем с США нет. Товары торгуются, деньги крутятся, все довольны.
        Panzermensch
        1. tanit Сегодня, 15:30
          quote=Panzermensch]Товары торгуются, деньги крутятся, все довольны.[/quote]
          И КНР тоже? wink
          И Германия довольна? "Ради российского газа немецкое правительство не только провоцирует соседей, но и открыто выступает против США"(с), Урсула Вайденфельд в Der Tagesspiegel. laughing
          tanit
          1. Panzermensch Сегодня, 15:34
            КНР больше всех. США нагрузили все производственные мощности и зарабатывают совместно деньги. И Германия тоже, чтобы там городские сумасшедшие из заштатных газетёнок не говорили. Тот факт, что Германия поставила свои отношения с США выше отношений с РФ, красноречивее всех слов.
            Panzermensch
            1. tanit Сегодня, 15:41
              Цитата: Panzermensch
              городские сумасшедшие из заштатных газетёнок

              Так она вроде как за Германию писала, а не против, если Вы про Урсулу laughing Германский патриотизм -признак скудоумия, по-Вашему? belay О, даст ист фантастиш. laughing
              Цитата: Panzermensch
              КНР больше всех.

              Можете в доказательство привести слова какого-нибудь "городского несумасшедшего" человека из КНР? laughing
              tanit
              1. Panzermensch Сегодня, 15:44
                А зачем? Вот вам цифры - направления экспорта КНР. Найдёте РФ сами или микроскоп дать? Если плохо видите - оборот с США всего в 13 раз выше нежели с РФ laughing
                Panzermensch
                1. tanit Сегодня, 15:48
                  Цитата: Panzermensch
                  А зачем?

                  wassat И правда, за чем?! wassat Уверены, что табличку рисовали не "городские сумасшедшии"? laughing Поищите другую - с китайским импортом. Например, по оружию. И найдите там США. hi
                  tanit
                  1. Panzermensch Сегодня, 15:48
                    У меня хоть такая, а у вас одно балабольство. laughing
                    Panzermensch
                    1. tanit Сегодня, 15:52
                      Эээ, у меня хоть одна цитата, у вас что -
                      Цитата: Panzermensch
                      одно балабольство

                      Так сколько КНР закупила военной техники в США? laughing
                      tanit
                      1. tanit Сегодня, 16:04
                        Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь - он что, то же из этих
                        Цитата: Panzermensch
                        городские сумасшедшие из заштатных газетёнок

                        belay Вот не знал. recourse
                        Он чего-то там говорил про рост товарооборота с РФ на 26,1 процента за первые 5 месяцев 2017 года. Не, ну врал, конечно... laughing recourse Сопостовимый рост в торговле у США с КНР есть? wink
                        tanit
            2. Squelcher Сегодня, 15:45
              Германия окупированная страна, вы вначале базы сша уберите потом про демократию можно поговорить. БАНДИТ И ГРАБИТЕЛЬ ЖИВЕТ ВСЕГДА ЛУЧШЕ ПРОСТОГО ТРУДЯГИ. А ШЕСТЕРКИ ТЕМ ЧТО ХОЗЯИН ПОДКИНЕТ.
              Squelcher
              1. Panzermensch Сегодня, 15:47
                Оккупирована чем? Первоклассной медициной? Лучшими в мире автомобилями? Современным промышленным производством? Зарплатами от 2500 евро? Нет, спасибо, лучше уж оставим всё как есть, не дождетесь.
                Panzermensch
                1. Pancir026 Сегодня, 15:48
                  Цитата: Panzermensch
                  Оккупирована чем?

                  Американцами,немцы как нация ,переформатирована и осталось от вас.одно название.
                  Pancir026
                  1. Panzermensch Сегодня, 15:50
                    У нас есть чем гордиться кроме цвета волос и глаз. laughing
                    Panzermensch
                    1. tanit Сегодня, 16:14
                      Цитата: Panzermensch
                      У нас есть чем гордиться кроме цвета волос и глаз

                      laughing Пивными фестивалями? belay Да, там есть чем гордиться. laughing
                      tanit
                2. Squelcher Сегодня, 16:07
                  После уплаты налогов и ком платежей сколько остается?
                  Сколько крутых тачек машин можешь себе( семья) позволить? Попробуй поболеть серьезно в европе если страховка простая?
                  Можешь сказать сколько раз на отдых съездил?
                  В европе я жил и работал официально на серьезную контору, а не гасторбайтил на унитазах....
                  Простые трудяги там не так уж хорошо живут.
                  Squelcher
                  1. tanit Сегодня, 16:19
                    Цитата: Squelcher
                    После уплаты налогов и ком платежей сколько остается? Сколько крутых тачек машин можешь себе( семья) позволить? Попробуй поболеть серьезно в европе если страховка простая? Можешь сказать сколько раз на отдых съездил? В европе я жил и работал официально на серьезную контору, а не гасторбайтил на унитазах....Простые трудяги там не так уж хорошо живут.

                    smile А с чего Вы взяли, что Панцерменьш из Германии?
                    tanit
        2. stalkerwalker Сегодня, 16:22
          Цитата: Panzermensch
          Весь мир это весь мир, и ни у кого кроме перечисленных проблем с США нет. Товары торгуются, деньги крутятся, все довольны.

          Цитата: Panzermensch
          Тот факт, что Германия поставила свои отношения с США выше отношений с РФ, красноречивее всех слов.

          Мой дорогой гитлерюгенд!
          Торговля важна тогда, когда между торговыми партнёрами существуют доверительные отношения. Только вот незадача..... Прослушка канцлера Германии, как и наличие чудовищной системы слежения во Франкфурте-на-Майне на здании, принадлежащем США, не вызвало должного отклика ни у тебя, ни у других "германских патриотов". А это значит, что вы, граждане "свободной Германии" живёте не просто "под колпаком" вашего лучшего "торгового партнёра". Твои меркантильные интересы - это ни что иное, как фиговый листочек, прикрывающий стыд и позор великой нации. Попросту такие вещи называют "планкой низкой социальной ответственности".
          wassat
          stalkerwalker
      2. Проксима Сегодня, 15:44
        Цитата: Pancir026
        По вашему СШа и их сателлиты.включая Германию,весь мир?ошибаетесь.

        Нужно вначале разобраться, чьим сателлитом является Трамп. Что точно можно сказать - Трамп не является марионеткой Путина (как в карикатуре), которые так любят изображать в Америке. В статье правильно сказано, у кого американский президент "на крючке". Иначе быть не может. В США за последнее столетие был такой президент, который пытался самостоятельно порулить - Джон Кеннеди. Чем это всё закончилось - все прекрасно знают. Что самое интересное, Трамп и в подмётки не годится Кеннеди. Семейство Кеннеди - это целый авторитетный клан, которого боялись и прислушивались. "Встанет ли на крыло" в будущем теперешний американский президент - большой вопрос.
        Проксима
    2. Fei_Wong Сегодня, 16:10
      Цитата: Panzermensch
      Все остальные нормально и плодотворно сотрудничают с США.

      Скажите это Евросоюзу, который уже всеми лапами начинает в ужасе отмахиваться от такого "плодотворного сотрудничества" по навязыванию США своего СПГ (а санкции - лишь элемент продвижения американских экономических интересов в ущерб европейским - по сути, это грязное вымогательство и принуждение).
      Fei_Wong
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:11
    Только что то не видно чтобы на мировой арене США так уж сдавали свои позиции. Чего стоят бомбардировки Сирии и атака на Венесуэлу. Хотя из этого и получается что реальная власть не в руках президента.
    ШВЕДский_стол
    1. Boris55 Сегодня, 15:36
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Только что то не видно чтобы на мировой арене США так уж сдавали свои позиции.

      Да ваша СШАшка давно уже в Украину превратилась. А вы всё ей попу с другой стороны лижите. Что одни, что другие на каждом углу благим матом орут о вмешательстве всесильной России. laughing
      Boris55
  3. Анатольевич Сегодня, 15:36
    Цитата: Panzermensch
    Весь мир это весь мир, и ни у кого кроме перечисленных проблем с США нет. Товары торгуются, деньги крутятся, все довольны.

    Все верно, гейропейские холуи и их звездно-полосатые патроны и есть весь мир. Во время нашествия Наполеона и Гитлера, весь мир так же как и в наши дни был на другой стороне вечного противостояния.
    Анатольевич
    1. Panzermensch Сегодня, 15:39
      Вы забыли ещё азиатских холуёв и африканских холуёв, ещё скандинавских, кстати. И только когорта мировых братских сверхдержав - РФ, Афганистан, КНДР, Сомали, Йемен и Сирия ведут ожесточённый бой. Окружены но не сломлены. laughing
      Panzermensch
      1. Squelcher Сегодня, 15:50
        Грабить и насиловать страны толпой не так сыкотно, да? И вроде ответственность на всех...
        Squelcher
        1. Panzermensch Сегодня, 15:52
          Ну вам виднее, неспроста РФ занимает такую площадь. laughing
          Panzermensch
      2. tanit Сегодня, 15:50
        А Вы цитаты из речей Трампа про КНР сами найдете? Или мне для Вас найти? laughing
        Цитата: Panzermensch
        Вы забыли ещё азиатских холуёв и африканских холуёв, ещё скандинавских, кстати. И только когорта мировых братских сверхдержав - РФ, Афганистан, КНДР, Сомали, Йемен и Сирия ведут ожесточённый бой. Окружены но не сломлены
        tanit
  4. Антианглосакс Сегодня, 15:54
    Цитата: Panzermensch
    Вы забыли ещё азиатских холуёв и африканских холуёв, ещё скандинавских, кстати. И только когорта мировых братских сверхдержав - РФ, Афганистан, КНДР, Сомали, Йемен и Сирия ведут ожесточённый бой. Окружены но не сломлены. laughing

    Вы предлагаете встать в коленопреклонённую позу о лизать у дяди сэма, как гейропа и сотоварищи? Русские люди так не поступают. А штаты в итоге будут биты и унижены.
    Антианглосакс
    1. tanit Сегодня, 16:10
      Цитата: Антианглосакс
      Вы предлагаете встать в коленопреклонённую позу о лизать у дяди сэма, как гейропа и сотоварищи? Русские люди так не поступают. А штаты в итоге будут биты и унижены.

      Да не гневайтесь Вы так. smile Господин Панцерменьш - очередная реинкарнация пользователя с ником "Рабинович", только теперь под германским флагом. laughing
      tanit
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