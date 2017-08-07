США против России и мира

В ходе обсуждения скандального закона Конгресса США о новых санкциях против России в одном ряду с Ираном и КНДР и косвенным образом против Европы и всего неподконтрольного мира, наши американисты, Владимир Васильев и другие, сообщили очень важную вещь: этот закон в США начали разрабатывать ещё при президенте Обаме.В этом случае пресловутое «вмешательство русских хакеров» в американские выборы — это операция спецслужб США, новая «пробирка» экс-госсекретаря Колина Пауэлла. Ведь пробирка с «русскими хакерами» стала главным поводом для принятия Конгрессом закона о противодействии России. Поэтому мы видим такой консенсус американских спецслужб: все они уверены в «русском следе», хотя доказательств нет. Это политический заказ «коллективного Маккейна», поэтому доказательств нет, а фальшивые "доказательства" предъявлять нельзя — они будут разоблачены.Избранный президент Дональд Трамп как фигурант событий знает, что «вмешательство русских хакеров» — заведомая ложь, к тому же против него направленная, однако она столь сильно повторяется Конгрессом и СМИ, что он может выражать только свою личную точку зрения: я не верю в «русских хакеров»…Если информация Васильева верна, то неожиданная победа Трампа на президентских выборах, с посылом об улучшении отношений с Россией, осложнила принятие Конгрессом закона против России, и была санкционирована травля Трампа в СМИ: из него сделали «агента Путина», и главный предлог для принятия этого закона.После вынужденного подписания Трампом закона Конгресса о «противниках Америки», получается, что его президентство — результат вмешательства России в выборы, поэтому угроза импичмента сохраняется, но Трамп получил передышку, которой, может быть, ему удастся как-то воспользоваться.Вообще, у нас были иллюзии, что Трамп, став президентом, получит в своё распоряжение исполнительные органы власти, и спецслужбы, и упрочит свою власть. Мы не понимали глубины глубин американской демократии: всё произошло ровно наоборот. Именно спецслужбы и взялись за Трампа, и продолжают накидывать на него удавку за удавкой. Пока без импичмента и покушения, но всё может быть, если он взбрыкнёт.Тайна американской демократии, похоже, во всевластии спецслужб: они любому президенту удавку на шею накинут, или пристрелят как Джона Кеннеди и его братьев, и свалят всё на убийц-одиночек, Россию и несовершенство демократии. Напомним, что убийства президента Кеннеди и его братьев до сих пор тонут в потоках лжи. Уже тогда спецслужбы были неприкасаемы, и решали президентские вопросы…Где-то на рубеже веков к власти в США пришла двухпартийная группа неоконов, противопоставившая себя традиционным республиканцам и демократам, объединившаяся якобы вокруг ценностей «совершенной демократии», и перманентной мировой революции по Льву Троцкому. Под прикрытием этой фикции, в США, фактически, установилась однопартийная политическая система, прикрываемая традиционным двухпартийным декором. Её опорой, а может быть родителями, стали спецслужбы США — сейчас это уже не суть важно. Поэтому «республиканцы» и «демократы» в США сегодня неразличимы, и выступают против республиканца-традиционалиста президента Трампа.История с президентом Трампом говорит о том, что оперативно управляют США именно спецслужбы, или неоконовская элитная группировка руками спецслужб, они есть сердцевина «глубинного государства» или «глубинной демократии»: ставят и снимают, или убивают президентов и других нежелательных свидетелей.Почти десяток трупов журналистов, и даже агентов ФБР, вокруг Хиллари Клинтон — это дело их рук, потому что Клинтон — их политический ставленник, и они оберегают её со всей её коррупцией. Трампу публично в СМИ угрожают убийством, но это было бы слишком просто, он получил бы посмертно лавры Кеннеди, и слишком явно были бы видны уши спецслужб. Трампа убирают с помощью Конгресса. С каждым конгрессменом поговорили о «вмешательстве России». Кто поговорил? Спецслужбы докладывали о «русском следе». Вот они, запуганные, и голосуют единогласно против Трампа.В присоединённую госпереворотом к американскому "мировому порядку" украинскую колонию первым поехал тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан, и только потом церемонимейстер вице-президент Джозеф Байден. Видимо, Бреннан и дал указания Турчинову подавить оружием мирные протесты на Юго-Востоке Украины: после его визита Турчиновым была объявлена АТО на Донбассе.Трамп не сразу осознал всю глубину глубин "американской демократии", и подчинился её давлению, когда подписал закон Конгресса, в том числе, против самого себя. Этот закон направлен также против России, Европы, и всего мира. Трамп не против экономической экспансии США в мире, более того, он сам исповедует идеи «разделяй мир и властвуй», энергетического доминирования США, которые заложены в законе о противниках Америки.Однако, Трамп расходится с неоконовскими заговорщиками в ценностях: он не в восторге от распространения гей-демократии в самой Америке, поэтому для неоконов он гомофоб, сексист и мракобес. Стратегически, Трамп выражает мнение о нежелательности для США сближения России и Китая, и скептически относится к идее мировой "демократической революции" неоконов.Эти позиции в США разделяют многие влиятельные военные и политические деятели, например, Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский писал об этом перед смертью; они считают необходимым сотрудничество в треугольнике США-Россия-Китай. Здесь Трамп и может найти свою контригру, он это видит и, одновременно с подписанием закона «О противниках Америки», возложил ответственность за опасное ухудшение отношений с Россией, и сближение России с Китаем, на Конгресс.Би-би-си недавно вышла со статьей: «В США — хаос, чуть ли не революция, в центре которой — Трамп». Наш американист Владимир Васильев это подтверждает: «В Вашингтоне неразбериха, пришли временщики». Поэтому, по большому счёту, всё-таки Трампнаш, потому что он американский патриот, как это ни парадоксально…