20:00 05 августа

Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями

Министерство обороны Японии, во главе с новым министром Ицунори Онодэра, рассмотрит возможность оснащения японских сил самообороны вооружением, способным наносить удары по военным базам противника, сообщила газета "Никкэй" .

Оборонное ведомство впервые в истории послевоенной Японии приступит к официальному рассмотрению этого вопроса. До сих пор вооружение национальных сил самообороны служило исключительно целям самообороны и обеспечения безопасности страны.

Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями



В 1956 году премьер-министр Итиро Хатояма заявил, что конституция страны, отказываясь от войны как средства разрешения конфликтов, в то же время не предписывает "сидеть и ждать, когда нас уничтожат". С этого времени по умолчанию подразумевалась теоретическая возможность нанесения удара по базам противника, если не будет никаких других способов отразить атаку. Тем не менее, до сих пор Япония не располагала таким наступательным оружием, как межконтинентальные ракеты, стратегические бомбардировщики или ударные авианосцы, передает РИА Новости .

Рассмотрение вопроса должно быть закончено к лету будущего года, так как к концу 2018 года министерство обороны должно подготовить среднесрочные (на пять лет) направления развития обороны. Кроме того, в бюджет 2019 финансового года (1 апреля 2019 – 31 марта 2020 года) должны быть включены расчеты по общим направлениям развития обороны, рассчитанным на 10 лет.

Речь пойдет о вооружении сил самообороны средствами, способными наносить удары по базам противника ракетами типа "Томагавк" с военных судов, ракетами типа "воздух-земля" с истребителей и других.

Поводом к инициативе послужили учения Северной Кореи, которые отрабатывали нанесение ударов по американским базам в Японии, что вызвало крайнюю озабоченность Токио. Дальнейшее развитие событий, а именно два успешных испытания межконтинентальных баллистических ракет, проведенные Северной Кореей, добавило аргументов сторонникам укрепления обороны страны.

Использованы фотографии: Фото: © REUTERS/Issei Kato
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Толстоевский Сегодня, 16:41
    Раззадоривание самурайского духа по соседству с нынешним Китаем закончится сеппукой. В лучшем случае
    Толстоевский
    1. Logall Сегодня, 16:44
      Я думаю, что всё закончится "разрывом пятой точки"! Уж очень китайцы это дело любят! Ну судя по населению...
      Logall
      1. cniza Сегодня, 17:07
        У них давние разборки и японцы всегда унижали китайцев , так что Китаю нужен только повод...
        cniza
        1. хрыч Сегодня, 17:17
          Цитата: cniza
          У них давние разборки

          Враждебные отношения, не только с КНР, конечно КНДР запускает свои Тэпходоны прямо в сторону Японии, представьте себя на их месте, когда сосед в вас стреляет, а вы думаете: "Долетит, не долетит?" laughing , Южная Корея также не сильно от японцев в восторге, хоть и оба пока по США дружат. А еще есть территориальные проблемы с РФ. И в данном случае нам нужно смотреть за ними внимательно. Флот у них, хоть и действительно без мощного наступательного вооружения, но весьма сбалансирован. С хорошим ударным оружием будет грозной силой.
          хрыч
          1. cniza Сегодня, 17:29
            Все правильно , у них на нас имеется зуб и сила есть...
            cniza
      2. Нормаль ок Сегодня, 17:14
        Цитата: Logall
        Я думаю, что всё закончится "разрывом пятой точки"! Уж очень китайцы это дело любят! Ну судя по населению...

        Китайцы не воины, китайцы, - торгаши.
        Нормаль ок
        1. Logall Сегодня, 17:47
          Цитата: Нормаль ок
          Китайцы не воины

          Так им воины не понадобятся! Есть ЯО и средства доставки. Потопят острова, японцам даже возвратиться будет некуда!
          Цитата: Нормаль ок
          китайцы, - торгаши.

          Заодно огромный рынок электро и прочей техники освободится!
          Logall
    2. Дуплет Сегодня, 16:51
      Да америкосы походу собираются самураев на войнушку с Китаем или с нами отправить.. Камикадзе..))
      Дуплет
      1. Azim77 Сегодня, 17:06
        Не сказать. Уроки Второй мировой наверняка американцы учли. Если бы тогда одновременно Германия и Япония ударили с двух сторон, было бы очень тяжко..
        Azim77
        1. Дуплет Сегодня, 18:25
          Сейчас война совсем другая будет. Японии с такой маленькой территорией даже думать об этом нельзя.
          Дуплет
      2. Чёрный Сегодня, 17:14
        Цитата: Дуплет
        Да америкосы походу собираются самураев на войнушку с Китаем или с нами отправить.. Камикадзе..))

        Или как минимум впарить им оружие smile
        Чёрный
  2. ShKAS_mashingun Сегодня, 16:41
    возможность оснащения японских сил самообороны вооружением, способным наносить удары по военным базам противника
    А Китай только в Джибути свою базу открыл...
    ShKAS_mashingun
    1. Роман 11 Сегодня, 18:00
      Цитата: ShKAS_mashingun
      А Китай только в Джибути свою базу открыл...

      Вроде ещё в Пакистане планировал?
      Роман 11
  3. Mavrikiy Сегодня, 16:44
    Правильно. Северные территории не несут "на блюдечке с голубой каемочкой", значит БАНЗАЙ! Пухом им будет земля. .... А как там у Вас, на море. И зачем ты "умный" поплыл в Россию?
    Mavrikiy
    1. Роман 11 Сегодня, 18:07
      Цитата: Mavrikiy
      И зачем ты "умный" поплыл в Россию?

      В 1904-5- м они удачно плавали. Понятно, после Хиросимы они прыть убавили..... но как знать, может бахнет в башке у какого-нибудь будущего премьера по подсказке заокеанского демократа. Но что-то не верится, японцы умные, хотя раз их провели, когда эмбарго ввели в 41-м.
      Роман 11
  4. Geisenberg Сегодня, 16:47
    Пусть потешится ...
    Geisenberg
  5. mvg Сегодня, 16:55
    А что, на японских иджис-эсминцах в МК-41 только SM-2 стояли? Топор'ов не было? И их ПКР по берегу "пулять" не умеют? .И на F-2 и F-15J не было ракет воздух-земля?
    mvg
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 17:10
      Цитата: mvg
      А что, на японских иджис-эсминцах в МК-41 только SM-2 стояли?

      Нет, еще АСРОК. И ESSM они кажется научились делать по лицензии
      Цитата: mvg
      Топор'ов не было?

      Не было.
      Цитата: mvg
      И их ПКР по берегу "пулять" не умеют?

      Их ПКР имеют ПКР Гарпуна, причем отнюдь не последних модификаций.
      Андрей из Челябинска
      1. mvg Сегодня, 17:39
        Япония сама спроектировала и построила 2 поколения ПКР. Да, ТТХ на уровне Гарпуна (Тип 80 и Тип 90). Сейчас идут испытания сверхзвуковых малозаметных XASM - 3, с параметрами Брамос"а. В 2013 году начала разработку собственного ОТРК с дальностью 400-500 км.
        Они на собственных носителях спутники запускают, так что создать БРСД для них не проблема. Да и "воткнуть" топор'ы в ВПУ Мк-41 Акидзук'и тоже не проблема. Тем более, что у них есть кому давать ЦУ для КР. У них есть Орион'ы, Хокай'и, разведывательные контейнер'ы для F-15. Думаю, что и в ТА Сорю можно, кроме Гарпун'ов воткнуть КР с подводным стартом.
        P.S.: Где то была статья, что Японии, для создания собственного ЯО, при необходимости, достаточно нескольких месяцев. Просто с таким наличием американских баз на островах, им боятся то некого. Возможный локальный конфликт за спорные острова с КНР, вряд ли обойдется без США.
        mvg
  6. ded100 Сегодня, 16:56
    На кого наступать собрались интересно итак острова трясет а если чуть помогут утонут к япона маме! laughing
    ded100
    1. Алексей7777777 Сегодня, 16:59
      Да мало ли на кого-хоть на кого,значит,силу чувствуют за собой.А то хоть и на нас,если уверены в себе-не глупые люди,возможности свои прикинули уже,наверное...А там и КНДР,и острова спорные,которые там ленивый только своими не считает,ну и Курилы,конечно,отнюдь не забыты ими ...
      Алексей7777777
    2. LiSiCyn Сегодня, 18:29
      Цитата: ded100
      На кого наступать собрались интересно итак острова трясет а если чуть помогут утонут к япона маме! laughing

      Вот!!! good Японцы думают, что прилетит по территории (хотя, тоже не ясны последствия), а прилетит под берег laughing Такие смешные... Получили 2 наземных, хотят по пробывать пару подводных..
      LiSiCyn
  7. Васян1971 Сегодня, 16:58
    Ну вот и самураи грозным Ыном прикрываться начали, а недобрым глазом на Курилы косить будут.
    Васян1971
  8. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 17:01
    Наши ракетчики тепло встретят японских гостей, отправив подарки в их дома. Никто не уйдет без подарка !
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  9. Бензорез Сегодня, 17:09
    На кого наступать собралИсь? На Курилы что-ли, или Китай?! Наступалка не выросла (как говорит мой товарищ-сварщик Леша из Славянска).
    Бензорез
    1. faridg7 Сегодня, 17:50
      Цитата: Бензорез
      Наступалка не выросла (как говорит мой товарищ-сварщик Леша из Славянска).

      Вот они ее и решили отращивать. На конституцию и акт о капитуляции по ходу забили
      faridg7
  10. Штаб Сегодня, 18:21
    Зря Россия вернула Японии Курилы
    Штаб
    1. Pancir026 Сегодня, 18:22
      Цитата: Штаб
      Зря Россия вернула Японии Курилы

      У вас в Израиле географию перестали преподавать?
      Pancir026
      1. Штаб Сегодня, 18:26
        А вы не знали что-ли.
        Россия и Япония договорились вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах
        http://www.1tv.ru/news/2016-12-16/316245-rossiya_
        i_yaponiya_dogovorilis_vesti_sovmestnuyu_hozyayst
        vennuyu_deyatelnost_na_kurilah

        Жителей Курил излечит японская медицина
        https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/26_a_10544
        759.shtml
        Штаб
        1. APASUS Сегодня, 19:14
          Цитата: Штаб
          А вы не знали что-ли.
          Россия и Япония договорились вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах
          http://www.1tv.ru/news/2016-12-16/316245-rossiya_
          i_yaponiya_dogovorilis_vesti_sovmestnuyu_hozyayst
          vennuyu_deyatelnost_na_kurilah

          В этом материале ни слова не говориться о смене юрисдикции островов.Вы ошиблись
          APASUS
    2. Altona Сегодня, 19:25
      Цитата: Штаб
      Зря Россия вернула Японии Курилы

      ---------------------------
      Юридически там ничего не отдавали. "Хозяйственная" деятельность у япов будет, но рядом с китайцами и южнокорейцами, чтобы им всем там не скучно было. Ну а такие заявления, как "насыщать армию наступательным вооружением", означают отказ от итогов Второй Мировой и их пересмотр.Значит мы можем что то денонсировать в связи с такими заявлениями.
      Altona
  11. irazum Сегодня, 18:26
    Доигрались... Россия и Китай придурка толстомордова не могут угомонить. Доигрались...
    irazum
  12. Черный_Ватник Сегодня, 19:01
    Стесняюсь спросить. А вот на фото у солдат что за винтовки? Оборонительные?
    Черный_Ватник
  13. vell.65 Сегодня, 19:24
    Цитата: Васян1971
    Ну вот и самураи грозным Ыном прикрываться начали, а недобрым глазом на Курилы косить будут.
    Ответить Цитировать Жалоба Васян1971

    Так они уже с рождения косят и думаю на всех. hi
    vell.65
Картина дня