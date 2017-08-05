20:00 05 августа

Конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии

Конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey в субботу потерпел крушение у восточного берега Австралии, передает телеканал Fox News со ссылкой на военных.

На борту потерпевшего крушение у берегов Австралии конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey было 26 человек, 23 из них спасены. Судьба еще трех человек на данный момент неизвестна.

Информацию о крушении подтвердил корпус морской пехоты США. Соответствующее сообщение опубликовано в субботу на сайте 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты США, базирующегося на японском острове Окинава, передает ТАСС .


Конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии


Корпус морской пехоты США подтверждает, что проводится поисково-спасательная операция в отношении военнослужащих, попавших в происшествие с MV-22 у восточного побережья Австралии
- отмечается в сообщении -
Продолжается операция по поиску и спасению трех морпехов, которые находились на борту MV-22 Osprey, попавшем в нештатную ситуацию у восточного берега Австралии приблизительно в 16:00 5 августа (09:00 утра мск). 23 из 26 человек, находившихся на борту, были спасены


Также в сообщении говорится, что сам конвертоплан был приписан к 31-му экспедиционному батальону КМП.

В Корпусе утверждают, что MV-22, взлетевший с палубы десантного корабля Bonhomme Richard, "совершал регулярные запланированные операции", когда упал в воду. В то же время, по данным газеты The Daily Telegraph, конвертоплан в момент крушения пытался совершить посадку на авианосец Ronald Reagan. Малые суда и летательные аппараты с Bonhomme Richard "незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам".

Министр обороны Австралии Марис Пейн сообщила, что предложила американским военным, которые ведут поисковую операцию, любую возможную помощь.

Корпус морской пехоты потерял очередное воздушное судно. По сведениям Fox News, около 70% воздушной техники американских морпехов не может выполнять полеты ввиду нехватки запчастей.


Использованы фотографии: © AP Photo / Elaine Thompson
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Taran 75 Сегодня, 17:55
    туда ему и дорога ....
    Taran 75
    1. maxim947 Сегодня, 17:57
      В Техасе торжественно отметили выпуск «юбилейного 350-го» конвертоплана...[i][/i]

      Пошел обратный отчет))) С юбилеем...
      maxim947
      1. Толстоевский Сегодня, 17:58
        еще есть чему падать
        Толстоевский
        1. cniza Сегодня, 18:07
          По сведениям Fox News, около 70% воздушной техники американских морпехов не может выполнять полеты ввиду нехватки запчастей.


          Вот это радует , если это не выдумки , а трагедии и аварии нет , это может случится со всеми...
          cniza
      2. ProkletyiPirat Сегодня, 18:08
        Цитата: maxim947
        Пошел обратный отчет)))

        ваш сарказм лишь показывает ваше невежество, даже несведущему в авиации должно быть ясно что количество произведённых и действующих ЛА это не одно и то же...
        ProkletyiPirat
        1. maxim947 Сегодня, 18:24
          Не нужно так буквально воспринимать фразу. Просто на один стало меньше. Ведь не написано, что их стало 349. За мое невежество не мешало бы и извиниться))
          maxim947
      3. НЕКСУС Сегодня, 18:32
        Цитата: maxim947
        Пошел обратный отчет))) С юбилеем...

        Мне тут на медни доказывали,что сие чудо авиастроения очень даже удачное и главное нужное нам.
        НЕКСУС
        1. хрыч Сегодня, 18:45
          Цитата: НЕКСУС
          Мне тут на медни доказывали,что сие чудо авиастроения очень даже удачное и главное нужное нам.

          Надо еще немного подождать, когда они снимут с вооружения, как Шаттл и Ф-117 и потом сказать мол он опередил время, а кстати потерянные Оспреи уже достигли почти миллиарда долларов, один стоит 116 млн, а навернулся восьмой и падают они отнюдь не в бою, а сами...
          хрыч
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:52
            Цитата: хрыч
            а навернулся восьмой и падают они отнюдь не в бою, а сами...

            Нет нет...ощень хорощий вертолета,нащальника...или самолета... wassat
            НЕКСУС
            1. maxim947 Сегодня, 18:58
              Кто-не очень осведомленные пытался Вас ввести в заблуждение)))
              Данные пепелацы считаются самыми менее надежными, по моему из всего серийно летающего. Но, тема хорошая и очень даже перспективная (имхо).
              maxim947
              1. НЕКСУС Сегодня, 19:01
                Цитата: maxim947
                Кто-не очень осведомленные пытался Вас ввести в заблуждение)))

                Да есть тут эксперДы...при этом пытаются мне "вернуть" про экранопланы,утверждая,что это те же яйца,только сбоку...
                НЕКСУС
      4. Владыка Ситх Сегодня, 19:01
        Что касается потерь:

        9 апреля 2010 года CV-22B «Оспри» (сер. номер 06-0031, 8-й эскадрильи спецопераций, 1-го авиакрыла спецопераций, ВВС США) — в Афганистане разбился в 11 км от города Калат в провинции Забуль, выполняя боевую задачу. Причиной падения послужила техническая неисправность. Погибли 4 человека.
        11 апреля 2012 года на юге Марокко разбился конвертоплан V-22 Osprey с американскими морскими пехотинцами на борту. В результате авиакатастрофы два человека погибли и двое получили травмы. Катастрофа произошла во время совместных военных учений США и Марокко «African Lion».
        13 июня 2012 года MV-22B «Оспри» (1-е авиакрыло специальных операций ВВС США) — во Флориде конвертоплан разбился в 16:45 при выполнении тренировочного полёта. Пять членов экипажа получили ранения.
        21 июня 2013 года MV-22B «Оспри» (сер. номер 166735, 365-я эскадрилья средних конвертопланов КМП США) — полностью уничтожен огнём, в неназванном месте на атлантическом побережье США, в результате возгорания травы на месте приземления. Огонь с травы перекинулся на фюзеляж. О пострадавших не сообщалось.
        26 августа 2013 года MV-22B «Оспри» (сер. номер 168241, 163-я эскадрилья средних конвертопланов КМП США), Невада — уничтожен в результате пожара после жёсткой посадки вблизи авиабазы Creech в Индиан-Спрингс во время выполнения тренировочного полёта. Экипаж из 4-х человек не пострадал и успел покинуть воздушное судно до того как оно загорелось.
        17 мая 2015 года MV-22B «Оспри» совершил жёсткую посадку во время учений в американском штате Гавайи. Инцидент произошёл в районе авиабазы на острове Оаху в 11:00 по местному времени (23:00 мск). На борту MV-22 Osprey, принадлежащего 15-му экспедиционному отряду морской пехоты, находился 21 человек, включая 15 морпехов и четырёх членов экипажа. В результате аварии два человека погибло, остальные попали в больницу.
        29 января 2017 года при эвакуации группы спецназа Корпуса Морской Пехоты США в Йемене один из конвертопланов получил тяжёлые повреждения и был впоследствии уничтожен.
        5 августа 2017 года MV-22B "Оспри" ВМС США утонул недалеко от побережья Австралии. Два человека погибло.
        Владыка Ситх
    2. 210окв Сегодня, 18:03
      Ну,если бы он выполнял боевой полет,то дорогой правильной..А так..Мне не амерзцев жалко..А просто наша желчь..Зачем?Это авиация-тут всякое бывает..Наверняка эти люди погибли...Вот мы гибель чужих военных опошляем...Хотим добиться что бы с их стороны к нашим было бы уважение?
      Цитата: Taran 75
      туда ему и дорога ....
      210окв
      1. МВГ Сегодня, 19:13
        А мне американцев жалко. Какое отношение к политике США имеют простые солдаты, хоть и на контракте ? И вообще, они там все просто заложники политики закулисья. Случись чего, первые и сгорят.
        МВГ
    3. Incvizitor Сегодня, 19:34
      туда ему и дорога ....

      И всем им...
      Incvizitor
  2. Толстоевский Сегодня, 17:56
    мелочь, а приятно
    Толстоевский
    1. Logall Сегодня, 18:05
      А если учесть, сколько эта "мелочь" стоит? Просто ОРГАЗМ!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 18:13
        Обидно то,что подобной "мелочи" у нас в ВДВ нет..Надеюсь что это исправимо.Опять догонять будем..
        Цитата: Logall
        А если учесть, сколько эта "мелочь" стоит? Просто ОРГАЗМ!
        210окв
        1. Высказаться Сегодня, 18:20
          Вот как раз и ненадо такой мелочи. Я не спец в авиации но при его не надежности и стоимости я удивлён что конверты ещё держут на службе, да ещё новых заказывают.
          Высказаться
        2. Logall Сегодня, 18:52
          В авиации я дилетант, но всё равно скептично отношусь к гибридам. Вон в Китае сделали "лодку-БТР". Проходимость не важная, броней пришлось пожертвовать, из воды выбирается только на пологих пляжах. Плывёт быстро, но только относительно БТРов, а как катер фигня. Топливо жрёт из-за турбин как авианосец. Ну и зачем такое чудо? Юдо...
          Logall
        3. spirit Сегодня, 19:35
          Когда США отработает все системы и к поколению 2-3 будут действительно рабочие лошадки, и нас начнут догонять и так же падать) на желчники и дубодомы ура патриоты скажут ну это же прототип wassat
          spirit
          1. Высказаться Сегодня, 19:49
            Да конечно прототип, 350 серийных прототипов fool
            Высказаться
  3. faridg7 Сегодня, 17:57
    В Корпусе утверждают, что MV-22, взлетевший с палубы десантного корабля Bonhomme Richard, "совершал регулярные запланированные операции", когда упал в воду

    Ну, допрыгались и хрен с ними.
    faridg7
    1. Толстоевский Сегодня, 17:57
      пусть это станет хорошей традицией
      Толстоевский
  4. anjey Сегодня, 17:57
    По сведениям Fox News, около 70% воздушной техники американских морпехов не может выполнять полеты ввиду нехватки запчастей.

    " ой не смешите а то буду плакать"- и это "империя" которая хочет управлять миром?
    anjey
  5. Paranoid50 Сегодня, 17:58
    Давеча 350-й выкатывали. Теперь получается, что 349-й...
    Paranoid50
    1. irazum Сегодня, 18:11
      Постройте хотя бы ОДИН.
      irazum
      1. Высказаться Сегодня, 18:23
        Табе надо, ты и строй.
        Высказаться
  6. Vincent Сегодня, 18:03
    Так а чо они не плавающие разве? Недоработка американского ВПК.
    Vincent
  7. irazum Сегодня, 18:05
    Вы что, с ума посходили? Люди погибли... Стыд и совесть есть у Вас?
    irazum
    1. Пеший Сегодня, 18:10
      Цитата: irazum
      Вы что, с ума посходили? Люди погибли... Стыд и совесть есть у Вас?


      Есть! Вот только почему они погибли не у себя на в америке а где то у берегов Австралии что там угрожает безопасности Сша.
      Пеший
      1. gufo Сегодня, 18:49
        Цитата: Пеший
        не у себя на в америке

        По той-же причине по которой российский солдат расстрелял семью в армении!
        gufo
        1. Высказаться Сегодня, 19:08
          И его кстати судили в Армении, а мерикосов когда и где?
          Высказаться
    2. изя топ Сегодня, 18:14
      Цитата: irazum
      Вы что, с ума посходили? Люди погибли... Стыд и совесть есть у Вас?

      да,есть yes люди?которые считают себя вправе указывать другим,как жить,лишь бы самому себе,любимому,было хорошо?точно ЛЮДИ?так что-xpeн с ними
      изя топ
  8. Taran 75 Сегодня, 18:08
    Цитата: irazum
    Вы что, с ума посходили? Люди погибли... Стыд и совесть есть у Вас?

    не люди а солдаты вероятного противника ....с Вашим мелосердием надо на другой сайт "типа эха москвы "
    Taran 75
  9. san4es Сегодня, 18:18
    Корабли класса «Wasp» были созданы специально для обеспечения транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье полностью укомплектованного экспедиционного батальона морской пехоты (около 1900 человек), управления силами десанта и оказания ему авиационной поддержки силами эскадрильи самолётов с вертикальным взлётом.

    USS Bonhomme Richard (LHD-6) в Восточно-Китайском море
    san4es
  10. anjey Сегодня, 18:20
    Цитата: irazum
    Вы что, с ума посходили? Люди погибли... Стыд и совесть есть у Вас?
    вы почему еще с ума не сошли ,сотни Мирных Людей гибнут в Сирии по вине и от американцев ,их бомб и ракет в частности....
    anjey
  11. Штаб Сегодня, 18:20
    новость для злорадств...
    Штаб
    1. хрыч Сегодня, 18:38
      Цитата: Штаб
      новость для злорадств...

      Подох Максим ...
      хрыч
    2. изя топ Сегодня, 18:46
      Цитата: Штаб
      новость для злорадств...

      изя топ
  12. gufo Сегодня, 18:22
    Ничего тут хорошего нет, или вы забыли сколько конвертопланов разбилось в ВВС РФ?
    gufo
    1. san4es Сегодня, 18:23
      Цитата: gufo
      ... сколько конвертопланов разбилось в ВВС РФ?

      ...ВКС РФ таковых не имеет hi
      san4es
      1. gufo Сегодня, 18:32
        В том весь "сок" smile ну они нам и не нужны, они ж не "русскоенеимеющееаналоговвмире" а значит бесполезное!
        gufo
        1. Высказаться Сегодня, 18:40
          Неа. Они нужны для карательных операций, а ВС РФ этим не занимается.
          Пысы:
          Да вроде и надёжностью они не блещут.
          Высказаться
          1. gufo Сегодня, 18:47
            Цитата: Высказаться
            Они нужны для карательных операций, а ВС РФ этим не занимается

            Простите но публика на сайте заставляет меня уточнить: это сарказм? smile
            gufo
            1. Высказаться Сегодня, 19:03
              А я на клоуна похож? Публику веселить?
              Армия США действует на территоии США.и в некторых случаях на территори ин. Баз США. В иных случаях основными силами являются ВМФ и КМП (последний суть экспедиционный корпус т.е. каратльные подрзделения. Как и французский легион,только более маштабней.
              Высказаться
              1. gufo Сегодня, 19:19
                Цитата: Высказаться
                А я на клоуна похож? Публику веселить?

                crying значит не сарказм!
                Я грешным делом прослеживаю следующую логику : конвертоплан для карателей потому(в том числе) его нет в РФ, а вертолет это для "голубых касок" поту(в том числе) он есть в РФ
                Цитата: Высказаться
                Они нужны для карательных операций
                gufo
                1. Высказаться Сегодня, 19:37
                  Ну прям Знаменский, Томин и Кибрит в одном флаконе, тока чета логика хромает. нет в Р Ф потому что:
                  Тяжёлое эконом. Ситуация не позволяла проводить исследования в данной области.
                  Отсутствует необходимость в таких машинах на данное и ближайшее будущее время.
                  Свободные мощности заняты обновлением парка боевых и вспомогательных машин.
                  Низкая надёжность подобных машин настораживает военное руководство.
                  Высказаться
        2. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:28
          ОК, не вопрос, откройте нам глаза и расскажите, для чего РФ обязательно нужен конвертоплан
          Андрей из Челябинска
          1. gufo Сегодня, 19:38
            Цитата: Андрей из Челябинска
            для чего РФ

            Темный вы человек однако, конечно чтоб летать wink
            gufo
            1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:46
              Ну так просветите темноту laughing
              Андрей из Челябинска
            2. Высказаться Сегодня, 19:53
              Или падать.
              Высказаться
      2. Смог Сегодня, 18:38
        Кстати ВВС СССР тоже не имело.
        Смог
        1. gufo Сегодня, 18:43
          Цитата: Смог
          Кстати ВВС СССР тоже не имело.

          Поставим вопрос так - что имеет Россия что не имел СССР?
          gufo
          1. Андрей из Челябинска Сегодня, 19:45
            Цитата: gufo
            Поставим вопрос так - что имеет Россия что не имел СССР?

            Кучу всего. Твердотопливные МБР. Новое поколение движков для самолетов, например - АЛ 41Ф1 - цифровое управление, плазменное зажигание, по соотношению собственная масса/тяга - мировой лидер. Большое количество "фарша" для танков/самолетов, раньше либо брали за рубежом, либо просто не имели. Эффективнейшие системы РЭБ (те же Хибины на фоне советского - прорыв в чистом виде). АФАР. "Ратник".
            Это так, навскидку
            Андрей из Челябинска
        2. Высказаться Сегодня, 18:49
          Так и кмп вроде нету
          Высказаться
  13. Приговор Сегодня, 18:39
    Надо их в Израиль продать, а то там тоже самая передовая армия... wink
    Приговор
    1. Высказаться Сегодня, 18:51
      Ну как самая? Вроде самая сам знаешь где, и это не Америка)))
      Высказаться
  14. Ментат Сегодня, 18:58
    Цитата: gufo
    Цитата: Смог
    Кстати ВВС СССР тоже не имело.

    Поставим вопрос так - что имеет Россия что не имел СССР?

    Лучше поставить вопрос по-другому: вы считаете, что ваши потуги на этом сайте выглядят не жалко?
    Ментат
    1. gufo Сегодня, 19:07
      Цитата: Ментат
      что ваши потуги

      Вы ошибаетесь любезный, я не врач!
      gufo
    2. Высказаться Сегодня, 19:11
      Неважно, три сосны и есть три сосны. Все равно заблудиться.
      Высказаться
  15. APASUS Сегодня, 19:04
    Очень сложная машина,требует первоклассного обслуживания и к сожалению технология так и не была доведена до завершения, болеет детскими болезнями.Имея громадный экспортный потенциал было поставлена только в одну страну.
    Трагедия ,она и в Австралии трагедия!
    APASUS
  16. п-к Опарышев Сегодня, 19:04
    Диванная публика здесь не очень культурная,сказал бы даже пакостная.С такой бы не стал есть пуд соли.И тем более в разведку бы не пошёл.
    п-к Опарышев
    1. Высказаться Сегодня, 19:55
      А зачем стока соли есть ? Зачёты новые? belay
      Высказаться
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