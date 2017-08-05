Конвертоплан ВС США разбился у берегов Австралии

Корпус морской пехоты США подтверждает, что проводится поисково-спасательная операция в отношении военнослужащих, попавших в происшествие с MV-22 у восточного побережья Австралии

Продолжается операция по поиску и спасению трех морпехов, которые находились на борту MV-22 Osprey, попавшем в нештатную ситуацию у восточного берега Австралии приблизительно в 16:00 5 августа (09:00 утра мск). 23 из 26 человек, находившихся на борту, были спасены