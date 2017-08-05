20:00 05 августа

Додон будет блокировать законопроекты, ухудшающие отношения с РФ

Президент Молдавии Игорь Додон сегодня встретился с Дмитрием Рогозиным на территории посольства России в Иране. По итогам встречи Додон заявил, что намерен блокировать все возможные законопроекты, которые могут ухудшить отношения с РФ. Об этом он сделал запись на своей страничке в соцсети Facebook . Президент Молдавии прибыл в Тегеран на официальные мероприятия по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

В качестве президента Молдавии и на основании легитимного мандата, который мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможные законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей Демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией
— сообщил Додон

Додон будет блокировать законопроекты, ухудшающие отношения с РФ



По его словам, категорически неприемлемо "подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства". Додон отметил, что полномочия и ответственность президента в области внешней политики четко предусмотрены конституцией, а кардинальные решения, от которых зависит будущее двухсторонних отношений со стратегическими партнерами, должны приниматься только по согласованию с главой республики и обсуждаться на заседаниях высшего совета безопасности страны.

Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
— отметил Додон.

Ранее правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.



Использованы фотографии: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комментарии 37

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  1. хрыч Сегодня, 18:48
    Вот и славненько good
    хрыч
    1. 210окв Сегодня, 19:01
      Что славненько?Его слова или то,что реальной власти у него нет?Или другое-он говорит одно(на встречах с нашими руководителями),а у себя дома делает другое.Мог бы,или хотел-уже бы сделал..
      Цитата: хрыч
      Вот и славненько good
      210окв
      1. хрыч Сегодня, 19:03
        Цитата: 210окв
        Что славненько?

        Инцидент исчерпан. Рогозин пусть успокоится и занимается космодромом и пр. Извинения ему принесли, что еще надо... А то, что Додон будет блокировать русофобские акты, разве не славненько laughing
        хрыч
        1. 210окв Сегодня, 19:06
          "Извинения" в виде "персоны нон грата"...Ну,ему сойдет...
          Цитата: хрыч
          Цитата: 210окв
          Что славненько?

          Инцидент исчерпан. Рогозин пусть успокоится и занимается космодромом и пр. Извинения ему принесли, что еще надо... А то, что Додон будет блокировать русофобские акты, разве не славненько laughing
          210окв
      2. НЕКСУС Сегодня, 19:08
        Цитата: 210окв
        Или другое-он говорит одно(на встречах с нашими руководителями),а у себя дома делает друг

        Я интересуюсь,что же он делает другое?м...просветите меня,сейчас гостящего в Молдавии.Уж очень хочется послушать.
        НЕКСУС
        1. 210окв Сегодня, 19:12
          Да пусть хотя бы сделает то,что пообещал.Заблокировать.А что делает?да просто выполняет представительские функции.А если нет власти,так и обещать СДЕЛАТЬ ЧТО ТО...то это просто треп на публику.
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: 210окв
          Или другое-он говорит одно(на встречах с нашими руководителями),а у себя дома делает друг

          Я интересуюсь,что же он делает другое?м...просветите меня,сейчас гостящего в Молдавии.Уж очень хочется послушать.
          210окв
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:16
            Цитата: 210окв
            Да пусть хотя бы сделает то,что пообещал.Заблокировать.А что делает?да просто выполняет представительские функции.А если нет власти,так и обещать СДЕЛАТЬ ЧТО ТО...то это просто треп на публику.

            Чтоб вам было более понятно...этот человек,и до выборов говорил о тесной (подчеркиваю)дружбе с РФ.И то что в его власти,он делает. Кстати,НАТОвский комиссариат то он добился,что его распустили,который в Кишиневе парламентарии разрешили поставить. Я ясно сказал,сейчас,надо ждать парламентских выборов ,после которых социалисты возьмут большинство в нем и тогда Додон получит больше рычагов власти.
            НЕКСУС
            1. 210окв Сегодня, 19:26
              Ну,Вашими устами да мед пить..Никогда заштатники не уходили просто так из страны в которую вошли..Вьетнам?Да.Но там силе противостояла еще более СИЛА...А надеяться на что то когда то победит....Уже дождались..В Украине.
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: 210окв
              Да пусть хотя бы сделает то,что пообещал.Заблокировать.А что делает?да просто выполняет представительские функции.А если нет власти,так и обещать СДЕЛАТЬ ЧТО ТО...то это просто треп на публику.

              Чтоб вам было более понятно...этот человек,и до выборов говорил о тесной (подчеркиваю)дружбе с РФ.И то что в его власти,он делает. Кстати,НАТОвский комиссариат то он добился,что его распустили,который в Кишиневе парламентарии разрешили поставить. Я ясно сказал,сейчас,надо ждать парламентских выборов ,после которых социалисты возьмут большинство в нем и тогда Додон получит больше рычагов власти.
              210окв
              1. НЕКСУС Сегодня, 19:33
                Цитата: 210окв
                Ну,Вашими устами да мед пить..

                Я вам говорю то,что вижу и слышу находясь не в тысячах километрах от Молдавии...хотите верьте,а хотите не верьте,это ваше дело.
                Никаких майданов,воин тут не будет.Молдоване работают,а не херней маются,как некоторые соседи и им нет времени заниматься этим идиотизмом. Им семьи кормить надо и детей воспитывать.
                НЕКСУС
                1. 210окв Сегодня, 19:37
                  Насчет что молдаване работают,я с Вами полностью согласен.У меня родственники в Теленештах..Но есть агрессивное меньшинство и оно будет бороться за власть всеми методами..Пока другие работают...
                  Цитата: НЕКСУС
                  Цитата: 210окв
                  Ну,Вашими устами да мед пить..

                  Я вам говорю то,что вижу и слышу находясь не в тысячах километрах от Молдавии...хотите верьте,а хотите не верьте,это ваше дело.
                  Никаких майданов,воин тут не будет.Молдоване работают,а не херней маются,как некоторые соседи и им нет времени заниматься этим идиотизмом. Им семьи кормить надо и детей воспитывать.
                  210окв
                  1. НЕКСУС Сегодня, 19:40
                    Цитата: 210окв
                    Но есть агрессивное меньшинство

                    Это меньшинство толерантное сидит тихо,тк не раз битое было...к слову,Молдавия,хоть и самая бедная страна СНГ,но по газу всегда платила вовремя,хоть и цена для молдован была самая европейская...это так,чтоб вы поняли,что тут люди головой думают и работают,а не херней маятся с майданами и с евроинтеграцией.
                    НЕКСУС
                    1. 210окв Сегодня, 19:43
                      Ладно,пусть будет по Вашему.Время рассудит.Я только желаю нашему руководству не жевать сопли во внешнеполитических событиях..
                      Цитата: НЕКСУС
                      Цитата: 210окв
                      Но есть агрессивное меньшинство

                      Это меньшинство толерантное сидит тихо,тк не раз битое было...к слову,Молдавия,хоть и самая бедная страна СНГ,но по газу всегда платила вовремя,хоть и цена для молдован была самая европейская...это так,чтоб вы поняли,что тут люди головой думают и работают,а не херней маятся с майданами и с евроинтеграцией.
                      210окв
        2. Logall Сегодня, 19:24
          Цитата: НЕКСУС
          .просветите меня,сейчас гостящего в Молдавии

          А флаг висит Российский! По моему это дезинформация. А нет, ошибся.Это БРЕХНЯ!!!
          Logall
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:29
            Цитата: Logall
            А флаг висит Российский! По моему это дезинформация. А нет, ошибся. БРЕХНЯ!!!

            Обьясняю для сирых и убогих...есть такая функция-"сменить флаг" ,что я и сделал,обозначив,что я житель Крыма. Я гражданин РФ и живу в Нижнем Новгороде. А сейчас гощу у своих друзей в Молдавии.Я ясно излагаю или еще проще обьяснить,борец с троллями?
            НЕКСУС
            1. Logall Сегодня, 19:47
              Что? Реально можно флаг сменить? Тогда примите мои извинения. Не знал.
              А за борца, спасибо!
              Logall
      3. просто экспл Сегодня, 19:54
        Молдавия парламентская республика , президент там мало что решает .
        но хотя бы уже какая то зацепка .
        и кстати молдоване это более верный России народ чем даже каклы .
        в начале 90х у них был угар национализма , но даже тогда русских не резали и не убивали как в Малой Азии и на Кавказе (я родился и вырос там , и знаю что говорю) .а уже начиная с середины 90х они все поняли что мы все вместе оказались в анусе и значительная часть населения срулила в том числе и в Россию работать .
        сейчас русских поддерживают даже те молдоване что на заработках в ЕС а не в России .
        просто экспл
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:07
      Цитата: хрыч
      Вот и славненько good

      Да не славно...пока Додон не имеет власти той,чтоб послать парламент к Йелоупукки...надо ждать 18 года и парламентских выборов.
      НЕКСУС
  2. изя топ Сегодня, 18:49
    ждём майдан в молдове?с речевками-а кто скачет-тот румын?
    изя топ
    1. Черный_Ватник Сегодня, 18:56
      Да скорее наоборот. "Кто не скачет, тот не румын")
      Черный_Ватник
    2. НЕКСУС Сегодня, 19:11
      Цитата: изя топ
      ждём майдан в молдове?с речевками-а кто скачет-тот румын?

      Не дождетесь...снимите кастрюлько то с головы...для вот таких комментаторов обьясняю-Румын и молдованин,это разные народы...вас же никто поляком не называет,хоть вы и славянин. А те узколобые,что молдован прозвали цыганами,так учить историю надо,а не бухать как не в себя и оттопыривая губу,мнить себя эксперДом.
      НЕКСУС
      1. изя топ Сегодня, 19:26
        Цитата: НЕКСУС
        снимите кастрюлько то с головы.

        hi
        Цитата: НЕКСУС
        Румын и молдованин,это разные народы..

        ага,объясните это молдавскому парламенту и румынскому руководству what
        Цитата: НЕКСУС
        так учить историю надо,а не бухать как не в себя

        изя топ
        1. НЕКСУС Сегодня, 19:36
          Цитата: изя топ
          ага,объясните это молдавскому парламенту и румынскому руководству

          Вы уважаемый прежде чем чего-то писать тут,сперва бы разобрались в теме,а потом блистали своей просвещенностью. Причем тут румынское руководство можно узнать? Вы у людей простых спросите ,молдован хотя бы,а потом тут ссылками козыряйте.
          НЕКСУС
  3. Штаб Сегодня, 18:50
    что их всех в иран то тянет...
    Штаб
    1. Алексей7777777 Сегодня, 18:58
      Завидно? laughing Перекантоваться уехал,пока дома всё не устаканится... laughing
      Алексей7777777
    2. изя топ Сегодня, 18:58
      Цитата: Штаб
      что их всех в иран то тянет...

      вот ведь евреи...нашли причину своей бессонницы-иран fool
      изя топ
    3. 210окв Сегодня, 19:40
      Боитесь что там опять троица соберется?Кроить мир..Без вас..
      Цитата: Штаб
      что их всех в иран то тянет...
      210окв
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:50
    Додон будет блокировать законопроекты, ухудшающие отношения с РФ
    feel laughing
    Наблюдатель2014
  5. максим1987 Сегодня, 18:55
    призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня,

    а ты их танков, из танков как мы в 93-м wassat
    максим1987
  6. APASUS Сегодня, 18:58
    Дон это практически Дон Кихот молдавский,ему очень сложно влиять на ситуацию учитывая покупку румынами все и вся в Молдове.Они уже в мыслях в Европе и тут Додон?
    APASUS
  7. irazum Сегодня, 18:58
    Молдова-парламентская республика, Додон там НИЧЕГО не решает.
    irazum
    1. хрыч Сегодня, 19:01
      Цитата: irazum
      Молдова-парламентская республика

      Там и Молдова ничего не решает, Приднестровье и Гагаузия условно ...
      хрыч
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:54
        Цитата: хрыч
        Приднестровье и Гагаузия условно ...

        Помимо Гагаузии ,есть еще не меньшая диаспора болгаров проживающих на территории Молдавии(с неофициальной столицей Комратом,если не изменяет мне склероз). А еще есть украинская диаспора,и русских тут (именно русских)больше половины населения. При этом более 80% населения говорит на русском языке,и некоторые,получше чем русские в РФ.
        НЕКСУС
  8. Vorchun Сегодня, 19:01
    Схожие ситуации и удобные:
    США
    Трамп - хороший
    Парламент- плохой
    Молдавия
    Додон -хороший
    Парламент- плохой
    Vorchun
  9. Atlant-1164 Сегодня, 19:06
    пустое место, а не президент! набор букв.
    Atlant-1164
  10. vfqjh Сегодня, 19:11
    Всё это фигня . Пока Дадон не сломает реального кукловода ни чего не будет . Остаётся надеяться , что Дадон настоящий мужик и сам разберётся на своей поляне . Извините за этот сленг , но многие по другому не понимают .
    vfqjh
  11. лысова Сегодня, 19:25
    А кроме как с Россией, порядочных партнёров пока не видно.
    лысова
  12. Штаб Сегодня, 19:42
    У меня знакомый есть он меня постоянно называет "Бульбаш" . А я его называю молдованином.
    Штаб
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