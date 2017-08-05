Додон будет блокировать законопроекты, ухудшающие отношения с РФ

В качестве президента Молдавии и на основании легитимного мандата, который мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможные законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей Демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией

Осознав беспрецедентную, грубую и ничем не аргументированную с точки зрения дипломатических норм агрессивную политику молдавского правительства, призываю наших российских партнеров проявить мудрость, не поддаваться на очевидные провокации молдавских временщиков и продолжить ту положительную повестку дня, которую мы согласовали с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным