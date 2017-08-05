В ВСУ появятся "Черные Запорожцы" и "Король Данила"
Как ранее сообщало "Военное Обозрение" в материале "Полторак с гордостью: По Крещатику парадом пройдут натовские военнослужащие", минообороны Украины анонсировали присвоение частям и соединениям ВСУ и национальной гвардии «новых почётных наименований».
Украинские СМИ приоткрыли "великую" тайну, какие именно наименования получат воинские части.
Например, 72-а отдельная механизированная бригада получит имя «Черных запорожцев», а 24-я отдельная механизированная бригада получит имя короля Даниила ...
А где же бригады имени Бандеры и полки имени Шухевича? Или мы еще не все знаем?
Украинские СМИ приоткрыли "великую" тайну, какие именно наименования получат воинские части.
Например, 72-а отдельная механизированная бригада получит имя «Черных запорожцев», а 24-я отдельная механизированная бригада получит имя короля Даниила ...
Появляется Иван Выговский, появляется Евгений Коновалец, то есть это знаковые имена для украинской военной истории с одной стороны, и это знаковые имена для противостояния российской информационной агрессии. Потому, что если мы вспоминаем Ивана Выговского – это 1659 год, победа над московскими войсками под Конотопом. Если мы вспоминаем 72-ю бригаду, который присваивается имя Черных Запорожцев, то это наш знаменитый подразделение 1917-1921 годов, который так же отличился в борьбе против российской агрессии- прокомментировал украинский историк Василий Павлов.
А где же бригады имени Бандеры и полки имени Шухевича? Или мы еще не все знаем?
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти