В ВСУ появятся "Черные Запорожцы" и "Король Данила"

Появляется Иван Выговский, появляется Евгений Коновалец, то есть это знаковые имена для украинской военной истории с одной стороны, и это знаковые имена для противостояния российской информационной агрессии. Потому, что если мы вспоминаем Ивана Выговского – это 1659 год, победа над московскими войсками под Конотопом. Если мы вспоминаем 72-ю бригаду, который присваивается имя Черных Запорожцев, то это наш знаменитый подразделение 1917-1921 годов, который так же отличился в борьбе против российской агрессии

Как ранее сообщало "Военное Обозрение" в материале "Полторак с гордостью: По Крещатику парадом пройдут натовские военнослужащие", минообороны Украины анонсировали присвоение частям и соединениям ВСУ и национальной гвардии «новых почётных наименований».Украинские СМИ приоткрыли "великую" тайну, какие именно наименования получат воинские части.Например, 72-а отдельная механизированная бригада получит имя «Черных запорожцев», а 24-я отдельная механизированная бригада получит имя короля Даниила ...- прокомментировал украинский историк Василий Павлов.А где же бригады имени Бандеры и полки имени Шухевича? Или мы еще не все знаем?