20:00 05 августа

В ВСУ появятся "Черные Запорожцы" и "Король Данила"

Как ранее сообщало "Военное Обозрение" в материале "Полторак с гордостью: По Крещатику парадом пройдут натовские военнослужащие", минообороны Украины анонсировали присвоение частям и соединениям ВСУ и национальной гвардии «новых почётных наименований».

В ВСУ появятся "Черные Запорожцы" и "Король Данила"


Украинские СМИ приоткрыли "великую" тайну, какие именно наименования получат воинские части.


Например, 72-а отдельная механизированная бригада получит имя «Черных запорожцев», а 24-я отдельная механизированная бригада получит имя короля Даниила ...

Появляется Иван Выговский, появляется Евгений Коновалец, то есть это знаковые имена для украинской военной истории с одной стороны, и это знаковые имена для противостояния российской информационной агрессии. Потому, что если мы вспоминаем Ивана Выговского – это 1659 год, победа над московскими войсками под Конотопом. Если мы вспоминаем 72-ю бригаду, который присваивается имя Черных Запорожцев, то это наш знаменитый подразделение 1917-1921 годов, который так же отличился в борьбе против российской агрессии
- прокомментировал украинский историк Василий Павлов.

А где же бригады имени Бандеры и полки имени Шухевича? Или мы еще не все знаем?



Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 19:48
    Черные "запорожцы"?Вы с ума сошли..Не было такого цвета.Были белые,желтые,зеленые..А насчет военных...Ну если там африканцы постараются,то будут и черные..Ах историю вспомнили?!А чем закончилось,напомнить?
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 19:51
      Черные запорожцы это типа берсерки. Черные потому что форму шили из серого и черного сукна, находившейся в двух вагонах, отбитых или отжатых у батьки Махно. Скоро видимо украинцы создадут части имени атамана Ангела, грабившего большевиков.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 19:57
        Да неужели..?!У меня,рожденного на берегах Днепра,где когда то был путь из варяг в греки....В Смоленске....Тоже кровь..этих самых...берсерков.. wassat drinks angry
        Цитата: Zibelew
        Черные запорожцы это типа берсерки. Черные потому что форму шили из серого и черного сукна, находившейся в двух вагонах, отбитых или отжатых у батьки Махно. Скоро видимо украинцы создадут части имени атамана Ангела, грабившего большевиков.
        210окв
    2. Монос Сегодня, 19:54
      Появляется Иван Выговский, появляется Евгений Коновалец, то есть это знаковые имена для украинской военной истории с одной стороны, и это знаковые имена для противостояния российской информационной агрессии.

      Э-э-э... Стесняюсь спросить... А это кто, пля, такие!?
      бригада получит имя «Черных запорожцев»

      Не, ну реально жутко.
      Монос
      1. Владимирец Сегодня, 19:59
        Цитата: Монос
        Евгений Коновалец

        Цитата: Монос
        А это кто, пля, такие!?

        Как кто? Украинский националист, ликвидирован, кстати, Судоплатовым, символично, правда для новых воинский частей? smile
        Владимирец
  2. ded100 Сегодня, 19:48
    Почему черные голубые будет в самый раз по европейски! wassat
    ded100
  3. Штаб Сегодня, 19:49
    Запорожец это же автомобиль такой есть.
    Штаб
  4. Zibelew Сегодня, 19:49
    Создают свою идеологию и героев.
    Zibelew
  5. Владимирец Сегодня, 19:53
    Отречься от великих побед и выдумывать своих героев?! request Маразм высшей марки.
    Владимирец
  6. tchoni Сегодня, 19:56
    Ну что сказать.... Пропоганда у подлецов поставленна хорошо. Я бы сказал - качественно. Главное из страны уже сделали марионетку штатов. Че будут хотеть - то и будут лепить.
    tchoni
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:58
    Фейковая страна, фейковые герои...
    Горный стрелок
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