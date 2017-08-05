СБУ ищет Саакашвили на польско-украинской границе

Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательства над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу

Бывший губернатор Одесской области, а ныне лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, прилетел в Польшу из США, где заявил, что Порошенко незаконно лишил его гражданства и он намерен вернуться на Украину.Видимо данное заявление Саакашвили так напугало Порошенко, что Петр Алексеевич отдал приказ перекрыть все возможные лазейки на украинско-польской границе. Как сообщает депутат Верховной рады и член партии «Движение новых сил» Юрий Деревянко, сотрудники СБУ заблокировали въезд и выезд автомобилей на пограничном пункте пропуска «Краковец», где ищут бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.По словам парламентария, пропуск автомобилей на КПП заблокировали «по прямому указанию из администрации президента» Петра Порошенко, где полагают, что Саакашвили может вернуться на Украину., – написал Деревянко на своей странице в Facebook, добавив, что результате у КПП возникли многокилометровые пробки.Как пишет Деревянко, вокруг КПП было много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывали «поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили». В среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, вероятно, будет экстрадирован в Грузию после того, как появится на Украине.В Пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии въехал на территорию страны.