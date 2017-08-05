23:24 05 августа

СБУ ищет Саакашвили на польско-украинской границе

Бывший губернатор Одесской области, а ныне лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили, прилетел в Польшу из США, где заявил, что Порошенко незаконно лишил его гражданства и он намерен вернуться на Украину.

Видимо данное заявление Саакашвили так напугало Порошенко, что Петр Алексеевич отдал приказ перекрыть все возможные лазейки на украинско-польской границе. Как сообщает депутат Верховной рады и член партии «Движение новых сил» Юрий Деревянко, сотрудники СБУ заблокировали въезд и выезд автомобилей на пограничном пункте пропуска «Краковец», где ищут бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

СБУ ищет Саакашвили на польско-украинской границе



По словам парламентария, пропуск автомобилей на КПП заблокировали «по прямому указанию из администрации президента» Петра Порошенко, где полагают, что Саакашвили может вернуться на Украину.

Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательства над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу
, – написал Деревянко на своей странице в Facebook, добавив, что результате у КПП возникли многокилометровые пробки.

Как пишет Деревянко, вокруг КПП было много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывали «поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили». В среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, вероятно, будет экстрадирован в Грузию после того, как появится на Украине.

В Пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии въехал на территорию страны.

Использованы фотографии: РИА Новости/Стрингер
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Комментарии 26

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  1. Антон Болдаков Сегодня, 21:07
    Прочёсывали поля... звучит! А в биотуалеты заглядывали?
    Антон Болдаков
    1. Владимирец Сегодня, 21:21
      Цитата: Антон Болдаков
      Прочёсывали поля... звучит!

      "Ищут пожарные,
      Ищет милиция,
      Ищут фотографы
      В нашей столице,
      Ищут давно,
      Но не могут найти...
      Мишико какого-то
      лет сорока девяти". recourse
      Владимирец
    2. soroKING Сегодня, 22:14
      правильно прочёсывали...
      он в свою бытность любил в канавку упасть и затаиться wassat
      soroKING
  2. Zibelew Сегодня, 21:07
    Всех больных на голову тянет на Украину, и почему то конкретно в президенты.
    Zibelew
  3. Чёрный Сегодня, 21:13

    Если американцы пропхнут Мишаню в мэры Кракова я буду аплодировать стоя wassat
    Чёрный
    1. Logall Сегодня, 21:22
      Цитата: Чёрный
      Если американцы пропхнут Мишаню в мэры Кракова я буду аплодировать стоя

      Этого ещё не хватало. Где Мыша-там война! Хотя против похода, поляков на украину, ни чего не имею.
      Logall
  4. п-к Опарышев Сегодня, 21:34
    Мышико не прост.Пока губернаторствовал,под сотню тысяч наприглашал грызунов различной масти в Одессу.Армия у Мишика сильная,поэтому Порось и боится.
    п-к Опарышев
  5. APASUS Сегодня, 21:35
    К чему этот цирк не пойму.Украинской власти американцы четко дали понять свою позицию выпустив из США Саакашвили в Польшу без документов гражданства .По скольку власть Украины зависима от внешнего управления Саакашвили может пересечь границу Украины не просто без паспорта ,но вообще по звонку из Вашингтона.
    Я собственно не удивлюсь в карьерном росте Мишико на Украине,главное чтоб Россия оставалась врагом,а доверить возглавить этот бардак можно кому угодно
    APASUS
  6. Кац Сегодня, 21:35
    Почему его все преследуют.
    Кац
    1. moskowit Сегодня, 21:48
      Пригласите его к себе... Он Вам поплачется в жилетку.... Такой зайчик, прямо душечка....
      moskowit
    2. AleksPol Сегодня, 23:10
      И бесплатно лезгинку станцует laughing со словами денег дай
      AleksPol
  7. moskowit Сегодня, 21:38
    А он на кабаньих копытах через границу... Или верхом на ком нибудь... Кино "Над Тиссой" смотрели???
    А Карацупы с верным Ингусом уже, к огромному сожалению, нет. Уж он бы этого супостата выловил бы в момент...
    moskowit
  8. Фракийский воин Сегодня, 21:47
    Порося грузина посадит в тюрме, ето точно. Вдруг он окажеться из "окупантов" и заделит куска из разпавшийся недогоссударство.
    Фракийский воин
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 21:51
    Крысу выгнали из крысятника.Вернётся -ли она назад?Сомнительно.Кстати-а может в польше галстуки бесплатно выдают? laughing
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 22:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Кстати-а может в польше галстуки бесплатно выдают?

      Я надеюсь, что ещё и очень туго затягивают! yes
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 23:21
        .....пеньковые laughing
        Соломон Кейн
  10. Кокос Сегодня, 22:04
    А че его искать..он в саду у Трампа прячецо laughing
    Кокос
  11. Фракийский воин Сегодня, 22:06
    Цитата: Logall

    Этого ещё не хватало. Где Мыша-там война! Хотя против похода, поляков на украину, ни чего не имею.
    Пшеки и без войне возмут свои територий после разпада дур-госсударства, на столе еще Венгрия, Румьiния и Россия. 2-3 года поживим- увидем.
    Фракийский воин
    1. Logall Сегодня, 22:43
      А там гляди и Приднестровье себе кусочек отхапает. feel
      Logall
  12. Mavrikiy Сегодня, 22:22
    В Пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии въехал на территорию страны.
    Это самое интересное. Поляки пакастят с удовольствием.
    Только зачем его не пускают на Украину? Пусть приходит. Арест и высылка в Грузию. Кажется он там в розыске. И спи Порошенко спокойно.
    Не логично оставлять злую собаку за забором, всю ночь выть будет и спать не даст.
    Mavrikiy
    1. Фракийский воин Сегодня, 22:30
      А чего будеть с великоукрам без подержки оффигенньiе грузинские воиньi? Все равно деньги для иностранцев кончились и отряд наемники всадники разпускаеться. Все.
      Фракийский воин
  13. Симон Сегодня, 22:28
    Что, уже не могут власть поделить?! Конкурентов вылавливают! laughing
    Симон
  14. Erg Сегодня, 22:41
    Петросян отдыхает)))
    Erg
  15. Фракийский воин Сегодня, 22:43
    Мишико сталь агент Кремля?
    Фракийский воин
  16. САША СТАРЫЙ Сегодня, 22:55
    В поле за каждый угол заглянули..)
    САША СТАРЫЙ
  17. ВЕРЕСК Сегодня, 23:10
    Искать надо в-чёрт его знает где.Ну,пока они ищут-я расслаблюсь чуть.
    ВЕРЕСК
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