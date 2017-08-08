Всё более опасный облик «Вирджинии» создаёт реальную проблему малочисленной серии «Ясеня»

Многоцелевая атомная подводная лодка SSN-787 USS «Washington» класса «Virginia Block III» спущена на воду 13 апреля 2016 года на верфи «Newport News Shipbuilding», подводный ракетоносец и «торпедный охотник» является 14-й субмариной класса «Вирджиния»

Высокоскоростная торпедная атомная подводная лодка пр. 705К «Лира» обладала подводной скоростью хода до 41 узла при минимальном подводном водоизмещении в 3180 тонн, характерном для современных анаэробных дизель-электрических субмарин с малой дальностью подводного оперирования

Сравнение гидроакустической архитектуры и ударного стрельбового комплекса подлодки класса «Virginia Batch 1» (внизу) и «Batch 2» (вверху)

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/news/vpervye-vypolneny-puski-ur-tomahawk-iz-novyh-puskovyh-konteynerov-dlya-podvodnyh-lodok

http://bastion-karpenko.narod.ru/Virginia.html

http://bastion-karpenko.ru/885_severodvinsk/

Многоцелевые малошумные атомные субмарины, носители торпедного, ракетно-торпедного и ракетного вооружения, формируют сегодня ведущую военно-морскую компоненту для установления господства в удалённых районах Азиатско-Тихоокеанского региона, в Атлантике, а также подо льдами стратегически важного Арктического региона. В спектр первостепенных задач данного типа подводных лодок в мирное время входит: ведение длительной гидроакустической разведки в районах оперирования корабельных и авианосных ударных группировок вероятного противника без вскрытия собственного местоположения (носовой сферический ГАК и гибкая протяжённая буксируемая антенна работают в пассивном режиме), скрытное сопровождение КУГ и анализ действий, наблюдение за береговой военно-морской инфраструктурой. Во время эскалации: нанесение массированных противокорабельных ударов по КУГ/АУГ противника посредством запускаемых из подводного положения ПКР «Sub-Garpoon» и противокорабельных модификаций «Томагавка» — UGM-109B/E TASM/TLAM-E, уничтожение военно-морских баз, а также подавление системы противовоздушной/противоракетной обороны противника с помощью массированного применения этого же семейства СКР. В экстренных ситуациях МАПЛ способны наносить удары по подлодкам и надводным кораблям противника с помощью торпед и противолодочных управляемых ракет с дальностью действия от нескольких сотен метров до полутора сотен километров.Важность выполняемых разведывательных и ударных операций ставит данные субмарины почти на одну ступеньку с ракетными подводными крейсерами стратегического назначения с БРПЛ на борту. Воплощённые же в них технологии по снижению шумности находятся на одном уровне или даже превосходят те достижения, которые реализованы в конструкции ПЛАРБ-носителей баллистических ракет. Подлодки данного класса разрабатываются и принимаются на вооружение флотов лишь в наиболее технически развитых странах мира, — России, США, Великобритании, Франции, Китае и Индии. Тем не менее, наиболее совершенные и гибкие в боевом применении МАПЛ/ПЛАРК принадлежат флотам России, США и, с натяжкой, Китая. Британские перспективные многоцелевые АПЛ «Astute», несмотря на сверхмалошумный водомётный движитель, оснащаются лишь шестью носовыми 533-мм торпедными аппаратами, в то время как модуль с универсальной встроенной пусковой установкой вертикально типа отсутствует. Это указывает на то, что малошумная британская субмарина, при всём свём акустическом совершенстве и высокочувствительном интегрированном гидроакустическом комплексе «Thales 2076», имеет на борту весьма ограниченный арсенал модификаций СКР «Tomahawk» и других тактических и стратегических ракет, обладающих единым 531-мм калибром. Более того, не будет возможности применения дальнобойных малозаметных ПКР AGM-158C LRASM, что сузит способности «Эстьюта» в борьбе с надводными кораблями противника (технология пуска LRASM из торпедных аппаратов ещё не разработана, а «Томагавки» обладают значительно большей ЭПР, что делает их более уязвимыми для современных корабельных ЗРК).Отсутствует так называемый «ракетный банкет» и у французских перспективных МАПЛ класса «Barracuda». Для запуска тактических крылатых ракет большой дальности SCALP Naval, торпед F21 «Artemis» и противокорабельных ракет SM39 Block 2 используется 4 533-мм ТА. В то же время, отсек с боекомплектом для ТА имеет малые размеры и может разместить лишь 24 единиц ракетно-торпедного вооружения, что почти в 1,6 раза хуже чем у британских МАПЛ «Astute». Единственным преимуществом перспективной французской подлодки является оригинальная конструкция корпуса и хвостового оперения. Высокопрочный стальной корпус шириной 8,8 м позволяет погружаться на глубину до 400 м, в то время как «Astute» имеет глубину оперирования около 300—320 м. «Барракуда» также имеет Х-образное хвостовое оперение с рулевыми плоскостями, что позволяет сохранить их эффективность при углах поворота до 90 градусов. Более того, установленные под углом 45° стабилизаторы уменьшают радиолокационную сигнатуру подлодки во время надводного хода и гидроакустическую — во время подводного. На этом все преимущества заканчиваются. Мало того, что МАПЛ класса «Astute» несут в полтора раза больший арсенал вооружения, их автономность почти в 2 раза превышает аналогичный показатель у французской «Барракуды» (90 против 50 суток соответственно).Наиболее же продвинутыми многоцелевыми атомными подводными крейсерами-носителями ракетно-торпедного вооружения сегодня являются российские субмарины пр. 885 «Ясень» и американские подлодки класса «Virginia». Подлодки пр. 885 «Ясень» отличаются: малой акустической и радиолокационной заметностью благодаря применению резиновых/композиционных покрытий с комплексом гашения шумов на частотах 50—500 Гц и амортизационными платформами для паропроизводящей установки и ПТУ «Мираж», возможностью оперирования на глубинах 550—600 м, наибольшим, в сравнении с зарубежными аналогами, подводным водоизмещением в 13800 тонн (7800 т — у «Эстьюта», 5300 т — у «Barracuda» и 7925 т — у «Virginia»), наибольшей автономностью в 100 суток.Универсальный ударный стрельбовой комплекс УКСК 3Р-14В представлен современной шахтной универсальной вертикальной ПУ СМ-346, состоящей из 8 x 4 револьверных ПУ, размещённых в 2 ряда (по бортам корпуса) по 4 транспортно-пусковых неподвижных «барабана». Данный «ракетный банкет» очень компактный и не выдаётся за образующие корпуса. Универсальность данных пусковых установок заключается в том, что в них может размещаться солидная номенклатура из 32 единиц ракетного ударного вооружения, в частности: 2,5-моховые высокоманевренные противокорабельные ракеты 3М55 (П-800) «Оникс», малозаметные стратегические крылатые ракеты 3М14Т «Калибр-ПЛ» с дальностью до 2000—2600 км, перспективные СКР Х-101/102, противокорабельные ракеты 3М54Э1 «Калибр-ПЛ» с 3-маховой ступенью (дальность 220 км), перспективные гиперзвуковые ПКР 3М22 «Циркон» с дальностью 550.Самое же интересное вооружение — 533-мм 2,5-маховые баллистические противолодочные управляемые ракеты 91РЭ1 «Калибр-ПЛЭ», способные поражать субмарины противника на удалении до 50 км при глубине запуска 50 м. Применение противолодочных ракет 91РЭ1 целесообразно лишь при отсутствии на морском/океанском ТВД надводных кораблей с дальнобойными КЗРК семейств SM-6 или PAAMS, которые легко перехватят ПЛУР. Из 10 533-мм торпедных аппаратов, размещённых в центральной части подлодки, также может применяться широкая номенклатура ракетно-торпедного вооружения семейства «Калибр» и современные торпеды «Физик-1» и «Футляр». Следовательно, многоцелевые атомные подводные крейсера пр. 885 способны взять на борт до 62 ед. ракетно-торпедного вооружения. В данный момент уровень акустической скрытности МАПЛ К-560 «Северодвинск» немного не дотягивает до показателей МАПЛ класса «Virginia» и «Sea Wolf», что обусловлено использованием классического винта. Водомётный же движетель может быть установлен на модернизированном варианте подлодок пр. 885М «Ясень-М».Сердцем российских ПЛАРК пр. 885/М является передовая боевая информационно-управляющая система «Округ», агрегирующая в единую сетецентрическую картину информацию от интегрированного гидроакустического комплекса МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», низкочастотной гибкой протяжённой буксируемой антенны ГПБА, терминала звукоподводного комплекса обмена информацией «Структура» и т.д. В оборонительных целях подлодки пр. 885/М могут использовать 533-мм ТА неперезаряжаемого типа для пуска торпедовидных подводных аппаратов гидроакустического противодействия МГ-104 «Бросок», МГ-114 «Берилл» и РЭПС-324 «Шлагбаум».В подлодках класса «Ясень» воплощены самые лучшие наработки, ранее используемые в проектах 3-го поколения 971 «Щука-Б», 705(К) «Лира» и 949А «Антей».В отличие от АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», американские корпорации «General Dynamics Electric Boat» и «Northrop Grumman», приняв во внимание пожелания представителей командования ВМС США, изначально избрали несколько иной подход к проектированию многоцелевых подводных лодок класса «Virginia». Учитывался опыт, полученный в ходе работы над проектом сверхмалошумной многоцелевой ударно-торпедной АПЛ «Sea Wolf». Так, ещё головная подлодка SSN-774 «Virginia» модификации Block I, спущенная на воду 23 октября 2004 года, получила водомётный движитель, заметно увеличивающий акустическую скрытность в сравнении с проектами 971 «Щука-Б» и 885 «Ясень». Упор также был сделан на компактность корпуса и высочайшие параметры бортового радиоэлектронного оборудования (включая БИУС и ГАК).В итоге удалось добиться ширины корпуса 10,4 м и подводного водоизмещения 7925 тонн, что примеро в 1,7 раза меньше, чем у «Ясеня»: решающим стал именно меньший диаметр корпуса подлодки. Также присутствует информация, что на чрезвычайном режиме работы паротурбинной установки с турбозубчатым агрегатом, подлодки класса «Virginia» способны разгоняться под водой до 34 узлов, что является сегодня очень неплохим показателем. Многофункциональность подлодок данного класса также обеспечивается возможностью доставки на театр военных действий боевых пловцов, которые могут покидать субмарину через люк шлюзовой камеры, расположенной за торпедным и командным отсеками, либо выдвигаться к месту проведения операции на малошумном подводном аппарате (мини-подлодке) «Advanced SEAL Deliveri System» (ASDS) водоизмещением 55 тонн, способном доставить 8 диверсантов на расстояние 230 км. Во время дальних походов транспортные мини-субмарины ASDS закрепляются на верхней поверхности корпуса подлодок над отсеком управления энергетической установокой. ПЛАРК класса «Ясень» подобным «опциональным пакетом» сегодня не оснащаются.Подлодки семейства SSN «Virginia» получили современную высокопроизводительную и высокоинформативную БИУС C3I, которая предоставляет экипажу исчерпывающую информацию о тактической подводной, надводной и воздушной обстановках, а также о состоянии все подсистем субмарины, включая энергетическую установку. Главными источниками информации для БИУС являются: носовой ГАК AN/BQQ-10 и бортовые широкоапертурные ГАС AN/BQG-5A. Интегрированный носовой гидроакустический комплекс AN/BQQ-10 с многоэлементной сферической акустической антенной решёткой отличается высокими способностями селекции звукоизлучающих целей на мелководье и вблизи литоральной зоны; он способен работать как в активном, так и в пассивном режимах. Высокие характеристики демонстрируются как в обнаружении подлодок противника во второй зоне акустической освещённости.Заявлено, что ГАК AN/BQQ-10 отлично адаптирован для ведения пассивной гидроакустической разведки по малоразмерным надводным целям противника в прибрежной зоне, что позволяет своевременно корректировать путь мини-субмарины с боевыми пловцами ASDS во избежание обнаружения. На подлодках версии «Batch 2» (Block III) будет установлен ещё более совершенный широкоапертурный носовой ГАК LAB («Large Aperture Bow») подкововидной формы. Изделие не относится к классическим ГАС с активно-пассивными датчиками-преобразователями акустического сигнала и построено из двух массивов. Излучающий массив представлен активными элементами среднего диапазона со сроком службы 16 — 20 лет, а приёмный — 1800 пассивными гидрофонами с 30-летним сроком эксплуатации.Главным преимуществом перспективного ГАК типа LAB в сравнении с AN/BQQ-10A является значительно большая чувствительность гидрофонов, что во время ведения гидроакустической разведки в потенциально опасных водах позволяет сделать упор на пассивный режим работы: звукоизлучающие объекты могут быть обнаружены на значительно больших расстояниях.Боковые пассивные акустические антенные решётки в количестве 6 ед. обеспечивают классу «Virginia Block III» значительно лучшие возможности ведения всеракурсного гидроакустического наблюдения в сравнении с пр. 885 «Ясень». В нижней носовой части корпуса подлодок присутствует так называемый «подбородок» с дополнительной активно-пассивной ГАС, позволяющей картографировать донный рельеф с одновременным обнаружением заякорённых мин, разведывательных подводных дронов противника и т.д. Субмарины этого класса также получат два типа низкочастотных гибких протяжённых буксируемых антенн (ГПБА) — большого (TB-16) и малого (TB-29A) диаметров. Как видите, по уровню акустической скрытности, техническим возможностям гидроакустических комплексов и возможности участия в диверсионных операциях «Вирджиния» смогла заметно опередить «Ясень». Что же можно сказать о её ударных возможностях?Как стало известно 18 июля 2017 года от источника в Военно-морских силах США, в акватории Флоридского пролива, впервые были осуществлены испытательные пуски 2-х стратегических крылатых ракет UGM-109E «Tomahawk Block IV» из двух перспективных 1x6 универсальных вертикальных пусковых установок-барабанов VPT («Virginia Payload Tubes») диаметром 2100 мм, установленных на многоцелевом атомном подводном крейсере SSN-784 «North Dakota» модификации Block III (хорошо известно, что на МАПЛ «Virginia Block I/II» было установлено 12 раздельных транспортно-пусковых стаканы). Теперь подсчитываем. В двух барабанных ПУ могут разместиться всего 12 «Томагавков», либо других тактических крылатых/противолодочных управляемых ракет (аналогичные неподвижные универсальные «пусковые барабаны» для «Топоров» установлены на переоборудованных в ПЛАРК (SSGN) подлодках класса SSBN «Ohio», с той лишь разницей, что задействован 7-й центральный ТПК). Ещё 26 «Томагавков», ПКР UGM-84L «Sub-Harpoon Block II», торпед Mk48 ADCAP или мин Mk 60 CAPTOR могут быть запущены из 4 533-мм торпедных аппаратов. Следовательно, общий арсенал ракетно-торпедного снаряжения едва достигает 38 ед. (против 62 ед. у нашего пр. 885 «Ясень»). Превосходство российской многоцелевой ПЛАРК на лицо.Что ещё более важно, «Ясень» опережает «Вирджинию» не только по количеству, но и по качеству ракетно-торпедного вооружения. В ближайшем будущем у американцев не появится современных сверхзвуковых тактических/противокорабельных ракет большой дальности. Ни UGM-109E, ни «Гарпуны», ни LRASMы (в случае их адаптации к пусковым установкам VPT) по возможностям «прорыва» корабельной ПРО не смогут сравниться с уникальными отечественными сверхзвуковыми «Ониксами» и «Калибрами» варианта 3М54Э1. Совершая противозенитные манёвры с перегрузками более 20 ед., данные ПКР способны «перекрутить» даже такие вёрткие ракеты-перехватчики, как RIM-162 ESSM, не говоря уже о менее поворотливых RIM-174 ERAM (SM-6).«Длинна рука» «Ясеней» также может создать массу проблем для стратегических объектов ВС США в Евразии и Северной Америке, ведь речь идёт не только о СКР 3М14Т «Калибр» с радиусом действия 2600 км, а и о более серьёзных крылатых ракетах большой дальности (КРБД) Х-101/102 (радиус действия 3000 км с возможностью увеличения до 5000 км). Более того ЭПР Х-101/102, ввиду угловатой формы обводов корпуса и более широкому использованию радиопоглощающих композиционных материалов, едва достигает 0,01 — 0,02 м2, в то время как «Топоры» имеют эффективную поверхность рассеяния около 0,2 — 0,3 м2. Адаптация перспективных ракет 3М22 «Циркон» к универсальному стрельбовому комплексу 3Р-14В подлодок проекта 885 «Ясень» ещё больше усложнит ситуацию МАПЛ «Virginia» с недостаточным ударным потенциалом ракетного вооружения.Сегодня по оперативности выполнения противокорабельного удара российские подлодки пр. 885 в 2,5 раза опережают все известные западные многоцелевые субмарины; после обретения начальной боевой готовности «Циркона» эта цифра увеличиться до 7 раз. Командование Военно-морских сил США такая ситуация серьёзно «напрягает», а поэтому уже сегодня ведутся работы по увеличению количества пусковых «барабанов» VPT c двух до шести (количество транспортн-пусковых стаканов увеличивается с 12 до 36, а общий боезапас вооружения на подлодке — до 62 ед.). Очевидно, что для 4-х новых барабанных ВПУ VPT придётся выкраивать пространство в задней части подлодки, «ужимая» отсеки управления комплексом вооружения и энергетической установкой. Дополнительные УВПУ могут быть внедрены на последних подлодках модификации «Block III», а также более современных «Block IV».Что имеем в итоге? По арсеналу ракетно-торпедного вооружения подлодки класса «Virginia» всё же достигнут уровня проекта 885 «Ясень», в то время как по архитектуре средств гидроакустического обнаружения подводных и надводных средств противника уже сегодня американские субмарины заметно опередили наши МАПЛ 4-го поколения. В то же время более быстрые, маневренные и тяжёлые противокорабельные ракеты на борту 885-го проекта дают ВМФ России неоспоримые преимущества в борьбе с мощными авианосными ударными группировками ВМС США. Но обольщаться этим фактом сегодня преждевременно, ведь, отбросив добрую долю ура-патриотизма, можно смело констатировать, что запланированная серия из 7 многоцелевых подводных атомных крейсеров пр. 885/М (6 из которых относятся к проекту «Ясень-М») является каплей в море на фоне штатовской серии из 30 сверхмалошумных «подводных убийц» класса «Вирджиния», часть из которых будет исполнена в ещё более грозных вариантах «Block IV/V».