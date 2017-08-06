6 августа в России отмечается День железнодорожных войск
День железнодорожных войск Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, военнообязанных, рабочих и служащих (гражданский персонал) Железнодорожных войск РФ (ЖДВ ВС России). Данный профессиональный праздник отмечается в нашей стране ежегодно 6 августа. В 2017 году праздничная дата совпадает с Днем железнодорожника, который традиционно отмечается в России в первое воскресенье августа.
Впервые дата праздника была официально установлена указом президента России от 19 июля 1996 года «Об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации». В настоящее время праздник отмечается как памятный день в соответствии с указом от 18 июля 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Железнодорожные войска – это специальные войска, предназначением которых является строительство, восстановление, эксплуатация и техническое прикрытие железных дорог, которые используются для воинских перевозок. Свою историю эти формирования берут еще с 6 августа 1851 года, когда российский император Николай I на завершающем этапе постройки Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления данной железной дороги. Отсюда и современная дата празднования – 6 августа. В соответствии с данным положением и были основаны первые специальные воинские формирования, предназначенные для эксплуатации и охраны железной дороги. Им было предписано охранять станции, мосты и транспортные узлы новой дороги. Вот уже на протяжении более 160 лет военные железнодорожники в нашей стране самоотверженно и беззаветно несут службу в интересах своего Отечества.
Уже в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов военные железнодорожники обеспечивали непрерывное снабжение соединений русской армии по специально построенному железнодорожному участку Бендеры-Галац. Очень важную роль сыграли железнодорожные войска и во время Первой мировой войны, за время которой ими было построено порядка 300 километров ширококолейных железных дорог и около четырех тысяч километров узкоколеек. Также железнодорожными войсками было восстановлено более 4,6 тысяч километров путей.
После Октябрьской революции 1917 года в жизни железнодорожных войск начался новый этап. Железнодорожные войска Красной Армии были созданы уже 5 октября 1918 года, после того как приказом главнокомандующего ВС республики было объявлено об их формировании. В мирные годы после завершения гражданской войны в России они занимались реконструкцией существующих и сооружением новых железнодорожных путей. Весомым был и их вклад в победоносное для Советского Союза завершение Великой Отечественной войны. Советские железнодорожные части и соединения сумели особым образом отличиться во время обороны Ленинграда, Москвы, а также в Сталинградской битве, битве на Курской дуге и других стратегических операциях на территории СССР и стран Восточной Европы. Выполняя свои задачи в крайне тяжелых, очень часто боевых условиях они сумели восстановить порядка 120 тысяч километров путей, а также более 15 тысяч мостов, построили более 10 тысяч километров новых железнодорожных путей, обезвредили и уничтожили более двух миллионов фугасов и мин, способствуя безопасности железнодорожных перевозок.
После завершения Великой Отечественной войны железнодорожные войска приняли активное участие в восстановлении и реконструкции разрушенных войной железных дорог и постройке новых магистралей. Наиболее существенными из них считаются железнодорожные линии Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут, Ивдель – Обь, Трансмонгольская магистраль, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). При этом необходимо помнить о том, что каждый 9-й километр железных дорог в СССР был электрифицирован с помощью военных железнодорожников. Одновременно с этим подразделения железнодорожных войск на регулярной основе привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, в том числе техногенных. В частности военные железнодорожники работали над ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, наводнения в Крымском районе Краснодарского края.
В период с 1991 по 2005 год железнодорожные войска входили в силовую компоненту российского государства, но находились вне численности Вооруженных Сил страны. Так в сентябре 1995 года указом российского президента была образована Федеральная служба железнодорожных войск РФ. Данная управленческая структура просуществовала до интеграции железнодорожных войск обратно в состав Вооруженных Сил, интеграция произошла в 2005 году. 27 ноября 2010 года приказом министра обороны страны было утверждено Положение о Главном управлении начальника железнодорожных войск.
Современные железнодорожные войска согласно своей организационно-штатной структуре включают в себя Главное управление железнодорожных войск, а также управления железнодорожных войск военных округов. В составе российских железнодорожных войсках имеются отдельные железнодорожные бригады постоянной готовности, а также части центрального подчинения. На данном этапе развития российских ВС Главное управление начальника железнодорожных войск входит в структуру центрального аппарата Материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ (МТО ВС РФ).
В своей работе военные железнодорожники активно используют спецтехнику: мостовые краны, путеукладчики, буровзрывное оборудование. Только в 2013-2014 годах российские железнодорожные войска получили более 500 единиц автомобильной техники и 40 единиц различного инженерного вооружения. В результате этого доля современных (со сроком эксплуатации до 6 лет) образцов автомобильной техники общевойскового назначения была доведена до 35%. В целом же, как и все Вооруженные Силы РФ, железнодорожные войска активно перевооружаются. В соответствии с действующей программой Гособоронзаказа до 2020 года доля новой техники в войсках должна быть доведена до 75%. При этом численность железнодорожных войск в России составляет сегодня около 23 тысяч человек, из которых порядка 5 тысяч человек являются контрактниками.
В 2013-2014 годах российские железнодорожные войска каждый год осуществляли ремонт около 140 километров железнодорожных путей необщего пользования. Также можно отметить, что в 2015 году группировка железнодорожных войск начала процесс строительства участка железной дороги Журавка – Миллерово на территории Воронежской и Ростовской областей России. Они строят дорогу в обход Украины. Поезда, следовавшие из Москвы в сторону Ростова-на-Дону и Сочи, вынуждены были без остановок преодолевать участок Луганской области. Длина новой, строящейся дороги составит 122,5 километра, движение по новой ветке может быть запущено уже в середине августа 2017 года.
Стоит отметить, что основной целью совершенствования железнодорожных войск России до 2020 года является придание им инновационного облика, который будет удовлетворять потребностям обеспечения вооруженной защиты национальных интересов России, в соответствии с мобилизационными и экономическими возможностями нашей страны.
В этот день коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов, чей жизненный путь по-прежнему связан или ранее был связан с железнодорожными войсками, с их профессиональным праздником. Достойно продолжайте славные традиции российских железнодорожных войск, ведь ваш труд при строительстве железнодорожных магистралей важен не только армии, он оказывает серьезную поддержку и социально-экономическому развитию страны.
По материалам из открытых источников
Впервые дата праздника была официально установлена указом президента России от 19 июля 1996 года «Об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации». В настоящее время праздник отмечается как памятный день в соответствии с указом от 18 июля 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Железнодорожные войска – это специальные войска, предназначением которых является строительство, восстановление, эксплуатация и техническое прикрытие железных дорог, которые используются для воинских перевозок. Свою историю эти формирования берут еще с 6 августа 1851 года, когда российский император Николай I на завершающем этапе постройки Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления данной железной дороги. Отсюда и современная дата празднования – 6 августа. В соответствии с данным положением и были основаны первые специальные воинские формирования, предназначенные для эксплуатации и охраны железной дороги. Им было предписано охранять станции, мосты и транспортные узлы новой дороги. Вот уже на протяжении более 160 лет военные железнодорожники в нашей стране самоотверженно и беззаветно несут службу в интересах своего Отечества.
Уже в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов военные железнодорожники обеспечивали непрерывное снабжение соединений русской армии по специально построенному железнодорожному участку Бендеры-Галац. Очень важную роль сыграли железнодорожные войска и во время Первой мировой войны, за время которой ими было построено порядка 300 километров ширококолейных железных дорог и около четырех тысяч километров узкоколеек. Также железнодорожными войсками было восстановлено более 4,6 тысяч километров путей.
После Октябрьской революции 1917 года в жизни железнодорожных войск начался новый этап. Железнодорожные войска Красной Армии были созданы уже 5 октября 1918 года, после того как приказом главнокомандующего ВС республики было объявлено об их формировании. В мирные годы после завершения гражданской войны в России они занимались реконструкцией существующих и сооружением новых железнодорожных путей. Весомым был и их вклад в победоносное для Советского Союза завершение Великой Отечественной войны. Советские железнодорожные части и соединения сумели особым образом отличиться во время обороны Ленинграда, Москвы, а также в Сталинградской битве, битве на Курской дуге и других стратегических операциях на территории СССР и стран Восточной Европы. Выполняя свои задачи в крайне тяжелых, очень часто боевых условиях они сумели восстановить порядка 120 тысяч километров путей, а также более 15 тысяч мостов, построили более 10 тысяч километров новых железнодорожных путей, обезвредили и уничтожили более двух миллионов фугасов и мин, способствуя безопасности железнодорожных перевозок.
После завершения Великой Отечественной войны железнодорожные войска приняли активное участие в восстановлении и реконструкции разрушенных войной железных дорог и постройке новых магистралей. Наиболее существенными из них считаются железнодорожные линии Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут, Ивдель – Обь, Трансмонгольская магистраль, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). При этом необходимо помнить о том, что каждый 9-й километр железных дорог в СССР был электрифицирован с помощью военных железнодорожников. Одновременно с этим подразделения железнодорожных войск на регулярной основе привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, в том числе техногенных. В частности военные железнодорожники работали над ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, наводнения в Крымском районе Краснодарского края.
В период с 1991 по 2005 год железнодорожные войска входили в силовую компоненту российского государства, но находились вне численности Вооруженных Сил страны. Так в сентябре 1995 года указом российского президента была образована Федеральная служба железнодорожных войск РФ. Данная управленческая структура просуществовала до интеграции железнодорожных войск обратно в состав Вооруженных Сил, интеграция произошла в 2005 году. 27 ноября 2010 года приказом министра обороны страны было утверждено Положение о Главном управлении начальника железнодорожных войск.
Современные железнодорожные войска согласно своей организационно-штатной структуре включают в себя Главное управление железнодорожных войск, а также управления железнодорожных войск военных округов. В составе российских железнодорожных войсках имеются отдельные железнодорожные бригады постоянной готовности, а также части центрального подчинения. На данном этапе развития российских ВС Главное управление начальника железнодорожных войск входит в структуру центрального аппарата Материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ (МТО ВС РФ).
В своей работе военные железнодорожники активно используют спецтехнику: мостовые краны, путеукладчики, буровзрывное оборудование. Только в 2013-2014 годах российские железнодорожные войска получили более 500 единиц автомобильной техники и 40 единиц различного инженерного вооружения. В результате этого доля современных (со сроком эксплуатации до 6 лет) образцов автомобильной техники общевойскового назначения была доведена до 35%. В целом же, как и все Вооруженные Силы РФ, железнодорожные войска активно перевооружаются. В соответствии с действующей программой Гособоронзаказа до 2020 года доля новой техники в войсках должна быть доведена до 75%. При этом численность железнодорожных войск в России составляет сегодня около 23 тысяч человек, из которых порядка 5 тысяч человек являются контрактниками.
В 2013-2014 годах российские железнодорожные войска каждый год осуществляли ремонт около 140 километров железнодорожных путей необщего пользования. Также можно отметить, что в 2015 году группировка железнодорожных войск начала процесс строительства участка железной дороги Журавка – Миллерово на территории Воронежской и Ростовской областей России. Они строят дорогу в обход Украины. Поезда, следовавшие из Москвы в сторону Ростова-на-Дону и Сочи, вынуждены были без остановок преодолевать участок Луганской области. Длина новой, строящейся дороги составит 122,5 километра, движение по новой ветке может быть запущено уже в середине августа 2017 года.
Стоит отметить, что основной целью совершенствования железнодорожных войск России до 2020 года является придание им инновационного облика, который будет удовлетворять потребностям обеспечения вооруженной защиты национальных интересов России, в соответствии с мобилизационными и экономическими возможностями нашей страны.
В этот день коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов, чей жизненный путь по-прежнему связан или ранее был связан с железнодорожными войсками, с их профессиональным праздником. Достойно продолжайте славные традиции российских железнодорожных войск, ведь ваш труд при строительстве железнодорожных магистралей важен не только армии, он оказывает серьезную поддержку и социально-экономическому развитию страны.
По материалам из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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