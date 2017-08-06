6 августа в России отмечается День железнодорожных войск

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День железнодорожных войск Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, военнообязанных, рабочих и служащих (гражданский персонал) Железнодорожных войск РФ (ЖДВ ВС России). Данный профессиональный праздник отмечается в нашей стране ежегодно 6 августа. В 2017 году праздничная дата совпадает с Днем железнодорожника, который традиционно отмечается в России в первое воскресенье августа.Впервые дата праздника была официально установлена указом президента России от 19 июля 1996 года «Об установлении Дня железнодорожных войск Российской Федерации». В настоящее время праздник отмечается как памятный день в соответствии с указом от 18 июля 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».Железнодорожные войска – это специальные войска, предназначением которых является строительство, восстановление, эксплуатация и техническое прикрытие железных дорог, которые используются для воинских перевозок. Свою историю эти формирования берут еще с 6 августа 1851 года, когда российский император Николай I на завершающем этапе постройки Санкт-Петербургско-Московской железной дороги утвердил Положение о составе управления данной железной дороги. Отсюда и современная дата празднования – 6 августа. В соответствии с данным положением и были основаны первые специальные воинские формирования, предназначенные для эксплуатации и охраны железной дороги. Им было предписано охранять станции, мосты и транспортные узлы новой дороги. Вот уже на протяжении более 160 лет военные железнодорожники в нашей стране самоотверженно и беззаветно несут службу в интересах своего Отечества.Уже в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов военные железнодорожники обеспечивали непрерывное снабжение соединений русской армии по специально построенному железнодорожному участку Бендеры-Галац. Очень важную роль сыграли железнодорожные войска и во время Первой мировой войны, за время которой ими было построено порядка 300 километров ширококолейных железных дорог и около четырех тысяч километров узкоколеек. Также железнодорожными войсками было восстановлено более 4,6 тысяч километров путей.После Октябрьской революции 1917 года в жизни железнодорожных войск начался новый этап. Железнодорожные войска Красной Армии были созданы уже 5 октября 1918 года, после того как приказом главнокомандующего ВС республики было объявлено об их формировании. В мирные годы после завершения гражданской войны в России они занимались реконструкцией существующих и сооружением новых железнодорожных путей. Весомым был и их вклад в победоносное для Советского Союза завершение Великой Отечественной войны. Советские железнодорожные части и соединения сумели особым образом отличиться во время обороны Ленинграда, Москвы, а также в Сталинградской битве, битве на Курской дуге и других стратегических операциях на территории СССР и стран Восточной Европы. Выполняя свои задачи в крайне тяжелых, очень часто боевых условиях они сумели восстановить порядка 120 тысяч километров путей, а также более 15 тысяч мостов, построили более 10 тысяч километров новых железнодорожных путей, обезвредили и уничтожили более двух миллионов фугасов и мин, способствуя безопасности железнодорожных перевозок.После завершения Великой Отечественной войны железнодорожные войска приняли активное участие в восстановлении и реконструкции разрушенных войной железных дорог и постройке новых магистралей. Наиболее существенными из них считаются железнодорожные линии Кизел – Пермь, Усть-Каменогорск – Зыряновск, Абакан – Тайшет, Тюмень – Сургут, Ивдель – Обь, Трансмонгольская магистраль, Байкало-Амурская магистраль (БАМ). При этом необходимо помнить о том, что каждый 9-й километр железных дорог в СССР был электрифицирован с помощью военных железнодорожников. Одновременно с этим подразделения железнодорожных войск на регулярной основе привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, в том числе техногенных. В частности военные железнодорожники работали над ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении, наводнения в Крымском районе Краснодарского края.В период с 1991 по 2005 год железнодорожные войска входили в силовую компоненту российского государства, но находились вне численности Вооруженных Сил страны. Так в сентябре 1995 года указом российского президента была образована Федеральная служба железнодорожных войск РФ. Данная управленческая структура просуществовала до интеграции железнодорожных войск обратно в состав Вооруженных Сил, интеграция произошла в 2005 году. 27 ноября 2010 года приказом министра обороны страны было утверждено Положение о Главном управлении начальника железнодорожных войск.Современные железнодорожные войска согласно своей организационно-штатной структуре включают в себя Главное управление железнодорожных войск, а также управления железнодорожных войск военных округов. В составе российских железнодорожных войсках имеются отдельные железнодорожные бригады постоянной готовности, а также части центрального подчинения. На данном этапе развития российских ВС Главное управление начальника железнодорожных войск входит в структуру центрального аппарата Материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ (МТО ВС РФ).В своей работе военные железнодорожники активно используют спецтехнику: мостовые краны, путеукладчики, буровзрывное оборудование. Только в 2013-2014 годах российские железнодорожные войска получили более 500 единиц автомобильной техники и 40 единиц различного инженерного вооружения. В результате этого доля современных (со сроком эксплуатации до 6 лет) образцов автомобильной техники общевойскового назначения была доведена до 35%. В целом же, как и все Вооруженные Силы РФ, железнодорожные войска активно перевооружаются. В соответствии с действующей программой Гособоронзаказа до 2020 года доля новой техники в войсках должна быть доведена до 75%. При этом численность железнодорожных войск в России составляет сегодня около 23 тысяч человек, из которых порядка 5 тысяч человек являются контрактниками.В 2013-2014 годах российские железнодорожные войска каждый год осуществляли ремонт около 140 километров железнодорожных путей необщего пользования. Также можно отметить, что в 2015 году группировка железнодорожных войск начала процесс строительства участка железной дороги Журавка – Миллерово на территории Воронежской и Ростовской областей России. Они строят дорогу в обход Украины. Поезда, следовавшие из Москвы в сторону Ростова-на-Дону и Сочи, вынуждены были без остановок преодолевать участок Луганской области. Длина новой, строящейся дороги составит 122,5 километра, движение по новой ветке может быть запущено уже в середине августа 2017 года.Стоит отметить, что основной целью совершенствования железнодорожных войск России до 2020 года является придание им инновационного облика, который будет удовлетворять потребностям обеспечения вооруженной защиты национальных интересов России, в соответствии с мобилизационными и экономическими возможностями нашей страны.В этот день коллектив «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов, чей жизненный путь по-прежнему связан или ранее был связан с железнодорожными войсками, с их профессиональным праздником. Достойно продолжайте славные традиции российских железнодорожных войск, ведь ваш труд при строительстве железнодорожных магистралей важен не только армии, он оказывает серьезную поддержку и социально-экономическому развитию страны.