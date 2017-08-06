10:48 06 августа

«Аль-Кхарса» – тайная ячейка ИГ в Сирии

Боевик группировки ИГ (запрещена в РФ), попавший в плен к курдским ополченцам, рассказал, что на территории Сирии базируется тайная ячейка «халифата», которая занимается подготовкой террористов для совершения атак в Европе, передает РИА Новости сообщение газеты «Таймс».



По словам пленного боевика, «тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса", вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину». На занятиях будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.


Обучение в бригаде "Аль-Кхарса" длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты, рассказал,
рассказал пленный на допросе.

Другая программа ячейки рассчитана на работу с потенциальными террористами в самой Европе.

Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты. Другие – это спящие ячейки в Европе, которые хотят присоединиться к ИГ здесь, но не могут. Они остаются в своих странах и контактируют… и когда они готовы, то организуют взрывы,
сообщил плененный боевик.

За два с половиной года пребывания в рядах ИГ он насчитал около 50-ти выходцев из ФРГ, Британии, Франции и Бельгии, которые успешно закончили курсы в секретном подразделении.

Пленный отметил также, что, несмотря на большие потери ИГ, тайная ячейка продолжает активно работать.

Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу… Они осуществят новые атаки в Европе, потому что коалиция наносит по ним (ИГ) много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане,
заключил боевик.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Владимирец Сегодня, 08:37
    "Они осуществят новые атаки в Европе, потому что коалиция наносит по ним (ИГ) много ударов."

    Наверно, надо прекратить бомбить ИГ, чтобы в Европе не было терактов. Прекрасная логика.
    Владимирец
    1. oleg-gr Сегодня, 08:44
      Боевики готовятся. Значит Европу ждут "веселые" времена. Сейчас европравмтели озабочены санкциями (и анти санкциями) и, следовательно, потерями прибылей. Энергетическая война на Западе США против Европы только отвлекает.
      oleg-gr
    2. Azim77 Сегодня, 09:03
      Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты.

      Придумали "легальное обоснование" для дальнейшего присутствия в Сирии коалиции..
      Azim77
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:03
        Цитата: Azim77
        Придумали "легальное обоснование" для дальнейшего присутствия в Сирии коалиции.

        Это точно, с хим оружием сказки уже не прокатывают...А провокации будут еще Израиль с США просто так Сирию нам не отдадут!
        ОТДЕЛ
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:39
    Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу…

    ... конечно кто то тренирует и направляет духов на подрывы...
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 08:52
      Жирная, помешанная на борьбе за мнимые ценности и свободы, которые уже доходят до откровенного скотства( чего только стоят открытие в Дании публичных домов для ЗООФИЛОВ!!, гей-пропаганда и прочее) Европа, будет растоптана более сплочённой, злой и голодной массой людей из стран Азии и Африки , которые потоками заполоняют её.Ещё 15-20 лет и белые европейцы будут такой же экзотикой , как и африканцы в Китае..а все эти игилы и нусры только ускорят этот процесс
      Чёрный
      1. Монархист Сегодня, 09:12
        А потом эти" злые и голодные"пойдут к нам,а нас и своих до хрена.
        Со своими мы худо или бедно ,но можем справляется,когда придут те нам будет" весело"
        Монархист
        1. ranger Сегодня, 10:05
          Цитата: Монархист
          А потом эти" злые и голодные"пойдут к нам,

          Почему придут, они уже пришли - иначе кто же совершал у нам теракты и кого все же накрыла ФСБ в ходе нескольких последних задержаний? И кто знает сколько еще подобных отморозков затаилось на необъятных просторах России....Поэтому надо поменьше тыкать пальцем в"прогнившую"Европу и тешить себя иллюзиями что у нас все будет по иному - только по официальным данным за исламистов воюют несколько тысяч граждан России. Те из них что уже вернулись или вернутся явно не для того чтобы подметать улицы и торговать шаурмой..
          ranger
  3. Logall Сегодня, 08:41
    «Аль-Кхарса» – тайная ячейка ИГ в Сирии

    "Шеф, Всё пропало! Гипс снимают..."-рассекретили.
    Самого главного не сказал-на деньги саудитов и США...
    Logall
  4. Влад5307 Сегодня, 08:49
    Цитата: Logall
    «Аль-Кхарса» – тайная ячейка ИГ в Сирии

    "Шеф, Всё пропало! Гипс снимают..."
    Самого главного не сказал-на деньги саудитов и США...

    Этого говорить нельзя - это государственная тайна СГА! laughing
    Влад5307
  5. лысова Сегодня, 09:12
    --- " ... Они также хотят осуществить теракты в Ливане" --- А Ливан то каким боком? Или сговор с соседями Ливана? - Израиль ведь их не трогает (по большому счёту). Да и вообще, в Сирии ли находятся лагеря по подготовке террористов? - Вопрос!
    лысова
    1. Дедушка Евгений Сегодня, 10:41
      Сдается что штаб квартира подготовки террористов в Лэнгли. Но и в Сирии они тоже присутствуют не с подачи Асада, а скорее супротив целям штатовским хозяев. Хим оружие, террор, лагеря подготовки,геноцид собственного народа -это пробирка Паулла. Право на вторжение в большинство стран альянсом.
      -Видишь суслика..? .
      -Нет!
      -А он есть!
      Дедушка Евгений
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:14
    «Аль-Кхарса»

    Если учитывать то, что они (террористические группировки) в Сирии плодятся как гуппи в аквариуме, то чему удивляться. Может стоит этот вопрос адресовать американцам?
    rotmistr60
  7. APASUS Сегодня, 09:31
    Что то мне говорит что эту информацию сами спецслужбы придумали и распространяют,а основная цель это оправдание действий в Сирии.Собственно можно сейчас ждать чего угодно.Возможны бомбардировки ,высадки десанта или как обычно пойдут с обвинениями против Асада в ООН
    APASUS
  8. Монархист Сегодня, 09:31
    Побей меня сатана лопатой если этот боевик"открыл Америку". Ещё пару лет назад была информация про тайные ячейки террористов среди беженцев.
    Европейцы среди " игиловцев*" опять таки не новость,помните взрыв поезда в Ленинградской области, а Варвара Караулива разве она одна ( недавно на ТВ рассказывали про ещё одну)?А вспомните палача "игиловского",вот только у меня сомнения,что он себе делал обрезание и был такой убежденный исламисты.Как правило такие ****любят себя более всего и не верят ни в бога ни в черта,а только в" зеленый турник"
    Монархист
  9. voyaka uh Сегодня, 10:16
    ИГИЛ опасна не как террористичская организация - их было, как грязи,
    и до нее - а именно как Государство наиболее радикального Ислама.
    Их уничтожили в Ираке, добивают в Сирии. Рецидивы, конечно, еще будут.
    Но и ячейки исчезнут, когда исчезнет центральная база. Или вместо ИГИЛ возникнет
    какая-нибудь новая "Шмигил" с очередными бредовыми идеями. Свято место пусто не бывает.
    voyaka uh
  10. Дедушка Евгений Сегодня, 10:16
    Троцкого в аду понижением температуры в котле наградили. Терор и перманентные революции воплощаются.
    Дедушка Евгений
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