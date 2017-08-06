«Аль-Кхарса» – тайная ячейка ИГ в Сирии
Боевик группировки ИГ (запрещена в РФ), попавший в плен к курдским ополченцам, рассказал, что на территории Сирии базируется тайная ячейка «халифата», которая занимается подготовкой террористов для совершения атак в Европе, передает РИА Новости сообщение газеты «Таймс».
По словам пленного боевика, «тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса", вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину». На занятиях будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.
Другая программа ячейки рассчитана на работу с потенциальными террористами в самой Европе.
За два с половиной года пребывания в рядах ИГ он насчитал около 50-ти выходцев из ФРГ, Британии, Франции и Бельгии, которые успешно закончили курсы в секретном подразделении.
Пленный отметил также, что, несмотря на большие потери ИГ, тайная ячейка продолжает активно работать.
По словам пленного боевика, «тайная ячейка носит название "Аль-Кхарса", вступившие в нее европейцы проходят жесткое обучение в секретном лагере в Сирии, после чего отправляются на родину». На занятиях будущие террористы учатся собирать бомбы и подвергаются идеологической накачке.
Обучение в бригаде "Аль-Кхарса" длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты, рассказал,рассказал пленный на допросе.
Другая программа ячейки рассчитана на работу с потенциальными террористами в самой Европе.
Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты. Другие – это спящие ячейки в Европе, которые хотят присоединиться к ИГ здесь, но не могут. Они остаются в своих странах и контактируют… и когда они готовы, то организуют взрывы,сообщил плененный боевик.
За два с половиной года пребывания в рядах ИГ он насчитал около 50-ти выходцев из ФРГ, Британии, Франции и Бельгии, которые успешно закончили курсы в секретном подразделении.
Пленный отметил также, что, несмотря на большие потери ИГ, тайная ячейка продолжает активно работать.
Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу… Они осуществят новые атаки в Европе, потому что коалиция наносит по ним (ИГ) много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане,заключил боевик.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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