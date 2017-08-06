«Аль-Кхарса» – тайная ячейка ИГ в Сирии

Обучение в бригаде "Аль-Кхарса" длится семь месяцев. Это очень сложно. Каждому европейцу, который пересекает границу Сирии, предлагается вступить. Если 20 человек начинают тренировки, только пятеро их заканчивают. После этого они едут обратно в Европу и совершают теракты, рассказал,

Иногда иностранцы приезжают в Сирию и тренируются для специальных миссий. Потом они сами осуществляют теракты. Другие – это спящие ячейки в Европе, которые хотят присоединиться к ИГ здесь, но не могут. Они остаются в своих странах и контактируют… и когда они готовы, то организуют взрывы,

Теракты, которые произошли в Париже и Брюсселе, были осуществлены террористами, которые прошли у них подготовку и потом уехали из Сирии в Европу… Они осуществят новые атаки в Европе, потому что коалиция наносит по ним (ИГ) много ударов. Они также хотят осуществить теракты в Ливане,