Трамп выразил признательность Москве и Пекину за голосование по санкциям против КНДР

Президент признателен Китаю и России за сотрудничество при обеспечении прохождения этой резолюции. Он продолжит работать с союзниками и партнерами с целью усилить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы прекратить ее угрожающее и дестабилизирующее поведение,

Президент США Дональд Трамп признателен России и Китаю за поддержку новой резолюции в Совбезе ООН по вопросу ужесточения санкций в отношении КНДР, передает ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.сказала Сандерс.По данным агентства, резолюция СБ ООН, предложенная США, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с Пхеньяном подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение месяца со дня принятия документа.Резолюция также запрещает создание совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. «Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима», – говорится в сообщении.По подсчетам американских чиновников, выполнение новых ограничений позволит снизить валютные поступления Северной Кореи на треть – с $ 3 млрд. до 2-х. В администрации США новые санкции уже назвали «ударом под дых».