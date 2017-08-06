10:48 06 августа

Трамп выразил признательность Москве и Пекину за голосование по санкциям против КНДР

Президент США Дональд Трамп признателен России и Китаю за поддержку новой резолюции в Совбезе ООН по вопросу ужесточения санкций в отношении КНДР, передает ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.



Президент признателен Китаю и России за сотрудничество при обеспечении прохождения этой резолюции. Он продолжит работать с союзниками и партнерами с целью усилить дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы прекратить ее угрожающее и дестабилизирующее поведение,
сказала Сандерс.


По данным агентства, резолюция СБ ООН, предложенная США, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили с Пхеньяном подобные контракты, должны завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение месяца со дня принятия документа.

Резолюция также запрещает создание совместных предприятий с КНДР и дополнительные инвестиции в уже существующие СП. «Кроме того, в соответствии с документом, странам, в которых трудятся северокорейские рабочие, запрещено увеличивать их число. Документ также обязует государства не пускать в свои порты суда, уличенные специальным комитетом СБ ООН в нарушении санкционного режима», – говорится в сообщении.

По подсчетам американских чиновников, выполнение новых ограничений позволит снизить валютные поступления Северной Кореи на треть – с $ 3 млрд. до 2-х. В администрации США новые санкции уже назвали «ударом под дых».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 59

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  1. Чёрный Сегодня, 09:05
    ...в ответ наш МИД выразил признательность США и лично товарищу Обаме за Крым! smile
    Чёрный
    1. хрыч Сегодня, 09:17
      Ладно там мы, в принципе, как ведущая ядерная держава, РФ не заинтересована в расширении ракетно-ядерного клуба и Ын еще не ездил на поклон к Белому Царю, но китайцы продемонстрировали свою трусость, очканули носителей Томагавков недалеко от Пекина в Желтом море, а ведь эти Огайо там притаились smile Еще их конечно напугали наглые индусы ... Трамп без сомнения троллит китайцев, но они показали кем являются на самом деле, мечутся между США и РФ, как женщина с пониженной соцответственностью...
      хрыч
      1. AlexanderVP Сегодня, 09:28
        Цитата: хрыч
        РФ не заинтересована в расширении ракетно-ядерного клуба и Ын еще не ездил на поклон к Белому Царю, но китайцы продемонстрировали свою трусость,

        А Китай, как ядерная держава, очень сильно заинтересован в расширении ракетно-ядерного клуба, да? :)
        AlexanderVP
        1. Logall Сегодня, 09:33
          Цитата: AlexanderVP
          мечутся между США и РФ, как женщина с пониженной соцответственностью...

          ПО МОЕМУ Вы с Индией путаете.
          Logall
          1. хрыч Сегодня, 09:51
            Индия ведет независимую политику страны неприсоединения, у неё прекрасные отношения с США и замечательные с РФ, они у обоих покупают оружие, налаживают взаимовыгодные связи. А вот с китайцами не так, поехал Си к Трампу, получил по носу, побежал к Путину ... сейчас опять, как бы говорит: "Я на все согланая ..." Трамп то изначально на выборах заявил о китайской проблеме и слово держит, а эти заискивают. Наш то взял да в ответ вышвырнул под 800 црушников из РФ. Та же ЕС, зная, что за санкции против РФ, практически будет платить убытками, огрызнулась. А это просто напросто антикитайские санкции и никакого вето...
            хрыч
        2. хрыч Сегодня, 09:36
          Цитата: AlexanderVP
          А Китай, как ядерная держава

          Они не являются ядерной сверхдержавой и гипотетически, все то, что угрожает двум таковым, им на руку. По идее, как главный потребитель корейского сырья, причем по-дешевке, КНР идет на самоограничение, т.е. очканул, а не то, что Ын им брат и товарищ. Это надо понимать. КНР голосует фактически за санкции против себя из страха перед капиталистами-империалистами, накладывая санкции на своих пролетарских товарищей - коммунистов. Соседи то по региону смотрят и КНР у них в глазах потек... Назовем это мягко, имиджевыми потерями...
          хрыч
          1. AlexanderVP Сегодня, 09:50
            Надо понимать то, что Китай поддерживает резолюции Совбеза ООН по КНДР еще с 2006 г., когда ни о каких Томагавках не было и речи. Почему они должны были не делать этого сейчас? Просто чтоб показать, что не боятся США? Это было бы самым крупным имиджевым провалом Китая: наша внешняя политика зависит от США, мы не примем резолюцию назло США. Такое поведение никак не свойственно ни Китаю, ни России - делать назло, "в ответочку" США. Повторюсь, что вектор политики в отношении КНДР, что в России, что в Китае, был юридически заложен в 2006 г. - КНДР не должна быть ядерно-ракетной страной. И я 146% с этим согласен.
            AlexanderVP
            1. хрыч Сегодня, 10:14
              Цитата: AlexanderVP
              Просто чтоб показать, что не боятся США?

              Тогда США открыто не наезжали на КНР, да осудили Тяньаньмень и то для вида, наращивая товарооборот. А здесь им открыто плюют, а они утираются и голосуют против себя. Вы почитайте, чего эти санкции касаются, плюс до этого Трамп обвинил, что КНР недостаточно давит на КНДР, буквально на днях. ЕБН и то так не поступал, хоть Примакова там разворачивал, а тут "поддаться, чтобы победить", уже до проникновения доподдавались wassat все поддаются, так боятся за товарооборот и КР. Типичный пример Сирии и Крыма, наше вето всегда наготове ибо была воля. А тут ...
              хрыч
    2. 210окв Сегодня, 09:17
      А вот не надо было это делать..Урок Ливии забыли.
      210окв
    3. Алексей7777777 Сегодня, 09:18
      То есть,всё-таки,партнёры..? laughing laughing laughing А я-то всё,глупый,не понимал-почему их так упорно именно этим словом наши власти называют...Вот оно чё...Партнёры...
      Алексей7777777
      1. Logall Сегодня, 09:42
        hi Лёша, я бы их другим словом назвал! И наших тоже. А почему нет? Свингеры!!! Раньше друг друга снашали, а теперь гр-шку устроили. Ещё и Китай поучаствовать позвали!
        В конце крикнут-"МЫ счастливы!", Дом-2 бллллин...
        Logall
        1. Стропорез Сегодня, 10:02
          Цитата: Logall
          , я бы их другим словом назвал!

          а тут одно слово напрашивается....
          Югославию сдали,Ливию сдали, про Новороссию позабыли,а что им до КНДР .....
          Стропорез
          1. Logall Сегодня, 10:08
            Я то же самое думаю, но меня пытаются убедить в обратном. Ынофобы...
            Logall
    4. Тралл Сегодня, 09:20
      Ким Чен Ын на утреннем партийном совещании уже отменил очередные санкции ООН и распорядился готовить к старту следующую ракету. smile
      Важно верить и важно иметь четкий план. Победа — это упорство.

      Фидель Кастро
      Тралл
      1. stalkerwalker Сегодня, 09:29
        Цитата: Тралл
        Ким Чен Ын на утреннем партийном совещании уже отменил очередные санкции ООН и распорядился готовить к старту следующую ракету.

        "А Васька слушает, да ест" ...
        wassat
        Цитата: хрыч
        Трамп без сомнения троллит китайцев, но они показали кем являются на самом деле, мечутся между США и РФ, как женщина с пониженной соцответственностью...

        КНДР граничит с Россией и Китаем, а не с Мексикой и с США. В случае ядерного взрыва в Северной Корее никому, включая Ю.Корею и Японию, не покажется мало. Но ни коим образом и никак не затронет США!
        Или все привыкли, что Россия и Китай "одерживают победы" в политической конфронтации с США? Не надо было по каждому поводу декламировать здесь "Слава России! Слава ВВП! Лавров - умничка!" За океаном то ж не дураки. И создавать casus belli вблизи своих границ не хотят ни РФ, ни КНР.
        stalkerwalker
    5. сибиралт Сегодня, 09:32
      Не поддержать санкции против КНДР, значит поддержать расползание по миру производства ядерного оружия. Так что, выбор был. Теперь есть выбор у Ына. Мяч на его поле. hi
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 09:44
        Цитата: сибиралт
        Не поддержать санкции против КНДР, значит поддержать расползание по миру производства ядерного оружия. Так что, выбор был. Теперь есть выбор у Ына. Мяч на его поле

        Вы меня удивляете у Ына ,что есть выбор ? Если КНДР откажется от ЯО их просто сожрут.......
        Pirogov
    6. Умник Сегодня, 10:38
      Можно было выторговать под голосование признание крыма, а так взяли проголосовали за санкции а нам не в голове не в ... от этого
      Умник
  2. svp67 Сегодня, 09:06
    Да НЕ ЗА ЧТО... Кушайте, не обляпайтесь...
    svp67
  3. Ural50 Сегодня, 09:09
    Фууу,слабаки.
    Ural50
    1. Logall Сегодня, 09:23
      новые санкции уже назвали «ударом под дых».

      Из-за угла "Медвежьей лапой". Орали блин, что не поддержат,Что изменилось?
      Россия и Китай не намерены поддержать в Совбезе ООН проект резолюции США, которая вводит новый пакет санкций против КНДР, пишут Известия со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах.
      Брехливий источник...
      Logall
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:10
    рамп выразил признательность Москве и Пекину за голосование

    Честно говоря после того, что сделали Сша шли вы бы мелким лесом. т.к. до крупного вы (сша) просто не дотягиваете.
    rotmistr60
  5. KGB WATCH YOU Сегодня, 09:11
    Поддерживать санкции, которые вводят страны наложившие на тебя санкции. Запомните, именно так поступают НЕ компрадоры , а патриоты и борцы с "либерастами". А так же увеличивают финансовые вложения в американскую экономику. Д*билы, б*я (с)
    KGB WATCH YOU
    1. AlexanderVP Сегодня, 09:16
      Цитата: KGB WATCH YOU
      Поддерживать санкции, которые вводят страны наложившие на тебя санкции. Запомните, именно так поступают НЕ компрадоры , а патриоты и борцы с "либерастами". А так же увеличивают финансовые вложения в американскую экономику. Д*билы, б*я (с)

      Никто конкретно АМЕРСКИЕ санкции не поддержал, а последовательно поддерживает санкции против КНДР начиная аж с 2006 г., еще задолго до антироссийских санкций.
      Не надо истерик. Наша внешняя политика не сошлась клином на США, Украине, Сирии и антироссийских санкциях.
      AlexanderVP
      1. 210окв Сегодня, 09:28
        А никто не истерит...Только вопрос.А на чем,или ком она сошлась.Вы назвали те страны,где наша внешняя политика должна быть на высоте.Как впрочем и везде.И это клин.Да,он самый..Темы на сайте заметьте какие?Именно эти.
        Цитата: AlexanderVP
        Цитата: KGB WATCH YOU
        Поддерживать санкции, которые вводят страны наложившие на тебя санкции. Запомните, именно так поступают НЕ компрадоры , а патриоты и борцы с "либерастами". А так же увеличивают финансовые вложения в американскую экономику. Д*билы, б*я (с)

        Никто конкретно АМЕРСКИЕ санкции не поддержал, а последовательно поддерживает санкции против КНДР начиная аж с 2006 г., еще задолго до антироссийских санкций.
        Не надо истерик. Наша внешняя политика не сошлась клином на США, Украине, Сирии и антироссийских санкциях.
        210окв
        1. AlexanderVP Сегодня, 09:53
          Цитата: 210окв
          И это клин.Да,он самый.. Темы на сайте заметьте какие?

          Темы на сайте не определяют каждодневную работу нашего МИДа, к счастью. Поэтому для МИДа клин не сошелся на США, Украине и Сирии.
          AlexanderVP
      2. KGB WATCH YOU Сегодня, 09:59
        Никто конкретно АМЕРСКИЕ санкции не поддержал

        Ну да, от того что санкции ООНовские (внесенные на рассмотрение амерами и саттелитами) они не перестают быть американскими. И кстати, санкции введенные ООН обязаны соблюдать все члены данной организации. Так что, "конкретно АМЕРСКИЕ санкции" РФ уже давным давно поддержала.

        Не надо истерик. Наша внешняя политика не сошлась клином на США, Украине, Сирии и антироссийских санкциях.

        Это прям в духе российской внешней политики. Возьмем например историю с российской дипломатической собственностью в США. Сначала вообще никак не отвечаем (Трампнаш ведь!), потом принимается самое дурацкое из всего имеющегося набора решение (зеркальный ответ, который надо было давать пол года назад). Это такой управленческий стиль кремлевской элитки.
        Они всегда выворачивают факты в выгодную сторону.
        KGB WATCH YOU
        1. AlexanderVP Сегодня, 10:02
          Цитата: KGB WATCH YOU
          Ну да, от того что санкции ООНовские (внесенные на рассмотрение амерами и саттелитами) они не перестают быть американскими.

          У вас просто амерофобия. А любая фобия мешает рациональному мышлению. С холодным умом надо подходить к вопросу, с холодным умом.
          AlexanderVP
    2. КОСМОС Сегодня, 10:04
      Америка вводит против российской власти санкции, каждый американский и европейский политик высказался против власти Путина и Кремля, каждый российский "патриот" тоже почему то против власти и политики Кремля и согласен с Госдепом, удивительным образом и забугорные и свои, вместе против России и те и другие просто мечтают снести власть, разорить страну, ДБ.
      Цитата: KGB WATCH YOU
      Запомните, именно так поступают НЕ компрадоры , а патриоты и борцы с "либерастами".

      Запомните, именно так поступают, НЕ либерасты, а патриоты борцы с властью.
      КОСМОС
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 10:18
        каждый российский "патриот" тоже почему то против власти

        Т.е нельзя быть в оппозиции к власти в РФ? Это по Конституции у нас запрещено, или как?

        и согласен с Госдепом, удивительным образом и забугорные и свои, вместе против России и те и другие просто мечтают снести власть, разорить страну, ДБ.

        Где я написал, что я с Госдепом против российской власти? Типичный "патриот".
        KGB WATCH YOU
  6. Zibelew Сегодня, 09:11
    Если нас хвалят США, значит что то мы делаем не правильно.
    Zibelew
    1. nikolaev Сегодня, 09:39
      работа нового полночного представителя?
      nikolaev
  7. NKVD Сегодня, 09:15
    Слаба нынешняя власть. Против нас вводят санкции а наши власти за это их в попу целуют.
    NKVD
  8. krops777 Сегодня, 09:19
    Президент США Дональд Трамп признателен России и Китаю за поддержку новой резолюции в Совбезе ООН по вопросу ужесточения санкций в отношении КНДР


    Че это вдруг враги объединились? в борьбе против свободы северокорейского народа от США, ведь именно им придется голодать а не ЫНу, где дипломатия?
    krops777
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:20
    Трамп выразил признательность Москве и Пекину за голосование по санкциям против КНДР
    Наше правительство как бы говорит "Мы жеж свои, капиталисты жеж тоже" И послали сигнал уступок в виде: дали добро на геноцид северокорейского народа.Вчерашнюю статью напомнить? Напоминаю.
    США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом
    В четырёх вопросах Донбасс,Сирия, Иран, C Корея.Слабое звено оказалась С Корея.Логично.
    Наблюдатель2014
  10. капрал Сегодня, 09:22
    Вчера к статье "США за неповиновение собираются заморить КНДР голодом" было 120 комментов, в основном от ура-патриотов с главной мыслью о том, что Россия и Китай не поддержит санкции.
    Интересно, что теперь скажут?
    капрал
  11. APASUS Сегодня, 09:25
    В чем подвох не пойму?
    Помниться мы поддержали бес полетную зону над Ливией и это обернулось сплошными бомбардировками.Американцы слишком хотят этой победы,что то хотят подтянуть под это решение
    APASUS
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:46
      APASUS
      В чем подвох не пойму?
      А никакого подвоха нет.Просто в 4 рёх основных вопросах нужно США пойти на уступки.Донбасс не обсуждается .Русские буквально вынесут из Кремля любого кто сдаст Донбасс.И это не шутка.Сирия это плацдарм на Ближнем Востоке.Иран.Это поддержка плацдарма на Ближнем Востоке и экономически состоятельный партёр в конце концов.А Северная Корея конечно нам симпатична но не на столько Чтобы не начать диалог с США.Вот и всё. hi
      Наблюдатель2014
  12. Hoc vince Сегодня, 09:28
    Опять забыли, что хуже вражды с англосаксами может быть только – дружба. Нас уже благодарят, что дальше?
    Hoc vince
  13. dvina71 Сегодня, 09:34
    Дональд..не за что. ТУт уж все просто..чем бы дитятко не тешилось,лишь бы войну не развязало. А маленькая победная война Штатам ох как нужна..
    ВОт пусть теперь занимаются.. ловят грузовые суда на границе КНР-КНДР и КНДР -РФ..
    dvina71
  14. ОТДЕЛ Сегодня, 09:35
    Как торговали с КНДР так и будем....Только через подставные фирмы! Трампу нужно помочь ,поднять рейтинг..Вот и все.
    ОТДЕЛ
    1. irazum Сегодня, 09:49
      А назовите хотя бы один продукт из КНДР?
      irazum
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:10
        Цитата: irazum
        А назовите хотя бы один продукт из КНДР?

        Там в статье все сказано, чем торгует КНДР! А байки про голодающих корейцев и т.д. это для наших либерастов
        ОТДЕЛ
  15. nikolaev Сегодня, 09:35
    Пора бы Москве и Пекину с трибуны ООН потрясти пробирками и в отношении Израиля, а то несправедливо получается: Израилю плюшки за разработку ядерного оружия , а КНДР и Ирану - санкции. А как же о недопустимости двойных стандартов в международных отношениях? Закон или один для всех , или закона НЕТ!
    nikolaev
    1. irazum Сегодня, 09:41
      Так Израиль никого своим ЯО и не пугает. Просто все знают. И этого достаточно.
      irazum
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:12
        Цитата: irazum
        Так Израиль никого своим ЯО и не пугает. Просто все знают. И этого достаточно.

        Пусть только попробуют пугнуть... negative
        ОТДЕЛ
  16. максим1987 Сегодня, 09:38
    Признательность не булькает. Бутылка с тебя wassat
    максим1987
  17. irazum Сегодня, 09:39
    Всё правильно, толстомордова на место ставить надо сообща.
    irazum
  18. лысова Сегодня, 10:01
    Голосовать совместно с государством, за санкции против КНДР, которое и ввела против нас санкции - унизительно. Они не к чему не приведут, а только обозлят КНДР. А вот штаты должны перестать в регионе бряцать оружием и напрягать регион. И без них там разберутся, везде как обычно суют нос.
    лысова
    1. den3080 Сегодня, 10:12
      Услышал в новостях сегодня и очень удивился. Примерно также, когда васильеву с табуреткиным отпустили.
      den3080
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:16
      Цитата: лысова
      Голосовать совместно с государством, за санкции против КНДР, которое и ввела против нас санкции - унизительно. Они не к чему не приведут, а только обозлят КНДР

      С КНДР на счет этого думаю была предварительная договоренность..Типо не бойтесь , все будет нормально, главное США успокоить .после пинка под зад .. laughing
      ОТДЕЛ
      1. лысова Сегодня, 10:21
        Добрый день! Вполне вероятно, закулисные игры не кто не отменял. wink
        лысова
  19. Razvedka_Boem Сегодня, 10:09
    Президент признателен Китаю и России за сотрудничество при обеспечении прохождения этой резолюции

    О чем-то договорились. Кроме КНДР есть и другие интересы у стран входящих в Совбез ООН.
    На КНДР нападать США не будут, Китай не позволит, хотя все эти учения Юж.Корее совместно с США являются провокациями, чтобы был повод для агрессии, а Китай не смог бы вмешаться.
    Уменьшение поступления валюты замедлит или остановит дальнейшие исследования КНДР по ядерному оружию и средств его доставки.
    Razvedka_Boem
  20. Alex Justice Сегодня, 10:10
    Цитата: лысова
    Голосовать совместно с государством, за санкции против КНДР, которое и ввела против нас санкции - унизительно.

    Помогать душить голодом? А что взамен? Америка уберет свои ракеты?
    Alex Justice
    1. лысова Сегодня, 10:17
      Мы их всё равно не кинем, а вот вести себя по спокойнее не мешало. Но там же страшный американский зуд.
      лысова
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:39
        Цитата: лысова
        Мы их всё равно не кинем, а вот вести себя по спокойнее не мешало. Но там же страшный американский зуд.

        Все верно Владимир..Это кинутая кость шакалу США , чтобы успокоились и прекратили нагнетать истерию! И волки сыты и овцы целы! А работа продолжается и КНДР в одиночке не останется..
        ОТДЕЛ
  21. Гардамир Сегодня, 10:24
    С одной стороны похоже, как если бы накануне курской битвы, наши бомбардировщики отправились бы бомбить югославских партизан.
    Но с другой стороны пример некорректен ибо американские капиталисты и российские заодно.
    Напомнить историю предательств? Сначала демократ Ельцин предал Хоннекера, потом разрешил бомбить Югославию. Потом предавали нынешние. Про Ливию помните? А то что поддержали санкции против Ирана забыли? Вот и думайте с кем наши правители. Я посмеюсь над следующими статьями, когда будут опять высмеивать Трампа и объявлять Америку врагом.
    Гардамир
    1. ватник Сегодня, 10:42
      Честно говоря я просто в "шоке" был после того как наши поддержали санкции США против КНДР и это буквально через несколько дней как эти самые США ввели санкции против нашей же страны.
      Опять же не совсем понятно как мы будем далее "общаться" с КНДР если теперь по условиям новых санкций мы должны в течении 90 дней ПОЛНОСТЬЮ закрыть ВСЕ совместные компания с этой страной включая и ВСЕ филиалы банков КНДР.
      ватник
  22. den3080 Сегодня, 10:39
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: лысова
    Голосовать совместно с государством, за санкции против КНДР, которое и ввела против нас санкции - унизительно. Они не к чему не приведут, а только обозлят КНДР

    С КНДР на счет этого думаю была предварительная договоренность..Типо не бойтесь , все будет нормально, главное США успокоить .после пинка под зад .. laughing

    Ага... аплодисменты... и пару выходов на бис.
    только договоренности почему-то всегда такие:
    запад(американцы в частности) всегда закрепляет их публично - например последняя резолюция по КНДР и выглядят они победой.
    а росиия довольствуется какими-то закулисными договоренностями и обещаниями, которые гроша ломаного не стоят, когда дело доходит до ДЕЛА. например - "договоренность" о нерасширении НАТО на восток.... россия вякнула: вы же обещали... а в ответ: бумажку покажите, ах у вас нету бумажки... ну так гуляйте лесом...
    причём так происходит в 100 из 100 случаев, мелочи(по хозяйству/экономике) не в счёт.
    den3080
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