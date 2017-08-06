10:49 06 августа

Африканский «Солнцепек»: на учениях в Алжире засветились ТОС-1А и "Панцири"

На видеоролике, размещенном в Сети, можно увидеть алжирские военные маневры. Но самое интересное можно увидеть на кадрах из штаба – на одном из мониторов, висящих в зале, появляются знакомые очертания ТОС-1А. Возможно, что Алжир также планирует закупить «Солнцепеки». Также, вполне вероятно, что несколько образцов было приобретено, а в ролике военных знакомят с новым видом техники.




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