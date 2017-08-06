Киевские силовики за сутки около 60 раз нарушили режим перемирия

За прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,

За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС),