10:48 06 августа

Киевские силовики за сутки около 60 раз нарушили режим перемирия

За минувшие сутки подразделения ВСУ 59 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 25 населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Луганской республиках, передает РИА Новости .



За прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал сегодня журналистам представитель оперативного командования ДНР.


Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В свою очередь представитель Народно милиции ЛНР сообщил о семи случаях нарушения перемирия.

За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС),
сказал он.

По данным военного ведомства, «по территории республики было выпущено 37 снарядов». Представитель Народной милиции уточнил, что стрельба велась по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Молодежное, Желобок, Логвиново.

«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», – добавили в ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Pirogov Сегодня, 10:11
    Безнаказанность порождает вседозволенность.
    Pirogov
    1. 210окв Сегодня, 10:13
      А вседозволенность порождает преступление..
      210окв
    2. Тралл Сегодня, 10:15
      А инстинкт самосохранения спасает жизнь.
      Так, например, заранее отобранный у украинского пилота МИГ-29 парашют на днях спас жизнь президенту Украины smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 10:22
        Парашют-это жестко..Надо было просто отобрать у пассажира гигиенический пакет.Пилот бы отказался взлетать..А МиГ и тем более..
        Цитата: Тралл
        А инстинкт самосохранения спасает жизнь.
        Так, например, заранее отобранный у украинского пилота МИГ-29 парашют на днях спас жизнь президенту Украины smile
        210окв
      2. Чёрный Сегодня, 10:24
        Я не понимаю, чего украинские фашисты так стыдятся слова «фашизм»???? То есть, ходить под свастикой с факелами, зиговать и орать дурным голосом "Украина понад усе" не стыдно. А назвать это «фашизмом» стыдно? Сжигать живьем массово украинских граждан в Доме профсоюзов не стыдно, а назвать это словом «фашизм» стыдно??? Убивать своих же граждан на Донбассе оружием массового поражения не стыдно, а назвать это «фашизмом» стыдно??? Где логика, где смысл? Это как стоять в бане голым и делать вид, что ты одетый
        Чёрный
      3. Teberii Сегодня, 10:24
        Все правы но как только ,ДНР И ЛНР ,откроют огонь по гражданским объектам в Украине.Их сразу сравняют с ИГ и просто уничтожат.Этого и добиваются в Киеве.
        Teberii
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:27
      Нас не сломить вам ...! А ответка будет , такая что вы побежите бросая все и всех в сторону ЕС (которое перекроет границы..)
      Неожиданный подарок сделали певцу Олегу Газманову, выступившему с концертом в Луганске: один из ополченцев передал ему свою медаль, полученную за оборону города.

      По словам бойца, жителя Феодосии Сергея Зайченко, с Газмановым он знаком ещё с молодости — вместе служили под Ригой.

      — Я пришёл "сверчком" (солдат сверхсрочной), он был молодым офицером. Он уже тогда играл на гитаре и пел свои песни, а мы их потом перепевали и даже переделывали на свой лад, — рассказал Зайченко.
      По мнению ополченца, и сейчас своим творчеством Газманов делает большой вклад в оборону Донбасса и Луганска.
      — Поэтому я хочу в память о нашей молодости и в знак признания его вклада в освобождение Луганска передать на память свою медаль за оборону города, — пояснил Зайченко.

      Это о многом говорит...
      ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 10:12
    Да и не ждали ничего другого.Пока в Киеве эти ушлепки сидят-мира не будет.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 10:20
      Цитата: 210окв
      Пока в Киеве эти ушлепки сидят-мира не будет

      Не будет "этих"- назначат других марионеток. Сам народ Украины должен выгнать из страны заокеанских кукловодов. Только тогда что-то изменится.
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 10:26
        К великому сожалению-"народ Украины"это понятие больше чем нонсенс..
        Цитата: Тралл
        Цитата: 210окв
        Пока в Киеве эти ушлепки сидят-мира не будет

        Не будет "этих"- назначат других марионеток. Сам народ Украины должен выгнать из страны заокеанских кукловодов. Только тогда что-то изменится.
        210окв
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:13
    Киевские силовики за сутки около 60 раз нарушили режим перемирия
    Как обыденно звучит.Правда? И помочь ничем нельзя.: Вот досада какая. Мы(Россия) в засаде пока ещё. feel
    Наблюдатель2014
    1. Logall Сегодня, 10:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      Мы(Россия) в засаде пока ещё

      Надеюсь, что в засаде! А не на цепи непонятных договорённостей, которыми все уже давно подтёрлись столько раз, что понятие "Минск-2" вызывает рвотный рефлекс.
      Logall
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:25
        Logall
        Надеюсь, что в засаде! А не на цепи непонятных договорённостей,
        Всё зашло очень далеко. Сразу и в 2014 м.И бредятины уже не слышно (на официальном уровне)про "не сторона конфликта".Власть должна чётко понимать.И видно что поняла . Сольют Донбасс .Мы (русские) сольём эту власть .Точка .Третьего не будет .По всяким Сириям ,Иранам,Кореям что хотят то пусть и делают.
        Наблюдатель2014
        1. Logall Сегодня, 10:38
          Цитата: Наблюдатель2014
          .Власть должна чётко понимать.И видно что поняла . Сольют Донбасс .Мы (русские) сольём эту власть .

          Вы поддержите, я поддержу, но большинство в этой стране не пошевелятся пока "Жаренный петух" им всё "гнездо" не разворотит. И я их понимаю. "Своя рубаха...". Мало кто, что то делает пока не коснётся лично...
          Logall
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:43
            Logall
            Вы поддержите, я поддержу, но большинство в этой стране не пошевелятся пока "Жаренный петух" им всё "гнездо" не разворотит
            Всё будет нормально.И все прекрасно понимают что лучше иметь клоунов в оппозиции с фильмами про кросовки laughing Чем мотивированных ,взрослых людей , с реальными претензиями к происходящему в стране.
            Наблюдатель2014
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:34
      Цитата: Наблюдатель2014
      Мы(Россия) в засаде пока ещё. feel

      Увы так пока, как хочется бахнуть в ответ, чтобы все и всех в клочья и на Киев в танковую атаку..Пока нельзя , время не пришло еще. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 10:47
        hi Виталя, а когда придёт? Что должно произойти? Кладбища должны из берегов выйти?
        По моему, вчера уже пора! Санкциями и так обложили. Хуже не будет. А дать понять, что Рф терпеть не будет, хоть считаться начнут...
        Logall
  4. ded100 Сегодня, 10:15
    Маханули по стакану и молоти в сторону населенных пунктов ответки нет вот и наглеют! am
    ded100
    1. Logall Сегодня, 10:29
      Прошу всех! Не выкладывать больше это фото. "Тварям" оно по боку, а у меня каждый раз, когда вижу, сердце кровью обливается. Его уже все видели, а я рыдать задолбался. Честно, пожалуйста!
      Logall
  5. Александр С. Сегодня, 10:22
    Перемирие? Перемирие...это,вроде,когда не стреляют. Так какое там перемирие то происходит..что-то понять не могу. Или это у нас перемирие...а у них все норм.
    Александр С.
Картина дня