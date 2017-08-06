Киевские силовики за сутки около 60 раз нарушили режим перемирия
За минувшие сутки подразделения ВСУ 59 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 25 населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Луганской республиках, передает РИА Новости .
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В свою очередь представитель Народно милиции ЛНР сообщил о семи случаях нарушения перемирия.
По данным военного ведомства, «по территории республики было выпущено 37 снарядов». Представитель Народной милиции уточнил, что стрельба велась по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Молодежное, Желобок, Логвиново.
«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», – добавили в ведомстве.
За прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал сегодня журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В свою очередь представитель Народно милиции ЛНР сообщил о семи случаях нарушения перемирия.
За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС),сказал он.
По данным военного ведомства, «по территории республики было выпущено 37 снарядов». Представитель Народной милиции уточнил, что стрельба велась по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Молодежное, Желобок, Логвиново.
«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», – добавили в ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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