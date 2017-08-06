10:48 06 августа

Конгрессмен США перепутала Пенса с Путиным

В эфире политической передачи на канале ABC News конгрессмен-демократ Максин Уотерс пригрозила разобраться сначала с Дональдом Трампом, а затем и с Путиным, подразумевая при этом вице-президента Пенса. Об этом сообщает ИноТВ .



Ведущая передачи Джой Бехар, которая в прошлом не раз призывала к импичменту президента, поинтересовалась у Уотерс: справится ли Майк Пенс с обязанностями главы государства лучше, чем Дональд Трамп?


Сначала разберемся с Трампом, потом возьмемся за Путина. Он следующий,
заявила конгрессмен.

Ведущая переспросила: «Путин или Пенс?».

Пенс,
исправилась Уотерс.

Убьем двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, – а потом возьмемся за Пенса,
попыталась сгладить неловкость ситуации ведущая Бехар.

Американские СМИ в связи с этим отметили, что Уотерс уже не первый раз путает факты. Например, в феврале конгрессмен заявила, что «пока Трамп вешается на шею Путину, Путин всё решительнее завоевывает Корею (имелась в виду Сирия)».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. jjj Сегодня, 10:45
    Конгресс - это тот еще зоопарк
    jjj
  2. Zibelew Сегодня, 10:46
    А какая неграми разница, Пенс или Путин.
    Zibelew
  3. Чёрный Сегодня, 10:46
    Это ни тали, что требовала ввести санкции против России за то что та организовала госпереворот в Лимпопо wassat
    Чёрный
  4. Алексей7777777 Сегодня, 10:46
    laughing laughing laughing Хорошо что с Пенсом,а не С пен...Ну,там похоже тоже очень... feel
    Алексей7777777
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