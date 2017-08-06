Конгрессмен США перепутала Пенса с Путиным
В эфире политической передачи на канале ABC News конгрессмен-демократ Максин Уотерс пригрозила разобраться сначала с Дональдом Трампом, а затем и с Путиным, подразумевая при этом вице-президента Пенса. Об этом сообщает ИноТВ .
Ведущая передачи Джой Бехар, которая в прошлом не раз призывала к импичменту президента, поинтересовалась у Уотерс: справится ли Майк Пенс с обязанностями главы государства лучше, чем Дональд Трамп?
Ведущая переспросила: «Путин или Пенс?».
Американские СМИ в связи с этим отметили, что Уотерс уже не первый раз путает факты. Например, в феврале конгрессмен заявила, что «пока Трамп вешается на шею Путину, Путин всё решительнее завоевывает Корею (имелась в виду Сирия)».
Ведущая передачи Джой Бехар, которая в прошлом не раз призывала к импичменту президента, поинтересовалась у Уотерс: справится ли Майк Пенс с обязанностями главы государства лучше, чем Дональд Трамп?
Сначала разберемся с Трампом, потом возьмемся за Путина. Он следующий,заявила конгрессмен.
Ведущая переспросила: «Путин или Пенс?».
Пенс,исправилась Уотерс.
Убьем двух зайцев одним выстрелом: Путина и Трампа, – а потом возьмемся за Пенса,попыталась сгладить неловкость ситуации ведущая Бехар.
Американские СМИ в связи с этим отметили, что Уотерс уже не первый раз путает факты. Например, в феврале конгрессмен заявила, что «пока Трамп вешается на шею Путину, Путин всё решительнее завоевывает Корею (имелась в виду Сирия)».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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