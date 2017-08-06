14:13 06 августа

Сирийские курды в Ракке освободили из плена 100 мирных граждан

Бойцы вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в ходе специальной операции освободили из плена ИГ (группировка запрещена в РФ) 100 мирных жителей в городе Ракка, которых боевики использовали в качестве живого щита, передает ТАСС сообщение агентства ANF.



Сообщается, что курдские бойцы вывели эту группу через квартал Дайрия и затем разместили людей в безопасных районах.


По данным агентства, в ходе операции были уничтожены 11 боевиков ИГ, выполнявших функции надзирателей и удерживавших жителей в определенном месте.

Издание отмечает, что за последние дни из Ракки сумели выбраться несколько сотен мирных граждан, большинство из которых – женщины и дети.

Согласно информации, в субботу курдские формирования выбили террористов из квартала Керим (северо-запад Ракки). В настоящее время идут бои в соседних районах Рауда и Эль-Барид.

Как ранее отмечали местные СМИ, Ракку обороняют в общей сложности около 1,7 тыс. боевиков ИГ. Штурм города начался 6 июня. К сегодняшнему дню СДС контролируют примерно половину территории города. Поддержку курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС западной коалиции, ведомой Соединенными Штатами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:38
    ... да, сколько гибнет мирного населения в Сирии - этого уже никогда и никто не узнает...
    a.s.zzz888
    1. cniza Сегодня, 11:44
      К сожалению , это так и мы не знаем сколько гибнет людей в любой войне , точных данных не знает никто...
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 11:50
        Цитата: cniza
        К сожалению , это так и мы не знаем сколько гибнет людей в любой войне , точных данных не знает никто..

        Для чего и затеваются все эти войны ,распространение передастов и лесби говорит о том ,что англосаксы поставили цель сократить население земли.
        Pirogov
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:54
          США будут сейчас курдов "делать" этакими миротворцами...Ну ну!
          ОТДЕЛ
          1. сибиралт Сегодня, 12:07
            Курды дерутся за свою независимость. Если им помеха ИГ, то будут драться с ним. Станут помехой "коалиция", Турция или Асад, то и это не изменит их намерений. hi
            сибиралт
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:49
              Цитата: сибиралт
              Курды дерутся за свою независимость. Если им помеха ИГ, то будут драться с ним. Станут помехой "коалиция", Турция или Асад, то и это не изменит их намерений. hi

              Вот по этому у них не будет автономии , метаются и предают ..! США их купило ..,наивные ливийские , иракские мальчики...хе хе
              ОТДЕЛ
        2. cniza Сегодня, 11:54
          Цель то они поставили , но достичь её не смогут , сокращается только белое население ...
          cniza
        3. Чёрный Сегодня, 11:59
          Поддержку курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС западной коалиции, ведомой Соединенными Штатами.
          В результате интенсивной поддержки ,число мирных жителей стремительно сокращается....особенно мощно американцы поддержвли наступление, когда разбомбили госпиталь , использовав фосфорные боеприпасы
          Чёрный
        4. Logall Сегодня, 12:08
          Цитата: Pirogov
          Для чего и затеваются все эти войны ,распространение передастов и лесби говорит о том ,что англосаксы поставили цель сократить население земли.

          Теория большого заговора? Сомневаюсь. В теории, сокращение необходимо тому населению, которое потребляет множество различных ресурсов, дабы сохранить онные для будующих поколений (англосаксонских элит). О каком потреблении можно говорить в этом регионе? Там говорится о сокращении населения развитых стран. А население стран третьего мира нужны как человеческий ресурс, т.е. рабы.
          А на БВ банальная война за эти самые ресурсы.
          Logall
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:53
            Цитата: Logall
            А население стран третьего мира нужны как человеческий ресурс, т.е. рабы.
            А на БВ банальная война за эти самые ресурсы.

            Россия тоже должна быть такой и у них почти получилось ..! Но что то сработало у нас "предохранитель свыше или зов предков в душе.." Но мы резко перестроились ..!Вот сейчас вой стоит в мире ... bully
            ОТДЕЛ
            1. Logall Сегодня, 13:57
              Да как у тебя рука поднялась такое написать? Товарищ!
              Цитата: ОТДЕЛ
              Цитата: Logall
              А население стран третьего мира нужны как человеческий ресурс, т.е. рабы.
              А на БВ банальная война за эти самые ресурсы.

              Россия тоже должна быть такой:
              Logall
      2. сибиралт Сегодня, 12:03
        Таки, никогда и не узнают.
        сибиралт
Картина дня