Сирийские курды в Ракке освободили из плена 100 мирных граждан
Бойцы вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в ходе специальной операции освободили из плена ИГ (группировка запрещена в РФ) 100 мирных жителей в городе Ракка, которых боевики использовали в качестве живого щита, передает ТАСС сообщение агентства ANF.
Сообщается, что курдские бойцы вывели эту группу через квартал Дайрия и затем разместили людей в безопасных районах.
По данным агентства, в ходе операции были уничтожены 11 боевиков ИГ, выполнявших функции надзирателей и удерживавших жителей в определенном месте.
Издание отмечает, что за последние дни из Ракки сумели выбраться несколько сотен мирных граждан, большинство из которых – женщины и дети.
Согласно информации, в субботу курдские формирования выбили террористов из квартала Керим (северо-запад Ракки). В настоящее время идут бои в соседних районах Рауда и Эль-Барид.
Как ранее отмечали местные СМИ, Ракку обороняют в общей сложности около 1,7 тыс. боевиков ИГ. Штурм города начался 6 июня. К сегодняшнему дню СДС контролируют примерно половину территории города. Поддержку курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС западной коалиции, ведомой Соединенными Штатами.
Сообщается, что курдские бойцы вывели эту группу через квартал Дайрия и затем разместили людей в безопасных районах.
По данным агентства, в ходе операции были уничтожены 11 боевиков ИГ, выполнявших функции надзирателей и удерживавших жителей в определенном месте.
Издание отмечает, что за последние дни из Ракки сумели выбраться несколько сотен мирных граждан, большинство из которых – женщины и дети.
Согласно информации, в субботу курдские формирования выбили террористов из квартала Керим (северо-запад Ракки). В настоящее время идут бои в соседних районах Рауда и Эль-Барид.
Как ранее отмечали местные СМИ, Ракку обороняют в общей сложности около 1,7 тыс. боевиков ИГ. Штурм города начался 6 июня. К сегодняшнему дню СДС контролируют примерно половину территории города. Поддержку курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС западной коалиции, ведомой Соединенными Штатами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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