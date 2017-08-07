Запад против России. История векового лицемерия

История России на всем ее протяжении была полна всевозможных войн. Чаще всего страна становилась объектом агрессии других государств. Кто только ни нападал на русскую землю, какие только зверства ни творили на ней! Но не будем углубляться в события давних столетий, а поговорим о том, как исторические враги России формировали ее негативный образ на памяти еще ныне живущих поколений.Чудовищные преступления против русского и других народов СССР были совершены по непосредственной инициативе и с прямого позволения правящих элит Запада. Сегодня же ангажированными СМИ, историками, публицистами, литераторами полностью перевирается ход исторических событий, а наша страна обвиняется в преступлениях, к которым не была причастна. По всей Восточной Европе сносят памятники советским воинам-освободителям, упорно уничтожают любую память о советской истории, о причастности Советского Союза к освобождению от гитлеровской оккупации и культурному, экономическому развитию стран Восточной Европы.Не допустить распространения российского, а затем и советского влияния на страны Восточной Европы Запад стремился очень давно. Агрессивная политика Запада была направлена на недопущение влияния православной религии, русской культуры, языка на восточноевропейские славянские и неславянские народы. Многие столетия Запад (сначала римские папы и императоры Священной Римской империи, католические рыцарские ордена, затем Австро-Венгрия, Великобритания, Франция, Германия) стремился не допустить расширения российского цивилизационного влияния на Восточную Европу. Тем не менее, еще в конце XIX века Россия обладала огромным влиянием на восточноевропейскую политику. Русофильские тенденции были очень сильны не только среди болгар, сербов и черногорцев, но и среди тех же галичан и русинов. Многочисленное пророссийское лобби среди галичанской интеллигенции сразу же с началом Первой мировой войны австро-венгерские власти постарались сгноить в концентрационных лагерях. Именно на освобождение Галиции, а в перспективе и всей современной Украины от российского культурного и политического влияния была направлена политика Австро-Венгрии, выпестовавшей галицийских националистов «европейской» ориентации. Аналогичную политику западные государства осуществляли в Прибалтике, в Молдавии, упорно стремились вырвать из-под российского влияния весь Балканский полуостров. Частично у них это получилось: и болгарские, и румынские, и даже греческие политические элиты в значительной степени были настроены к России враждебно.Революционные события 1917 года и распад Российской империи стали прекрасной возможностью для Запада нанести очередной удар по стране. И речь не только об интервенции, но и об искусственном стимулировании сепаратистских и центробежных тенденций во всех национальных регионах бывшей Российской империи. Прибалтика, Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Средняя Азия — везде работали эмиссары и агенты британских спецслужб, стремившиеся поставить на службу интересам Великобритании местных националистов. Собственно, они и так вполне удовлетворяли своей деятельностью британские интересы, поскольку способствовали распаду огромной Российской империи и «отсекали» от нее важнейшие в стратегическом отношении регионы. Бакинская нефть, черноморские порты Украины и Грузии, порты Прибалтики, близкие к Британской Индии среднеазиатские территории — все это, казалось, будет окончательно «отжато» у России ее главным тогдашним соперником — Великобританией. Может быть, и не прямо «отжато», но через создание формально независимых, а по факту неспособных к осуществлению самостоятельной политики новых государств.Помимо поощрения националистических движений в регионах, с целью развала российского или советского государства противниками России из числа западных государств был взят курс и на прямое уничтожение населения нашей страны, причем самого цвета этого населения, наиболее активных и пассионарных людей. В течение ХХ века Запад несколько раз втягивал Россию и Советский Союз в кровопролитные войны, жертвами которых в совокупности стали десятки миллионов жителей страны вне зависимости от национальности. Так, Россия оказалась втянута в Первую мировую войну, которая очень дорого обошлась нашей стране. Погибли миллионы людей, был нанесен колоссальный ущерб ее экономическому развитию, а главное — фактически именно в итоге Первой мировой войны Российская империя прекратила свое существование, разумеется, не без активной «помощи» со стороны Запада, причем не только Германии, воевавшей против России, но и той же Великобритании, которая якобы считалась союзницей России по Антанте. Прямым следствием распада Российской империи в результате Первой мировой войны стала кровавая Гражданская война и многочисленные войны на национальных окраинах бывшей Российской империи, которые тоже дорого обошлись народам страны.Серьезнейшим ударом для Запада стало воссоздание мощного государства уже через несколько лет после распада Российской империи — и практически в тех же границах. Хотя принято обвинять большевиков в том, что они «отдали» Финляндию и Польшу, но на самом деле именно им удалось собрать большую часть владений Российской империи в состав Советского Союза. Причем в состав СССР вошли не только Украина, которая в 1917-1918 гг. фактически отпала от России, но и Закавказье, Средняя Азия, часть Молдавии. Сталин продолжил курс на укрупнение советского государства и смог включить в его состав земли Западной Украины и Западной Белоруссии, Прибалтику, Бессарабию и Буковину. Так Советский Союз практически восстановился в границах Российской империи. Рост мощи советского государства, которое в 1930-е годы стремительно превращалось в развитую по тем временам страну — и не только в военно-техническом и индустриальном, но и в культурном отношении, не мог не злить главных противников СССР — США и Великобританию. Поэтому было предпринято очередное глобальное преступление — сначала США и Великобритания позволили прийти к власти в странах Центральной и Восточной Европы праворадикальным режимам, а затем фактически подтолкнули их к агрессии против Советского Союза, рассчитывая одним ударом убить двух зайцев — максимально ослабить или вообще уничтожить и стремительно усилившуюся Германию, и, разумеется, Советский Союз.Вину за развязывание Второй мировой войны в значительной степени несут, вместе с Гитлером и его непосредственными союзниками, США, Великобритания и Франция. Достаточно вспомнить знаменитый Мюнхенский сговор, в результате которого в 1938 году была оккупирована и уничтожена суверенная Чехословакия. Еще в середине 1930-х годов страны Запада могли при желании моментально ослабить набиравшую силу гитлеровскую Германию, но по понятным причинам этого делать не стали — нацисты были нужны Западу в качестве инструмента по борьбе с коммунистическим (т.е. советским) влиянием в Европе и во всем мире. Сейчас много говорят о том же Холокосте, и больше всего об этом вещает именно прозападная либеральная публика. Но она забывает о том, что Холокост происходил при фактическом попустительстве со стороны западных государств, которые долгое время закрывали глаза на беспредел, творившийся в гитлеровской Германии. Точно также Запад позволил гитлеровской Германии «проглотить» маленькую Чехословакию, очевидно рассчитывая, что удастся втянуть Советский Союз в войну с гитлеровской Германией уже в 1938 году.Сейчас и на Западе, и в ряде бывших советских республик (Украина, страны Прибалтики) упорно распространяется миф о том, что Советский Союз несет равную с гитлеровской Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны. Проводится параллель между нацизмом, фашизмом и коммунизмом, хотя в действительности это совершенно разные идеологии, не имеющие в своей основе ничего общего. Советский Союз обвиняется в массовых преступлениях в странах Восточной Европы и в той же Германии, при фактическом игнорировании преступлений гитлеровских сателлитов и разнообразных националистов на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, на Балканах.Главная цель этого мифа — окончательная дискредитация Советского Союза и, через нее, дискредитация России, которая, несмотря на все политические и экономические отличия от советского курса, все равно рассматривается на Западе как однозначный преемник СССР. Уже удалось добиться того, что в бывших советских республиках выросли целые поколения молодых людей, совершенно неосведомленных о реальной советской истории, о значении вклада СССР в развитие их родных республик. Что представляли бы собой республики Закавказья или Средней Азии, Молдавия или отдельные области Украины, Белоруссии, Прибалтики, не входи они в свое время в состав советского государства?Тем не менее, в странах Прибалтики и на Украине уже вводится уголовная ответственность за … «отрицание советской оккупации». И это при том, что в утверждении советской власти играли важную роль латышские стрелки, едва ли не большинство советских государственных деятелей были выходцами из западных областей бывшей Российской империи, в том числе из той же Прибалтики или Украины. Как то умалчивается о том, что во главе Советского Союза и на важных государственных постах стояли выходцы из Грузии Сталин, Берия, Орджоникидзе, выходцы с Украины Хрущев и Брежнев, поляки Дзержинский и Менжинский — и это только те люди, кто занимал высокие государственные посты и чьи фамилии до сих пор находятся на слуху. О какой советской или, тем более, русской оккупации можно говорить в этом случае? Разве можно оккупировать самих себя? Тем более, что подобные утверждения оскорбляют память миллионов украинцев, латышей, эстонцев, литовцев, представителей других народов, которые воевали в составе Красной армии, внесли огромный вклад в строительство советского государства и развитие его экономики, в том числе — и экономик национальных республик, которые теперь превратились в независимые страны с антироссийской риторикой.Ставится знак равенства между планомерной политикой Гитлера, направленной на геноцид целых народов, и отдельными случаями расправ советских войск над попавшими в плен противниками, что само по себе выглядит просто абсурдно. Советский Союз никогда не проповедовал политику национальной исключительности, равенство народов было провозглашено одной из аксиом его государственной политики. Это наглядно показывает судьба большинства малых народов СССР, которые именно в 1920-е — 1950-е годы получили собственную письменность, которую часто разрабатывали даже не их собственные представители национальной интеллигенции, а столичные ученые. Само формирование национальной интеллигенции у большинства малых народов России и других постсоветских республик стало возможно исключительно благодаря советской политике поддержки малых народов. Но эти факты упорно игнорируются прозападной пропагандой, и между гитлеровским нацизмом и советской политикой пытаются проводить параллели, будто бы Гитлер открывал в Германии еврейские, цыганские или славянские культурные центры, а лучшие умы немецкой лингвистики работали над созданием цыганской письменности или над изданием сборников еврейского фольклора. Идея отождествлять политику нацизма и коммунизма, особенно в национальном вопросе (а прозападная пропаганда открыто говорит о целенаправленном геноциде целых народов СССР) может прийти только в воспаленные мозги сумасшедших или проплаченным провокаторам, к которым, разумеется, и относятся глашатаи западной пропаганды.Обвиняя Советский Союз, а теперь и Россию, едва ли не в фашизме, Запад (США и Евросоюз) поддерживает откровенно русофобские и фашистские силы в бывших советских республиках. Длящаяся на протяжении двадцати семи лет дискриминация русского и русскоязычного населения в прибалтийских республиках западных «защитников прав человека» совершенно не беспокоит, равным образом, как и преступления против русского населения во многих других постсоветских государствах. Миллионы русских и русскоязычных людей на постсоветском пространстве оказались в очень сложном положении, в Латвии до сих пор существует унизительная система сегрегации жителей страны на людей первого и второго сорта — граждан и «не граждан». На Донбассе продолжается уничтожение мирного населения, а Украина упорно не хочет признавать русский язык вторым государственным — и это при том, что на нем разговаривает большинство населения страны, и даже сами лидеры современной Украины в общении друг с другом почти исключительно русскоязычны. Это обстоятельство, кстати, указывает на то, что «украинство» этих деятелей носит исключительно политический характер, замешанный на русофобии и верной службе западным интересам.На волне русофобской пропаганды на политический олимп в бывших постсоветских республиках приходят самые причудливые персонажи, которым в иной ситуации самое подходящее место было бы в психиатрической лечебнице. Однако сейчас они в фаворе и их на полном серьезе слушают и поддерживают тысячи людей.История свидетельствует, что глобальное противостояние Запада и России будет продолжаться всегда, пока существуют Запад и Россия. И чтобы не стать побежденной в этом противостоянии, Россия никогда не должна поступаться своими национальными интересами и демонстрировать слабость. В противном случае она может очень жестко поплатиться за это. Как показала история, российское государство способно возродиться из пепла, но стоит это очень дорого, и лучше не экспериментировать.