17:16 06 августа

Террористы в Афганистане казнили около 40 человек

Боевики группировки ИГ и движения «Талибан» (обе организации запрещены в РФ) расстреляли в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана около 40 человек, взятых в заложники после захвата одного из районов, передает РИА Новости сообщение главы региона Забихуллы Амани.



По словам губернатора, казнь была проведена недалеко от района Мирза Оланг, где последние дни афганские силы безопасности ведут ожесточенные бои с террористами.


Боевики группировок "Талибан" и ИГ устроили жуткую бойню после захвата района Мирза Оланг, и, по первым сведениям, от 30 до 40 человек были расстреляны,
сказал Амани.

Он отметил, что «среди жертв были женщины, дети и старики».

Глава провинции сообщил также, что афганские военные пытаются вернуть район под свой контроль, для чего запросили подкрепление и поддержку ВВС страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. seregatara1969 Сегодня, 15:01
    это нелюди- это не мусульмане
    seregatara1969
    1. Zoldat_A Сегодня, 15:05
      Цитата: seregatara1969
      это нелюди- это не мусульмане

      Мусульманин - не приговор. Так же, как христианин и любая другая религия. Зло не от религии, а от людей... А сво....лочи бывают в любой религии... И нелюди, которых нужно просто уничтожать, как недостойных жить - тоже....
      Zoldat_A
      1. Mystery12345 Сегодня, 15:20
        американцы госиталя бомбят...и кто террористы?
        Mystery12345
        1. 210окв Сегодня, 15:37
          Эти бомбардировки...ну как уверяют "демократические"..И к терроризму,ну как уверяют не имеют отношения.За них даже не извиняются..Удоды.. am
          Цитата: Mystery12345
          американцы госиталя бомбят...и кто террористы?
          210окв
          1. RDX Сегодня, 16:02
            А что ИГ и Талибан состоят в коалиции? Они вроде бы враждовали
            RDX
        2. Pirogov Сегодня, 16:01
          Цитата: Mystery12345
          американцы госиталя бомбят...и кто террористы?

          Вот вот натовская коалиция в Афганистане первые террористы и есть.
          Pirogov
  2. Logall Сегодня, 15:02
    Боевики группировок "Талибан" и ИГ устроили жуткую бойню после захвата района Мирза Оланг,

    Там же Янки! Где были эти бравые ребзи? Почему допустили?
    Это не Янки, а Яночки какие то! (Прошу прощения у всех, кто носит красивое имя "Яна")
    Logall
    1. Толстоевский Сегодня, 15:06
      не "допустили", а срежессировали и организовали
      Толстоевский
      1. Logall Сегодня, 15:12
        Не удивлюсь, что ещё и резать помогали. Хотя эти "смельчаки" могут только на видео снять. И то после этого седыми домой возвращаются...
        Logall
  3. Скоробей Сегодня, 15:05
    Чёрные же вроде с талибами воевали? Конкуренты..
    Скоробей
    1. Владимирец Сегодня, 15:38
      Цитата: Скоробей
      Чёрные же вроде с талибами воевали?

      Тоже подумал, была же инфа о том, что ИГ талибов теснит. request
      Владимирец
    2. LiSiCyn Сегодня, 16:52
      Цитата: Скоробей
      Чёрные же вроде с талибами воевали? Конкуренты..

      Скорей уж, натовцы опять по свадьбе долбанули, а списывают на талибов и черных..
      LiSiCyn
  4. пожарНик Сегодня, 15:11
    духи сами далеко не ангелы, а под предводительством америкосов совсем жуть...
    пожарНик
  5. капрал Сегодня, 15:25
    «среди жертв были женщины, дети и старики»

    Менталитет такой. request
    Об этой, кажущейся европейцу ненормальной, жестокости упоминал в своих мемуарах ветеран "Каскада" И.Н.Морозов.
    капрал
  6. Evgenijus Сегодня, 16:17
    США - это террористы мира. Все остальные - региональные.
    Evgenijus
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