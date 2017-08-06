Террористы в Афганистане казнили около 40 человек

Боевики группировок "Талибан" и ИГ устроили жуткую бойню после захвата района Мирза Оланг, и, по первым сведениям, от 30 до 40 человек были расстреляны,

Боевики группировки ИГ и движения «Талибан» (обе организации запрещены в РФ) расстреляли в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана около 40 человек, взятых в заложники после захвата одного из районов, передает РИА Новости сообщение главы региона Забихуллы Амани.По словам губернатора, казнь была проведена недалеко от района Мирза Оланг, где последние дни афганские силы безопасности ведут ожесточенные бои с террористами.сказал Амани.Он отметил, что «среди жертв были женщины, дети и старики».Глава провинции сообщил также, что афганские военные пытаются вернуть район под свой контроль, для чего запросили подкрепление и поддержку ВВС страны.