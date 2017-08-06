Русские в Сирии. Часть 5
Этот выпуск «Военной приемки» посвящен Дню Военно-морского флота. Съемочная группа программы побывает в портовом городе Тартус, где располагается наша единственная заграничная военно-морская база. Пункт материально-технического обеспечения нашего флота появился здесь еще в эпоху Советского Союза в 1971 году.
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