17:15 06 августа

ВСУ обстреляли из «Града» позиции «Правого сектора»

Киевские силовики на мариупольском направлении обстреляли из систем залпового огня позиции «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение оперативного командования ДНР.



В 13.00 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее осуществлен обстрел из РСЗО Град позиций террористического бандформирования "Правый сектор" в районе населенного пункта Пищевик,
сказал сегодня журналистам представитель командования.


О причинах открытия огня не сообщается.

В свою очередь представитель военного ведомства ЛНР рассказал о грабежах со стороны ВСУ в подконтрольной им части города Золотое у линии соприкосновения.

Так, вновь прибывшие военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Золотое (частично под контролем ВСУ),
рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его данным, за неделю в районный отдел полиции поступило более 20 заявлений с обвинениями военнослужащих в открытом похищении (грабеже) имущества мирных граждан.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 34

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  1. Logall Сегодня, 16:15
    ВСУ обстреляли из «Града» позиции «Правого сектора»

    УУУРРРААА...
    Новость класс...
    Оргазмирую...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 16:21
      Лишь бы фейком не оказалось.
      Цитата: Logall
      ВСУ обстреляли из «Града» позиции «Правого сектора»

      УУУРРРААА...
      Новость класс...
      Оргазмирую...
      210окв
      1. Logall Сегодня, 16:23
        Очень надеюсь! А то потом горькое разочарование придёт, вроде похмелья...
        Logall
        1. Проксима Сегодня, 16:32
          Так, вновь прибывшие военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Золотое
          Проксима
      2. cniza Сегодня, 16:23
        Похоже не фейк , что то явно не поделили , скорее "бизнес" ...
        cniza
        1. Владимирец Сегодня, 16:37
          Цитата: cniza
          что то явно не поделили , скорее "бизнес"

          Из Градов? Маловероятно, очень похоже на низкобюджетную пропаганду.
          Владимирец
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:02
            Цитата: Владимирец
            Цитата: cniza
            что то явно не поделили , скорее "бизнес"

            Из Градов? Маловероятно, очень похоже на низкобюджетную пропаганду.

            У ВСУ достаточно обид накопилось на "Правый сектор"...., стреляли из РСЗО, чтобы наверняка (чтобы стукачей с той стороны не нашлось объяснить из-за чего бардак...)
            DOCTOR ZLO
            1. 210окв Сегодня, 17:06
              Ой ли..Приезжают типа-пойдем,выйдем,поговорим..Ну доходило что гранату кинут,из автомата шмальнут...А тут..Факты в студию..
              Цитата: DOCTOR ZLO
              Цитата: Владимирец
              Цитата: cniza
              что то явно не поделили , скорее "бизнес"

              Из Градов? Маловероятно, очень похоже на низкобюджетную пропаганду.

              У ВСУ достаточно обид накопилось на "Правый сектор"...., стреляли из РСЗО, чтобы наверняка (чтобы стукачей с той стороны не нашлось объяснить из-за чего бардак...)
              210окв
      3. Монархист Сегодня, 16:49
        Увы такое уже не раз бывало. Я и сейчас испытываю обиду: помните как после убийства Гив или нам как маленьким какую-то ахинею мололи
        Монархист
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:22
      Сводку за неделю сделал, ждем когда админы выложат.
      Владыка Ситх
      1. Logall Сегодня, 16:24
        Спасибо!!! Надеюсь там хорошие новости...
        Logall
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:35
          Новости уничтожен склад БК и остановлена попытка прорыва, да пару БЛА с Стрелы-10М сбили над городами.
          Владыка Ситх
          1. avt Сегодня, 16:38
            Цитата: Владыка Ситх
            да пару БЛА с Стрелы-10М сбили над городами.

            what Реально серьёзные аппараты появились у ВСУк , что их,,Стрелами " снимать начали ?? Или типа потренировались ?
            avt
            1. Владыка Ситх Сегодня, 16:40
              Крупные БЛА, которые с ЗУ достать не можем. Та у нас давно так, если взрыв в небе значит Стрела или Оса отработала.
              Владыка Ситх
              1. Владимирец Сегодня, 16:45
                Цитата: Владыка Ситх
                Крупные БЛА, которые с ЗУ достать не можем.

                Не Predator, случаем? winked
                Владимирец
                1. Владыка Ситх Сегодня, 17:03
                  Во-первых они к нам не летают, а лишь параллельно фронту и на отдалении 10-20 км.
                  Во-вторых мы их по высоте достать не сможем.
                  Владыка Ситх
      2. Проксима Сегодня, 16:46
        Цитата: Владыка Ситх
        Сводку за неделю сделал, ждем когда админы выложат.

        Надеюсь, что эта сводка, хотя бы отчасти, по смысловой нагрузке будет соответствовать этому плакату.
        Проксима
        1. 210окв Сегодня, 16:49
          Этот бы плакат...Да в Кремль....Да,и кстати..Мне не "жаль разозливших Донбасс"
          Цитата: Проксима
          Цитата: Владыка Ситх
          Сводку за неделю сделал, ждем когда админы выложат.

          Надеюсь, что эта сводка, хотя бы отчасти, по смысловой нагрузке будет соответствовать этому плакату.
          210окв
        2. Владыка Ситх Сегодня, 17:12
          Не будет наступлений украинских и наших также, как и российских. От слова совсем. Потом когда все закончится будут работать против отдельных банд, как в Чечне.
          Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 16:18
    Ну потешились немного..Милые бранятся...Закопать!И тех,и тех.. am
    210окв
    1. cniza Сегодня, 16:24
      Пора бы уже , да все возня непонятная.
      cniza
  3. Masya Masya Сегодня, 16:20
    Дружественный огонь, огонь, огонь агония... wink
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 16:25
      Угу , попросили прикурить... lol
      cniza
  4. ded100 Сегодня, 16:24
    Название менять нужно не всу а бсу (бандитские силы украины) ну а что друг друга бьют так это и к лутьшему! laughing
    ded100
    1. Logall Сегодня, 16:34
      Цитата: ded100
      Название менять нужно не всу а бсу (бандитские силы украины):

      Объединенные
      Бандитские
      Отряды
      Сил
      Украины
      О.Б.О.С.У (ещё можно: сил радикальной украины..).
      Logall
  5. Аморфис Сегодня, 16:27
    Если ВСУ по правосекам - это не считается)))) wink
    Аморфис
  6. kefan Сегодня, 16:32
    Хорошая новость, почаще бы так.
    kefan
  7. Комментарий был удален.
  8. Монархист Сегодня, 16:44
    Забавная новость,но не оригинальная: в гражданской войне такое возможно, ведь даже родные ругаются,а тут союз б.м.регулярной армии и анархистов со всеми вытекающими последствиями. Может командир"ПС" отбил у командира ВСУ барышню или горилки перебрали? Даже в ВОВ в период затишья случались ЧП( старики рассказывали,что были и выяснения отношений по полной) и Драбкин подобное пишет. Почитайте документы той поры.
    Я ничего не опровергают, но вспомнил недавнее сообщении: 27 регионов подписали соглашение и прч бла бла и ,у нас некоторые как дети восторга лист,а каковы результаты? Боюсь Захарченко и его команда стали тролями
    Монархист
    1. Logall Сегодня, 16:51
      Зачем настроение портить? Могли бы "хроники за неделю" прокомментить...
      Logall
    2. Екатерина II Сегодня, 17:10
      Цитата: Монархист
      27 регионов подписали соглашение и прч бла бла и ,у нас некоторые как дети восторга лист,а каковы результаты?

      неизвестные представители, неизвестно когда, неизвестно что, неизвестно для чего...
      но звучит громко...пропагандистки
      Цитата: Монархист
      Боюсь Захарченко и его команда стали тролями

      не бойтесь у них работа такая...
      говорящие головы...без ответственности за слова..
      Екатерина II
  9. изя топ Сегодня, 16:47
    В 13.00 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее осуществлен обстрел из РСЗО Град позиций террористического бандформирования "Правый сектор"

    изя топ
  10. mahoney Сегодня, 17:03
    Кто-то, что-то сказал.....новость из пальца, а радости местному ЦА выше крыши)))
    mahoney
    1. Logall Сегодня, 17:12
      Цитата: mahoney
      Кто-то, что-то сказал.....новость из пальца, а радости местному ЦА выше крыши)))

      Махоуни, "проказник", это не "пир во время чумы". Это ирония! Когда бы мы ещё порадовались успехам ВСУ. Не язви. Присоединяйся!
      Logall
  11. Екатерина II Сегодня, 17:12
    когда пропаганде нечего сказать-то вспоминают старую волынку(то ВСУ обстреляли, то ПС обстреляло-правда у них ничего нет, но все равно обстреляли smile )
    в следующий раз жду что они Ураганом обстреляли..потом смерчем, потом ТЯО... laughing
    что самое интересное--когда такое пишет пропаганда-значит огнем обычной артиллерии накрыли. Но так как святой Минск--то списываем на внутренние разборки..иначе как объясниться использование артиллерии.
    Екатерина II
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