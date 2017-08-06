ВСУ обстреляли из «Града» позиции «Правого сектора»

В 13.00 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее осуществлен обстрел из РСЗО Град позиций террористического бандформирования "Правый сектор" в районе населенного пункта Пищевик,

Так, вновь прибывшие военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Золотое (частично под контролем ВСУ),