ВСУ обстреляли из «Града» позиции «Правого сектора»
Киевские силовики на мариупольском направлении обстреляли из систем залпового огня позиции «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение оперативного командования ДНР.
О причинах открытия огня не сообщается.
В свою очередь представитель военного ведомства ЛНР рассказал о грабежах со стороны ВСУ в подконтрольной им части города Золотое у линии соприкосновения.
По его данным, за неделю в районный отдел полиции поступило более 20 заявлений с обвинениями военнослужащих в открытом похищении (грабеже) имущества мирных граждан.
В 13.00 с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее осуществлен обстрел из РСЗО Град позиций террористического бандформирования "Правый сектор" в районе населенного пункта Пищевик,сказал сегодня журналистам представитель командования.
О причинах открытия огня не сообщается.
В свою очередь представитель военного ведомства ЛНР рассказал о грабежах со стороны ВСУ в подконтрольной им части города Золотое у линии соприкосновения.
Так, вновь прибывшие военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ занимаются мародерством и незаконным занятием жилых помещений в районе населенного пункта Золотое (частично под контролем ВСУ),рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его данным, за неделю в районный отдел полиции поступило более 20 заявлений с обвинениями военнослужащих в открытом похищении (грабеже) имущества мирных граждан.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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