17:16 06 августа

Агитпроп: Утечка шампанского

Утечки. Ни дня без них. Небольшие ручейки компромата, на который можно было бы махнуть рукой, сливаются в могучие реки, выходят из берегов, сносят плотины и переполняют чаши терпения. Именно такой волной намыты свежие антироссийские санкции, подписанные-таки президентом Трампом. Брызги поспешно выпитого шампанского наконец ударили в голову.




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