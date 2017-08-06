Агитпроп: Утечка шампанского

Утечки. Ни дня без них. Небольшие ручейки компромата, на который можно было бы махнуть рукой, сливаются в могучие реки, выходят из берегов, сносят плотины и переполняют чаши терпения. Именно такой волной намыты свежие антироссийские санкции, подписанные-таки президентом Трампом. Брызги поспешно выпитого шампанского наконец ударили в голову.