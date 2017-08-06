Сирийская армия окружила в провинции Хомс крупный оплот террористов

Армия и союзные силы взяли в окружение и сжимают кольцо вокруг города Ас-Сухна. Но в город пока не вошли, бои идут на окраинах, наступление продолжается,

Правительственные войска Сирии окружили город Ас-Сухна, являющийся последним значимым форпостом ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Хомс, передает корреспондент РИА Новости рассказал журналисту собеседник.Город Ас-Сухна является последним значимым форпостом ИГ на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор, который более трех лет вместе с военным аэродромом находится в полном окружении террористов. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами САА в городе и авиабазой, расположенной в 2-х км от него.Несмотря на непрекращающиеся атаки ИГ, в том числе с использованием заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает удерживать позиции и даже предпринимает контратаки. Боеприпасы и продовольствие осажденные получают только с воздуха. В сам город, в отличие от авиабазы, еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.