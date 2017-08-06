17:15 06 августа

Сирийская армия окружила в провинции Хомс крупный оплот террористов

Правительственные войска Сирии окружили город Ас-Сухна, являющийся последним значимым форпостом ИГ (группировка запрещена в РФ) в провинции Хомс, передает корреспондент РИА Новости .



Армия и союзные силы взяли в окружение и сжимают кольцо вокруг города Ас-Сухна. Но в город пока не вошли, бои идут на окраинах, наступление продолжается,
рассказал журналисту собеседник.


Город Ас-Сухна является последним значимым форпостом ИГ на пути сирийской армии к осажденному городу Дейр-эз-Зор, который более трех лет вместе с военным аэродромом находится в полном окружении террористов. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами САА в городе и авиабазой, расположенной в 2-х км от него.

Несмотря на непрекращающиеся атаки ИГ, в том числе с использованием заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает удерживать позиции и даже предпринимает контратаки. Боеприпасы и продовольствие осажденные получают только с воздуха. В сам город, в отличие от авиабазы, еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 16:55
    Добейте наконец этих недоумков..Да и тех,кто иже с ними...
    210окв
    1. Владимирец Сегодня, 17:01
      Цитата: 210окв
      Да и тех,кто иже с ними

      Далековато до них, да и САР это не под силу. recourse
      Владимирец
      1. 210окв Сегодня, 17:03
        Да хотя бы тех,кто недалеко..На базе в районе границы с Иорданией..Хреново что наши при этом не почешутся..
        Цитата: Владимирец
        Цитата: 210окв
        Да и тех,кто иже с ними

        Далековато до них, да и САР это не под силу. recourse
        210окв
        1. cniza Сегодня, 17:11
          Цитата: 210окв
          Добейте наконец этих недоумков..Да и тех,кто иже с ними...


          Рано или поздно это случится , но хочется побыстрей.
          cniza
    2. Проксима Сегодня, 17:01
      Цитата: 210окв
      Добейте наконец этих недоумков..Да и тех,кто иже с ними...

      Это раковая опухоль, чем быстрее её ликвидируют, тем для всех лучше.
      Проксима
    3. Logall Сегодня, 17:03
      Цитата: 210окв
      Добейте наконец этих недоумков..Да и тех,кто иже с ними...

      Нифига! Они наших дождутся. Читал, что они те ещё "аника"-воины...
      Logall
  2. Кац Сегодня, 17:05
    Я думаю игил подчиняется Асаду, главная его цель это борьба с оппозицией.
    Кац
    1. 210окв Сегодня, 17:08
      Ваши предложения?Сдаться?Более глупой "думки" я еще не читал...
      Цитата: Кац
      Я думаю игил подчиняется Асаду, главная его цель это борьба с оппозицией.
      210окв
    2. Владыка Ситх Сегодня, 17:14
      Что вы несете, с какой оппозицией? Что значит подчинится ИГИЛ? Вот как раз из Свободнной Сирийской Армии, так называемой умеренной оппозиции сейчас офицеры и командиры обратно в САА возвращаются.
      Владыка Ситх
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