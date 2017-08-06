20:00 06 августа

В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко

Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто, передает РИА Новости .

В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко


Мраморная скульптура изображает Прохоренко, опершегося на каменную глыбу. По замыслу авторов, он запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов недалеко от Пальмиры.


Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ). И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ – это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир,
сказал мэр итальянского города Марио Пулья.

По его словам, памятник изготовлен из того же белого мрамора который применялся при строительстве Зала аудиенций Павла VI в Ватикане.

Мы пригласили французского скульптора, от которого требовалось изготовить памятник вручную, а не при помощи машин, и ему удался настоящий шедевр,
сказал Пулья.



Двухметровая статуя изображает Прохоренко в каске и с автоматом, всматривающегося в небо в ожидании своих самолетов, которые должны нанести авиаудар по его позиции. Мы планируем также изготовить три миниатюрные копии памятника, которые передадим через сотрудников российской дипмиссии послу в Риме, президенту России и родственникам Прохоренко,
добавил мэр.

Агентство уточняет, что памятник открыт в Парке чести и бесчестия, который ежегодно посещают 200 тыс. человек. В парке возле знаменитого подвесного моста через озеро уже стоят скульптуры итальянского гражданина Фабрицио Кватрокки, погибшего в заложниках в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, действия которого привели к крушению круизного лайнера Costa Concordia.

Использованы фотографии: www.kazan.kp.ru/Reuters, www.ntv.ru/ruptly.tv
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Комментарии 14

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  1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:26
    Спасибо Италия!
    Ratmir_Ryazan
    1. Zoldat_A Сегодня, 19:29
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Спасибо Италия!
      Италия помнит.... Нам бы своих героев помнить.....
      Zoldat_A
      1. 210окв Сегодня, 19:48
        Да ,надо помнить.У нас у самих полно недоумков бьющих памятники на кладбищах,жарящих сосиски на Вечном Огне..А итальянцы молодцы.Уважают подвиг.
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        Спасибо Италия!
        Италия помнит.... Нам бы своих героев помнить.....
        210окв
    2. Владимирец Сегодня, 19:35
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Спасибо Италия!

      На мой взгляд, концепция памятника неудачная, а сама идея - до слез.
      Владимирец
      1. Partyzan Сегодня, 19:43
        Его поступком может гордиться весь мир,
        soldier soldier soldier
        Partyzan
        1. Владимирец Сегодня, 19:45
          Несколько неудачный пример вставки смайликов, не находите?
          Владимирец
          1. Partyzan Сегодня, 19:51
            В чем неудачный - отдать честь герою? или у вас другое мнение?
            Partyzan
      2. Подрезчик Сегодня, 19:44
        Благородно! Молодцы, итальянцы!
        Подрезчик
        1. Pirogov Сегодня, 19:49
          Цитата: Подрезчик
          Благородно! Молодцы, итальянцы!

          Согласен .остались значит там ещё нормальные люди.
          Pirogov
  2. soroKING Сегодня, 19:29
    вот Франческо Скоттина как-то не очень в компанию нашему герою
    soroKING
  3. irazum Сегодня, 19:36
    Светлая память...
    irazum
  4. Кац Сегодня, 19:41
    Молодцы.
    Надеюсь виновных в командовании наказали, за такую стратегию военных операций.
    Кац
  5. Высказаться Сегодня, 19:53
    Лишних генералов в России дофига, а вот лишних солдат - ни одного!
    Высказаться
  6. Masya Masya Сегодня, 19:54
    Памяти Героя России Александра Прохоренко
    Дмитрий Голодько

    Умеют жить российские ребята,
    красиво жить - чего уж тут сказать!
    Но если нужно долг отдать солдата-
    умеют и красиво умирать!

    Вот так погиб и Прохоренко Саша
    обыкновенный русский паренёк,
    в нём воплотилась сила духа наша,
    жаль, что с войны вернуться он не смог.

    Когда его бандиты окружили
    он им в глаза тихонько прошептал:
    сдаваться нас в России не учили,
    и вызвал на себя смертельный шквал

    Земную службу завершив на этом,
    потомками не будет позабыт,
    в строю небесном вместе с Пересветом,
    с Гастелло и Матросовым стоит.

    Ему отдал бы честь и сам Кутузов,
    звезду Героя вверила страна
    и даже восхищённые французы
    фамильные вручили ордена.

    За мир мы платим собственною кровью
    хотим, чтобы об этом каждый знал
    Россия лишь заканчивает войны,
    неважно, кто их первый начинал.
    Светлая память...
    Спасибо итальянцам...
    Masya Masya
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