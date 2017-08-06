В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко
Памятник российскому офицеру Александру Прохоренко, весной 2016 года погибшему при выполнении боевого задания в Сирии, открыли в итальянском городе Вальи-Сотто, передает РИА Новости .
Мраморная скульптура изображает Прохоренко, опершегося на каменную глыбу. По замыслу авторов, он запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов недалеко от Пальмиры.
По его словам, памятник изготовлен из того же белого мрамора который применялся при строительстве Зала аудиенций Павла VI в Ватикане.
Агентство уточняет, что памятник открыт в Парке чести и бесчестия, который ежегодно посещают 200 тыс. человек. В парке возле знаменитого подвесного моста через озеро уже стоят скульптуры итальянского гражданина Фабрицио Кватрокки, погибшего в заложниках в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, действия которого привели к крушению круизного лайнера Costa Concordia.
Мраморная скульптура изображает Прохоренко, опершегося на каменную глыбу. По замыслу авторов, он запечатлен за несколько мгновений до авиаудара российских ВКС, который он вызвал на себя, оказавшись в окружении террористов недалеко от Пальмиры.
Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ). И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ – это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир,сказал мэр итальянского города Марио Пулья.
По его словам, памятник изготовлен из того же белого мрамора который применялся при строительстве Зала аудиенций Павла VI в Ватикане.
Мы пригласили французского скульптора, от которого требовалось изготовить памятник вручную, а не при помощи машин, и ему удался настоящий шедевр,сказал Пулья.
Двухметровая статуя изображает Прохоренко в каске и с автоматом, всматривающегося в небо в ожидании своих самолетов, которые должны нанести авиаудар по его позиции. Мы планируем также изготовить три миниатюрные копии памятника, которые передадим через сотрудников российской дипмиссии послу в Риме, президенту России и родственникам Прохоренко,добавил мэр.
Агентство уточняет, что памятник открыт в Парке чести и бесчестия, который ежегодно посещают 200 тыс. человек. В парке возле знаменитого подвесного моста через озеро уже стоят скульптуры итальянского гражданина Фабрицио Кватрокки, погибшего в заложниках в Ираке, и капитана Франческо Скеттино, действия которого привели к крушению круизного лайнера Costa Concordia.
Использованы фотографии: www.kazan.kp.ru/Reuters, www.ntv.ru/ruptly.tv
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