В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко

Мы очень ценим политику, которую проводит президент России Владимир Путин в плане борьбе с ИГ (группировка запрещена в РФ). И было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас, потому что ИГ – это настоящая мировая угроза. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир,

Мы пригласили французского скульптора, от которого требовалось изготовить памятник вручную, а не при помощи машин, и ему удался настоящий шедевр,

Двухметровая статуя изображает Прохоренко в каске и с автоматом, всматривающегося в небо в ожидании своих самолетов, которые должны нанести авиаудар по его позиции. Мы планируем также изготовить три миниатюрные копии памятника, которые передадим через сотрудников российской дипмиссии послу в Риме, президенту России и родственникам Прохоренко,