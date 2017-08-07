Правда, нужная не всем…

Если Россию в Сирию пригласили официально, то «коалиция», возглавляемая США, находится там самовольно. Без всяких решений Совбеза ООН. Под слабым предлогом «борьбы с терроризмом». Однако действия США и их союзников в Сирии можно охарактеризовать примерно так: большинство ударов, якобы нанесенных по террористам «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ), приходится мимо цели. Некоторые из ударов попадают по Сирийской армии и ее союзникам (хотя США утверждают, что с армией Сирии не воюют). И достаточно много авиабомб достается гражданским объектам.Так, 3 августа арабские СМИ, ссылаясь на информацию заместителя председателя Сирийского общества Красного Полумесяца Дину Аль-Асаад, сообщили об бомбардировках силами «коалиции» госпиталя в Ракке. Причем, этот удар был нанесен более чем 20-ю фосфорными бомбами.Как заявила Дина Аль-Асаад, это медучреждение оказывало помощь сотне тысяч мирных жителей. У террористов «Исламского государства», между тем, имеются свои полевые госпитали. Она призвала международные организации остановить эти бесконтрольные бомбардировки, которые разрушают гражданские объекты.Стоит отметить, чтоБомбардировка госпиталя в Ракке – к сожалению, далеко не первое преступление США и их союзников. Так, 1 августа около 60 человек были убиты из-за авиаударов «коалиции» по районам Аль-Кашма, Аш-Швед, Ад-Двейр и Аль-Ашара провинции Дейр-эз-Зор.При этом на Западе можно чуть ли не из утюга услышать о том, как «злая Россия» якобы борется с мирным сирийским населением, а борьбу с вооруженной «оппозицией» там считают чуть ли не преступлением. Не спешат «наши партнеры» осуждать преступления боевиков, в том числе – и в отношении иностранных дипмиссий.Традиционное для таких случаев заявление для прессы постоянно блокируют, в основном, одни и те же страны – США, Британия, Франция, а также примкнувшая к ним Украина (являющаяся временным членом СБ ООН).С Украиной как раз все понятно – там царит русофобия, доходящая до абсурда. Нынешний Киев готов не только не осудить, но и приветствовать обстрелы посольства России.! Так они, по крайней мере, постоянно заявляют. Свой отказ осудить очевидное преступление они объясняют «отсутствием необходимой информации».В своем заявлении по этому поводу МИД РФ заявил, что подобными действиями эти страны поощряют террористов к новым преступлениям и «дают им почувствовать безнаказанность».К сожалению, при такой обстановке в СБ ООН трудно ставить вопросы о преступлениях антисирийских террористов. Хотя следовало бы. И как можно чаще.Например,, который сотрудничал с российским телеканалом Russiа Today.25-летний Халед аль-Хатыб погиб в районе Ас-Сухна провинции Хомс 30 июля в результате нападения террористов на съемочную группу. Вместе с ним был убит один из сирийских военнослужащих, который сопровождал журналистов. Оператор RT Arabic Мутаз Якуб получил при этом ранения.Как заявила мать погибшего журналиста, тот «».Учился молодой человек в университете Дамаска. Был единственным сыном в семье, следовательно, по сирийским законам имел право не служить в армии. Однако он не желал бездействовать, когда его Родина находится в опасности. Поэтому он выбрал для себя путь военного корреспондента. Около двух лет сотрудничал с агентством Sputnik, а с апреля текущего года – с RT. Рассказывал правду о происходящем.Последний репортаж Халеда Аль-Хатыба был как раз об ударах возглавляемой США «коалиции» по мирным жителям провинции Ракка. В этом материале беженцы из провинции рассказывали о применении США и их союзниками фосфорных бомб.На траурной церемонии в Москве, посвященной памяти погибшего, которая состоялась 1 августа, было решено, что телеканал RT. Она будет вручаться ежегодно. Кроме того, руководство телеканала пообещало оказать помощь семье покойного корреспондента.На церемонии выступил посол САР в РФ Рияд Аль-Хаддад. Он особо подчеркнул, что силы, вводящие санкции против телеканалов RT и Sputnik, поддерживают террористов. Получается, что между теми, кто непосредственно нанес удар по съемочной группе, и международными игроками, которые пытаются задушить голос правды, нет никакой разницы.Полностью присоединяясь к словам посла, остается только добавить, что правда о происходящем в Сирии все равно просачивается, в том числе, и на Запад. В том числе – и в сами США. Ее, эту правду, доносят мужественные журналисты, такие, как Халед Аль-Хатыб, готовые заплатить за нее своей жизнью.