«Гостинец» от «Бешеного пса»: угроза от «Джавелинов» на донбасском ТВД недооценивается. Чем ответить?
Последние две встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске, равно как и июльская телефонная конференция лидеров стран «нормандской четвёрки», подтвердили полнейшую недееспособность всех действующих инструментов политического урегулирования ситуации на донбасском театре военных действий. Так, Киев в очередной раз не только полностью дистанцировался от любых диалогов с представителями республик Новороссии относительно режима прекращения огня, но ещё и заручился неплохой поддержкой США в планировании грядущей попытки проведения наступательной операции сразу на нескольких оперативных направлениях. В предыдущих работах мы несколько раз детально раскрывали цели сближения стратегического беспилотного разведчика RQ-4A «Global Hawk» с Мариуполем, всеми приазовскими территориями Донецкой Народной Республики и северной частью Кубани... Это информационная часть поддержки ВСУ со стороны Белого дома. В то же время, исходя из последних событий, можно сказать о скором вступлении в силу нового этапа материально-технической поддержки, которая в итоге приведёт широкомасштабной эскалации. Положительным же фактором этой поддержки можно считать «включение зелёного света» для Минобороны ДНР на проведение контрнаступательной операции с последующим освобождением крупных городов ДНР, занятых украинскими боевиками.
Речь идёт о передаче Киеву противотанковых ракетных комплексов малой дальности FGM-148 «Javelin», что предлагает Минобороны США в своей рекомендации, направленной Белому дому на предыдущей неделе. Инициатором провокационной идеи изначально стал специальный посланник администрации США по Украине Курт Волкер, заявивший о «настоящей войне» на Донбассе и возможной передаче ВСУ противотанкового вооружения (именно эта новость, в связи с неправильным переводом, была преподнесена в виде возможной передачи «незалежной» основных боевых танков). Естественно, «Джавелины» — не «расконсервированные» ОБТ M1A1 «Abrams», но и их появление на линии соприкосновения может говорить о значительных переменах в существующей тактической обстановке. Даже блестящие тактические победы Корпуса народной милиции МО ДНР под Красногоровкой (2-3 — километровое оттеснение полевых укрепрайонов ВСУ) и на мариупольском направлении (продвижение на 1 км в сторону Водяного) могут быть быстро «аннулированы» на фоне поставки 200-250 ПТРК «Javelin» украинской хунте на сумму 50 млн. долларов.
В своей статье «Командиршу» «Дротиком» не испугаешь» автор Александр Циганов утверждает, что в качестве асимметричного ответа на предоставление ВСУ пары сотен «Джавелинов» можно передать армиям Донецкой и Луганской народных республик некоторое количество (видимо, несколько десятков) носимых комплексов автоматизированного управления противотанковыми подразделениями «Командирша-Э». Предложение очень даже заманчивое, но давайте окунёмся в технические параметры данного комплекса. Александр очень чётко описал тактические моменты работы комплекса: противотанковая батарея выдвигается на определённые оборонительные рубежи и начинает радиотехническую, оптико-электронную и визуальную разведку на пехото-/танкоопасном направлении посредством приданных «Командирше-Э» портативной переносной РЛС, тепловизионного прицела с лазерным дальномером-целеуказателем (ЛЦД) и бинокля. Обнаруженные радаром пехотинцы, бронетехника и артиллерия ВСУ мгновенно отобразятся на тактической карте компьютеризированного терминала управления комплексом.. В благоприятной метеорологической обстановке дальность до обнаруженных радаром объектов может быть определена с точностью до ±5-10 м при использовании лазерного дальномера-целеуказателя, в неблагоприятной (туман, пыль, дым, снег и дождь) — с точностью 50-80 м с задействованием РЛС. Как утверждает автор, координаты будут мгновенно переданы ствольной артиллерии («большим дядям»), которая сможет уничтожить весьма большие силы противника ещё до их выхода на рубежи действия ПТРК «Конкурс-М», «Метис-М1» и «Корнет-Э», которыми, собственно, и управляет «Командирша-Э».
В итоге, измотанные остатки мотострелковых и пехотных подразделений противника, сблизившиеся с позициями ВС ЛДНР на 2-3 км, должны быть подавлены с помощью вышеуказанных ПТРК, снайперов и пулемётных расчётов. Выглядит это очень даже правдоподобно, да не всё так просто! Дело в том, что всепогодным ядром автоматизированного комплекса управления батареей ПТРК «Командирша» является портативная переносная РЛС СБР-5М «Фара-ВР» (1Л111М), работающая в J-диапазоне сантиметровых волн (частота около 15 ГГц) на мощности в 27 Вт. «Фара-ВР» способна обнаружить цель типа «человек» на удалении 3-4 км, «танк» — 6 км, «САУ» — 7 км, «ПУ ОТРК/ЗРСК» — 8-9 км. Как и любая другая радиолокационная станция, СБР-5М во время работы является мощнейшим излучателем, обнаружить который средствами пассивной радиоэлектронной разведки не составит особого труда (как мы знаем, в распоряжении ВСУ имеются станции пассивной РТР «Кольчуга» и готовятся к выпуску «Кольчуга-2»). Смогут обнаружить «Фару» и более простые мобильные средства РЭР, имеющиеся у формирований ВСУ.
Что может произойти после этого, — примерно ясно: координаты обнаруженных позиций «Командирши-Э» будут выданы батарее ближайших САУ, после чего последует очень мощный массированный артиллерийский удар. Другими словами, после включения активного режима работы РЛС «Фара-ВР», операторам «Командирши» придётся «делать ноги» с позиций. Более-менее безопасная работа расчёта будет достигнута лишь во время работы с лазерным дальномером-целеуказателем в отличных погодных условиях, когда дальность измерения может достигать 30 км (на такой дистанции «Командиршу» достанет далеко не любая САУ, состоящая на вооружении ВСУ). Тем не менее, такая дистанция работы ЛДЦ может быть достигнута лишь при развёртывании автоматизированного комплекса «Командирша-Э» на господствующей высоте относительно противника, обеспечивающей больший оптический горизонт. Несмотря на то, что «Командирша-Э» не имеет возможности полностью скрыть своё местоположение от вражеских средств РЭР, в скоротечном противотанковом бою с помощью данного комплекса может быть поражено достойное количество бронетанковой технки противника. Но назвать «Командиршу-Э» асимметричным ответом «Джавелину» никак нельзя.
В частности, несмотря на меньшую эффективность работы в сложных метеорологических условиях из-за инфракрасной головки самонаведения, в хорошей метеорологической обстановке ПТУРС FGM-148 демонстрируют очень даже неплохие боевые качества, которых нет у приданных «Командирше» «Метиса», «Конкурса-М» и «Корнета-Э». Речь идёт о стрельбе в режиме «выстрелили-забыл», а также возможности быстрой смены позиции благодаря отсутствию полуавтоматической лазерной системы самонаведения. Более того, ракета с 45-градусным углом пикирования на цель способна уничтожить любой тип танка в ослабленные участки бронелистов верхней проекции, если танки не оснащаются комплексами активной защиты (КАЗ) и системами тандемной динамической защиты типа «Реликт». Увы, «Командирша-Э» от данного противотанкового средства, особенно в ходе грядущих городских боёв за Волноваху или Мариуполь, вряд ли сможет спасти мотострелковые подразделения Корпусов Народной милиции ДНР. Здесь требуется качественно иной, комплексный подход.
Да, комплекс «Командирша-Э» также необходим республикам для создания мощных рубежей противотанковой обороны, а также для создания штурмовых «костяков», зачищающих оккупированные города от бронетанковых подразделений ВСУ. Но в первую очередь необходимо задуматься о создании индивидуальной защиты хотя бы 1/3 танкового парка ВС ЛДНР от ПТРК «Javelin». Её основой могут стать КАЗ «Арена», защитные боеприпасы которых перехватят FGM-148 на удалении нескольких метров от танка. ПТУРС FGM-148 вполне реально сбить с толку инфракрасными ловушками, ведь ИКГСН, работающая в спектральном диапазоне длинных волн 8-12 мкм, имеет крайне низкое разрешение матричного фотоприёмника 64x64 элемента, что заметно хуже, чем у ГСН УРВВ типа AIM-9X (128x128 элементов). Более того, снизить эффективность данной ГСН можно путём уменьшения инфракрасной сигнатуры скрываемого юнита с работающей силовой установкой. Уменьшение ИК-заметности можно реализовать двумя способами — оснащением юнита специализированным маскировочным комплексом «Накидка» (3-хкратное уменьшение инфракрасной заметности и 7-кратное снижение ЭПР), а также установкой на единицу бронетехники маскировочного комплекса кустарного изготовления, конструкция которого была описана в статье газеты «Советский физик». С помощью листов, представленных 30 слоями пищевой фольги, аналогичным количеством слоёв целлофана между фольгой, а также толстогабаритным карематом между листами и маскируемым объектом удалось создать экран-пакет, снижающий инфракрасную сигнатуру маскируемого объекта более чем в 10 раз. Способ очень простой и недорогой.
Корректируемый 122-мм снаряд «Китолов-2М»
Как видите, «положить на лопатки» оператора «Джавелина» вполне возможно. Но это потребуется лишь в момент ближних столкновений с украинскими боевиками в окрестностях освобождаемых городов и в непосредственной близости от их полевых укрепрайонов. Основную же роль перед проведением наступательных и контрнаступательных операций ВС Новороссии на Донбасском ТВД будет играть классическая артиллерийская подготовка, от точности которой и зависит успешность дальнейших действий. А уж точность может быть обеспечена лишь одним — корректируемыми артиллерийскими снарядами и минами, в список которых входят: 152-мм выстрел ЗОФ 75 «Сантиметр-М» для САУ «Акация», «Гиацинт-С», «Мста-С» (включая буксируемые варианты «Б») с дальностью 18 км, 122-мм корректируемый снаряд «Китолов-2М» (для гаубиц Д-30 и САУ «Гвоздика») с дальностью 12 км, а также 120-мм корректируемая мина КМ-8 «Грань» с дальностью 9 км (для миномётов 2Б11).
Эти высокоточные боеприпасы можно считать наиболее адекватным ответом на продажу киевскому нацистскому режиму комплексов «Джавелин», так как в первые же часы использования уникальных тульских снарядов все основные артиллерийские подразделения ВСУ будут ликвидированы с театра военных действий, что откроет для армий республик «новые горизонты».
Источники информации:
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170804-pentagon-prosyt-trampa-nadaty-ukrayini-javelin-na-50-mln-nbc/
https://tsargrad.tv/articles/komandirshu-drotikom-ne-ispugaesh_77981
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=4570.0
http://army-news.ru/2015/08/spasut-li-xuntu-1240-dzhavelinov/
Автор: Евгений Даманцев
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