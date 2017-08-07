07:43 07 августа

Украинская ГТС не готова к зимнему транзиту газа

Согласно информации РИА Новости , руководитель министерства энергетики Украины Игорь Насалик завил о возможном коллапсе поставок газа европейским потребителям в силу изношенности соответствующей магистрали, вызванной нехваткой инвестиций.

Немногим ранее руководство "Укртрансгаза" поставило в упрек "Нафтогазу" отсутствие заинтересованности во вложениях в ГТС Украины, которое объяснялось рисками, связанными со строительством РФ газопроводов в обход страны. Тогда пояснялось, что в итоге это может сказаться на подготовке к зимнему периоду.

Сейчас с критикой «Нафтогаза» выступил глава Минэнерго.


Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа. Если она [ГТС] будет не готова, это будет катастрофа.


Украинская ГТС не готова к зимнему транзиту газа

Игорь Насалик


При этом, с его слов, на текущий момент подготовка энергетического сектора к зиме в целом проходит по плану.

У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода.


Ранее "Газпром" уменьшил транзит газа через территорию Украины за счет перераспределения нагрузки на трубопровод OPAL (сухопутное продолжение газопровода «Северный поток»), куда должно перейти примерно 20% годового транзита. Прогнозируемые потери Киева в связи с этим составят 400 млн. долл.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. МВГ Сегодня, 05:37
    "....руководитель министерства энергетики Украины Игорь Насалик завил о возможном коллапсе поставок газа европейским потребителям в силу изношенности соответствующей магистрали, вызванной нехваткой инвестиций." - как всегда: и поплакали, и денег попросили. Высший пилотаж в попрошайничестве - шантаж и слезы.
    Современной Украине нет нужды думать - за нее все уже подумано, только знай, говорящие головы подключай к разным темам.
    У Байдена просите вам магистрали ремонтировать, ведь его же сын в составе собственников газотранспортной систему. Не так ли?
    МВГ
    1. oldseaman1957 Сегодня, 05:51
      Цитата: @=
      Украинская ГТС не готова к зимнему транзиту газа
      - C почином! - Наконец-то Европа "дождалась"! А мы предупреждали...
      Так что у Северных и Южного потоков шансы повышаются!
      oldseaman1957
      1. 210окв Сегодня, 06:31
        Когда в руководстве алкаши,уголовники,боксеры и бодибилдеры-добра не жди..
        210окв
        1. Вас Влад Сегодня, 07:04
          Цитата: 210окв
          Когда в руководстве алкаши,уголовники,боксеры и бодибилдеры-добра не жди..

          Жалко украинцев,им ещё многое предстоит пройти!
          Вас Влад
        2. Logall Сегодня, 07:11
          Цитата: 210окв
          Когда в руководстве алкаши,уголовники,боксеры и бодибилдеры-добра не жди..

          Дибилдеры одним словом...
          Logall
    2. Чёрный Сегодня, 05:59
      С одной стороны Украина кричит, что "Северный поток-2" угрожает транзиту, с другой стороны сейчас перекроют трубу. Как до этого перекрыли электроснабжение в Крым. Все СОГЛАСОВАНО с США. Новые анти-российские санкции США ударят по строительству "Северного потока-2" и возможно даже "Турецкого потока", а Украина перекроет транзит. От Польши тоже можно всего ожидать. А цены на газ в Европе подскочат в несколько раз.
      Чёрный
      1. Vladimir73 Сегодня, 06:20
        Да пожалуста... пущай перекрывають... просто поток газа пойдет через Германию, а Польша с Украиной будут закупать дороже у Германии, а не у России подешевле.... lol
        Vladimir73
      2. Подрезчик Сегодня, 06:31
        Цены на газ в Европе могут подскочить, и это хорошо! laughing Пусть заранее слушают Россию, они в 14-м со своей евроинтеграцией начали эту бучу, подпевали Пороху и компании, теперь придется выбирать: "по дешевке" из-за океана или наперекор "хозяевам" строить СП-2! am
        Подрезчик
    3. Зяблицев Сегодня, 07:04
      А-а! А я то думал, почему Насалик выдает иной раз бредовые комментарии, как про то что уголь из Пенсильвании, выгодней, чем уголь Донбасса...Понял все по фото - стероиды! laughing
      Зяблицев
    4. svp67 Сегодня, 07:38
      Цитата: МВГ
      ..руководитель министерства энергетики Украины Игорь Насалик завил о возможном коллапсе поставок газа европейским потребителям в силу изношенности соответствующей магистрали, вызванной нехваткой инвестиций." - как всегда: и поплакали, и денег попросили.

      Да, это начало ШАНТАЖА. Миллер заявил, что Россия сделает все, что бы с 2019 года максимально ограничить транзит газа через территорию Украины, по различным причинам. И Украина, а более её НаШальники начали играть на опережение. Если сейчас, то есть зимой 2017-2018 года ГТС Украины объявит, что не сможет осуществлять транзит через свою территорию, "по техническим" причинам, то у реально замерзающей Европы останется ДВА выхода для срочного решения этой проблемы :
      - срочно закупать недостающие объемы на рынке СПГ, угадайте у кого
      - срочно выделить деньги и не малые, для ремонта ГТС Украины.
      В любом случае , Европа - в проигрыше
      svp67
  2. Чёрный Сегодня, 05:38
    Короче очередной намёк ЕС -" ДАЙТЕ ДЕНЕГ" laughing
    Чёрный
  3. tommy717 Сегодня, 05:39
    А почему на карте Крым раскрашен как хохлятская территория? Автор мог бы исправить этот прокол перед публикацией.
    tommy717
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:42
      А почему на карте Крым раскрашен как хохлятская территория?

      Украинской прокуратуры испугался...те заводят на любого уголовное дело если КРЫМ будет указан как часть РОССИИ.
      Тот же ЛЕХА
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:39
    Достраивайте СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2...закрывайте навсегда договор с УКРАИНОЙ в 2019 году о прокачке газа через ее территорию и больше не имейте дел с ненадежным партнером...вот и все.
    Тот же ЛЕХА
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:00
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:39 Новый
      Достраивайте СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2...закрывайте навсегда договор с УКРАИНОЙ в 2019 году
      hi
      вот и я думаю, неужели после 19 года всё также будет с газом?... неужели начнём опять тянуть укрокаклию?
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 06:33
        Вопрос риторический..Там к 19 году или ишак,или падишах сдохнет.Посмотрим.Тут конечно многое от "партнеров" зависит.В узде они у полосатого дяди.
        Цитата: a.s.zzz888
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:39 Новый
        Достраивайте СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2...закрывайте навсегда договор с УКРАИНОЙ в 2019 году
        hi
        вот и я думаю, неужели после 19 года всё также будет с газом?... неужели начнём опять тянуть укрокаклию?
        210окв
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
          210окв Сегодня, 06:33 ↑
          Вопрос риторический..Там к 19 году или ишак,или падишах сдохнет.Посмотрим.

          ... лучше падишах, а с ним заодно и стадо авако-турчино-парубийских ишаков... bully
          a.s.zzz888
  5. Ванёк Сегодня, 05:50
    Хохол женится на Русской. Его батя зовёт на разговор:

    - Сын, перед первой брачной ночью., Покажи себя! Вышиванку сними, грудь покажи, пусть она видит какая Украина красивая. Потом на кровать её брось - пусть она видит какая Украина сильная. Потом ...

    Дед из-за печи:

    - Потом анонируй, пусть видит какая Украина независимая.
    Ванёк
  6. ИмПерц Сегодня, 06:08
    Как там в популярном сериале говорится постоянно? Зима близко? Зима расставит все точки над "i"...
    ИмПерц
  7. Евдоким Сегодня, 06:15
    Немцам на руку с "Северный поток", газ будет идти на прямую в Германию, мимо дырявого Украинского участка, и мимо гнущих пальцы поляков. Германия будет независима от бзиков польско-украинских политидиотов. hi
    Евдоким
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:20
      и мимо гнущих пальцы поляков


      Да они не пальцы гнут ...а хотят поиметь сразу с двух телок халяву...
      Витольд Ващиковский в интервью "Коммерсанту" заявил, что Польша продлит контракт на транзит газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа", если РФ снизит цену



      Витольд Ващиковский сообщил, что Варшава будет закупать сжиженный газ из США лишь в том случае, если будет предложена конкурентная цена на это сырье. на данный момент американский газ оказался в цене на порядок выше, чем стоимость газа, которую предложили Польше Россия и Катар.


      Каково... smile
      Тот же ЛЕХА
  8. злой партизан Сегодня, 06:31
    Я уже писал как-то. что побывал нав Украине в командировке в "Нафтагазе" в декабре 2013 года. Как раз на объектах линейной части в Сумском ЛПУ. Вынес общее впечатление - нищета и разруха. Они не смогли найти денег на удаление 8 труб. Техника - редкое убожище, люди одеты во что попало. У начальника ЛПУ монитор ЭЛТ с севшей трубкой и древнейший комп. Так возможный что коллапс ихней ГТС был очевиден уже тогда. Причём: с их же слов. Думаю, что за 4 года лучше там не стало.
    злой партизан
  9. pin_code Сегодня, 06:46
    Любая труба требует ревизии,хотя бы раз в год,насчет газоводов не знаю,возможно и чаще.
    pin_code
  10. маленькая пакость Сегодня, 06:48
    Украины Игорь Насалик завил о возможном коллапсе поставок газа европейским потребителям в силу изношенности соответствующей магистрали, вызванной нехваткой инвестиций.
    а может об этом у Европы голова болеть будет?
    маленькая пакость
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    о возможном коллапсе поставок газа европейским потребителям

    У них не понос, так золотуха. Поэтому совершенно не удивительно. Может Европа немного поумнеет.
    rotmistr60
  12. ВАЗ2106 Сегодня, 07:15
    красные линии как артерии, россия не разрывно связана с европой как печень с организмом
    ВАЗ2106
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:22
      россия не разрывно связана с европой как печень с организмом


      О да ...ЕВРОПЕ всегда нужны были восточные земли также как и природные ресурсы РОССИИ .

      Сейчас РОССИЯ сама отдает свои ресурсы в ущерб своим потомкам и ЗАПАДУ тут и воевать не надо ...да и ЕВРОПА хороша... подсела на газовую иглу и слазить как то не хочется.
      Парадокс... what
      Тот же ЛЕХА
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