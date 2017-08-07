Украинская ГТС не готова к зимнему транзиту газа
Согласно информации РИА Новости , руководитель министерства энергетики Украины Игорь Насалик завил о возможном коллапсе поставок газа европейским потребителям в силу изношенности соответствующей магистрали, вызванной нехваткой инвестиций.
Немногим ранее руководство "Укртрансгаза" поставило в упрек "Нафтогазу" отсутствие заинтересованности во вложениях в ГТС Украины, которое объяснялось рисками, связанными со строительством РФ газопроводов в обход страны. Тогда пояснялось, что в итоге это может сказаться на подготовке к зимнему периоду.
Сейчас с критикой «Нафтогаза» выступил глава Минэнерго.
При этом, с его слов, на текущий момент подготовка энергетического сектора к зиме в целом проходит по плану.
Ранее "Газпром" уменьшил транзит газа через территорию Украины за счет перераспределения нагрузки на трубопровод OPAL (сухопутное продолжение газопровода «Северный поток»), куда должно перейти примерно 20% годового транзита. Прогнозируемые потери Киева в связи с этим составят 400 млн. долл.
Немногим ранее руководство "Укртрансгаза" поставило в упрек "Нафтогазу" отсутствие заинтересованности во вложениях в ГТС Украины, которое объяснялось рисками, связанными со строительством РФ газопроводов в обход страны. Тогда пояснялось, что в итоге это может сказаться на подготовке к зимнему периоду.
Сейчас с критикой «Нафтогаза» выступил глава Минэнерго.
Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа. Если она [ГТС] будет не готова, это будет катастрофа.
Игорь Насалик
При этом, с его слов, на текущий момент подготовка энергетического сектора к зиме в целом проходит по плану.
У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода.
Ранее "Газпром" уменьшил транзит газа через территорию Украины за счет перераспределения нагрузки на трубопровод OPAL (сухопутное продолжение газопровода «Северный поток»), куда должно перейти примерно 20% годового транзита. Прогнозируемые потери Киева в связи с этим составят 400 млн. долл.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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