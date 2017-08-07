Украинская ГТС не готова к зимнему транзиту газа

Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа. Если она [ГТС] будет не готова, это будет катастрофа.

Игорь Насалик

У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода.