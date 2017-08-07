07:43 07 августа

В Израиле начали разработку новой системы ПРО «Хец-4»

Согласно информации блога oleggranovsky , 3 августа новостной портал Defense News сообщил о начале разработки в Израиле нового поколения системы противоракетной обороны «Хец-4» (Arrow-4, в переводе означает «Стрела»).

В Израиле начали разработку новой системы ПРО «Хец-4»


Работы в данном направлении призваны стать ответом на ракетную программу Ирана и таким потенциальным угрозам, как массовые ракетные залпы, использование ракет с разделяющейся головной частью (MRV – Multiple Reentry Vehicle) и разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (MIRV – Multiple Independently targetable Reentry Vehicle).


На текущий момент разработка ведется на начальной стадии. Изучаются перспективные технологии, которые могут быть применены в новой системе, определяются требования к системе и т.п. К работам привлечено Агентство ПРО минобороны США MDA (Missile Defense Agency).

Предполагается, что заново будет создана не только ракета-перехватчик, но и прочие элементы системы. Как указывается, в связи с этим обозначение нового изделия в качестве «Хец-4» будет неуместным: это будет совершенно новое оружие.

Крайняя модификация системы ПРО « Хец-3 » 18 января была официально принята на вооружение. 17 марта произошло первое боевое применение « Хец-2 ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:01
    Предполагается, что заново будет создана не только ракета-перехватчик, но и прочие элементы системы. Как указывается, в связи с этим обозначение нового изделия в качестве «Хец-4» будет неуместным: это будет совершенно новое оружие.

    Это уже интересно...

    значит бомбежки иранских объектов боевой авиацией ИЗРАИЛЯ уже не актуальны...пора себя родного уже защищать...ну ну.
    Тот же ЛЕХА
  2. лысова Сегодня, 06:10
    А в чём различие, между Израилем и КНДР, что там напряг, что там. И тамада один и тот же. Да и ракеты скорее всего, примерно одного класса. Или: "... я такой фасон не ношу. (к\ф С. в М.)".
    лысова
    1. Ванёк Сегодня, 06:14
      А ты знаешь сколько у нас пулемётов....

      Ванёк
    2. vladfill Сегодня, 06:15
      Надо бы Ыну в ответ на разработки Израиля тоже поработать над своей ПРО.
      vladfill
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:15
      А в чём различие, между Израилем и КНДР


      О разница большая...


      к границам КНДР можно подогнать парочку авианосцев и помахать ядерной дубинкой вкупе с санкциями...
      в отношении ИЗРАИЛЯ этого никто не сделает...двести ядерных боезарядов да еврейское ллоби в США самая лучшая защита от всех врагов.
      Тот же ЛЕХА
    4. irazum Сегодня, 06:33
      Разница огромная!
      irazum
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 06:21
    Вооружение чисто оборонительное, евреи имеют полное право его разрабатывать
    ВАЗ2106
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:23
      евреи имеют полное право его разрабатывать

      конечно имеют smile
      Только соседям они почему то запрещают это делать.
      Тот же ЛЕХА
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:26
        соседи у евреев, агрессивные арабы - один другого психованней, вы знаете что заявляет Иран в отношении Израиля?
        ВАЗ2106
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:30
          вы знаете что заявляет Иран в отношении Израиля?


          Знаю...

          "Имам Хомейни говорил, что сионистский режим должен быть стерт с лица земли, и с помощью божественной силы в скором времени мир будет жить без США и Израиля", - процитировал руководителя исламской революции в Иране Махмуд Ахмадинежад.


          Ну и что...после этого что можно бомбить территорию ИРАНА что ли?
          в отношении РОССИИ тоже не мало угроз высказано...забыли кто грозился бомбить РОССИЮ в 2008 году.
          Тот же ЛЕХА
          1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:35
            Эти воины аллаха из ирана действительно собираются выполнить свои угрозы, и с момента революции в иране они планомерно к этому стремятся.
            ВАЗ2106
        2. starogil Сегодня, 06:33
          А может это у арабов сосед наглый и агрессивный?
          starogil
          1. ВАЗ2106 Сегодня, 06:38
            Евреи народ вполне адекватный, вам надо побывать в Израиле, пообщаться с евреями что бы понять что они просто хотят жить нормальной мирной жизнью, а не прятаться от ракет исламистов
            ВАЗ2106
            1. anden Сегодня, 06:41
              Увы! многие этого не понимают! Да наверное и не дано!
              anden
            2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
              Евреи народ вполне адекватный, вам надо побывать в Израиле, пообщаться с евреями


              smile Охотно верю...более того считаю евреев очень талантливым народом...построить в пустыне цветущий оазис в условиях непрекращающейся десятилетиями войны...это не каждому дано...но есть нюансы портящую эту благостную картину.
              Тот же ЛЕХА
          2. Mystery12345 Сегодня, 06:50
            Цитата: starogil
            А может это у арабов сосед наглый и агрессивный?

            а не кажется ли вам,что весь мир сходит с ума? и адекватных,всё меньше и меньше.
            Mystery12345
          3. MadCat Сегодня, 07:27
            Цитата: starogil
            А может это у арабов сосед наглый и агрессивный?

            а может все же это исламисты взрывают автобусы, обстреливают школы из градов, и проводят теракты? Или сакажите что "любимая" тут хезболла не взрывала посольств и русских дипломатов не держала в заложниках? Двойные стандарты знаете ли до добра не доводят... Сегодня это зверье ручное, а завтра взрывать пойдут.
            MadCat
      2. irazum Сегодня, 06:28
        А соседи у них "бармалеи" от которых кроме гадостей ожидать нечего.
        irazum
      3. Арон Заави Сегодня, 06:40
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        евреи имеют полное право его разрабатывать

        конечно имеют smile
        Только соседям они почему то запрещают это делать.

        Что именно запрещаем? Разрабвтывать системы ПРО? request
        Арон Заави
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:45
          Что именно запрещаем? Разрабвтывать системы ПРО?


          Иметь свое ПРО...это ведь угроза вашему государству...
          скажите что так упорно бомбила авиация ИЗРАИЛЯ в пригороде ДАМАСКА?
          Тот же ЛЕХА
        2. ФК Ростов Сегодня, 06:46
          "Имам Хомейни говорил, что сионистский режим должен быть стерт с лица земли, и с помощью божественной силы в скором времени мир будет жить без США и Израиля", - процитировал руководителя исламской революции в Иране Махмуд Ахмадинежад. Согласен.
          ФК Ростов
    2. лысова Сегодня, 06:38
      С разделяющейся боевой частью? И это только, что можно сказать в открытую.
      лысова
  4. Александр 3 Сегодня, 06:34
    А у нас ПВО (хрен пролетишь)!
    Александр 3
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:50
      Цитата: Александр 3
      А у нас ПВО (хрен пролетишь)!

      вам повезло...под Москвой живёте?
      Mystery12345
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