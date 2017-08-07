В Израиле начали разработку новой системы ПРО «Хец-4»
Согласно информации блога oleggranovsky , 3 августа новостной портал Defense News сообщил о начале разработки в Израиле нового поколения системы противоракетной обороны «Хец-4» (Arrow-4, в переводе означает «Стрела»).
Работы в данном направлении призваны стать ответом на ракетную программу Ирана и таким потенциальным угрозам, как массовые ракетные залпы, использование ракет с разделяющейся головной частью (MRV – Multiple Reentry Vehicle) и разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (MIRV – Multiple Independently targetable Reentry Vehicle).
На текущий момент разработка ведется на начальной стадии. Изучаются перспективные технологии, которые могут быть применены в новой системе, определяются требования к системе и т.п. К работам привлечено Агентство ПРО минобороны США MDA (Missile Defense Agency).
Предполагается, что заново будет создана не только ракета-перехватчик, но и прочие элементы системы. Как указывается, в связи с этим обозначение нового изделия в качестве «Хец-4» будет неуместным: это будет совершенно новое оружие.
Крайняя модификация системы ПРО « Хец-3 » 18 января была официально принята на вооружение. 17 марта произошло первое боевое применение « Хец-2 ».
Работы в данном направлении призваны стать ответом на ракетную программу Ирана и таким потенциальным угрозам, как массовые ракетные залпы, использование ракет с разделяющейся головной частью (MRV – Multiple Reentry Vehicle) и разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (MIRV – Multiple Independently targetable Reentry Vehicle).
На текущий момент разработка ведется на начальной стадии. Изучаются перспективные технологии, которые могут быть применены в новой системе, определяются требования к системе и т.п. К работам привлечено Агентство ПРО минобороны США MDA (Missile Defense Agency).
Предполагается, что заново будет создана не только ракета-перехватчик, но и прочие элементы системы. Как указывается, в связи с этим обозначение нового изделия в качестве «Хец-4» будет неуместным: это будет совершенно новое оружие.
Крайняя модификация системы ПРО « Хец-3 » 18 января была официально принята на вооружение. 17 марта произошло первое боевое применение « Хец-2 ».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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