12:27 07 августа

ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов

Как сообщает ТАСС , представитель объединенного штаба американской коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ), заявил о применении фосфора в согласии с законами вооруженного конфликта, а также с учетом потенциальной угрозы для мирного населения.

Указывается, что белый фосфор не используется непосредственно для поражения целей.

Согласно нашей политике, коалиция не обсуждает использование конкретных видов оружия и боеприпасов. Тем не менее, в соответствии с законом вооруженного конфликта, снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек.





Как пояснили в штабе, ВВС коалиции не причастны к серии ударов по госпиталю в Ракке, нанесенных 3 августа.

Эти сообщения ложны. Коалиция не наносила удары по Национальному госпиталю в Ракке 3 августа.


Как ранее сообщало новостное агентство SANA, 3 августа силы коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов, сбросив более 20 снарядов, что привело к его разрушению. Воздушные атаки также пришлись на жилые кварталы населенного пункта. Жертвами авиаударов стали не менее 43 чел.

Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск нанесения непреднамеренного урона мирным жителям и гражданским объектам. Тем не менее, ИГ* продолжает относиться с вопиющим пренебрежением к невинным жизням, убивая гражданских лиц, пытающихся убежать от боевых действий. Наша цель всегда заключается в отсутствии жертв среди гражданских лиц.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. soroKING Сегодня, 07:57
    это не мы! это всё ИГ!
    soroKING
    1. Маз Сегодня, 08:34
      Вспоминаю вторую ливанскую, когда Израиль сыпал кассетные бомбы на южный Ливан , бомбы которые потеряли свой срок хранения ещё на складах ввс США и их сбагрили в Израиль. А потом тридцать процентов сброшенных боеприпасов нашли неразорвавшимимися ( чи 70%? Точно не помню) с маркировками и надписями, был дикий скандал, который замяли США и партнёры. По моему слетел с должности командующий в ввс ЦАХАЛа ....А что мы ж избранная богатая раса. Нам все можно. Так сложно обижаться на арабов? Они по бедности придумали самоубийц смертников , против технологий и спутников. Баш на баш.
      Маз
      1. seregatara1969 Сегодня, 08:44
        чи не чи та - что за язык ?
        seregatara1969
        1. soroKING Сегодня, 08:52
          чи да,чи нет (или да, или нет) ну южно-русский, чё такого? laughing
          soroKING
          1. Maksus Сегодня, 10:13
            Что уже ввели южно-русский? Во как быстро реформы-то идут.
            Maksus
            1. soroKING Сегодня, 10:26
              имел в виду диалект recourse
              soroKING
              1. Владимир16 Сегодня, 11:42
                в согласии с законами вооруженного конфликта

                И такой закон есть? А как выглядит нарушение этого закона?
                Ежели автора этого закона на кол посадить, это будет нарушением? А отрезание голов это в рамках этого закона?
                Владимир16
                1. Оператор Сегодня, 11:54
                  Согласно международной конвенции фосфорные боеприпасы запрещено применять в городской застройке при отсутствии эвакуации жителей.

                  Коалиция во главе с США однозначно нарушает эту конвенцию при штурме Ракки. При этом сами США не подписали конвенцию, также как и Израиль.

                  На них распространяется решение ООН от 1993 года о включении запрета использования фосфора против гражданских лиц в состав общих норм и правил ведения войны.

                  Иначе говоря, международный трибунал США и Израилю по этому вопросу уже обеспечен.
                  Оператор
                  1. Владимир16 Сегодня, 12:12
                    Цитата: Оператор
                    при этом сами США не являются ответственными, так как не подписали конвенцию (также как и Израиль).

                    Вы подписывали УК РФ? Это освобождает Вас от ответственности?
                    Конвенция не является законом. Международных законов в принципе нет, так как нет карающего органа, в случае нарушения. Есть договоренности.
                    Кто-то участвует в договоренностях, кто-то нет. Надоело - можешь выйти из соглашения или договоренности.
                    Даже войну можно объявить, а можно и без объявления. Трибунал - это суд победителя над побежденным. И судят в этом трибунале по усмотрению и желанию победителя, но не по какому-то закону.
                    Владимир16
      2. профессор Сегодня, 11:15
        Цитата: Маз
        Вспоминаю вторую ливанскую, когда Израиль сыпал кассетные бомбы на южный Ливан , бомбы которые потеряли свой срок хранения ещё на складах ввс США и их сбагрили в Израиль. А потом тридцать процентов сброшенных боеприпасов нашли неразорвавшимимися ( чи 70%? Точно не помню) с маркировками и надписями, был дикий скандал, который замяли США и партнёры. По моему слетел с должности командующий в ввс ЦАХАЛа ....А что мы ж избранная богатая раса. Нам все можно. Так сложно обижаться на арабов? Они по бедности придумали самоубийц смертников , против технологий и спутников. Баш на баш.

        То ли у него шубу украли, то ли он украл. Комрад в своем стиле.

        По поводу фосфорных боеприпасов. Отмеченное в статье их применение является абсолютно легитимным. Военный трибунал без претензий.
        профессор
        1. Владимир16 Сегодня, 11:47
          Цитата: профессор
          Отмеченное в статье их применение является абсолютно легитимным. Военный трибунал без претензий.

          По Хиросиме и Нагасаки тоже не было претензий со стороны трибунала. Тоже в законе? Вы, сударь, в своем подхалимстве границ вообще не наблюдаете. Не боитесь язык до дыр протереть?
          Владимир16
          1. профессор Сегодня, 12:08
            Цитата: Владимир16
            По Хиросиме и Нагасаки тоже не было претензий со стороны трибунала.

            Боеприпасы содержащие фосфор уже стали ОМП?

            Цитата: Владимир16
            Вы, сударь, в своем подхалимстве границ вообще не наблюдаете. Не боитесь язык до дыр протереть?

            А вот хамить, парниша, не надо. Я и сам умею хамить.
            профессор
            1. Владимир16 Сегодня, 12:22
              Согласен, хамить умеете, что и наблюдаю.
              Что же Вы, умеющий хамить, не ответили по поводу Хиросимы и Нагасаки? Ушли в сторонку, перекурить видимо.
              Где трибунал, где претензии, где всё это???
              Ответ прост - вас это не касается. В прямом и переносном смысле слова. И госдеп распоряжения работать языком не давал.
              Владимир16
    2. Нормаль ок Сегодня, 10:31
      Цитата: soroKING
      это не мы! это всё ИГ!

      Да ладно, когда спецназ РФ Донецкий аэропорт брал, применили по ходу, что-то типа хлорпикрина.
      Нормаль ок
      1. Владимир16 Сегодня, 11:56
        Цитата: Нормаль ок
        когда спецназ РФ Донецкий аэропорт брал, применили по ходу, что-то типа хлорпикрина.

        Вы под коксом или это жизненная позиция гнать? Какой спецназ РФ? Это что за подразделение такое? Поделитесь деталями операции. И почему вам так хлорпикрин симпатичен?
        Владимир16
        1. Deadушка Сегодня, 12:18
          Цитата: Владимир16
          Вы под коксом или это жизненная позиция гнать?

          Галоперидол не иначе laughing
          Deadушка
  2. oldseaman1957 Сегодня, 07:57
    "ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов"""- Чтобы они заголосили, если бы по их территории применили фосфорные боеприпасы? Какая-то невероятная жестокость, как над лабораторными крысами. Одно слово - нелюди.
    oldseaman1957
    1. Deadушка Сегодня, 12:21
      Цитата: oldseaman1957
      фосфорные боеприпасы?

      Фосфор входит в состав обычных зажигалок. Их обычно и применяют.
      А -
      для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания
      это уже особенность американского применения и менталитета.
      Deadушка
  3. akims Сегодня, 07:58
    Лживые мясники!
    akims
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:00
    Наша цель всегда заключается в отсутствии жертв среди гражданских лиц.

    Сказал и даже не покраснел. Врут открыто, цинизм зашкаливает и все с гордо поднятой головой.
    rotmistr60
  5. Altona Сегодня, 08:01
    Снова фашизм и лицемерие, установка на наглую ложь и право сильного. У них всё "гуманное", даже атомная бомба на Хиросиму была актом гуманизма.
    Altona
    1. Монос Сегодня, 08:46
      Цитата: Altona
      Снова фашизм и лицемерие, установка на наглую ложь и право сильного. У них всё "гуманное", даже атомная бомба на Хиросиму была актом гуманизма.

      Вчера,кстати,была годовщина бомбардировки Хиросимы.
      А американцы, кстати, конвенцию о неприменении фосфорных боеприпасов не подписали. И мы тоже, насколько я помню.
      Монос
  6. svp67 Сегодня, 08:02
    Ну что тут скажешь, "что дозволенно Юпитеру, то не дозволенно быку"... Одни словом Империя.
    svp67
    1. Partyzan Сегодня, 08:21
      Разработка, испытания, транспортировка, торговля, применение и утилизация фосфорных боеприпасов производятся с учётом ряда международных соглашений и договоров, среди которых:

      Санкт-Петербургская декларация «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль» 1868 года[16].
      Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, запрещающие применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица попадают вследствие этого в опасность[16]. США и Израиль их не подписали.
      Протокол III к «Конвенции о конкретных видах обычного оружия» (1980) (en) («Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие»)
      матрасы не подписали, так что используют законно hi
      Partyzan
      1. svp67 Сегодня, 08:28
        Цитата: Partyzan
        матрасы не подписали, так что используют законно

        Вот тут не все так просто...
        Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года,
        1993 году Совет Безопасности ООН включил конвенцию в состав обычных норм международного права[en], что сделало её обязательной для исполнения не только для стран-подписантов, но всех других стран, вовлеченных в военные конфликты
        svp67
        1. Partyzan Сегодня, 08:40
          Раненым и больным необходимо оказать медицинскую помощь, независимо от того, к какой стороне в конфликте они принадлежат. Необходимо обеспечить защиту медицинского персонала и медицинских учреждений, а также их транспорта и оборудования.
          однако госпиталя бомбят с удивительной регулярностью
          Partyzan
          1. svp67 Сегодня, 08:47
            Цитата: Partyzan
            однако госпиталя бомбят с удивительной регулярностью

            Они и свадьбы расстреливают, но хоть одна "каска" любой расцветки этим возмутилась....
            svp67
            1. Partyzan Сегодня, 08:51
              но хоть одна "каска" любой расцветки этим возмутилась....
              вот и я про то же - у них это все законно request
              Partyzan
              1. svp67 Сегодня, 08:58
                Цитата: Partyzan
                вот и я про то же - у них это все законно

                Пока они Империя. Но как только они ею перестанут быть, так им ВСЁ припомнят....
                svp67
                1. Partyzan Сегодня, 09:10
                  Но как только они ею перестанут быть
                  и когда ж этот счастливый момент настанет recourse
                  Partyzan
                  1. svp67 Сегодня, 09:21
                    Цитата: Partyzan
                    и когда ж этот счастливый момент настанет

                    Все в Истории рано или поздно происходит...
                    svp67
            2. Оператор Сегодня, 12:09
              Бомбежка госпиталей не считается военным преступлением, если будет доказано использование госпиталей для прикрытия штабов, узлов связи, складов боеприпасов, мест размещения живой силы и техники (что доказывается в легкую).

              А вот от зафиксированного на фото и видео применения фосфорных боеприпасов в городской застройке с неэвакуированным населением ничем не отмазаться - это однозначно военное преступление.

              В городской среде без ограничений разрешено применять только обычные боеприпасы, боеприпасы объемного взрыва и боеприпасы с готовыми поражающими элементами.
              Оператор
  7. ВАЗ2106 Сегодня, 08:02
    упыри! зрелище белых гроздьев выглядит завораживающие, что-то не реальное напоминает
    ВАЗ2106
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:02
    ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов
    Старая песня о главном."Они сами себя обстреляли"
    Наблюдатель2014
  9. К-612-О Сегодня, 08:02
    Вот вообще то фосфорные боеприпасы, как и кассетные бомбы, микстовые боеприпасы запрещены в принципе к применению! Но светлых эльфов это не колышит.
    К-612-О
  10. tchoni Сегодня, 08:05
    Оправдываются - это хорошо... Значит есть за что))) Да и просто бледный вид их доставляет)))
    tchoni
  11. Комментарий был удален.
  12. ВАЗ2106 Сегодня, 08:13

    этот ужас надо запретить
    ВАЗ2106
    1. Лопатов Сегодня, 08:23
      Альтернатива- осколочно-фугасный, и труп вместо раненного с хим. ожогами.
      Лопатов
  13. Комментарий был удален.
  14. Veter_73 Сегодня, 08:17
    А как-же конвенция , о запрещении фосфорных боеприпасов ? Это похоже на военное преступление.
    Veter_73
    1. Лопатов Сегодня, 08:25
      Цитата: Veter_73
      А как-же конвенция , о запрещении фосфорных боеприпасов ?

      Нет такой.
      У нас тоже все дымовые- фосфор. Правда, жёлтый. Он дешевше.
      Лопатов
      1. МВГ Сегодня, 09:46
        Ток нашими дымовыми пожар устроить - надо хорошо постараться
        МВГ
        1. Лопатов Сегодня, 10:32
          Учитывая, что жёлтый фосфор это неочищенный белый- разница не особо велика.
          Лопатов
  15. Masya Masya Сегодня, 08:18
    Коалиция не наносила удары по Национальному госпиталю в Ракке 3 августа.

    Не наносила... как всегда "промазала" и попала по госпиталю...
    Masya Masya
  16. лысова Сегодня, 08:29
    Как говорят: "С волками жить..." - мочить их надо при случае, не жалко - не люди.
    лысова
  17. ver_ Сегодня, 08:29
    Цитата: oldseaman1957
    "ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов"""- Чтобы они заголосили, если бы по их территории применили фосфорные боеприпасы? Какая-то невероятная жестокость, как над лабораторными крысами. Одно слово - нелюди.

    ...дык , моге и фосфорные заряды будут летать по Америке .. ..кто мог предполагать чи шо самолёты будут таранить здания в Америке ..?
    ver_
  18. Анатольевич Сегодня, 08:44
    Сидит в вашингтоне группа киссенджероподобных ядовитых жаб англосионистов и выдает разрешение на убийство людей миллионами.
    Сейчас только Россия может указать на эти преступления, остальные пресмыкающиеся послушно смотрят в рот своему полосатому хозяину дяде сэму. Лано прибалты-карлики и европлебеи, а японцы? Даже у них нет право голоса вякнуть на своего заморского босса за преступления в Хиросиме и Нагасаки.
    Анатольевич
  19. МВГ Сегодня, 09:39
    "ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов"- так же законно, как применение снарядов из обедненного урана в Югославии, как применение Эйджент-Орандж во Вьетнаме, как применение атомной бомбы в Японии, как ковровые бомбежки Дрездена ? Не говоря уже о 7 миллионах умерших от голода граждан США во времена великой депрессии и изведенных 110 миллионах местного населения Северной Америки, а так же о развязывании мировых воин и организации цветных революций по всему миру. А не пора ли инициировать по этим фактам разбирательство при ООН и подтянуть США к ответственности за все "демократические" начинания ???
    МВГ
  20. _Ugene_ Сегодня, 09:46
    по этой логике можно значит и хим. оружие применять
    _Ugene_
  21. pvv113 Сегодня, 09:55
    ВВС коалиции не причастны к серии ударов по госпиталю в Ракке

    Если верить англосаксам, то госпиталь сам себя разбомбил
    pvv113
  22. К-50 Сегодня, 10:03
    белый фосфор не используется непосредственно для поражения целей

    Я так понял, что им не нужно цели поражать, а лишь бы мирное население потравить. sad
    Ну что же будет и на их земле Йелоустоун. Куда потом побегут и где спасаться будут? Вот народ на их беженцах и оторвётся. Жаль до решения принимающих не так легко дотянутся будет. Вот уж где бы душеньку все обиженные омеригой "повеселили ". angry
    К-50
  23. voyaka uh Сегодня, 10:06
    Фосфорные ракеты на парашютах давно применяются только как осветительные.
    Никаких других применений нет. В этом нет военного смысла.
    Бетонобойно-фугасная точная бомба уничтожает любой объект гарантированно.
    Нет смысла ничего поджигать.
    voyaka uh
    1. Geisenberg Сегодня, 10:52
      Цитата: voyaka uh

      Нет смысла ничего поджигать.


      Зачем тогда поджигают ?
      Geisenberg
      1. voyaka uh Сегодня, 10:57
        Никто ничего не поджигал, я полагаю.
        Вдарили обычными фугасными, а подсвечивали фосфорными, как всегда.
        Недогоревшая фосфорная ракета опустилась на землю на парашюте
        (такое бывало в Газе - ее хватали дети и получали серьезный ожог ).
        И понеслось - фосфорная бомбардировка...
        voyaka uh
        1. Deadушка Сегодня, 12:26
          Цитата: voyaka uh
          Никто ничего не поджигал, я полагаю

          На картинке в статье - "зажигалки" и часто сышыпи и собратья именно ими и "пуляются"(тот же Ирак).
          Осветительные редко применяют, да и не зачем... они и так все знают и видят. В крайнем случае в очередной раз оправдаются.
          Deadушка
  24. Гюйс Сегодня, 10:54
    Если США открестились от ударов, тогда вопрос, чьи самолёты бомбили? Отсюда вопрос к РФ, мы точно все цели сопровождаем ПВО? Неужели нет технической возможности привести доказательства чей самолёт это был?
    Гюйс
    1. Govorun Сегодня, 11:25
      А для кого эти доказательства будут? Кому они нужны,кроме нас? Отсюда и ответ,смысл кому то показывать,если все равно это никого не интересует...
      Govorun
    2. voyaka uh Сегодня, 11:50
      Всегда остаются хвостовые части бомб и ракет. И на них маркировки.
      voyaka uh
  25. iouris Сегодня, 11:53
    Администрация США успешно навязывает своим противникам не только стандарты демократии, но и стандарты ведения войны. Это эффективно.
    iouris
  26. Zaurbek Сегодня, 12:07
    Согласно нашей политике, коалиция не обсуждает использование конкретных видов оружия и боеприпасов. Тем не менее, в соответствии с законом вооруженного конфликта, снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек.


    Мне интересно, когда наши товарищи будут так отвечать? А то летаем над Алеппо, не летаем ад Алеппо. Сопли жуем.
    Zaurbek
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