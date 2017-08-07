ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов

Согласно нашей политике, коалиция не обсуждает использование конкретных видов оружия и боеприпасов. Тем не менее, в соответствии с законом вооруженного конфликта, снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек.

Эти сообщения ложны. Коалиция не наносила удары по Национальному госпиталю в Ракке 3 августа.

Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск нанесения непреднамеренного урона мирным жителям и гражданским объектам. Тем не менее, ИГ* продолжает относиться с вопиющим пренебрежением к невинным жизням, убивая гражданских лиц, пытающихся убежать от боевых действий. Наша цель всегда заключается в отсутствии жертв среди гражданских лиц.