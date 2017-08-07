ВС США: фосфор в Сирии применяется по законам военных конфликтов
Как сообщает ТАСС , представитель объединенного штаба американской коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ), заявил о применении фосфора в согласии с законами вооруженного конфликта, а также с учетом потенциальной угрозы для мирного населения.
Указывается, что белый фосфор не используется непосредственно для поражения целей.
Как пояснили в штабе, ВВС коалиции не причастны к серии ударов по госпиталю в Ракке, нанесенных 3 августа.
Как ранее сообщало новостное агентство SANA, 3 августа силы коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов, сбросив более 20 снарядов, что привело к его разрушению. Воздушные атаки также пришлись на жилые кварталы населенного пункта. Жертвами авиаударов стали не менее 43 чел.
Указывается, что белый фосфор не используется непосредственно для поражения целей.
Согласно нашей политике, коалиция не обсуждает использование конкретных видов оружия и боеприпасов. Тем не менее, в соответствии с законом вооруженного конфликта, снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек.
Как пояснили в штабе, ВВС коалиции не причастны к серии ударов по госпиталю в Ракке, нанесенных 3 августа.
Эти сообщения ложны. Коалиция не наносила удары по Национальному госпиталю в Ракке 3 августа.
Как ранее сообщало новостное агентство SANA, 3 августа силы коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов, сбросив более 20 снарядов, что привело к его разрушению. Воздушные атаки также пришлись на жилые кварталы населенного пункта. Жертвами авиаударов стали не менее 43 чел.
Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск нанесения непреднамеренного урона мирным жителям и гражданским объектам. Тем не менее, ИГ* продолжает относиться с вопиющим пренебрежением к невинным жизням, убивая гражданских лиц, пытающихся убежать от боевых действий. Наша цель всегда заключается в отсутствии жертв среди гражданских лиц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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