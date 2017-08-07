12:27 07 августа

F-22 Raptor: высший пилотаж истребителя 5-го поколения

На прошедшем авиашоу Royal International Air Tattoo ВВС США продемонстрировали возможности истребителя пятого поколения — грозного F-22A Raptor.




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Комментарии 13

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 08:43
    возможно лучший серийный истребитель в мире
    ВАЗ2106
    1. svp67 Сегодня, 09:18
      Цитата: ВАЗ2106
      возможно лучший серийный истребитель в мире

      Тут ключевое слово "ВОЗМОЖНО".Да, тяговооруженность у него хорошая, даже отличная, но вся программа полета выполнена на ФОРСАЖЕ, что сразу здорово снижает его заметность, еще не серийный Су-57, даже на двигателях первой этапа работает лучше...

      Как впрочем и СЕРИЙНЫЙ Су-35
      svp67
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:19
        Су-57 это вы так Т-50 назвали? он действительно будет с таким номером?
        ВАЗ2106
  2. Инжeнeр Сегодня, 09:09
    Русскоязычные комментарии на youtube порадовали) Да, так уже не летают на современных самолетах)
    Инжeнeр
  3. yuliatreb Сегодня, 09:22
    Истребитель и в самом деле не плох, но не самый лучший серийный в мире. Порошенко на МиГ-29, вот настоящий А/СС.
    yuliatreb
  4. SpnSr Сегодня, 09:30
    Неплохо. Наконец-то решились испытать его на маневренность!
    SpnSr
  5. Тёплый Ватник Сегодня, 09:44
    и что такого он продемонстрировал чего не могут другие самолёт? наши во время ВОВ и то лучще летали)
    Тёплый Ватник
  6. Velizariy Сегодня, 10:02
    На F 22 отлетало за 20 лет сколько народу? Сколько резерва сможет сесть за штурвал случись чего? И мощность американского авиапрома несравненно выше. А сколько наших пилотов сможет если "Чо" за Т 50 сесть и сколько сможет наш авиапром их изготовить?
    Velizariy
    1. ADmA_RUS Сегодня, 10:18
      Если "Чо" не все истребители успеют взлететь. Тем более не чего они уже не решат принципиально. И полезней в ситуации - если "Чо" иметь побольше МИГ-31.
      ADmA_RUS
    2. igorserg Сегодня, 12:04
      с таким пилотажем у нас на порядок больше отлетало, начиная с су-27 и миг-29.
      igorserg
  7. freejack Сегодня, 10:44
    15 минут убил, глядя на этот более чем средний пилотаж... кто-нибудь мне ответит: что там такого-эдакого? Вертикальный взлет у нас еще СУ-27 умел делать... sad
    freejack
  8. капрал Сегодня, 11:56
    Понравилось как "играла" механизация при проходе на малой скорости. good
    капрал
  9. igorserg Сегодня, 12:05
    ВП как таковой с 12-й минуты начинается... скушный, честно говоря пилотаж... на плоских соплах большего наверное и не сделаешь.
    igorserg
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