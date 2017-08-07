F-22 Raptor: высший пилотаж истребителя 5-го поколения Сегодня, 08:37 На прошедшем авиашоу Royal International Air Tattoo ВВС США продемонстрировали возможности истребителя пятого поколения — грозного F-22A Raptor. 4 Штурм Грозного 1995 года - план молниеносного захвата Загадки Смутного времени Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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