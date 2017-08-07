Проект «ЗЗ». Новая холодная война? Американцы её проиграют!
У американского народа больше нет великих правителей. Нет волевых и решительных президентов, подобных Трумэну и Рейгану. Среди последних лидеров США не попадается даже новый Картер. Госсекретари тоже ни к чёрту не годятся. Нынешний Тиллерсон вообще отказался от денег на распространение американских ценностей за границей. Госдеп отказался от денег! Это нечто небывалое. Ясно, что мистер Тиллерсон — враг американской демократии и путинский лазутчик.
Колумнистка «Вашингтон Пост» Энн Эплбаум (Anne Applebaum) уверена: если б сейчас действительно шла Cold War (холодная война), Америка в ней проиграла бы. Откуда столь сильная уверенность в поражении демократического фронта? Журналистка берёт два измерения: ретроспективное и перспективное, и напоминает, что было, а затем прогнозирует, что будет. Основным её тезисом является следующее утверждение: у США нет сейчас сильных лидеров.
Ретроспектива. Линия фронта холодной войны проходит по очевидному разделу: Запад, НАТО, демократия — Восток, страны Варшавского договора, диктатура. Итог Cold War: развал СССР.
Однако нельзя сказать, что в те времена, когда шла та холодная война, её исход был «предрешён». После Второй мировой войны коммунистические партии в мире были сильны, и никто не был уверен, что Европа позднее окажется в одном идеологическом лагере с США. В разгар Cold War американское мировое лидерство пошатнулось из-за войны во Вьетнаме. В 1970-х гг., после этой войны, союзники США ставили под сомнение лидерство Вашингтона. Возле американских посольств устраивались митинги протеста, люди требовали закрытия американских военных баз.
Правители в СССР не сидели сложа руки: слабости США они оборачивали в свою пользу. С 1940-х гг. СССР содержал в мире целую сеть газет и отдельных журналистов, освещавших события в «просоветском» ключе и распространявших страшилки о США в духе «теории заговора». Среди последних сообщений выделялось, к примеру, утверждение о создании СПИДа «в лабораториях ЦРУ», которое впервые было опубликовано в «просоветской» газете «The Patriot» в Индии. Затем тему развили в ГДР. За пару лет «теория» получила распространение в двух десятках стран. (Сегодня всё иначе — скорости выросли с Интернетом. Эпизоды «теории заговора» можно мгновенно распространить по планете через «ботов и троллей».)
Вместе с пропагандистскими усилиями СССР росло и противодействие Запада московской пропаганде. Потоку «теорий» противодействовали Соединённые Штаты и Великобритания. Кстати, британское правительство создало свой Департамент информационных исследований ещё в 1940-х гг. В то время это была засекреченная группу исследователей, которые собирали материалы о советской жизни, а потом неофициально передавали их европейским политикам. Соответствующая активность США по противодействию относится к более позднему времени. В 1980-х гг. Белый дом организовал специальную группу — Active Measures Working Group, противодействующую «активным мероприятиям». Эта служба отслеживала советские пропагандистские сообщения и разрабатывала ответные удары.
Отдельной строкой журналистка выделяет «угрозы санкциями» в адрес Советского Союза. В статье указывается, что американцы угрожали таким образом до тех пор, пока Кремль не прекратил «распространять миф» о создании СПИДа в цээрушных лабораториях.
Результат пропагандистской войны: советская пропаганда не смогла «завоевать ни сердца, ни умы». И проигрыш Советов отчасти обусловлен противодействием США и их европейских союзников кремлёвской пропаганде.
На дворе XXI век. Репутация США в мире понизилась. Часть американцев даже считает, что русский президент Путин — «христианский» лидер, сражающийся в Сирии против «Исламского государства» («ИГ», запрещено в России). Эпплбаум этого мнения не разделяет. Она считает, что путинское правительство «не особо заинтересовано» в борьбе с «ИГ».
Беда в том, что Запад в целом и США в частности не ведут теперь систематической борьбы «с дезинформацией, которую распространят Россия, Китай и «Исламское государство», указывает колумнистка. Как минимум, работа по выявлению дезинформации «ведётся нерегулярно». В правительстве США даже нет спецгруппы, выполняющей соответствующую задачу.
Далее Эпплбаум даёт понять, что во всём виноват госсекретарь Рекс Тиллерсон — благодаря его стараниям такая группа в ближайшее время и не появится. Никакого противодействия русской пропаганде не будет.
Конгресс постановил выделить на выявление и отслеживание дезинформации 80 миллионов долларов. Однако мистер Тиллерсон… отказался их тратить! А ведь изначально планировалось создать внутриведомственную группу для распределения средств Госдепартамента и прочих государственных структур, которые были бы заняты финансированием русскоязычных СМИ. А уж эта пресса «развенчивала бы мифы, распространяемые русскими СМИ».
В Белом доме нынче нет ни Гарри Трумэна, ни Рональда Рейгана. Даже Джимми Картера — и того нет. И вообще «нет президента». Стало быть, «нет и госсекретаря». Нет того человека, который желал бы остановить распространение «теории заговора» и способствовал бы развитию демократии. И если бы сейчас действительно шла холодная война, американцы бы её проиграли, полагает Эпплбаум.
Иное мнение насчёт стратегии мистера Тиллерсона имеет Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky), обозреватель «Bloomberg View» .
Ссылаясь на утечки из Госдепартамента, журналист отмечает, что госсекретарь Тиллерсон не заинтересован в распространении демократии за границей. Но, быть может, приостановить соответствующие попытки — это вполне разумный шаг?
Как ранее сообщалось в «Вашингтон Пост», Госдепартамент США намерен переформулировать декларацию своей миссии. Слова о формировании «справедливого и демократического мира», вероятно, будут из миссии удалены. Журнал «Политико» в связи с этим отмечает, что Рекс Тиллерсон не хочет задействовать сумму в 79,8 млн. долл., те самые средства, что при Обаме шли на противодействие русской пропаганде и пропаганде «ИГ».
Тиллерсон собирается сократить штаты Госдепа. Кроме того, он полагает, что часть его работы, связанная с переговорами, куда важнее, чем часть, связанная с применением «мягкой силы». Он сам об этом говорил своим подчинённым. По его словам, чрезмерное увлечение пропагандой американских ценностей мешает отстаивать американские экономические интересы и интересы национальной безопасности.
Этот подход Тиллерсона бесит представителей старшего поколения политиков. Эти люди обнаруживают «изоляционизм» администрации Трампа, отсутствие у Белого дома твёрдых принципов и даже «пророссийскую позицию». Аргументом для последнего утверждения является сам факт отказа Тиллерсона тратить предложенные деньги на противодействие русской пропаганде.
По мнению Бершидского, нынешний госсекретарь вполне естественно (как бывший бизнесмен) испытывает неприязнь к излишним финансовым расходам.
Согласно докладу «Мягкая сила: первая тридцатка», опубликованному компанией «Portland», Соединённые Штаты занимают 3-е место в мире по параметру «мягкой силы» (после Франции и Великобритании). Если власти США продолжат следовать лозунгу «Америка превыше всего» и прибегать к риторике национализма, это явится серьёзной угрозе «мягкой силе» США, отмечается в докладе.
У Вашингтона лучше получалось применять «мягкую силу» посредством частного сектора, а вовсе не через госканалы. Среди источников в частном секторе автор называет Голливуд, технологии, музыкальную индустрию, качественные масс-медиа. Успех перечисленных составляющих неотделим от американских ценностей: свободы слова, разнообразия, поиска нового и пр.
Бершидский напоминает, что сам он вырос в СССР. В советские времена пропаганда постоянно «лезла в глаза и уши». Будущий журналист и его окружение тянулись в итоге к американским и европейским фильмам и книгам, музыке и одежде. Но ведь эти вещи производило не государство. По сути, пропагандистская машина СССР проиграла, не выдержав конкуренции с частной инициативой Запада!
И по сей день западный частный сектор продолжает успешно противостоять госпропаганде РФ. К примеру, известный телеканал «RT» не входит даже в Nielsen ratings (рейтинг Нильсена). На рынке страны преобладают негосударственные каналы.
Бершидский считает, что вместо расходования 80 миллионов долларов на пропагандистскую войну Америка могла бы просто позволить своим масс-медиа «делать свою работу». Это и вправду просто: налоговые льготы за расширение международной репортёрской сети, за организацию зарубежных версий изданий. Такой подход сработает куда эффективнее прямых трат на контрпропаганду. У Соединённых Штатов лучше получается пропагандировать ценности собственным примером, то есть стихийно. И единственная причина, полагает журналист, по которой Россия, равно как прочие авторитарные режимы, создают свои машины пропаганды, состоит в том, что они не умеют работать на американский манер. Отказываясь тратить деньги американских налогоплательщиков на подражание автократам с их госпропагандой, мистер Тиллерсон демонстрирует понимание этого принципа, понимание того, как должна работать «мягкая сила».
Джинсы, кока-кола, рок-н-ролл, свобода слова и предпринимательства и вправду съели когда-то неповоротливый СССР с его Госпланом, помощью «братским народам» за рубежом и двусмысленной пропагандой в духе лозунга «Дела и мысли Ильича переживут века!» Советский Союз разрушили не пропаганда Госдепа и не «звёздные войны» актёра Рейгана, помешанного на гонке вооружений. Советским людям хотелось жить без «железного занавеса», который придумали для них политики, не склонные к тому самому разнообразию, о котором пишут сегодня в американских газетах. Вероятно, мистер Тиллерсон, который вёл бизнес с русскими, это хорошо понимает. Понимает он и то, что сегодня пропагандой создаётся некий новый «железный занавес», который мешает сближению России и США. Впрочем, часть этого «занавеса» строит президент Трамп, увлечённый гонкой вооружений столь же сильно, сколь его кумир Рейган.
Будущий победитель в холодной войне. Источник фото: kremlin.ru
Колумнистка «Вашингтон Пост» Энн Эплбаум (Anne Applebaum) уверена: если б сейчас действительно шла Cold War (холодная война), Америка в ней проиграла бы. Откуда столь сильная уверенность в поражении демократического фронта? Журналистка берёт два измерения: ретроспективное и перспективное, и напоминает, что было, а затем прогнозирует, что будет. Основным её тезисом является следующее утверждение: у США нет сейчас сильных лидеров.
Ретроспектива. Линия фронта холодной войны проходит по очевидному разделу: Запад, НАТО, демократия — Восток, страны Варшавского договора, диктатура. Итог Cold War: развал СССР.
Однако нельзя сказать, что в те времена, когда шла та холодная война, её исход был «предрешён». После Второй мировой войны коммунистические партии в мире были сильны, и никто не был уверен, что Европа позднее окажется в одном идеологическом лагере с США. В разгар Cold War американское мировое лидерство пошатнулось из-за войны во Вьетнаме. В 1970-х гг., после этой войны, союзники США ставили под сомнение лидерство Вашингтона. Возле американских посольств устраивались митинги протеста, люди требовали закрытия американских военных баз.
Правители в СССР не сидели сложа руки: слабости США они оборачивали в свою пользу. С 1940-х гг. СССР содержал в мире целую сеть газет и отдельных журналистов, освещавших события в «просоветском» ключе и распространявших страшилки о США в духе «теории заговора». Среди последних сообщений выделялось, к примеру, утверждение о создании СПИДа «в лабораториях ЦРУ», которое впервые было опубликовано в «просоветской» газете «The Patriot» в Индии. Затем тему развили в ГДР. За пару лет «теория» получила распространение в двух десятках стран. (Сегодня всё иначе — скорости выросли с Интернетом. Эпизоды «теории заговора» можно мгновенно распространить по планете через «ботов и троллей».)
Вместе с пропагандистскими усилиями СССР росло и противодействие Запада московской пропаганде. Потоку «теорий» противодействовали Соединённые Штаты и Великобритания. Кстати, британское правительство создало свой Департамент информационных исследований ещё в 1940-х гг. В то время это была засекреченная группу исследователей, которые собирали материалы о советской жизни, а потом неофициально передавали их европейским политикам. Соответствующая активность США по противодействию относится к более позднему времени. В 1980-х гг. Белый дом организовал специальную группу — Active Measures Working Group, противодействующую «активным мероприятиям». Эта служба отслеживала советские пропагандистские сообщения и разрабатывала ответные удары.
Отдельной строкой журналистка выделяет «угрозы санкциями» в адрес Советского Союза. В статье указывается, что американцы угрожали таким образом до тех пор, пока Кремль не прекратил «распространять миф» о создании СПИДа в цээрушных лабораториях.
Результат пропагандистской войны: советская пропаганда не смогла «завоевать ни сердца, ни умы». И проигрыш Советов отчасти обусловлен противодействием США и их европейских союзников кремлёвской пропаганде.
На дворе XXI век. Репутация США в мире понизилась. Часть американцев даже считает, что русский президент Путин — «христианский» лидер, сражающийся в Сирии против «Исламского государства» («ИГ», запрещено в России). Эпплбаум этого мнения не разделяет. Она считает, что путинское правительство «не особо заинтересовано» в борьбе с «ИГ».
Беда в том, что Запад в целом и США в частности не ведут теперь систематической борьбы «с дезинформацией, которую распространят Россия, Китай и «Исламское государство», указывает колумнистка. Как минимум, работа по выявлению дезинформации «ведётся нерегулярно». В правительстве США даже нет спецгруппы, выполняющей соответствующую задачу.
Далее Эпплбаум даёт понять, что во всём виноват госсекретарь Рекс Тиллерсон — благодаря его стараниям такая группа в ближайшее время и не появится. Никакого противодействия русской пропаганде не будет.
Конгресс постановил выделить на выявление и отслеживание дезинформации 80 миллионов долларов. Однако мистер Тиллерсон… отказался их тратить! А ведь изначально планировалось создать внутриведомственную группу для распределения средств Госдепартамента и прочих государственных структур, которые были бы заняты финансированием русскоязычных СМИ. А уж эта пресса «развенчивала бы мифы, распространяемые русскими СМИ».
В Белом доме нынче нет ни Гарри Трумэна, ни Рональда Рейгана. Даже Джимми Картера — и того нет. И вообще «нет президента». Стало быть, «нет и госсекретаря». Нет того человека, который желал бы остановить распространение «теории заговора» и способствовал бы развитию демократии. И если бы сейчас действительно шла холодная война, американцы бы её проиграли, полагает Эпплбаум.
Иное мнение насчёт стратегии мистера Тиллерсона имеет Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky), обозреватель «Bloomberg View» .
Ссылаясь на утечки из Госдепартамента, журналист отмечает, что госсекретарь Тиллерсон не заинтересован в распространении демократии за границей. Но, быть может, приостановить соответствующие попытки — это вполне разумный шаг?
Как ранее сообщалось в «Вашингтон Пост», Госдепартамент США намерен переформулировать декларацию своей миссии. Слова о формировании «справедливого и демократического мира», вероятно, будут из миссии удалены. Журнал «Политико» в связи с этим отмечает, что Рекс Тиллерсон не хочет задействовать сумму в 79,8 млн. долл., те самые средства, что при Обаме шли на противодействие русской пропаганде и пропаганде «ИГ».
Тиллерсон собирается сократить штаты Госдепа. Кроме того, он полагает, что часть его работы, связанная с переговорами, куда важнее, чем часть, связанная с применением «мягкой силы». Он сам об этом говорил своим подчинённым. По его словам, чрезмерное увлечение пропагандой американских ценностей мешает отстаивать американские экономические интересы и интересы национальной безопасности.
Этот подход Тиллерсона бесит представителей старшего поколения политиков. Эти люди обнаруживают «изоляционизм» администрации Трампа, отсутствие у Белого дома твёрдых принципов и даже «пророссийскую позицию». Аргументом для последнего утверждения является сам факт отказа Тиллерсона тратить предложенные деньги на противодействие русской пропаганде.
По мнению Бершидского, нынешний госсекретарь вполне естественно (как бывший бизнесмен) испытывает неприязнь к излишним финансовым расходам.
Согласно докладу «Мягкая сила: первая тридцатка», опубликованному компанией «Portland», Соединённые Штаты занимают 3-е место в мире по параметру «мягкой силы» (после Франции и Великобритании). Если власти США продолжат следовать лозунгу «Америка превыше всего» и прибегать к риторике национализма, это явится серьёзной угрозе «мягкой силе» США, отмечается в докладе.
У Вашингтона лучше получалось применять «мягкую силу» посредством частного сектора, а вовсе не через госканалы. Среди источников в частном секторе автор называет Голливуд, технологии, музыкальную индустрию, качественные масс-медиа. Успех перечисленных составляющих неотделим от американских ценностей: свободы слова, разнообразия, поиска нового и пр.
Бершидский напоминает, что сам он вырос в СССР. В советские времена пропаганда постоянно «лезла в глаза и уши». Будущий журналист и его окружение тянулись в итоге к американским и европейским фильмам и книгам, музыке и одежде. Но ведь эти вещи производило не государство. По сути, пропагандистская машина СССР проиграла, не выдержав конкуренции с частной инициативой Запада!
И по сей день западный частный сектор продолжает успешно противостоять госпропаганде РФ. К примеру, известный телеканал «RT» не входит даже в Nielsen ratings (рейтинг Нильсена). На рынке страны преобладают негосударственные каналы.
Бершидский считает, что вместо расходования 80 миллионов долларов на пропагандистскую войну Америка могла бы просто позволить своим масс-медиа «делать свою работу». Это и вправду просто: налоговые льготы за расширение международной репортёрской сети, за организацию зарубежных версий изданий. Такой подход сработает куда эффективнее прямых трат на контрпропаганду. У Соединённых Штатов лучше получается пропагандировать ценности собственным примером, то есть стихийно. И единственная причина, полагает журналист, по которой Россия, равно как прочие авторитарные режимы, создают свои машины пропаганды, состоит в том, что они не умеют работать на американский манер. Отказываясь тратить деньги американских налогоплательщиков на подражание автократам с их госпропагандой, мистер Тиллерсон демонстрирует понимание этого принципа, понимание того, как должна работать «мягкая сила».
* * *
Джинсы, кока-кола, рок-н-ролл, свобода слова и предпринимательства и вправду съели когда-то неповоротливый СССР с его Госпланом, помощью «братским народам» за рубежом и двусмысленной пропагандой в духе лозунга «Дела и мысли Ильича переживут века!» Советский Союз разрушили не пропаганда Госдепа и не «звёздные войны» актёра Рейгана, помешанного на гонке вооружений. Советским людям хотелось жить без «железного занавеса», который придумали для них политики, не склонные к тому самому разнообразию, о котором пишут сегодня в американских газетах. Вероятно, мистер Тиллерсон, который вёл бизнес с русскими, это хорошо понимает. Понимает он и то, что сегодня пропагандой создаётся некий новый «железный занавес», который мешает сближению России и США. Впрочем, часть этого «занавеса» строит президент Трамп, увлечённый гонкой вооружений столь же сильно, сколь его кумир Рейган.
Автор: Олег Чувакин
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