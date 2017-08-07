12:27 07 августа

Проект «ЗЗ». Новая холодная война? Американцы её проиграют!

У американского народа больше нет великих правителей. Нет волевых и решительных президентов, подобных Трумэну и Рейгану. Среди последних лидеров США не попадается даже новый Картер. Госсекретари тоже ни к чёрту не годятся. Нынешний Тиллерсон вообще отказался от денег на распространение американских ценностей за границей. Госдеп отказался от денег! Это нечто небывалое. Ясно, что мистер Тиллерсон — враг американской демократии и путинский лазутчик.


Будущий победитель в холодной войне. Источник фото: kremlin.ru


Колумнистка «Вашингтон Пост» Энн Эплбаум (Anne Applebaum) уверена: если б сейчас действительно шла Cold War (холодная война), Америка в ней проиграла бы. Откуда столь сильная уверенность в поражении демократического фронта? Журналистка берёт два измерения: ретроспективное и перспективное, и напоминает, что было, а затем прогнозирует, что будет. Основным её тезисом является следующее утверждение: у США нет сейчас сильных лидеров.


Ретроспектива. Линия фронта холодной войны проходит по очевидному разделу: Запад, НАТО, демократия — Восток, страны Варшавского договора, диктатура. Итог Cold War: развал СССР.

Однако нельзя сказать, что в те времена, когда шла та холодная война, её исход был «предрешён». После Второй мировой войны коммунистические партии в мире были сильны, и никто не был уверен, что Европа позднее окажется в одном идеологическом лагере с США. В разгар Cold War американское мировое лидерство пошатнулось из-за войны во Вьетнаме. В 1970-х гг., после этой войны, союзники США ставили под сомнение лидерство Вашингтона. Возле американских посольств устраивались митинги протеста, люди требовали закрытия американских военных баз.

Правители в СССР не сидели сложа руки: слабости США они оборачивали в свою пользу. С 1940-х гг. СССР содержал в мире целую сеть газет и отдельных журналистов, освещавших события в «просоветском» ключе и распространявших страшилки о США в духе «теории заговора». Среди последних сообщений выделялось, к примеру, утверждение о создании СПИДа «в лабораториях ЦРУ», которое впервые было опубликовано в «просоветской» газете «The Patriot» в Индии. Затем тему развили в ГДР. За пару лет «теория» получила распространение в двух десятках стран. (Сегодня всё иначе — скорости выросли с Интернетом. Эпизоды «теории заговора» можно мгновенно распространить по планете через «ботов и троллей».)

Вместе с пропагандистскими усилиями СССР росло и противодействие Запада московской пропаганде. Потоку «теорий» противодействовали Соединённые Штаты и Великобритания. Кстати, британское правительство создало свой Департамент информационных исследований ещё в 1940-х гг. В то время это была засекреченная группу исследователей, которые собирали материалы о советской жизни, а потом неофициально передавали их европейским политикам. Соответствующая активность США по противодействию относится к более позднему времени. В 1980-х гг. Белый дом организовал специальную группу — Active Measures Working Group, противодействующую «активным мероприятиям». Эта служба отслеживала советские пропагандистские сообщения и разрабатывала ответные удары.

Отдельной строкой журналистка выделяет «угрозы санкциями» в адрес Советского Союза. В статье указывается, что американцы угрожали таким образом до тех пор, пока Кремль не прекратил «распространять миф» о создании СПИДа в цээрушных лабораториях.

Результат пропагандистской войны: советская пропаганда не смогла «завоевать ни сердца, ни умы». И проигрыш Советов отчасти обусловлен противодействием США и их европейских союзников кремлёвской пропаганде.

На дворе XXI век. Репутация США в мире понизилась. Часть американцев даже считает, что русский президент Путин — «христианский» лидер, сражающийся в Сирии против «Исламского государства» («ИГ», запрещено в России). Эпплбаум этого мнения не разделяет. Она считает, что путинское правительство «не особо заинтересовано» в борьбе с «ИГ».

Беда в том, что Запад в целом и США в частности не ведут теперь систематической борьбы «с дезинформацией, которую распространят Россия, Китай и «Исламское государство», указывает колумнистка. Как минимум, работа по выявлению дезинформации «ведётся нерегулярно». В правительстве США даже нет спецгруппы, выполняющей соответствующую задачу.

Далее Эпплбаум даёт понять, что во всём виноват госсекретарь Рекс Тиллерсон — благодаря его стараниям такая группа в ближайшее время и не появится. Никакого противодействия русской пропаганде не будет.

Конгресс постановил выделить на выявление и отслеживание дезинформации 80 миллионов долларов. Однако мистер Тиллерсон… отказался их тратить! А ведь изначально планировалось создать внутриведомственную группу для распределения средств Госдепартамента и прочих государственных структур, которые были бы заняты финансированием русскоязычных СМИ. А уж эта пресса «развенчивала бы мифы, распространяемые русскими СМИ».

В Белом доме нынче нет ни Гарри Трумэна, ни Рональда Рейгана. Даже Джимми Картера — и того нет. И вообще «нет президента». Стало быть, «нет и госсекретаря». Нет того человека, который желал бы остановить распространение «теории заговора» и способствовал бы развитию демократии. И если бы сейчас действительно шла холодная война, американцы бы её проиграли, полагает Эпплбаум.

Иное мнение насчёт стратегии мистера Тиллерсона имеет Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky), обозреватель «Bloomberg View» .

Ссылаясь на утечки из Госдепартамента, журналист отмечает, что госсекретарь Тиллерсон не заинтересован в распространении демократии за границей. Но, быть может, приостановить соответствующие попытки — это вполне разумный шаг?

Как ранее сообщалось в «Вашингтон Пост», Госдепартамент США намерен переформулировать декларацию своей миссии. Слова о формировании «справедливого и демократического мира», вероятно, будут из миссии удалены. Журнал «Политико» в связи с этим отмечает, что Рекс Тиллерсон не хочет задействовать сумму в 79,8 млн. долл., те самые средства, что при Обаме шли на противодействие русской пропаганде и пропаганде «ИГ».

Тиллерсон собирается сократить штаты Госдепа. Кроме того, он полагает, что часть его работы, связанная с переговорами, куда важнее, чем часть, связанная с применением «мягкой силы». Он сам об этом говорил своим подчинённым. По его словам, чрезмерное увлечение пропагандой американских ценностей мешает отстаивать американские экономические интересы и интересы национальной безопасности.

Этот подход Тиллерсона бесит представителей старшего поколения политиков. Эти люди обнаруживают «изоляционизм» администрации Трампа, отсутствие у Белого дома твёрдых принципов и даже «пророссийскую позицию». Аргументом для последнего утверждения является сам факт отказа Тиллерсона тратить предложенные деньги на противодействие русской пропаганде.

По мнению Бершидского, нынешний госсекретарь вполне естественно (как бывший бизнесмен) испытывает неприязнь к излишним финансовым расходам.

Согласно докладу «Мягкая сила: первая тридцатка», опубликованному компанией «Portland», Соединённые Штаты занимают 3-е место в мире по параметру «мягкой силы» (после Франции и Великобритании). Если власти США продолжат следовать лозунгу «Америка превыше всего» и прибегать к риторике национализма, это явится серьёзной угрозе «мягкой силе» США, отмечается в докладе.

У Вашингтона лучше получалось применять «мягкую силу» посредством частного сектора, а вовсе не через госканалы. Среди источников в частном секторе автор называет Голливуд, технологии, музыкальную индустрию, качественные масс-медиа. Успех перечисленных составляющих неотделим от американских ценностей: свободы слова, разнообразия, поиска нового и пр.

Бершидский напоминает, что сам он вырос в СССР. В советские времена пропаганда постоянно «лезла в глаза и уши». Будущий журналист и его окружение тянулись в итоге к американским и европейским фильмам и книгам, музыке и одежде. Но ведь эти вещи производило не государство. По сути, пропагандистская машина СССР проиграла, не выдержав конкуренции с частной инициативой Запада!

И по сей день западный частный сектор продолжает успешно противостоять госпропаганде РФ. К примеру, известный телеканал «RT» не входит даже в Nielsen ratings (рейтинг Нильсена). На рынке страны преобладают негосударственные каналы.

Бершидский считает, что вместо расходования 80 миллионов долларов на пропагандистскую войну Америка могла бы просто позволить своим масс-медиа «делать свою работу». Это и вправду просто: налоговые льготы за расширение международной репортёрской сети, за организацию зарубежных версий изданий. Такой подход сработает куда эффективнее прямых трат на контрпропаганду. У Соединённых Штатов лучше получается пропагандировать ценности собственным примером, то есть стихийно. И единственная причина, полагает журналист, по которой Россия, равно как прочие авторитарные режимы, создают свои машины пропаганды, состоит в том, что они не умеют работать на американский манер. Отказываясь тратить деньги американских налогоплательщиков на подражание автократам с их госпропагандой, мистер Тиллерсон демонстрирует понимание этого принципа, понимание того, как должна работать «мягкая сила».

* * *


Джинсы, кока-кола, рок-н-ролл, свобода слова и предпринимательства и вправду съели когда-то неповоротливый СССР с его Госпланом, помощью «братским народам» за рубежом и двусмысленной пропагандой в духе лозунга «Дела и мысли Ильича переживут века!» Советский Союз разрушили не пропаганда Госдепа и не «звёздные войны» актёра Рейгана, помешанного на гонке вооружений. Советским людям хотелось жить без «железного занавеса», который придумали для них политики, не склонные к тому самому разнообразию, о котором пишут сегодня в американских газетах. Вероятно, мистер Тиллерсон, который вёл бизнес с русскими, это хорошо понимает. Понимает он и то, что сегодня пропагандой создаётся некий новый «железный занавес», который мешает сближению России и США. Впрочем, часть этого «занавеса» строит президент Трамп, увлечённый гонкой вооружений столь же сильно, сколь его кумир Рейган.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 44

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:11
    и все равно США самая выдающаяся держа в мире
    ВАЗ2106
    1. Балу Сегодня, 09:16
      Цитата: ВАЗ2106
      и все равно США самая выдающаяся держа в мире


      ...самая наглый бандитский анклав в мире, где терроризм-часть государственной политики. Наверное Вы это хотели сказать?
      Балу
      1. tanit Сегодня, 09:20
        Цитата: ВАЗ2106
        и все равно США самая выдающаяся держа в мире

        Ого. belay Не великая, не могучая, а аж выдающаяся belay И не страна, а аж ДЕРЖА. belay А можно уточнить - каким местом эта ДЕРЖА выдается? laughing
        tanit
      2. ВАЗ2106 Сегодня, 09:21
        это ваше мнение, Америка гораздо более многогранная страна, самые серьезные достижения в медицине за последние годы именно в США
        ВАЗ2106
        1. Балу Сегодня, 09:35
          Цитата: ВАЗ2106
          это ваше мнение, Америка гораздо более многогранная страна, самые серьезные достижения в медицине за последние годы именно в США

          Когда в последний раз на территории США шли крупномасштабные боевые действия с разрушением городов, промышленных объектов, и массовыми потерями мирного населения?
          Кто еще больше всех наживался на войнах начиная с середины 19 века?
          Кто еще постоянно устраивает войны и перевороты для создани я имеджа "самого безопасного государства"?
          Вопросов много, причины восторгаться не вижу.
          Российский народ после второй мировой войны сам поднялся и занял передовые позиции не только в космонавтике и балете, но помог восстановить промышленность и жилье всей восточной европе, о чем эти неблагодарные рабы США забыли.
          Я родился в России и мне есть чем гордиться в своей стране, а кому не нравится-скатертью дорога или хватит болтать, делайте на своем месте свое дело честно и добросовестно.
          Балу
          1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:41
            у вас агрессивное отношение к США, однобокое отношение к этой замечательной стране, если США развалится кто будет создавать новые лекарства? самые серьезные достижения в науке именно в США
            ВАЗ2106
            1. Балу Сегодня, 09:47
              Цитата: ВАЗ2106
              у вас агрессивное отношение к США, однобокое отношение к этой замечательной стране, если США развалится кто будет создавать новые лекарства? самые серьезные достижения в науке именно в США

              У меня объективное отношение к внешней политике США. Что касается лекарств, 40 лет назад старушка профессор ежегодно продавала на зарубежных аукционах лицензии на препараты, разработанные в нашем городе , успешно прошедшие клинические испытания, принятые в практику. МР томографы? Парамагнитный резонанс открыт в нашем городе. Рентгенаппараты? В Сибири изобретен метод рентгенографии, позволяющий сделать рентгенограмму комара.
              Но отдам должное, цифровой рентгеннаппарат Дженерал электрикс в одном из диагностических центров нашего города впечатляет.
              Проблема в компетентности руководителей среднего и более низкого уровня, тормозящие развитие науки . Вот ип получается, что в оборонке исполнительная дисциплина и ответственность выше, поэтому и достижений в науке больше, чем в гражданской сфере.
              И ваще, не пойти ли вам на цензор с вашей антироссийской проамериканской пропогандой?
              Балу
              1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:56
                я просто хочу быть объективным и не принижать достоинства сильнейшей в научной области страны (США)
                ВАЗ2106
                1. Евдоким Сегодня, 10:31
                  Зачем трудится на благо родины повесте звездно-полосатый флаг и молитесь на него, и будет вам счастье. hi
                  Евдоким
                2. Антианглосакс Сегодня, 10:55
                  Цитата: ВАЗ2106
                  и не принижать достоинства сильнейшей в научной области страны (США)
                  ... которую продвигают русские, другие славяне, индийцы, китайцы и прочие мигранты. laughing
                  Антианглосакс
                  1. Black5Raven Сегодня, 12:20
                    Конечно извините но ... почему такие выдающиеся граждане не смогли реализовать свои знания на родине ? Так или иначе , но в штатах они получили возможность реализовать свой потенциал .
                    Если бы Россия предоставляла толику тех возможностей , что и штаты , то как много "мозгов" утекало бы их страны ?
                    Это если смотреть объективно .
                    Black5Raven
      3. aybolyt678 Сегодня, 10:24
        Цитата: Балу
        терроризм-часть государственной политики

        кроме терроризма частью политики является фальшивомонетничество, довольно успешное.
        aybolyt678
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:25
      и все равно США самая выдающаяся держа в мире


      Ага ...3 августа этого года убившая в СИРИИ 43 жителя СИРИИ фосфорными бомбами....они то чем провинились перед этой суперпупердержавой.
      Тот же ЛЕХА
      1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:27
        НИЧЕМ! есть русская поговорка "Лес рубят щепки летят"
        ВАЗ2106
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:35
          НИЧЕМ! есть русская поговорка "Лес рубят щепки летят"


          Интересно...а представьте если этой щепкой станете вы или ваши близкие.

          Ощутите боль людей потерявших там своих родных...здесь мы в относительной безопасности можем с легкостью говорить ничего незначащие фразы для этих людей потерявших самое дорогое.
          Нельзя оправдывать преступления этого государства направленных против гражданского и мирного населения.
          Тот же ЛЕХА
          1. ВАЗ2106 Сегодня, 09:43
            я не оправдываю, но необходима во внешней политике умеренность, если слишком активно и реакционно действовать, то это может привести к гораздо большим жертвам и тогда война затронет не только сирийцев но и нас.
            ВАЗ2106
            1. Балу Сегодня, 09:52
              Цитата: ВАЗ2106
              я не оправдываю, но необходима во внешней политике умеренность, если слишком активно и реакционно действовать, то это может привести к гораздо большим жертвам и тогда война затронет не только сирийцев но и нас.

              Что вам известно про план анаконда и прочие?
              Балу
              1. Евдоким Сегодня, 10:34
                Не надо спорить со штатопоклонником, бесполезно. hi
                Евдоким
    3. сибиралт Сегодня, 10:21
      Термин "холодная война" ушел в прошлое. То была пикировка на фундаментальных ценностях существования и развития общества двух противоположных идеологических систем, теперь это только в одной системе - эксплуатация своего же народа. И, нынешняя "война" только тем и отличается, грабить свой народ самим, или еще делится с кем - то награбленным. hi
      сибиралт
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 09:16
    Слова одной колумнистки поднять, как хоругвию над головой и с блаженной улыбкой отправиться заниматься йогой ( все равно все враги будут повержены)?!! Да я таких пророков уже начитался! И "ванги" с нашего тв наслушался! Вот только ни фига пророчества эти пока не сбываются...
    Вождь краснокожих
  3. ИмПерц Сегодня, 09:25
    Мы все хотели жвачки, джинсов и кока-колы... А также больших домов с несколькими спальнями, которые согласно Голливуду мог иметь даже безработный и в гараже по две-три машины...
    Мы все слушали Черниченко, когда он захлёбываясь рассказывал про десятки сортов сыра и колбасы на прилавках, пиво в свободном доступе, концерты знаменитых групп в живую, а не в записи...
    Пропаганда была и у нас и у них.
    Но нам тыкали, что у нас работает государственная машина, а там индивидуальное мнение частного человека. И государство не причём.
    Как говорится, то, что говорила советская пропаганда про капиталистический мир оказалось правдой. То, что говорила советская пропаганда про социализм оказалось неправдой.
    Сейчас у нас есть десятки сортов колбасы, сыра и остального, а вот с деньгами напряг...
    ИмПерц
    1. aybolyt678 Сегодня, 10:28
      Цитата: ИмПерц
      что говорила советская пропаганда про социализм оказалось неправдо

      Настоящая Правда Сладкой не бывает!
      aybolyt678
    2. сибиралт Сегодня, 10:42
      "Мы все" - это кто конкретно? У каждого отдельно свои хотелки. Но уж, чтобы все хотели жвачки - это запредельно даже для "среднего" разума belay
      сибиралт
      1. ИмПерц Сегодня, 12:01
        Цитата: сибиралт
        Но уж, чтобы все хотели жвачки - это запредельно даже для "среднего" разума

        Я помню советско-американскую выставку в 1979. Чуть не задавили меня. Может поэтому у меня идиосинкразия на звёздно-полосатое?!
        ИмПерц
  4. Panzermensch Сегодня, 09:28
    Не вижу причин, по которым США её проиграли бы. США сейчас самая могущественная страна в мире по всем показателям и контролирует весь мировой бизнес, и финансовые потоки. А РФ сейчас это бледная тень СССР, вымирающая и нищая, которая зажата в углу и не имеет союзников. Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.
    Panzermensch
    1. tanit Сегодня, 09:32
      Цитата: Panzermensch
      США сейчас самая могущественная страна в мире по всем показателям

      belay По численности населения, к примеру? laughing
      tanit
      1. tanit Сегодня, 09:39
        Может, по промышленному производству или сельскому хозяйству, нет? laughing
        Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции — кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, радиоприёмников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шёлковых тканей, цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, а также лидирует по вылову рыбы. Кроме того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводителем, ежегодно выпускающим автомобилей (более 18 млн с 2010 г.) больше, чем бывшие лидеры США и Япония вместе взятые. laughing
        tanit
    2. Mystery12345 Сегодня, 09:54
      Цитата: Panzermensch
      Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.

      фантазёр... Россия,может "шататься от ветра" веками... у нас Театру в Москве больше лет чем сша...плевать мы хотели на бандитское государство,если б американцы могли,то давно решили бы вопрос с Россией,вся фишка в том,что НЕ могут....
      Mystery12345
      1. zivXP Сегодня, 10:38
        У русских принято пошататься-пошататься да и врезать супостату.
        zivXP
    3. aybolyt678 Сегодня, 10:32
      Цитата: Panzermensch
      Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.

      Пусть сначала КНДР похоронит. Большой ВВП обусловлен баснословными ценами на услуги, Ввп Америки учитывает даже работу домохозяек. А кто у нас учитывает произведенное на огородах, выловленное в прудах??
      aybolyt678
    4. Антианглосакс Сегодня, 11:03
      Цитата: Panzermensch
      Не вижу причин, по которым США её проиграли бы. США сейчас самая могущественная страна в мире по всем показателям и контролирует весь мировой бизнес, и финансовые потоки. А РФ сейчас это бледная тень СССР, вымирающая и нищая, которая зажата в углу и не имеет союзников. Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.

      Если бы СССР не рухнул - рухнули бы штаты, или развязали войну. Почитайте авторитетных политиков, экспертов и экономистов того времени, или о том времени.
      Антианглосакс
  5. Fei_Wong Сегодня, 10:07
    Колумнистка «Вашингтон Пост» Энн Эплбаум (Anne Applebaum) уверена: если б сейчас действительно шла Cold War (холодная война), Америка в ней проиграла бы.

    А вот слона-то эта дамочка и не приметила. Вовсю идёт! И давно.
    Fei_Wong
  6. Кочегаркин Сегодня, 10:32
    Цитата: ВАЗ2106
    и все равно США самая выдающаяся держа в мире

    не согласен...
    выдающимися достижениями США похвастаться не может, большая часть их изобретений и открытий - это возобновленные проекты (ранее закрытые по ряду причин) другими странами и учеными
    как правило ...
    возмите Илона Маска... старая программа (если я не ошибаюсь Германская) по многоразовому использованию транспорта... в свое время она не пошла по ряду причин, первая это естественно отсутствие технологий в производстве легких и прочных материалов, вторая - связь...

    Цитата: ВАЗ2106
    это ваше мнение, Америка гораздо более многогранная страна, самые серьезные достижения в медицине за последние годы именно в США

    какие именно достижения в медицине (не перекупленные ) Вы можете назвать?
    и по поводу многогранности - подробнее, что именно многогранного там находите? общество у них четко поделено на власть имущих и остальной "скот" (к чему мы, Россия, сейчас упорно стремимся) и социальных лифтов не существует, об этом достаточно много писалось в американской современной литературе, Артура Хейли прочтите, на худой конец, у него достаточно просто это описано, для восприятия....
    Кочегаркин
  7. Кочегаркин Сегодня, 10:37
    Цитата: Panzermensch
    Не вижу причин, по которым США её проиграли бы. США сейчас самая могущественная страна в мире по всем показателям и контролирует весь мировой бизнес, и финансовые потоки. А РФ сейчас это бледная тень СССР, вымирающая и нищая, которая зажата в углу и не имеет союзников. Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.

    и с Вами я не соглашусь...
    достаточно огромный долг США не позволяет этой стране являться могущественной экономической державой, единственным экономическим щитом штатов является доллар, но не столько он держит государство сколько обогащает владельцев ФРС, которые на сегодняшний день являются частными лицами, банкиры, управляющие государством, и надеющиеся на то что управляют миром, в чем сильно заблуждаются, от сюда и попытки свержения Асада, Путина и Си...ну и С.Корея им тоже поперек горла
    Кочегаркин
    1. Panzermensch Сегодня, 10:44
      Если бы у вас было приличное образование, то вы бы понимали, что такое госдолг США. Это не долг США кому-либо, это то, сколько весь мир должен США, потому что эти деньги идут на кредитование всех стран, в том числе и РФ, путём обеспечивания вашего ЦБ долларом, и обеспечены они мощью экономики США, которая показывает постоянный рост, потому то США и кредитует весь мир, а кредиторы постоянно гасят долг, а растёт он пропорционально экономике - чем выше мировой долг перед США, тем мощнее экономика. И только треть от всего долга это внешний суверенный долг.
      Panzermensch
      1. aybolyt678 Сегодня, 10:57
        я бы добавил, что если какую то часть они и должны себе, то они этот долг простят
        aybolyt678
  8. Шурале Сегодня, 10:46
    США обычно выигрывает конфликты которые сама развязывает. Думаю и тут не проиграет, максимум ничья. Но после ничьи можно продолжить, пока не выиграешь. Активная сторона всегда побеждает, статистика.
    Шурале
  9. Altona Сегодня, 10:49
    Пропагандистскую войну США проиграли. Опрос в Твиттере "Какому информационному агентству вы доверяете?" среди американцев выявил счет 84:16 в пользу RT против CNN.
    Altona
  10. Кочегаркин Сегодня, 10:49
    Цитата: Panzermensch
    Если бы у вас было приличное образование, то вы бы понимали, что такое госдолг США. Это не долг США кому-либо, это то, сколько весь мир должен США, потому что эти деньги идут на кредитование всех стран, в том числе и РФ, и обеспечены они мощью экономики США, которая показывает постоянный рост, потому то США и кредитует весь мир, а кредиторы постоянно гасят долг, а растёт он пропорционально экономике - чем выше мировой долг перед США, тем мощнее экономика.

    опачки - а где это вы такое узнали?
    а как насчет основного долга США СА ?? который им предоставили в 56 году для проведения разведки и строительства нефтедобывающего комплекса?
    а как насчет продажи облигаций ФРС???
    Кочегаркин
    1. Panzermensch Сегодня, 10:52
      Долг США обеспечен мощью экономики и США успешно приносит всем кредиторам дивиденды. Так что вы бы беспокоились о прожиточном минимуме в 8000 рублей, а не о госдолге США, у вас треть страны живет в нищете.
      Panzermensch
  11. Altona Сегодня, 10:54
    Цитата: Panzermensch
    Если бы у вас было приличное образование, то вы бы понимали, что такое госдолг США. Это не долг США кому-либо, это то, сколько весь мир должен США

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    Ничего себе. А огромный госдолг Германии-это кредитование ЕС как я понимаю, а огромный госдолг Японии тогда что? А нахрена всему миру "кредитование США" своими пустыми фантиками, чье количество раз в 200 превышает стоимость всех товаров и услуг? Обходились золотом до 1944 года и как то нормально было. Пока жадные банкиры снова не подмяли финансовую систему мира под себя. А чем они "кредитовали" Германию? За жалкие 6 млрд долларов по плану Маршалла обманом отняли весь её золотой запас, который раз в 10 выше по номиналу. Что то у вас с математикой не очень как то.
    Altona
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  13. Boris55 Сегодня, 11:24
    Холодная война не прекращается ни на минуту со времён появления первых противоречий между первобытно общинными племенами. Изредка она переходит из холодной стадии в горячую. Так называемая гибридная война - это война ведущаяся на всех шести приоритетах общих средств управления человечеством. Победит в ней тот у кого правильное мировоззрение, лучше методология и более развитая философия. (Нижестоящие приоритеты всегда вписаны в вышестоящие)

    Boris55
  14. _Ugene_ Сегодня, 11:24
    У американского народа больше нет великих правителей. Нет волевых и решительных президентов, подобных Трумэну и Рейгану.

    Зато есть огромная армия и самый большой военный бюджет, а ещё НАТО
    _Ugene_
    1. Boris55 Сегодня, 11:34
      Цитата: _Ugene_
      Зато есть огромная армия и самый большой военный бюджет, а ещё НАТО

      Напомню что СССР, с первой армией в мире и со своим печатным станком, был уничтожен не в результате горячей войны. Так что ваши аргументы здесь не катят.
      Boris55
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