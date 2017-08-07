Воздушно-десантные войска РФ: состав и задачи ВДВ в конфликте против НАТО

Ни одна страна мира не внесла вклад в развитие ВДВ сопоставимый с тем, который сделала Россия. ВДВ были неотъемлемой частью разработанной в 30е годы Теории глубокой операции и уже в 1935 году на крупных учениях Красной Армии возле Киева была произведена высадка бригады.В ходе Великой Отечественной Войны соединения десантников отличились в боях, сражаясь, как правило, в качестве обычной пехоты. И хотя ВДВ участвовали в нескольких десантных операциях против немцев, все же крупнейшая советская десантная операция была проведена против японцев в ходе операции «Августовская буря» в Маньчжурии в 1945 году. После окончания войны ВДВ стали отдельным родом войск, перешли под командование легендарного генерала Маргелова, создав развитую доктрину и материальную часть, равных которым нет ни в одной стране мира.