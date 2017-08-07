12:27 07 августа

Воздушно-десантные войска РФ: состав и задачи ВДВ в конфликте против НАТО

Ни одна страна мира не внесла вклад в развитие ВДВ сопоставимый с тем, который сделала Россия. ВДВ были неотъемлемой частью разработанной в 30е годы Теории глубокой операции и уже в 1935 году на крупных учениях Красной Армии возле Киева была произведена высадка бригады.

В ходе Великой Отечественной Войны соединения десантников отличились в боях, сражаясь, как правило, в качестве обычной пехоты. И хотя ВДВ участвовали в нескольких десантных операциях против немцев, все же крупнейшая советская десантная операция была проведена против японцев в ходе операции «Августовская буря» в Маньчжурии в 1945 году. После окончания войны ВДВ стали отдельным родом войск, перешли под командование легендарного генерала Маргелова, создав развитую доктрину и материальную часть, равных которым нет ни в одной стране мира.




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Комментарии 3

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:25
    но и союзники отличились, полномасштабный десант (операция Маркет-Гарден) а также немецкие десантники в 1940-м захват мощных укреплений в бельгии и голландии
    ВАЗ2106
    1. Мур Сегодня, 12:05
      Погуглите в смысле потерь во всех этих операциях. Как и у нас под Вязьмой...
      С тех пор военная мысль как бы далеко вперед шагнула...
      Мур
  2. yuliatreb Сегодня, 11:49
    хорошие у Вас союзники
    yuliatreb
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