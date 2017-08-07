Сирийские МиГ-29 не оставили шансов боевикам в Дейр-эз-Зор

В воскресенье ВКС России совершили более 20 боевых вылетов, нанеся удары по позициям ИГИЛ в районе города Маадан, пытаясь проложить путь для элитных штурмовых подразделений САА и деморализовать террористов. Не остались в стороне и сирийские ВВС. Истребители МиГ-29 нанесли бомбовые удары по объектам террористов. Видеозапись операции была опубликована в сети.