16:32 07 августа

Сирийские МиГ-29 не оставили шансов боевикам в Дейр-эз-Зор

В воскресенье ВКС России совершили более 20 боевых вылетов, нанеся удары по позициям ИГИЛ в районе города Маадан, пытаясь проложить путь для элитных штурмовых подразделений САА и деморализовать террористов. Не остались в стороне и сирийские ВВС. Истребители МиГ-29 нанесли бомбовые удары по объектам террористов. Видеозапись операции была опубликована в сети.




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Комментарии 8

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  1. garx Сегодня, 13:04
    Т - точность, с точностью у нас проблемы!
    garx
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:12
      Т - точность, с точностью у нас проблемы!


      На видео точность удара по объекту компенсируется мощностью боеприпаса...вполне приличная мощность...уцелеть там проблематично.
      Но думаю на видео все таки удары наносили наши ВКС а не сирийцы...наводку дают беспилотники... у АСАДА таких средств нету.
      Тот же ЛЕХА
      1. RusArmy235 Сегодня, 13:26
        Но думаю на видео все таки удары наносили наши ВКС а не сирийцы...наводку дают беспилотники... у АСАДА таких средств нету.

        Да там давно уже наши не только общее командование всеми операциями ведут, но и целеуказании для сирийских ВВС тоже раздают, хорош им уже пустую пустыню бомбить - пора уже начинать работать по взрослому! yes
        RusArmy235
      2. freejack Сегодня, 15:41
        Т - точность, с точностью у нас проблемы!

        Никаких проблем! soldier Большая часть попаданий "в форточку"...ну есть и немного...в дверь!... tongue Простые недорогие бомбы с помощью "Гефеста" чудеса творят... А вот всяким там украм, пшекам и пр. янкерсам это смотреть проблемно. good
        freejack
      3. Капитан Пушкин Сегодня, 16:22
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        у АСАДА таких средств нету.

        МиГ-29 Сирийских ВВС изначально не имел возможности работать по земле (ну кроме как кидать бомбы куда попало).
        Похоже, жизнь заставила эти МиГи доработать - что же им простаивать, если по земле работать не чем. С чьей помощью доработали и как, вопрос другой. В былые времена по этой части на Ближнем Востоке все значимые игроки отметились (все кроме нас) - итальянцы, англичане, французы. Скорее всего, аппаратура обнаружения и целеуказания в подвесном контейнере. Допускаю, что наши доработали "Гефест" под МиГ-29.
        Капитан Пушкин
    2. Deadушка Сегодня, 13:21
      Цитата: garx
      с точностью у нас проблемы!

      У Вас проблемы с точность?!... беда... request
      Этож так в туалет нормально не сходишь... recourse
      Для не корректируемых боеприпасов точность попадания очень хорошая. Учитывая, что наши и "кидают" с высоты 5-8 км. Да и не всегда она(точность) нужна. yes
      Deadушка
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:24
        Учитывая, что наши и "кидают" с высоты 5-8 км.

        На первом ударе похоже снесло стены и крыша просто опустилась на землю... what полагаю кого не вынесло ударной волной похоронила крыша.
        Тот же ЛЕХА
        1. Deadушка Сегодня, 13:31
          Работа выполнена, цель поражена... а "сэм или восэм" это уже не важно(это у принципиальных должно быть четыре), хоть одиннадцать. laughing
          Deadушка
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