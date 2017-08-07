Статью Медведева писали его хозяева из США?

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса", — написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.