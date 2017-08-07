12:26 07 августа

Статью Медведева писали его хозяева из США?

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса", — написал Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.




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Комментарии 5

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 10:57
    увольте, этого не может быть
    ВАЗ2106
    1. Татьяна Сегодня, 11:43
      ВАЗ2106
      увольте,

      Ха! Кого уволить? Ивашова? или одного ДАМа с его высказыванием о его возможности в случае чего выехать из России на постоянное место жительства в Израиль? или ДАМа со всем его либеральным правительством РФ?
      этого не может быть
      Ну Вы даёте!!! Вы, что, только что "проснулись"? Да об этом говорят отовсюду - со всех "трибун" всех национально-государственно ориентированных российско-русских партий!
      Татьяна
  2. g1v2 Сегодня, 11:31
    Я Медвежонка никогда не любил, но заголовок явно бредовый. Если кто забыл, именно в президентство Медвежонка мы разгромили вооруженную и обученную по стандартам НАТО грузинскую армию, которой управляли американские военные советники . Хаммеры , захваченные у военнослужащих корпуса морской пехоты США, находятся в Кубинке . Тч можно считать медведа фаном американского образа жизни и экономики , но записывать его в агенты - верх глупости. fool
    Я хорошо помню конец 80-х и начало 90-х, то есть время когда медвежонок был как раз молодым . Тогда ВСЕ восторгались всем американским. Американский флаг на майках . кепках, футболках, ранцах и тд - был у каждого второго. Фильмы подростки смотрели - только американские. И балдели от того . насколько они круче наших - советско-российских. Экшн, боевики , триллеры , ужасы, фантастика , фэнтэзи - ничего сравнимого наш кинематограф тогда и близко не выдавал. Только комедии и мелодрамы были на высоте - да и то не для подростков.
    Игры - мы и сейчас мало что делаем . Братья-белорусы угадали с танками, но и все по сути. request
    А ведь именно медиапродукция и формирует во многом мировоззрение и образ мышления подростка. Это факт. request
    Ну и чего удивляться америкофилии Медведа ? Во времена его молодости - все такими были. У меня и сейчас где-то альбом с фотками из фильмов валяется. А с Шварцнеггером пофоткаться - вообще было бы шиком для тогдашнего подростка. И сейчас Медведев может реализовать подростковую мечту - задружиться с ним. fellow
    Лично мне , пока его хобби делу не мешают - пусть развлекается. Главное, чтобы работе не мешало и не мешало понимать интересы собственной страны. Судя по его статье - ситуацию в отношениях с США он оценивает вполне разумно. Надеюсь и действовать будет исходя из нее, а не своих подростковых воспоминаний. hi
    g1v2
  3. Кац Сегодня, 11:40
    Плохо димону без айфонов и айпадов с кроссовками.
    Кац
  4. KudrevKN Сегодня, 11:47
    По сути НИКТО в наш ей Стране, включая первых лиц государства (кроме меня конечно) НЕ ЗНАЕТ, как американскую "избушку" (США) перевести из положения "тылом" в "боевое" положение "раком" к России? Удачи Всем!!!
    KudrevKN
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