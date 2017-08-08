С Россией или против России: как ведут себя «проклятые дураки»

«Белый дом уже принял решение в пользу России. Вопрос состоит в том, как реализовать этот план на фоне затихающей бури, связанной со скандалами с участием СМИ и демократов, а также сопротивления глобалистов».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru