В небесах и на земле. Часть 2. «Гриф» и «Молодой Лев»

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Линия сборки самолётов «Нешер». Фото корпорации IAI

«Нешер» в боевой конфигурации для перехвата: большой подвесной топливный бак под фюзеляжем, два бака под крыльями и две ракеты «Шафрир-2». Фото Армии обороны Израиля

Первый полёт прототипа самолёта «Кфир». Фото корпорации IAI

Ицхак Рабин , выступающий на церемонии передачи первого изготовленного истребителя-бомбардировщика IAI Kfir; апрель 1975 года.

Кабина пилота самолётов «Кфир» С1. Перед правой рукой пилота панель компьютера навигации и бомбометания. Перед пилотом прицел с широкой проекцией данных. Впереди слева – снизу система управления вооружением и аварийного сброса подвесок, над ней основные приборы: скорость, высота и т.п. Впереди справа – индикаторы топливной системы и двигателя. Под ними аварийные индикаторы – «красные и ужасные» лампочки. В центре шар – горизонт, под ним основной компас. Над прицелом – часы и запасной компас.

«Кфир Канард» – на приколе в музее ВВС Израиля

«Кфир» С1 установлен как памятник на выезде из города Беэр-Шева в сторону Музея ВВС около авиабазы Хацерим.

Длинноносые «Кфиры» С2 с фотокамерами. Фото ВВС Израиля

«Кфир» с образцами вооружения в Музее ВВС Израиля

Источники:

И. Мостов. «Мираж» V и «Нешер», Рождение «Кфира», «Кфир Канард»

Стивен Стюарт. «Асы шпионажа. Закулисная история израильской разведки»

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