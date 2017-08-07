16:32 07 августа

Рогозин: США собираются построить в Молдавии базу для подготовки диверсантов

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сегодня заявил о том, что американцы приступают к подготовке молдавского спецназа и диверсантов на случай нового конфликта в Приднестровье. Ранее на телеканала Russia Today вышел репортаж о том, что США ищут подрядчиков для строительства восьми военных объектов в молдавском селе Бульбоака. Примечательно, что заказчиком военных объектов выступает командование ВМС США.

Из заявления Дмитрия Рогозина в социальной сети Фейсбук:
Проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки — американцы начинают подготовку диверсантов и спецназа РМ (Республика Молдова, - прим. «ВО») на случай нового вооружённого конфликта с Приднестровьем.


Сумма контракта на создание новых объектов по заказу Военно-морских сил США составляет 250 тысяч долларов.


Рогозин: США собираются построить в Молдавии базу для подготовки диверсантов


Откуда у Дмитрия Рогозина информация о грядущей подготовке диверсантов, - вице-премьер по понятным причинам не уточняет. Возможно, зампред правительства РФ, если можно так выразиться, «опирается» на предыдущий опыт строительства Штатами военных объектов в третьих странах. Чаще всего объекты либо превращались в элементы инфраструктуры НАТО, либо использовались в качестве баз для подготовки будущих террористов или диверсантов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:04
    250 тысяч долларов на 8 объектов по 30000 с лишним на один what ...что это может быть?...может утепленный сортир?...непохоже на военный объект... слишком дешево по меркам распильщиков из ПЕНТАГОНА.
    Тот же ЛЕХА
    1. cniza Сегодня, 14:07
      Очень странная информация...
      cniza
      1. Pancir026 Сегодня, 14:22
        Цитата: cniza
        Очень странная информация...

        Почему же?
        Вот смотрите.
        В 2016 году молдавский политик Анатолий Шалару, занимавший тогда должность министра обороны РМ, просил НАТО «помочь» вывести российских миротворцев с территории Приднестровья.

        В марте 2017 года стало известно, что Североатлантический блок намерен открыть своё представительство в Кишинёве. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам генсека, в Молдове НАТО будет находиться «исключительно с дипломатической миссией» и «способствовать поддержке, которую НАТО оказывает реформам, проходящим в Молдавии».
        https://novostipmr.com/ru/news/17-08-07/vms-ssha-
        ishchut-podryadchika-dlya-stroitelstva-novyh-voen
        nyh
        Pancir026
        1. Чёрный Сегодня, 15:08
          Британский разведчик - агент 007
          Молдавский аналог - агент 0,7
          Израильский аналог - агент 07:40 wassat
          Чёрный
          1. san4es Сегодня, 15:45
            Цитата: Чёрный
            Британский разведчик - агент 007
            Молдавский аналог - агент 0,7
            Израильский аналог - агент 07:40 wassat

            ...Русский контрразведчик - П-700 soldier
            san4es
      2. Мар.Тира Сегодня, 15:10
        Информация нормальная!Уже есть реакция президента Молдовы Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией планы США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.

        «Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — цитирует РИА Новости Додона.

        Он также добавил, что после того, как разберётся в вопросе, намерен блокировать данные намерения США.

        Ранее RT стало известно, что США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в населённом пункте Бульбоака в Молдавии.Додона.Не очень хорошая для ЦРУ.https://ria.ru/
        Мар.Тира
        1. svp67 Сегодня, 16:30
          Цитата: Мар.Тира
          Уже есть реакция президента Молдовы Президент Молдавии Игорь Додон назвал провокацией планы США построить восемь новых военных объектов на базе в молдавском селе Бульбоака.

          Пока есть ТОЛЬКО СЛОВА. И как то практика показывает, что на большее Президента Молдовы и не хватает
          Цитата: Мар.Тира
          Он также добавил, что после того, как разберётся в вопросе, намерен блокировать данные намерения США.

          Давайте посмотрим, как у него это получится...Что то я уже СИЛЬНО сомневаюсь в его способностях это сделвть
          svp67
      3. НЕКСУС Сегодня, 15:43
        Цитата: cniza
        Очень странная информация...

        Я так пониаю,для Рогозина Молдавия стала идеей фикс. У меня тут строят дорогу на деньги налогоплатильщиков США...прям банер такой развесили с этими словами...уже 5 лет строят.Миллион долларов ,как сказано вложили...а строят наши ,по нашим технологиям и с нашим колоритом...поэтому две беды есть не только у России,но и у Молдавии...а на 250 тысяч могут только разве что бумаги туалетной накупить...
        НЕКСУС
    2. трассер Сегодня, 14:10
      Нормально, там цены другие. Назовиье меня кем хотите , но желание высадить парашютно десантный полк в районе правительственных сданий этой страны , для смены полиьического курса возрастает.
      трассер
      1. трассер Сегодня, 14:16
        И не надо скрипеть что " один уже высаживал".
        трассер
        1. Владимир16 Сегодня, 15:06
          Цитата: трассер
          Назовиье меня кем хотите , но желание высадить...

          Цитата: трассер
          И не надо скрипеть что " один уже высаживал".

          Тихо, сам с собою, я веду беседу. wassat
          Надеюсь выговорился? И то хорошо. laughing
          Владимир16
    3. лысова Сегодня, 14:15
      Эта сумма, разве что где нибудь в джунглях, хижины из пальм построить - даже на обучение не хватит. Что то слишком часто замелькал Рогозин, после Румынского инцидента с пролётом.
      лысова
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:26
        Сумма контракта на создание новых объектов по заказу Военно-морских сил США составляет 250 тысяч долларов.

        На эту сумму не будут строить что-то очень капитальное. В 2018 году в Молдове пройдут парламентские выборы. Вот к ним и готовятся США: построят что-нибудь временное для заварухи в Кишинёве, чтобы убрать Додона, а парламент сделать снова проамериканским.
        СРЦ П-15
        1. Владимир16 Сегодня, 15:09
          Нужно просто закрыть доступ молдавским труженикам в Россию. Пусть сами разбираются со своим парламентом.
          Желание всем угодить штука опасная. И молдован в России мы не трогаем и с парламентариями молдавскими беседуем, и с Додоном дружим, и с жителями Приднестровья дружим и охраняем их. Пора определяться и молдаванам и нам. И помнить при этом, что в Приднестровье граждане России живут.
          Владимир16
      2. Подрезчик Сегодня, 14:29
        Цены там действительно другие. Но вот дыма без огня не бывает, можно предположить, что Рогозин обиделся и кидает фейки, но с этих "демократов" полосатых станется, очаги напряга возле границ России они клепать любят, хлебом не корми, возможно и готовить будут "рэйнджеров-защитников" истинных ценностей! А потом провокацию, вроде как МС виноваты. Надо посмотреть!
        Подрезчик
        1. Владимир16 Сегодня, 15:14
          Цитата: Подрезчик
          можно предположить, что Рогозин обиделся и кидает фейки

          Серьезно? Вы думаете, что он клоун? Обиделся?
          Сударь, Рогозин один из руководителей нашей страны. Не по рангу ему обижаться. На обиженных воду возят и он это знает.
          "Батька" ваш тоже "фейки" кидает вместо того, что бы делом заниматься? Или про "батьку" Вы не посмеете такое предполагать?
          Владимир16
          1. Подрезчик Сегодня, 15:34
            Я как раз отношусь довольно критически к управлению "батьки" страной, и предполагать могу в отношении его все что угодно. А Вы обиделись за Рогозина? Ведь я только предположил, не утверждая этого, и с достаточным уважением отношусь к руководству Вашей страной, начиная с ВВП, в отличии от многих россиян, пишущих здесь на форуме! Клоуном Рогозина не считаю!!! hi
            Подрезчик
  2. Мар.Тира Сегодня, 14:09
    Ну уж во всяком случае,явно не благотворительностью они там будут заниматься.Тем более рядом Румыния,главная штаб-квартира ЦРУ в Восточной Европе.Вот где змеиное логово.Накрывать его надо будет в первую очередь.Именно оттуда идёт вся зараза на нашу землю.
    Мар.Тира
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 14:15
    Старая пеня... В 1979 советских граждан пугали , что вот - вот в Афганистане американцы высадят свой десант!....
    Вождь краснокожих
    1. Pancir026 Сегодня, 14:19
      Цитата: Вождь краснокожих
      Старая пеня... В 1979 советских граждан пугали , что вот - вот в Афганистане американцы высадят свой десант!....

      Вы желаете сказать,что это не правда?
      А что сейчас там же в Афганистане делают американцы и в структуре экспорта данной страны в отличии от нее же но при нас,устойчиво растет один показатель-героин.в том числе и к нам в страну.
      Так кто прав был мы.в 1979 или американцы сейчас?Вы за амеров?
      Pancir026
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:26
        Господи, посмотрите передачи свидетелей тех событий. Послушайте того же Парфенова и снимите с ушей лапшу сорокалетней давности! Был обыкновенный разворот вектора в западном направлении и наши лидеры не смогли такого стерпеть! Потом пообщайтесь с ветеранами и они вам расскажут как "радостно" встречали их в кишлаках. 10 лет войны, пятнадцать тысяч погибших и кто там щас правит? американцы. Так нужно было гробить жизни, судьбы, политические отношения, что бы "десант высадился"....? И полосатики ввязались в этот конфликт зря. Просто нам продолжают вливать в уши образы врагов - молдавские диверсанты, украинские бандеровцы, грузинские националисты...
        Вождь краснокожих
        1. Pancir026 Сегодня, 14:30
          Цитата: Вождь краснокожих
          Господи, посмотрите передачи свидетелей тех событий

          Мне сказки не рассказывайте.хорошо?
          Цитата: Вождь краснокожих
          10 лет войны, пятнадцать тысяч погибших

          А 30000 тысяч в год от катастроф на транспорте и 50000 погибших в год от наркомании вас не сильно волнуют?http://жизнь-другая.рф/blog/statistika-na
          rkozavisimyh-v-rossii-2017.html
          15000 за 10 лет и 80000 в год,разницу улавливаете?
          Цитата: Вождь краснокожих
          И полосатики ввязались в этот конфликт зря.

          Их проблемы.пусть влазят поглубже в то что сами и затеяли.Били их.ну пусть и дальше бьют,не жаль.
          Pancir026
        2. Балу Сегодня, 15:18
          Цитата: Вождь краснокожих
          Был обыкновенный разворот вектора в западном направлении и наши лидеры не смогли такого стерпеть!

          Однажды была передача как наши лихо взяли без потерь Бора-Бора. А потом ушли. На вопрос корреспондента, ветеран тщательно подбирая слова причина ухода из Бора-Бора в том, что спецназ нарушил древние караванные пути. Понимай как хочешь о каких караванных путях шла речь.
          Балу
  4. Злой 55 Сегодня, 14:22
    ВМС США будут готовить молдавских диверсов..Вечно пьяные бессарабы с наями и бурдюками-огромная сила..
    Злой 55
    1. Толстоевский Сегодня, 14:54
      почитайте для интереса о зверствах румын во Второй Мировой
      Толстоевский
  5. Прогрессор Сегодня, 14:39
    И куда эти диверсанты будут вторгаться?-)
    Прогрессор
  6. iouris Сегодня, 14:48
    А какое отношение этот вопрос имеет к зарплате конкретного вице-премьера?
    iouris
  7. Толстоевский Сегодня, 14:53
    можно подумать, что наши западные и ближневосточные партнёры сейчас их там не готовят
    Толстоевский
  8. Panzermensch Сегодня, 15:17
    Только вот Рогозин этого не увидит, так как невьездной laughing Разве что с помощью батута допрыгнет.
    Panzermensch
    1. VadimSt Сегодня, 15:43
      Да Россия может, при необходимости, соорудить и космический батут, а главным достижением Молдавии, является мамалыга!
      России пока терпит, понимает, что народ и националистическая пенка, не одно и тоже. А так, давно бы уже могла дать адекватный ответ, на действия Молдавии - для начала, вновь закрыть импорт молдавских товаров, а возможно и трудовых мигрантов.
      Я вообще не понимаю, почему так стремившиеся в Европу "новые еврогейцы", вдруг предпочитают ехать в Россию?
      VadimSt
  9. Балу Сегодня, 15:28
    американцы приступают к подготовке молдавского спецназа и диверсантов на случай нового конфликта в Приднестровье. Ранее на телеканала Russia Today вышел репортаж о том, что США ищут подрядчиков для строительства восьми военных объектов в молдавском селе Бульбоака
    Вполне ожидаемо. Дальше инструкторы и наемники. потом рост националистических настроений, покрышки и Дадон переедет в Ростов или на Рублевку. У нас уже опыт есть Южной Осетии, надеюсь, что в расплох не застанут. 300 тыс долларов много или мало? Модульный барак, стрельбище, колючка, полоса препятствий, скважина, санблок. А может просто, что-то вроде учебной деревни для отработки вторжения и "работы" с русскоязычным населением. мало информации, чтобы о чем-то рассуждать.
    Балу
  10. irazum Сегодня, 15:43
    Ну не даёт про себя забыть. А Румыны-это уже личное.
    irazum
  11. gufo Сегодня, 15:51
    Дмитрий Рогозин сегодня заявил о том, что американцы приступают к подготовке молдавского спецназа и диверсантов

    Журналист обиделся laughing
    gufo
  12. Андрюс Сегодня, 15:56
    Ранее на телеканала Russia Today вышел репортаж о том, что США ищут подрядчиков для строительства восьми военных объектов в молдавском селе Бульбоака. многовато для села Бульбоака объектов,да и с сумой муть
    Андрюс
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