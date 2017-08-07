16:32 07 августа

Из-за сбоев в американском оборудовании на МКС возникли проблемы

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли сообщает о том, что экипаж МКС на минувших выходных столкнулся с проблемами в сфере связи. По данным источников, экипаж фактически утратил полноценную голосовую связь с «Землёй» - с центрами управления полётами.

Заявлено, что проблемы у международного экипажа МКС возникли при использовании американского оборудования для связи. На протяжении нескольких часов голосовая связь прерывалась, хотя изображение в ЦУПе принималось.

Из заявления источника «Интерфакса»:
При этом проблем с видеоизображением не возникало.



Из-за сбоев в американском оборудовании на МКС возникли проблемы


Далее источник фактически даёт понять, что полноценная голосовая связь не восстановлена до сих пор.

Из материала:
В то же время диагностика и устранение неисправности на американских средствах связи может занять несколько дней.


Между тем, на 17 августа намечен выход экипажа МКС в открытый космос. Космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин установят новую аппаратуру, проведут тесты на микробные загрязнения поверхности МКС, протестируют новый российский скафандр «Орлан-МКС» с автоматизированной системой терморегулирования. По плану работа в открытом космосе продлится 6 часов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Altona Сегодня, 14:26
    Классическое- "Хъюстон, у нас проблемы!"
    P.S. Вчера кстати Рогозин вещал у Соловьева, что российский сегмент МКС полностью автономен, а вот американский нет. И если нашу часть отцепить, то американской и суток не прожить.
    Altona
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:31
      Заявлено, что проблемы у международного экипажа МКС возникли при использовании американского оборудования для связи

      Чувствую, придётся скоро американцам посылать в космос глухонемых космонавтов. А что, связь не нужна, видимость-то есть! wassat На языке глухонемых будут переговариваться с Землёй. yes
      СРЦ П-15
      1. Владимир16 Сегодня, 14:48
        А кто заставляет использовать ненадежное оборудование? Не могут разговаривать с нашими космонавтами ссылаясь на то, что оборудование американское. Так поставьте свое, да хоть монгольское, главное, что бы связь была и отмазок глупых не было.
        Похоже на плохого танцора.
        Владимир16
    2. pvv113 Сегодня, 14:31
      То есть американцы на правах прихлебателей wink
      pvv113
    3. starogil Сегодня, 14:40
      С МКС давно пора завязывать. сотрудничать с ними в режиме санкций
      с их стороны это ли не унижение.
      starogil
      1. ded100 Сегодня, 15:18
        Из любой ситуации есть выход! laughing
        ded100
    4. сибиралт Сегодня, 14:58
      А что тут думать? Путинские хаккеры вторглись в космос. laughing
      сибиралт
  2. Мар.Тира Сегодня, 14:30
    Рабочие моменты не бывают без трудностей.Я думаю совместными усилиями проблема будет решена.МКС разрастается,и становится всё сложнее.А НАСА не всесильно!
    Мар.Тира
  3. Прогрессор Сегодня, 14:44
    Вот это подстава! Надо больше трубить об этом и на всех каналах!
    Прогрессор
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:51
      подстава когда ракета взрывается на старте. а это всего лишь неполадки, которые будут устранены
      с-т Petrov
  4. Сибирь55 Сегодня, 14:53
    Диверсия на МКС?Или...кто-нить решил РЭБом побаловать,а?
    Сибирь55
  5. Alexey RA Сегодня, 14:54
    Это проделки Фикса русских хакеров! Это проделки Фикса русских хакеров!
    Alexey RA
  6. san4es Сегодня, 15:05
    В американском сегменте для связи в S-диапазоне (передача звука) и Ku-диапазоне (передача звука, видео, данных) применяются две отдельные системы, расположенные на ферменной конструкции Z1. Радиосигналы от этих систем передаются на американские геостационарные спутники TDRSS, что позволяет поддерживать практически непрерывный контакт с центром управления полётами в Хьюстоне.
    Спутник “TDRS-L” пополнит космическое созвездие спутников связи НАСА “Tracking and Data Relay Satellite System” (TDRSS), которое обеспечивает связь и передачу данных между низколетящими космическими аппаратами, Международной космической станцией. Созвездие используется в основном НАСА, но также может быть доступным для иностранных космических агентств и коммерческих компаний. hi



    По сути система связи “TDRSS” имеет двойное предназначение, так как может обеспечивает связь и между ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), самолетами и наземными станциями hi
    http://mapgroup.com.ua/news/705-nasa-obnovlyaet-s
    putnikovuyu-gruppirovku-svyazi-tdrs
    san4es
    1. den3080 Сегодня, 16:02


      передача в "Ku-диапазоне" wink
      den3080
  7. Злой 55 Сегодня, 15:10
    Санкции,они и космосе санкции..
    Злой 55
  8. лысова Сегодня, 15:24
    По названию статьи подумал ( опять в наш туалет проситься будут), а оказывается не Хабибулин " сокол " --- а НАСАвская "кукушка". Придётся язык глухонемых учить.
    лысова
  9. К-50 Сегодня, 15:51
    Пора, пора уже отцепить янкенсов, пусть сами по себе летают, если смогут. yes angry wassat
    К-50
  10. Маз Сегодня, 16:02
    Гнать поганой метлой с МКС. , они пойдут на любую подлость лишь бы насолить РФ, вплоть до уничтожения станции вместе с экипажем. Потом свалят все на нас и санкций потребуют. Нелюди , одно слово
    Маз
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