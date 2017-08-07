Из-за сбоев в американском оборудовании на МКС возникли проблемы
Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли сообщает о том, что экипаж МКС на минувших выходных столкнулся с проблемами в сфере связи. По данным источников, экипаж фактически утратил полноценную голосовую связь с «Землёй» - с центрами управления полётами.
Заявлено, что проблемы у международного экипажа МКС возникли при использовании американского оборудования для связи. На протяжении нескольких часов голосовая связь прерывалась, хотя изображение в ЦУПе принималось.
Из заявления источника «Интерфакса»:
Далее источник фактически даёт понять, что полноценная голосовая связь не восстановлена до сих пор.
Из материала:
Между тем, на 17 августа намечен выход экипажа МКС в открытый космос. Космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин установят новую аппаратуру, проведут тесты на микробные загрязнения поверхности МКС, протестируют новый российский скафандр «Орлан-МКС» с автоматизированной системой терморегулирования. По плану работа в открытом космосе продлится 6 часов.
Заявлено, что проблемы у международного экипажа МКС возникли при использовании американского оборудования для связи. На протяжении нескольких часов голосовая связь прерывалась, хотя изображение в ЦУПе принималось.
Из заявления источника «Интерфакса»:
При этом проблем с видеоизображением не возникало.
Далее источник фактически даёт понять, что полноценная голосовая связь не восстановлена до сих пор.
Из материала:
В то же время диагностика и устранение неисправности на американских средствах связи может занять несколько дней.
Между тем, на 17 августа намечен выход экипажа МКС в открытый космос. Космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчихин установят новую аппаратуру, проведут тесты на микробные загрязнения поверхности МКС, протестируют новый российский скафандр «Орлан-МКС» с автоматизированной системой терморегулирования. По плану работа в открытом космосе продлится 6 часов.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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