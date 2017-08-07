"Siemens" вытесняется с российского рынка американскими компаниями?

И здесь, я боюсь, ему («Сименсу») придётся уступить американским компаниям, которые без зазрения совести занимают те места, которые освобождают европейцы под влиянием этих самых санкций. И они уже сотрудничают с нами... Вообще санкционная политика Запада вызывает вопросы не только у нас, но и уже на самом Западе: ребята, зачем вы стреляете себе в ногу? Россия – это часть мировой экономики.

Скандал, связанный с поставками турбин "Siemens" в Крым (что, кстати, официально не подтверждено до сих пор) набирает обороты. После введения на днях Евросоюзом санкций против нескольких чиновников российского Минэнерго и трёх российских компаний в связи с поставками турбин, «Сименс» заявил, что после разбирательства готов покинуть российский рынок.Издание Forbes сообщило, что немецкая компания собирается отозвать лицензии у российских компаньонов, а также аннулировать контракт на поставку оборудования с одновременным вывозом поставленных турбин из России.В то же время появляется информация о том, что немецкого производителя сознательно вытесняют с российского рынка под видом компании, которая занимается поставками «санкционных товаров». В это же время американские компании подбирают схемы с целью «заменить» «Siemens» в России. Фактически речь идёт об операции по освобождению российского рынка от германской компании, которая работает в нашей стране в течение нескольких десятилетий, с одновременной заменой на компанию американскую. В частности, такую точку зрению в интервью радиостанциивысказал политолог Алексей Мухин.Из интервью:Напомним, что деятельность «Siemens» в России не ограничивается газовыми турбинами. В течение многих лет ведётся кооперация в сфере создания железнодорожных локомотивов, электропоездов, бытовой техники и др. Это сотни миллионов евро прибыли в год.Если «Сименс» покинет Россию, то за российский рынок начнут бороться компании из профильных сфер - причём далеко не только из стран, не поддержавших антироссийские санкции.