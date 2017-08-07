16:31 07 августа

"Siemens" вытесняется с российского рынка американскими компаниями?

Скандал, связанный с поставками турбин "Siemens" в Крым (что, кстати, официально не подтверждено до сих пор) набирает обороты. После введения на днях Евросоюзом санкций против нескольких чиновников российского Минэнерго и трёх российских компаний в связи с поставками турбин, «Сименс» заявил, что после разбирательства готов покинуть российский рынок.

Издание Forbes сообщило, что немецкая компания собирается отозвать лицензии у российских компаньонов, а также аннулировать контракт на поставку оборудования с одновременным вывозом поставленных турбин из России.

"Siemens" вытесняется с российского рынка американскими компаниями?



В то же время появляется информация о том, что немецкого производителя сознательно вытесняют с российского рынка под видом компании, которая занимается поставками «санкционных товаров». В это же время американские компании подбирают схемы с целью «заменить» «Siemens» в России. Фактически речь идёт об операции по освобождению российского рынка от германской компании, которая работает в нашей стране в течение нескольких десятилетий, с одновременной заменой на компанию американскую. В частности, такую точку зрению в интервью радиостанции Sputnik высказал политолог Алексей Мухин.

Из интервью:
И здесь, я боюсь, ему («Сименсу») придётся уступить американским компаниям, которые без зазрения совести занимают те места, которые освобождают европейцы под влиянием этих самых санкций. И они уже сотрудничают с нами... Вообще санкционная политика Запада вызывает вопросы не только у нас, но и уже на самом Западе: ребята, зачем вы стреляете себе в ногу? Россия – это часть мировой экономики.


Напомним, что деятельность «Siemens» в России не ограничивается газовыми турбинами. В течение многих лет ведётся кооперация в сфере создания железнодорожных локомотивов, электропоездов, бытовой техники и др. Это сотни миллионов евро прибыли в год.

Если «Сименс» покинет Россию, то за российский рынок начнут бороться компании из профильных сфер - причём далеко не только из стран, не поддержавших антироссийские санкции.



Использованы фотографии: www.globallookpress.com
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Зяблицев Сегодня, 15:53
    Немцы, коих я уважаю, в отличии от англосаксов, стали законченными проститутками последних...Жаль!
    Зяблицев
    1. oleg-gr Сегодня, 15:58
      Свято место пусто не будет. Как говорится: бизнес, ничего личного. Трампа и конгресс интересуют прибыли американских компаний. Европа только мешается.
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 16:20
        Тот случай,когда я буду даже рад, если американцы очередной раз кинут евролохов.....пусть макают их головой в дерьмо, пока до них не дойдёт что к чему.
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 16:22
          Кинут не задумываясь , для этого вся эта возня.
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 16:27
            Виктор hi , какой кидок? бизнес - ничего личного laughing
            Partyzan
          2. 210окв Сегодня, 16:28
            Как они собираются вывозить турбины?! fool
            210окв
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:02
      Свято место пусто не бывает..Идет обыкновенное перераспределение мировых рынков в пользу США и подконтрольных им фирм..! США этими санкциями сразу двух зайцев убивает, Россию "прижать старается" и отогнать фирмы ЕС и т.д. от России тем самым освобождая для себя эти выгодные рынки..Ничего личного , только бизнес..! Мы это в России прекрасно понимаем , поэтому эти санкции нас не особо так задевают, просто смешно смотреть на их драчку и слезы по поводу того , что России не встает на колени и не просит пощады у дяди Сэма..хе хе..
      ОТДЕЛ
    3. TarTar Сегодня, 16:05
      Цитата: Зяблицев
      Немцы, коих я уважаю, в отличии от англосаксов, стали законченными проститутками последних...Жаль!

      А немцы это не англосаксы, не?

      Вообще статья какая-то не логичная, больше на эмоции давит. Например, какая американская компания полноценно заменит сименс в России?
      TarTar
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:11
        А немцы это не англосаксы, не?


        wassat

        с-т Petrov
      2. Зяблицев Сегодня, 16:15
        Не....! hi Между немцами и англичанами большая разница, что абсолютно выявлено генетиками - у немцев совсем иная гаплогруппа. Подробности сможете найти в интернете, но лучше в монографиях ученных...
        Зяблицев
        1. TarTar Сегодня, 16:17
          То есть саксонцы это не немцы?
          TarTar
      3. Dym71 Сегодня, 16:24
        Цитата: TarTar
        Например, какая американская компания полноценно заменит сименс в России?

        GENERAL ELECTRIC например
        Головной офис: Москва, Россия
        Представительства: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калуга, Рыбинск, Краснодар, Геленджик, Южно-Сахалинск, Астана, Киев, Баку, Ташкент, Ашхабад.
        Dym71
  2. kot28.ru Сегодня, 15:53
    Сказать спасибо тем,кто разрушал собственное производство,остается,пусть горят в аду!
    А самим-не можем сделать???
    Да,время надо
    Но не побираться же вечно,если решили вдруг стать самостоятельными???
    kot28.ru
    1. антивирус Сегодня, 15:56
      да. своим умом не смогли жить , взяли чужОй -теперь его отзывают.
      на какие шишЫ ездить в Куршавэл?
      антивирус
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:04
      Цитата: kot28.ru
      А самим-не можем сделать???
      Да,время надо

      Уверен ,что будет свое ..Научены горьким опытом!
      ОТДЕЛ
  3. pvv113 Сегодня, 15:55
    ему («Сименсу») придётся уступить американским компаниям, которые без зазрения совести занимают те места, которые освобождают европейцы под влиянием этих самых санкций

    Если в Европе своих мозгов нет, то за них американцы уже все придумали
    pvv113
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:58
    Развели как по нотам. А те и рады услужить.
    ШВЕДский_стол
  5. Ka2 Сегодня, 16:00
    Материал статьи похож на неубедительную попытку обвинить кого-либо в своих промахах.
    Кэп гарантирует это!
    Ka2
  6. Антон Болдаков Сегодня, 16:00
    Что-то как-то быстро "Сименс" слили... Счас! они больше ста лет с нами работают и вдруг из-за пары каких-то турбин побежали прочь. солнцем палимые...
    Антон Болдаков
  7. Гардамир Сегодня, 16:01
    "Siemens" вытесняется с российского рынка американскими компаниями?
    А почему не российскими?
    Гардамир
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:01
    Сименс делает огромную глупость, отдавая рынок России российским компаниям. И они это понимают. Посему, вангую, громкие заявления и размахивания руками, ими на деле и останутся.
    Горный стрелок
  9. Altona Сегодня, 16:04
    Цитата: Зяблицев
    Немцы, коих я уважаю, в отличии от англосаксов, стали законченными проститутками последних...

    -----------------------------
    Ну женщины с пониженной социальной ответственностью хотя бы деньги берут, а тут просто бесплатно пользуют и унижают. БЕСПЛАТНО, ТО ЕСТЬ ДАРОМ!
    P.S. Странно, почему то мне запрещено писать слово "прости.тутки".
    Altona
  10. den3080 Сегодня, 16:05
    Флаг в руки и там что-то малоцензурное на воротник
    den3080
Картина дня