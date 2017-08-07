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Прототип Т-50-11 с планером Су-57 совершил первый полёт

Информационный портал naked-science.ru сообщает, что состоялся первый полёт нового прототипа самолёта пятого поколения Т-50-11. Как известно, самолёт несколькими днями ранее получил официальное название Су-57.

Лётные испытания начала машина с бортовым номером 511.

Обращает на себя внимание, что Т-50-11 стал десятым прототипом российского самолёта нового поколения, поднявшимся в воздух. Почему же речь идёт о маркировке «11»? Дело в том, что этот прототип оказался достроен раньше предшествующего прототипа «Т-50-10», который и должен был подняться в небо ранее 11-го экземпляра.


Прототип Т-50-11 с планером Су-57 совершил первый полёт


Нужно отметить, что Т-50-10 и Т-50-11 – экземпляры ПАК ФА, после которых должно начаться так называемое предсерийное производство самолётов пятого поколения. По последним данным, в войска в ближайшие годы будут поставлены 12 таких машин.

У специалистов именно Т-50-11 привлекает к себе наибольшее внимание в сравнении с другими прототипами. Причина состоит в том, что серийные самолёты Су-57 будут иметь точно такой же планер, как и у Т-50-11. Сам планер с момента создания первого прототипа претерпел существенные изменения. У Су-57 бортовое оборудование будет таким же, как и у прототипа Т-50-9.
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Комментарии 13
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  1. vch
    vch     Сегодня, 16:12
    Скорее бы уже! Очень нужная машина!
    1. cniza
      cniza     Сегодня, 16:20
      Это не быстрый процесс , но хочется как можно раньше...
      1. vch
        vch     Сегодня, 16:22
        Да все понимаю! Вон сколько уже лет американцы свой 35-й до ума довести не могут, хоть он уже у них давно в серии......
  2. KKND
    KKND     Сегодня, 16:14
    Хорошо если к 2020 поставлять в войска начнем.
    Отставание от американцев всего 15 лет. в 5-ом поколении.
    1. Соломон Кейн
      Соломон Кейн     Сегодня, 16:23
      Я бы не сказал, что у полосатых в этом вопросе все "шоколадно"....В погоне за невидимостью существенно снизились иные характеристики, необходимые для боевой машины....
      1. KKND
        KKND     Сегодня, 16:30
        Цитата: Соломон Кейн
        .В погоне за невидимостью существенно снизились иные характеристики, необходимые для боевой машины....

        А в Су-57 за невидимостью стало быть не гнались wassat
        Какие характеристики снизились? Поподробнее пожалуйста.
        Почему,внезапно, концепция Су-57 "слизана" с F-22?
        Подсказка: 5-поколение это в первую очередь двигатель, а именно жаропрочные материалы, так как все тепловые циклические двигатели подчиняются принципу "цикла "Карно"".
  3. 3officer
    3officer     Сегодня, 16:14
    Так глядишь скоро целую эскадрилью прототипов сформируем wink А вкоре и целую армаду на супротивника обрушим soldier
  4. ОТДЕЛ
    ОТДЕЛ     Сегодня, 16:14
    Конкуренция хорошее дело..(я единственное,что понял из статьи)))) Удачи авиастроители !
    1. Соломон Кейн
      Соломон Кейн     Сегодня, 16:20
      Виталий, Салют! Не понятно одно - вопрос по двигателям на Т-50 решен?
  5. voyaka uh
    voyaka uh     Сегодня, 16:23
    Не придется ли еще раз переделывать планер, когда завершат
    испытания и смонтируют новые двигатели? Они мощнее: вибрации другие, вес?
  6. Alexey-74
    Alexey-74     Сегодня, 16:23
    Все это хорошо. Пор бы уже порадовать наш народ предсерийным вариантом СУ-57....ну и наконец завершить бесконечные испытания...............а то доиспытываемся, что пора уже будет испытывать самолет 6-го поколения
  7. Хаджи Мурат
    Хаджи Мурат     Сегодня, 16:29
    легкого крыла,красавчик!
  8. aKtoR
    aKtoR     Сегодня, 16:30
    Ну, вот мы и узнали почти новое имя самолёта))