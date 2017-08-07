Прототип Т-50-11 с планером Су-57 совершил первый полёт
Информационный портал naked-science.ru сообщает, что состоялся первый полёт нового прототипа самолёта пятого поколения Т-50-11. Как известно, самолёт несколькими днями ранее получил официальное название Су-57.
Лётные испытания начала машина с бортовым номером 511.
Обращает на себя внимание, что Т-50-11 стал десятым прототипом российского самолёта нового поколения, поднявшимся в воздух. Почему же речь идёт о маркировке «11»? Дело в том, что этот прототип оказался достроен раньше предшествующего прототипа «Т-50-10», который и должен был подняться в небо ранее 11-го экземпляра.
Нужно отметить, что Т-50-10 и Т-50-11 – экземпляры ПАК ФА, после которых должно начаться так называемое предсерийное производство самолётов пятого поколения. По последним данным, в войска в ближайшие годы будут поставлены 12 таких машин.
У специалистов именно Т-50-11 привлекает к себе наибольшее внимание в сравнении с другими прототипами. Причина состоит в том, что серийные самолёты Су-57 будут иметь точно такой же планер, как и у Т-50-11. Сам планер с момента создания первого прототипа претерпел существенные изменения. У Су-57 бортовое оборудование будет таким же, как и у прототипа Т-50-9.
Лётные испытания начала машина с бортовым номером 511.
Обращает на себя внимание, что Т-50-11 стал десятым прототипом российского самолёта нового поколения, поднявшимся в воздух. Почему же речь идёт о маркировке «11»? Дело в том, что этот прототип оказался достроен раньше предшествующего прототипа «Т-50-10», который и должен был подняться в небо ранее 11-го экземпляра.
Нужно отметить, что Т-50-10 и Т-50-11 – экземпляры ПАК ФА, после которых должно начаться так называемое предсерийное производство самолётов пятого поколения. По последним данным, в войска в ближайшие годы будут поставлены 12 таких машин.
У специалистов именно Т-50-11 привлекает к себе наибольшее внимание в сравнении с другими прототипами. Причина состоит в том, что серийные самолёты Су-57 будут иметь точно такой же планер, как и у Т-50-11. Сам планер с момента создания первого прототипа претерпел существенные изменения. У Су-57 бортовое оборудование будет таким же, как и у прототипа Т-50-9.
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