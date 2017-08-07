20:05 07 августа

Открыто рабочее движение поездов по ветке в обход Украины

Информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что открыто рабочее движение по железнодорожной ветке Журавка-Миллерово. Напомним, что это участок пути, соединяющий Воронежскую область с соседней Ростовской, минуя территорию Украины. Пока российские поезда вынуждены проходить несколько километров по той территории Луганской области, которая контролируется ВСУ.

«Интерфакс» приводит заявление собеседника:
Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины.


Открыто рабочее движение поездов по ветке в обход Украины



Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, осуществившей основную часть работ по строительству ветки из Воронежской области в Ростовскую.

Министра цитирует «Газета.ру»:
Несомненно, в славную летопись бригады войдёт строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка - Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны.


Фактически Россия избавляется от железнодорожной зависимости от Украины, в которой (зависимости) находилась после развала Советского Союза. При этом сводятся к нулю риски при движении поездов в направлении Кубани и обратно.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 90

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  1. pvv113 Сегодня, 16:33
    Фактически Россия избавляется от железнодорожной зависимости от Украины

    Вот так Украина потеряла еще один источник дохода hi
    pvv113
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:37
      Наши военные железнодорожники ,как всегда на высоте ..Вчера у них праздник был!
      Теперь бандеровцам нечем будет поживиться ..Все в обход,пусть гуляют,пока голодными и злыми и Киев готовят к сдаче!
      ОТДЕЛ
      1. pvv113 Сегодня, 16:39
        Это точно! А железнодорожникам - почет уважение!
        pvv113
        1. Zibelew Сегодня, 16:43
          Ура, товарищи drinks Ещё один повод для шантажа со стороны соседа убран из повестки взаимоотношений. Наши поезда самые поездатые поезда в мире fellow
          Zibelew
          1. Владимир16 Сегодня, 16:56
            Теперь нужно в Крым ЖД доделать.
            А следующий шаг - скоростные ветки между городами России. Страна у нас большая, нужны современные быстрые поезда. Китай нам в пример. И сименс выгнать за подставы которые он нам принес с турбинами. Самим поезда делать нужно. И снова Китай нам в пример. Хотя достаточно вспомнить Виссарионыча, ведь китайцы его путем пошли - разбери до винтика образец и повтори самостоятельно, а уж потом улучшай качество и увеличивай количество.
            Владимир16
            1. Лелёк Сегодня, 17:09
              Цитата: Владимир16
              Владимир16


              Привет. А для этого надо вкладывать живые деньги, а не держать их в банках Америки под 1,5-2% годовых. Скажите об этом нашему премьеру-электронику. yes
              Лелёк
              1. Karabin Сегодня, 19:55
                Цитата: Лелёк
                Скажите об этом нашему премьеру-электронику.

                Средства размещает ЦБ. Председателя ЦБ утверждает госдума, по представлению Президента. Как премьер-электроник может влезть в процессы которыми ведает креатура Президента? Только в двух случаях. 1.Президент - лох. 2. Премьер не электроник, а Премьерище. Вы какой имели ввиду?
                Karabin
            2. Pirogov Сегодня, 17:14
              Цитата: Владимир16
              А следующий шаг - скоростные ветки между городами России. Страна у нас большая, нужны современные быстрые поезда. Китай нам в пример. И сименс выгнать за подставы которые он нам принес с турбинами. Самим поезда делать нужно. И снова Китай нам в пример. Хотя достаточно вспомнить Виссарионыча, ведь китайцы его путем пошли - разбери до винтика образец и повтори самостоятельно, а уж потом улучшай качество и увеличивай количество.

              Всё верно . Но похоже это не кому из власти не интересно.
              Pirogov
              1. Владимир16 Сегодня, 17:50
                Ну по чему же? Путину интересно. Он вернул России часть земель украденых Западом. Думаю ВВП как раз интересно жить Россией. Даст Бог здоровья и внутри страны порядок наведет. Поутихомирит чиновников и силовиков и даст людям свободу предпринимательства, а мы уж сами, своим умом все обустроим. Я так думаю winked
                Цитата: Лелёк
                Скажите об этом нашему премьеру-электронику. yes

                Непременно скажу. Вы мне только встречу с ним организуйте и я скажу и по полкам разложу. wink
                Владимир16
                1. Альф Сегодня, 19:31
                  Цитата: Владимир16
                  Ну по чему же? Путину интересно. Он вернул России часть земель украденых Западом. Думаю ВВП как раз интересно жить Россией.

                  Амур, северный шельф...
                  Цитата: Владимир16
                  и внутри страны порядок наведет.

                  А зачем это ему ?
                  Цитата: Владимир16
                  и даст людям свободу предпринимательства,

                  А от этой свободы предпринимательства уже тошнит, торговля реально никому не подконтрольна.
                  Цитата: Владимир16
                  а мы уж сами, своим умом все обустроим.

                  Свободы уже через край, а вот что-то никак не обустраивается...
                  Альф
                2. Karabin Сегодня, 19:48
                  Цитата: Владимир16
                  Даст Бог здоровья и внутри страны порядок наведет.

                  Вот поймает Емеля нужную щуку и поутихомирит чиновников и силовиков и даст людям свободу предпринимательства. Но засада! Емеля их стрелять стал.
                  Karabin
            3. Partyzan Сегодня, 18:33
              И снова Китай нам в пример.
              наши электровозы там и покупают hi
              Partyzan
          2. SteelRatTV Сегодня, 17:08
            "Всё эт праильно, всё эт вэрно..." Праздник, доходы и пр. и пр. Спору нет. Но есть ещё один плюсик. Масенький такой. lol Многие из нас - кадровые (пусть в прошлом). Вспомните - что такое РОКАДА? soldier
            SteelRatTV
            1. Zibelew Сегодня, 17:15
              Цитата: SteelRatTV
              Вспомните - что такое РОКАДА?

              Ну если что отличная ветка для бронепоезда, что на запасном пути
              Рока́да — железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта. Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Как и другие военные дороги, рокады составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.
              Zibelew
        2. Серый брат Сегодня, 18:14
          Цитата: pvv113
          Это точно! А железнодорожникам - почет уважение!

          Железнодороным войскам - в первую очередь!
          Серый брат
          1. pvv113 Сегодня, 18:19
            Цитата: Серый брат
            Железнодороным войскам - в первую очередь!

            Никакого сомнения good
            pvv113
      2. сибиралт Сегодня, 16:59
        Молодцы ребята! За три года и 100 км - ж.д путей по степи, да в одну коллею - это мировой рекорд, однозначно! У нас, только на Юге на Алтая, 400 км, такой же дороги, за месяц разобрали неизвестные рабочие в начале 90-х и до сих пор никто её не ищет. lol
        сибиралт
        1. свой1970 Сегодня, 17:16
          Цитата: сибиралт
          400 км, такой же дороги, за месяц разобрали неизвестные рабочие в начале 90-х и до сих пор никто её не ищет.

          Вы сравнили божий дар с яишницей - подъехать к насыпи , оторвать /отрубить/отвинтить рельсу и утащить её Камазом-это как практически с нуля построить двухпутную новую belay fool
          свой1970
          1. сибиралт Сегодня, 17:29
            А вы сравнивали затраты на разбор ж.д. пути на бетонных шпалах с обратным действием? Это ж не кошелек из кармана подрезать. Тут "согласование" нужно. laughing
            Не всегда ломать дешевле, чем строить. fool
            сибиралт
            1. Владимир16 Сегодня, 18:00
              Цитата: сибиралт
              Молодцы ребята! За три года и 100 км - ж.д путей по степи, да в одну коллею - это мировой рекорд,

              Согласен с Вашей иронией. Добавлю, что даже этот "рекордный" задел доверили лишь военным. Придворные правительственные строители за это время думаю смогли бы лишь проектные работы согласовать, да освоить деньжат раз в десять сверх выделенных.
              Владимир16
            2. свой1970 Сегодня, 18:08
              сибиралт
              Не всегда ломать дешевле, чем строить-неправильно,точнее будет-"Воровать всегда дешевле - чем строить"
              свой1970
        2. seal78 Сегодня, 17:52
          Что значит "в одну колею" ?
          Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги
          seal78
          1. сибиралт Сегодня, 17:54
            Что-то на фото кроме одного путя ничего не видно. Похоже, автор не патриот. laughing Скиньте на сайт свои фото, будем Вам премного благодарны. hi
            сибиралт
        3. Лена Петрова Сегодня, 18:25
          Дорога 122, 5 км. По проекту - 3 года, построили за 2. Плюс там ещё мосты строили.
          Лена Петрова
      3. Pulya Сегодня, 17:27
        Пока российские поезда вынуждены проходить несколько километров по той территории Луганской области, которая контролируется ВСУ

        3 года назад, нужно было признать ЛНР с ДНР и присоединить к России.
        И не возникало бы потребности, строить эту ветку.
        Но мы не ищем лёгких путей, нам весь мир в труху... а потом от строим wassat
        Pulya
        1. Foxmara Сегодня, 18:01
          вспомните ка результаты первого рефренедума? Независимости они требовали. При таком разнообразии мнений все под вопросом было б.
          Foxmara
      4. Ныробский Сегодня, 17:44
        Цитата: ОТДЕЛ
        Теперь бандеровцам нечем будет поживиться ..Все в обход,пусть гуляют,пока голодными и злыми и Киев готовят к сдаче!

        Вы их сильно недооцениваете. Там уже наверное идут бои между "патриотами", за право тырить рельсы со шпалами.
        Ныробский
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:33
          Цитата: Ныробский
          Цитата: ОТДЕЛ
          Теперь бандеровцам нечем будет поживиться ..Все в обход,пусть гуляют,пока голодными и злыми и Киев готовят к сдаче!

          Вы их сильно недооцениваете. Там уже наверное идут бои между "патриотами", за право тырить рельсы со шпалами.

          Эту ветку(на украине) уже наверно растащили давно...Это однозначно!! А нашу мы охраняем четко...Пусть только сунутся, сейчас все начнется жестко чую, прошло то время когда , как бы не нарушить и не обидеть..Будем мочить сразу!
          ОТДЕЛ
    2. bk316 Сегодня, 16:38
      Да и хрен с ними это их проблемы , по мне так главное, что какие-нибудь бандеро-махновцы поезда не начнут потрошить.
      bk316
      1. pvv113 Сегодня, 16:40
        Так этот источник доходов они тоже потеряли wink
        pvv113
    3. Partyzan Сегодня, 18:31
      Вот так Украина потеряла еще один источник дохода
      а что она за это время приобрела? безвиз? recourse
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 18:33
        А еще они научились из тухлых бутербродов трезубец выкладывать laughing
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 18:34
          трезубец выкладывать
          ах, да, и еще скакать lol
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 18:36
            Тему учебников истории трогать не будем wink
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 18:39
              Тему учебников истории трогать не будем
              не, не будем, а то придется за пузырем идти - для ясности ума drinks
              Partyzan
              1. pvv113 Сегодня, 18:48
                Боюсь одним пузырем не отделаемся belay
                pvv113
                1. Partyzan Сегодня, 18:55
                  Боюсь одним пузырем не отделаемся
                  а это уже будет издевательство над организмом, так что лучше не надо hi
                  Partyzan
                  1. pvv113 Сегодня, 18:57
                    Хватит их достоинства перечислять, а то совсем зазнаются lol
                    pvv113
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:33
    Фактически Россия избавляется от железнодорожной зависимости от Украины, в которой (зависимости) находилась после развала Советского Союза. При этом сводятся к нулю риски при движении поездов в направлении Кубани и обратно.
    С чем всех нас искренне и поздравляю! hi
    Наблюдатель2014
  3. Зяблицев Сегодня, 16:33
    У меня огромное количество самой близкой родни на Украине, но я рад! Не люблю я их - cовременных украинцев - и рыбку хотят съесть и ...сесть, а виноваты русские! Впрочем, слово "современность" - это из области такта, а не действительности...
    Зяблицев
    1. Офицер запаса Сегодня, 16:39
      Евгений, и у меня тоже там масса знакомых. И все говорили об унизительных досмотрах граждан России в вагонах, об обысках багажа и оскорблениях. Очень хорошо, что весь этот бред закончен.
      Офицер запаса
      1. bk316 Сегодня, 16:49
        И все говорили об унизительных досмотрах граждан

        Мне даже в Астрахань было не уютно ездить (там тоже ветка за границу уходит), хотя казахи вполне корректны, а тут я просто самолетом летал, ну его нафиг, что у них на уме -очухаешься в Киеве в СБУ.... Или по окнам очередь дадут и на ДНР свалят....
        bk316
      2. Лелёк Сегодня, 17:16
        Цитата: Офицер запаса
        Очень хорошо, что весь этот бред закончен.


        Привет, Алексей.
        Во истину, хорошо, но веточку в ЛНР поиметь надо бы, тогда не придётся таскать гумпомощь грузовиками.
        Лелёк
    2. nikolaev Сегодня, 16:42
      современные украинцы ни чем не хуже современных "россиян" - они даже более русские
      nikolaev
      1. Зяблицев Сегодня, 16:48
        Видим, видим...Два или три Майдана нам в доказательство, оголтелая русофобия, нам в доказательство, плевки на могилы солдат ВОВ, прославление Бандеры и Шухевича, парады УПА...Вы продали страну....В угоду англосаксам!Cовременные украинцы!
        Зяблицев
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:51
        nikolaev
        современные украинцы ни чем не хуже современных "россиян" - они даже более русские
        Мы рады за вас! Вот вам подарок. feel
        Наблюдатель2014
  4. Толстоевский Сегодня, 16:34
    Для наших западных и ближневосточных партнёров ничего не жалко
    Толстоевский
  5. bk316 Сегодня, 16:36
    Ну вот и все, а говорят сроки только влево сдвигают.
    Думаю и керченский мост раньше срока сдадут.
    bk316
    1. ando_bor Сегодня, 17:03
      Цитата: bk316
      Думаю и керченский мост раньше срока сдадут.

      Для этого есть все основания, там в проекте заложено время на ликвидацию последствий мощных штормов и ледоходов, - мощнее чем с 10-ти летней повторяемостью на временных сооружениях и недострое. И если их не произойдет, - что наиболее вероятно за оставшийся срок , то мост сдадут раньше планового срока, причем без всякой спешки.
      ando_bor
    2. Лелёк Сегодня, 17:20
      Цитата: bk316
      Думаю и керченский мост раньше срока сдадут.


      Привет. А разве он строится? А вот пан Тука говорит, что нет, что это только москаляцкая пропаганда. bully
      Лелёк
  6. nikolaev Сегодня, 16:40
    молодцы ! !! так держать! ибо :"не фиг...."
    nikolaev
  7. 1536 Сегодня, 16:41
    Добрая весть!
    1536
  8. Горный стрелок Сегодня, 16:45
    Уркаина потеряла еще один рычаг давления. СУГС! wassat
    Горный стрелок
  9. Музыка Сегодня, 16:45
    Была ещё одна возможность - выбить укров из зоны ЖД. Как на КВЖД. До Харбина. Назвать зоной безопасности. А уж потом строить новую.
    Музыка
    1. tanit Сегодня, 16:56
      Угу. Ну и кому досталась КВЖД? Подсказать, в каком году с нее СССР ушел? В 1929 выбили белокитайцев, а уже в 1931 де-факто захвачена японцами. В 1933 полностью прекращено ее использование как транзитной для СССР. Сплошные плюсы были на КВЖД. request
      tanit
      1. свой1970 Сегодня, 18:02
        главное -прокричать было "выбить укров из зоны ЖД"-
        свой1970
        1. Zibelew Сегодня, 18:14
          Цитата: Музыка
          Была ещё одна возможность - выбить укров из зоны ЖД. Как на КВЖД. До Харбина. Назвать зоной безопасности. А уж потом строить новую.

          Хочется спросить… За чей счёт и кем выбивать? Сами то не поедете — это понятно. Может сына (если есть) пошлете туда? Чтоб голову свою там сложил? Нет? Вы строчите перлы, но при этом молчите о способах и средствах.
          Zibelew
    2. bk316 Сегодня, 19:41
      Верните минусы!!!!
      bk316
  10. МВГ Сегодня, 16:48
    "Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины." - ну вот, как сказал один поэт, писец подкрался незаметно ...
    МВГ
    1. novobranets Сегодня, 17:02
      Цитата: МВГ
      писец подкрался незаметно ...
      ...Хоть виден был издалека. lol Глумясь над транзитными пассажирами, Украина сама подтолкнула Россию на строительство обходного пути. Итог вполне логичен, еще один источник дохода уплыл в даль синюю. И правильно.
      novobranets
  11. кобальт Сегодня, 16:51
    Со времен распада СССР не понимал, почему нельзя было сделать обходную ветку , понадобилось ждать 26 лет и пока петух не клюнет, как будто у нас рельсов не выпускали и РЖД чужая стране компания. Спасибо военным, справились. Такой проблемный участок есть еще в приуралье, там поезда идут через территорию Казахстана, тоже надо делать обход.
    кобальт
    1. свой1970 Сегодня, 18:03
      у нас таких участков много-очень много,наследие РИ и СССР
      свой1970
  12. Тепловоз 44 Сегодня, 17:00
    и правильно! молодцы!
    Тепловоз 44
  13. ver_ Сегодня, 17:03
    Цитата: Зяблицев
    У меня огромное количество самой близкой родни на Украине, но я рад! Не люблю я их - cовременных украинцев - и рыбку хотят съесть и ...сесть, а виноваты русские! Впрочем, слово "современность" - это из области такта, а не действительности...

    ...можно подумать что они только сейчас таки стали...* ..Завещано аж Мономахом...* таки строчки помните?.. Махно, Петлюра, и во времена Петра первого- Мазепа... продолжать можно долго..
    ver_
  14. злой партизан Сегодня, 17:06
    Задачка для свидомых эувропейцев (повышенной сложности): если стране - бензоколонке, которая вот-вот развалится. за 2 года удалось построить обходную двухпутную ж\д ветку длиной 120 км, то за какой период времени страна-Цеевропа достроит забор (в один ряд) длиной 500км? wink
    злой партизан
    1. pensioneree Сегодня, 18:25
      Полагаю время будет равно бесконечности? (пока строят-сзади воруют построенное)-как-то так.
      pensioneree
  15. tanit Сегодня, 17:08
    Жаль только одного - такая новость - и в понедельник. recourse drinks
    tanit
  16. п-к Опарышев Сегодня, 17:18
    Цитата: Зяблицев
    Шухевича, парады УПА...Вы продали страну....В угоду англосаксам!Cовременные украинцы!

    Что вы всё народ вводите в заблуждение!Украдина находится под страновой элитой США,а Россия вооружается на деньги Бабы Лизы Второй.Это разные фронты.Не путайтесь дальше.
    п-к Опарышев
  17. Prole Сегодня, 17:18
    И что радоваться то. Вбухали денег немерено, и мост, и дорога, плохо с энергетикой... Вместо того чтобы дыры латать вовремя типа зурабову или черномырдину сейчас приходится ордена вешать. Политику невмешательства придумали те кто либо дибил либо предатель. Наглосаксы всегда совали и будут совать нос во все дыры. Жириновского надо было послом на 404 ставить. Он кстати был против нынешних границ с 404 и предлагал не ратифицировать их уже в 2004м.
    Prole
    1. tanit Сегодня, 17:38
      Цитата: Prole
      или черномырдину сейчас приходится ордена вешать

      belay Если можно -по подробней. Кто и как Виктору Степановичу, умершему 3 ноября 2010 года СЕЙЧАС навешивает ордена?
      Вы, видимо
      Цитата: Prole
      либо дибил либо предатель
      (дибил пишется дЕбил, ну, это так, не для дИбилов)
      и то,что лично у "вас" противоестественные отношения с англичанами
      Цитата: Prole
      Наглосаксы всегда совали и будут совать нос во все дыры
      (НОС - кхм...мсье знает толк в извращениях belay )
      - меня не удивляет. request laughing
      tanit
  18. Sewer Krainiy Сегодня, 17:23
    Цитата: кобальт
    Со времен распада СССР не понимал, почему нельзя было сделать обходную ветку , понадобилось ждать 26 лет и пока петух не клюнет, как будто у нас рельсов не выпускали и РЖД чужая стране компания. Спасибо военным, справились. Такой проблемный участок есть еще в приуралье, там поезда идут через территорию Казахстана, тоже надо делать обход.

    Со времен распада СССР не понимаю, почему эта тройка не была арестована на месте преступления.... Но это никогда не поздно, один ушел от наказания - двое (и примкнувший к ним резидент "Меченый") остались. Завести уголовное дело, объявить в розыск в Интерпол... wink
    Sewer Krainiy
    1. Монархист Сегодня, 18:32
      К Вашему сведению"Меченый" хотел это сделать,но: КГБ" оглохло"( позднее Шебаршин заявлял,что в руководстве управления оказались ПРЕДАТЕЛИ),а министр обороны молчал,а потом и говорит: какие они молодцы и сейчас Вашингтон звонил. После этого" меченому" пришлось собирать чемодан.
      Об этом было написано в местной большевистской газетам"Молния" ( наша подруга Домохозяйка,210 ОКВ должны помнить такие издания'"Кубань лесная","Молния") и недавно по ТВЦ было
      Монархист
  19. дед мороз Сегодня, 17:29
    да украина становится эдаким заповедником бандерлогов.
    дед мороз
  20. Галина Артамонова Сегодня, 17:41
    Тут вот кто-то в комментариях написал,что украинцы современные более русские.Вот на этом весь психоз на Украине и держится.А если опереться на легенды,научные изыскания и раскопки,то окажется,что либо такие же люди ,либо более западные на Украине.Вот, например, Колесов,профессор работающий в генетической лаборатории США обнародовал генетический код русских R-1А. И он везде одинаковый и на Украине и в России ,основная масса населения с таким кодом.А самое древнее захоронение из открытых в Европе с датировкой 7500 лет находится на русском севере.Лежащий в нём человек тоже имеет код R- 1A.Есть люди с этим кодом в Индии,в Китае,в Сирии,в Италии,в Германии.А индийский учёный Тилак и профессор Гусева считали что племена ,которых сейчас обозначают кодом R-1A и которых они назвали индо-славами жили на крайнем Севере и при изменении климата -начале ледникового периода стали спускаться вниз и разбредаться по просторам Евразии.Они ходили туда сюда.В Индии ,например,есть легенда,что Лава и Куша,близнецы, сыновья короля Рамы вышли из Индии,забрав с собой 5 племён .Куша пошёл в Китай,а его люди назвались кушмане (исторический факт -в Китае были кушмане).А те ,что пошли с Лавой -назвались славяне.У Лавы был сын Рус.Все его люди -русские люди,как мы до сих пор и называемся.Они пошли на Север -это подтверждает с одной стороны топонимика -куча индийских названий,с другой стороны легенда, которую приводит в своих исследованиях Ломоносов.О городе Словянске, в котором правил князь Рус.Этот город находился рядом с Новгородом.Он много раз горел,его восстанавливали,но когда началась чума,снова сожгли.И город перенесли на новое место,но из суеверия не назвали уж Словянском,а назвали просто Новый Город.Интересно,что все былины о Князе киевском Владимире записаны были тоже на русском севере,а не на Украине.Ясно где люди-то русские тех времён поселились,там и былины сохранили и потомство дали -от хазар и печенегов ушли.Они имели вытянутые черепа,люди с такими черепами лежат в могилах русских с древнейших времён и живут по всей России.А вот на Украине в могилах с вытянутыми черепами ,а население частью с длинными черепами , а частью круглоголовое -это более поздние пришельцы из Европы.Этих и тянет в Европу.А русские с тоски без России дохнут,слишком корни долгие, в глубокую древность тянутся.Замечу,что берестяные грамоты навалом в Новгороде найдены,городище древнее раскопано уже давно, а Рюрика в Новгород княжить пригласили.
    Галина Артамонова
    1. tanit Сегодня, 17:49
      Цитата: Галина Артамонова
      .А если опереться на легенды,научные изыскания и раскопки,то окажется

      Что такой же "психоз" - в любой стране. И Россия -не исключение, увы. love hi
      tanit
  21. starogil Сегодня, 17:44
    Цитата: Владимир16
    Теперь нужно в Крым ЖД доделать.

    А там глядишь и мост через Беренгов пролив на Аляску.....
    starogil
    1. tanit Сегодня, 17:46
      Цитата: starogil
      А там глядишь и мост через Беренгов пролив на Аляску.....

      Не, с начала - референдум. feel
      tanit
  22. AleksPol Сегодня, 17:53
    Б... С... хох.. смотрите https://youtu.be/t42-71RpRgI Кто вы после этого тва.. И если модераторы это удалят , то они Тоже самое что бандеровцы
    AleksPol
  23. Офицер запаса Сегодня, 17:54
    Цитата: Лелёк
    Цитата: Офицер запаса
    Очень хорошо, что весь этот бред закончен.


    Привет, Алексей.
    Во истину, хорошо, но веточку в ЛНР поиметь надо бы, тогда не придётся таскать гумпомощь грузовиками.


    Приветствую, Лев. Про веточку абсолютно правильная мысль. Вот и будет занятие доблестным строителям, пока всю технику не передислоцировали.
    Офицер запаса
    1. bk316 Сегодня, 18:43
      Ну вообще там веточки есть на Луганск от Миллерова на Донецк от Гукова.
      bk316
  24. seal78 Сегодня, 17:54
    Честно говоря, я даже не знал, что до настоящего момента поезда ходили через участок, контролируемый бандитами ! Жесть, как люди рисковали там ездить ?
    seal78
  25. Монархист Сегодня, 18:12
    Цитата: ОТДЕЛ
    Наши военные железнодорожники ,как всегда на высоте ..Вчера у них праздник был!
    Теперь бандеровцам нечем будет поживиться ..Все в обход,пусть гуляют,пока голодными и злыми и Киев готовят к сдаче!

    Я бы порекомендовал бандерлогам прийти в Киев и хорошенько потрясти ту верхушку, а вось вытрясут, что-нибудь ценное. Будет двойная польза: займутся добывание харчей себе и забудут обстреливать мирных жителей
    Монархист
  26. SergF123 Сегодня, 18:21
    А фото то специально с украинского сельского вокзала показали?!
    SergF123
    1. tanit Сегодня, 18:32
      Цитата: SergF123
      А фото то специально с украинского сельского вокзала показали?!

      Это которое? Расскажите. С какого именно? Ну, интересно же. feel
      tanit
  27. Монархист Сегодня, 18:35
    Цитата: starogil
    Цитата: Владимир16
    Теперь нужно в Крым ЖД доделать.

    А там глядишь и мост через Беренгов пролив на Аляску.....

    А нафига Вам в Матрасию ЖД
    Монархист
    1. NKT Сегодня, 19:11
      Чтобы ездить из Португальской ССР в Американскую ССР и Канадскую ССР через РСФСР ))
      NKT
  28. Игорь Николаевич Сегодня, 18:35
    Наконец-то случилось!
    Игорь Николаевич
  29. PValery53 Сегодня, 19:41
    "Открыто рабочее движение поездов по ветке в обход Украины"
    - Такое сообщение - прямо "зрада" с "перемогой" вперемешку. - То, к чему стремилось нынешнее руководство Уркаины. Пущай теперь рвут на ..пе волоса.
    PValery53
  30. Karabin Сегодня, 19:44
    которая строилась в обход соседней Украины.

    В обход преданной Кремлем Новороссии.
    Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Жукова

    Жуков в гробу перевернулся, узнав по какому поводу орден его имени вручили. А вместе с ним все русские императоры и императрицы.Даже самые непутевые.
    Фактически Россия избавляется от железнодорожной зависимости от Украины
    В тактическом плане. В стратегическом - Россия.
    избавляется от части себя.
    Радуемся дорогие россиянцы тактическому копеечному успеху. Бросаем вверх чепчики, вешаем на груди цацки, фиги крутим бандерлогам. По Сенькам и шапка.
    Karabin
  31. vladimir VR Сегодня, 19:56
    Молодцы железнодорожники!
    vladimir VR
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