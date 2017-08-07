"Открыто рабочее движение поездов по ветке в обход Украины"

Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины.

Несомненно, в славную летопись бригады войдёт строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка - Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны.