Открыто рабочее движение поездов по ветке в обход Украины
Информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что открыто рабочее движение по железнодорожной ветке Журавка-Миллерово. Напомним, что это участок пути, соединяющий Воронежскую область с соседней Ростовской, минуя территорию Украины. Пока российские поезда вынуждены проходить несколько километров по той территории Луганской области, которая контролируется ВСУ.
«Интерфакс» приводит заявление собеседника:
Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, осуществившей основную часть работ по строительству ветки из Воронежской области в Ростовскую.
Министра цитирует «Газета.ру»:
Фактически Россия избавляется от железнодорожной зависимости от Украины, в которой (зависимости) находилась после развала Советского Союза. При этом сводятся к нулю риски при движении поездов в направлении Кубани и обратно.
«Интерфакс» приводит заявление собеседника:
Рабочее движение на участке Журавка - Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины.
Сегодня же министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, осуществившей основную часть работ по строительству ветки из Воронежской области в Ростовскую.
Министра цитирует «Газета.ру»:
Несомненно, в славную летопись бригады войдёт строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка - Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южном направлении страны.
Фактически Россия избавляется от железнодорожной зависимости от Украины, в которой (зависимости) находилась после развала Советского Союза. При этом сводятся к нулю риски при движении поездов в направлении Кубани и обратно.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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