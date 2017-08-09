О состоянии и перспективах белорусского ВПК

Яркий пример — состояние военного авиапарка республики. Если в начале 1990-х, после распада СССР, он насчитывал более сотни хороших на то время самолетов, то сейчас страна может похвастаться несколькими учебными Як-130, которые недавно были куплены в России. Все остальное — вчерашний день авиации.Основные боевые машины военно-воздушных сил Беларуси, Миг-29 и Су-27, было решено заменить 2 года назад. Один российский Су-30 стоит $30 млн., средств даже на набор эскадрильи в бюджете нет, следовательно, планы перехода на Су-30 были отложены на неопределенное время.Нынешний глава Госвоенпрома Белоруссии генерал-майор Олег Двигалев, который до этого являлся командующим ВВС и войсками ПВО вооруженных сил республики, в феврале 2017 года уточнил, что закупку Су-30 планируется завершить до конца 2020 года, а пока военный авиапарк справляется и с несением боевых дежурств, и с подготовкой летного состава.В апреле 2017 года во время встречи А. Лукашенко с В. Путиным в Санкт-Петербурге вопрос закупки Су-30 за 50% их стоимости снова был поднят, но пока сделка не состоялась.Информация о том, сколько получает бюджет республики от этой деятельности, закрыта; по оценкам экспертов, около $300 млн. в год. В основном Белоруссия распродает старые запасы.Для сравнения. В 1998-2001 гг. Белоруссия продала оружия на $1 млрд. и заняла по этому показателю 11 место в мире. В 2005 году республика входила в мировую двадцатку наиболее активных продавцов оружия. Официально были подтверждены продажи самолетов, вертолетов, бронетранспортеров, танков и другой техники в Иран, Судан, Кот-д’Ивуар, Перу, Уганду.За прошедшие 12 лет структура белорусского экспорта оружия изменилась. На мировом рынке вооружений республика начала специализироваться в поставках автоматизированных систем управления противовоздушной обороной, авиацией; системами наведения для танков и артиллерии. Кроме того, в настоящее время Белоруссия активно занимается модернизацией военной техники, продает технологии двойного назначения.Белорусский журналист, экономический и военный обозреватель А. Алесин подтверждает, что на оборону тратится не более 1% от общего бюджета страны. Реального увеличения расходов на эти цели не наблюдается в последние 3 года. Увеличение, которое демонстрирует государство, — это прежде всего «прыжки курса белорусского рубля относительно доллара». Бюджет «увеличивался» в пределах инфляции.Что же тогда страна экспортирует? Возможно, «так называемые излишки военной техники: то, что осталось еще от СССР; боеприпасы, у которых истекает срок годности; другое военное имущество; поштучно старые танки; снятые с вооружения Су-24, возможно, Су-27».При этом эксперт полагает, что в озвученные $300 млн. не входит доход от торговли различными электронными системами, средствами радиоэлектронной разведки, радарами, программным обеспечением, беспилотниками и т.д. Реально выручка от продажи может достигать и $1 млрд.Сколько тратится на перевооружение, неизвестно. Большая часть идет на собственные нужды ВПК: на зарплаты, налоги и так далее.Руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает, что средств, которые бюджетом предусмотрены на оборону, не хватает даже на то, чтобы нормально содержать личный состав вооруженных сил, не говоря уже о закупках новой военной техники и обучения личного состава армии. По его мнению, размер оборонного бюджета страны необходимо увеличить как минимум до 3% от ВВП. Это можно сделать за счет перераспределения бюджетных расходов и за счет объединения всех внебюджетных фондов.Уже в июле т.г. на сайтах белорусских аналитических центров появились новые экспертные справки, описывающие ряд тенденций: усиление влияния армии Белоруссии посредством новых кадровых назначений; совершенствование системы управления силовым блоком со стороны высшего политического руководства страны; необходимость скорейшего решения проблемы рационального использования ресурсов ВПК, безопасности и обороны Белоруссии. Отдельной строкой прошли сообщения о расширении сотрудничества в области безопасности с КНР.Так, 25.07.2017 г. между МВД Белоруссии и Министерством общественной безопасности КНР был подписан протокол о намерении расширить взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом. Взаимодействие подразумевает обмен информацией, совместные операции и предоставление технической помощи со стороны Китая.Президент Белоруссии А. Лукашенко 27.07.2017 г. на совещании с руководством государственного секретариата Совета безопасности указал на необходимость оптимизации системы руководства силовым блоком страны, выработку нового механизма работы главы государства с госсекретариатом Совбеза и силовыми ведомствами. В течение 2017 года должны быть определены предельная численность и объемы финансирования каждого ведомства, а также уточнены направления работы. Предполагается, что руководство МВД и Минобороны смогут перераспределять материальные и человеческие ресурсы, следуя актуальным приоритетам.По мнению экспертов, это связано с изменившейся дипломатической стратегией белорусских властей в отношении России. Россия уже не рассматривается как гарант внутренней стабильности и внешней безопасности республики, следовательно, необходимо искать новые точки опоры в сфере внутренней и внешней безопасности. Расширение сотрудничества в области безопасности с КНР — одно из проявлений новой внешнеполитической стратегии.О том, что влияние Минобороны Белоруссии растет, свидетельствует увеличение доли расходов в госбюджете страны на нужды ВПК.17.07.2017 г. принят закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год». Расходы по статье «Оборона и вооруженные силы» изначально были утверждены в размере 834,6 млн. белорусских рублей, затем показатель был уточнен до 988,6 млн., а всего по итогам года было использовано почти 983 млн. (В открытом доступе документа, на основании которого Минобороны получило дополнительное финансирование, нет.)Эксперты предположили, куда было направлено дополнительное финансирование. По их мнению, это развитие РСЗО «Полонез» в части наращивания дальности до 300 км и интеграции в комплекс вооружения китайской оперативно-тактической ракеты М-20, включая поставку вооружения в войска; модернизация танкового парка, в том числе до уровня Т-72Б3 силами российского «Уралвагонзавода»; закупка автотехники, включая бронемашины «Кайман», V-1, CS/VN3 «Дракон»; приобретение дополнительной партии беспилотных авиакомплексов различного назначения, а также новой техники связи, включая спутниковую систему «Белинтерсат».Кроме того, комментируя назначение генерал-майора Олега Двигалева председателем Государственного военно-промышленного комитета, эксперты сделали вывод о понижении статуса ГВПК и о его прямой подчиненности Минобороны. Президент Белоруссии принял решение обязать ГВПК обеспечивать запросы армии, т.е. повышать качество, снижать стоимость продукции и соблюдать сроки исполнения проектов.Таким образом, белорусские аналитические центры делают вывод, что впервые за 26 лет появились перспективы возобновления финансирования ВПК в должном объеме. Обусловлено это кризисом безопасности в Восточной Европе и изменением приоритета угроз национальной безопасности Беларуси с внутриполитических и социально-экономических на внешние.