Бронежилет своими руками против пистолет-пулемёта MP-5 Сегодня, 18:23 Мэтт с "Разрушительного ранчо" показывает свою новую пушку и тестирует хенд-мейд бронепластину. 1 Пробиваем бронежилет огромным патроном .458 SOCOM Пистолеты России - мнение эксперта Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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