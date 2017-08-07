20:05 07 августа

Бронежилет своими руками против пистолет-пулемёта MP-5

Мэтт с "Разрушительного ранчо" показывает свою новую пушку и тестирует хенд-мейд бронепластину.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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