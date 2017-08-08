АСЕАН. Между США, Китаем и СССР/Россией

8 августа 1967 года, ровно 50 лет назад, была создана АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (сокращение АСЕАН – от английского Association of SouthEast Asian Nations). Эта крупная международная организация, играющая важную роль в политической и экономической жизни Азиатско-Тихоокеанского региона, существует и в настоящее время, объединяя сейчас самые разные страны Юго-Восточной Азии, в том числе и вчерашних противников. Между тем, пятьдесят лет назад в Советском Союзе создание АСЕАН было воспринято весьма однозначно – с негативным смыслом. И тому были свои причины.Шестидесятые годы ХХ века были чрезвычайно сложным временем для большинства стран Юго-Восточной Азии. Политическая ситуация в регионе оставалась крайне напряженной. Во-первых, продолжалась Вторая Индокитайская война, набирала обороты американская агрессия в странах Восточного Индокитая и, прежде всего, во Вьетнаме. Во-вторых, росло влияние Китая, который после размежевания с Советским Союзом стремился укрепить собственные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе через формирование прокитайских коммунистических (маоистских) партий. Многие из этих партий развязали вооруженную партизанскую войну против правительств своих государств. В-третьих, в Юго-Восточной Азии продолжались вооруженные конфликты. Ко времени создания АСЕАН коммунисты вели партизанские войны практически во всех странах региона – в Бирме, во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Таиланде, Малайзии, на Филиппинах. Если во Вьетнаме и Лаосе действовали просоветские силы, то в Камбодже, Бирме, Таиланде, Малайзии и на Филиппинах – прокитайские коммунистические партии.Кроме того, активизировались национально-освободительные движения мусульманских меньшинств в Таиланде и на Филиппинах, которые находили поддержку со стороны международных религиозно-фундаменталистских организаций и отдельных мусульманских государств.В-четвертых, Соединенные Штаты Америки также укрепляли свое военно-политическое присутствие в регионе и стремились превратить большинство стран Юго-Восточной Азии в проводников своего влияния. Наибольшего успеха США добились на Филиппинах и в Таиланде, которые стали верными партнерами США в регионе. Что касается Южного Вьетнама, то он фактически окончательно стал к этому времени сателлитом США. Наконец, оставляла желать лучшего и экономическая ситуация в большинстве стран региона – население продолжало жить в глубокой бедности, экономика развивалась достаточно медленно, партнерские связи между странами также не отличались высокой динамикой роста.Такая сложная обстановка заставила правительства ряда стран региона искать выход из сложившейся ситуации и консолидировать свои усилия в борьбе с внешнеполитическими и внутриполитическими рисками. С другой стороны, к этому их подталкивали и Соединенные Штаты Америки, которые были заинтересованы в интеграции своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в единую структуру. Идею создания блока своих союзников в США вынашивали давно. Так, еще в 1955-1956 гг. была создана организация СЕАТО - Организация Договора Юго-Восточной Азии. Толчком к ее созданию послужило подписание 8 сентября 1954 года договора о коллективной защиты Юго-Восточной Азии, известного также как Манильский договор. Блок СЕАТО изначально создавался США в качестве военно-политической группировки, способной противостоять росту советского и китайского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме собственно США, в блок СЕАТО вошли Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Франция, Пакистан, а из собственно стран Юго-Восточной Азии – Таиланд и Филиппины. Партнерами СЕАТО были Южная Корея и Южный Вьетнам.Однако уже во второй половине 1960-х гг. блок СЕАТО вошел в полосу кризиса, из которой так и не смог выйти. Кризис был связан с особенностями политического позиционирования ключевых участников блока в регионе. В частности, Франция потеряла интерес к деятельности в рамках СЕАТО после утраты индокитайских колоний и постепенного ослабления своего политического и экономического влияния в Индокитае. В 1965 году Франция перестала участвовать в сессиях Совета СЕАТО. Великобритания, изначально более активная, чем Франция, тоже потеряла интерес к блоку после предоставления политической независимости Малайе и Сингапуру. В конце концов, в США осознали необходимость создания блока с иным составом и на качественно иной основе. Американские аналитики продумывали различные варианты консолидации некоммунистических государств Юго-Восточной Азии, оценивая плюсы и минусы различных моделей.Главной парадигмой создания АСЕАН стало превалирование экономического и политического сотрудничества над военным. Американское руководство считало, что именно экономические связи позволят укрепить солидарность членов АСЕАН в борьбе против «коммунистической угрозы» в Юго-Восточной Азии. Чтобы страны Юго-Восточной Азии не ощущали своей зависимости от Вашингтона и не были унижены вмешательством Америки в свою внутреннюю и внешнюю политику, США отказалось от участия в АСЕАН в качестве официального члена, хотя, разумеется, сохраняло обширные возможности для влияния на политику стран – участниц АСЕАН.Но ко времени создания АСЕАН страны, которые рассматривались США в качестве его наиболее перспективных потенциальных участников, уже имели и собственные интересы. Они лежали не только в плоскости противостояния «коммунистической угрозе» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в укреплении политического и экономического сотрудничества некоммунистических государств Юго-Восточной Азии, в том числе и для обеспечения большей независимости от Вашингтона.Таким образом, США фактически подтолкнули страны Юго-Восточной Азии к консолидации для достижения собственных интересов, которые уже далеко не всегда следовали в фарватере американской политики. Более того, некоторые идеи стран региона совсем не совпадали с американской внешнеполитической линией. В частности, речь идет о провозглашении Юго-Восточной Азии зоной мира и безопасности, что как бы предполагало и необходимость вывода иностранных войск, ведущих боевые действия в странах региона. Постепенно некоммунистические страны пришли к выводу, что даже при наличии риска активизации коммунистов, кровопролитные войны в Индокитае оказывают огромное дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе, препятствуют его полноценному экономическому развитию.Страны Юго-Восточной Азии все меньше доверяли иностранным «партнерам», в первую очередь – США и Великобритании, подозревая, что западные державы грубо вмешиваются в политику региона, руководствуясь исключительно собственными политическими, военными и экономическими целями. Поэтому стремление к самостоятельному развитию и поиску путей стабилизации ситуации в Юго-Восточной Азии в конечном итоге стало превалирующей линией государств региона при создании АСЕАН. Соединенные Штаты просчитались – вместо послушного блока, политической и экономической копии СЕАТО, они получили в Юго-Восточной Азии объединение, основанное на совершенно иных принципах и с другими целями.8 августа 1967 года в здание Департамента иностранных дел Таиланда в Бангкоке прибыли важные гости – министр иностранных дел Индонезии Адам Малик, министр иностранных дел Филиппин Нарцисо Рамос, министр иностранных дел Малайзии Абдул Разак, министр иностранных дел Сингапура С. Раджаратнам. Их встретил глава внешнеполитического ведомства Таиланда Танат Кхоман. В результате встречи главных дипломатов пяти государств Юго-Восточной Азии была подписана Декларация АСЕАН, вошедшая в историю как Бангкокская декларация.Таким образом, АСЕАН была создана пятью ведущими на тот момент некоммунистическими государствами Юго-Восточной Азии – Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Филиппинами и Таиландом. Каждая из этих стран имела многочисленные собственные проблемы, в частности Таиланд соседствовал с воюющими Лаосом, Камбоджей и Вьетнамом, на Филиппинах и в Малайзии шли гражданские войны. В Индонезии, где в 1965 г. генерал Сухарто пришел к власти и устроил расправу над коммунистами, предстояло совершить дальнейшие шаги для политической и экономической модернизации государства. Пожалуй, наиболее стабильной страной был лишь маленький Сингапур. Ради участия в АСЕАН постарались преодолеть свои противоречия Индонезия и Малайзия, отношения между которыми прежде неоднократно выходили на уровень прямой конфронтации.В 1971 году была принята Куала-Лумпурская декларация, направленная на решение трех основных задач АСЕАН. В первую очередь, страны АСЕАН соглашались развивать сотрудничество в сфере защиты своих политических интересов совместными силами. От иностранных держав, включая США, СССР и Китай, ожидалось признание Юго-Восточной Азии территорией мира и нейтралитета, что предполагало отказ от грубого вмешательства во внутренние дела стран региона и, тем более, от стимулирования вооруженных конфликтов в регионе.Во-вторых, АСЕАН провозглашала нейтральный характер региона главной целью будущей политики в Юго-Восточной Азии. Таким образом, АСЕАН, хотя прямо и не отказывалась от противостояния коммунистической экспансии в регионе, но давала понять, что главной целью для объединения является не война, а мир. В-третьих, брался курс на мирное сотрудничество и сосуществование с теми странами, которые отказываются от агрессивной политики, пусть даже их политическое устройство и отличается от политического устройства стран – участниц АСЕАН. Таким образом, открывались серьезные перспективы для улучшения экономической ситуации в Юго-Восточной Азии. Ведь, если не брать в расчет политические интересы и амбиции США в регионе, то для стран – участниц АСЕАН торговля с коммунистическими или социалистическими странами региона в любом случае представляла серьезный интерес, так способствовала бы росту собственных экономик.Наконец, АСЕАН брала курс на отказ от любых посягательств на безопасность или территориальную целостность соседних государств, что тоже способствовало нормализации ситуации в регионе и улучшению взаимоотношений между странами Юго-Восточной Азии, причем не только между странами – участницами АСЕАН.1 января 1984 года политическую независимость официально получил султанат Бруней-Даруссалам, который спустя несколько дней был принят в состав АСЕАН в качестве шестого члена этой международной организации. Таким образом, в состав объединения вошли фактически все некоммунистические страны региона. Новые возможности для развития АСЕАН были открыты уже в 1990-е годы, после прекращения Холодной войны и постепенной нормализации политической ситуации в Юго-Восточной Азии. Как ни странно, но седьмым участником АСЕАН стала Социалистическая Республика Вьетнам, присоединившаяся к организации 28 июля 1995 года. К этому времени Вьетнам уже начал экономическую модернизацию и нуждался в укреплении экономических связей с другими странами региона. Спустя два года, 23 июля 1997 года, АСЕАН пополнилась еще двумя новыми участниками – в организацию вступили коммунистический Лаос и Мьянма (Бирма). На два года затянулось вступление в АСЕАН последней из бывших просоветских стран региона – Камбоджи, которая вступила в организацию 30 апреля 1999 года. Таким образом, к концу ХХ века в состав АСЕАН вошли практически все государства Юго-Восточной Азии, вне зависимости от их политического строя и официальной идеологии. В 2011 году заявление о вступлении в АСЕАН подала последняя страна региона, не охваченная членством в организации – Восточный Тимор.Статус наблюдателя при АСЕАН уже давно имеет Папуа-Новая Гвинея. Это государство не относится географически к Юго-Восточной Азии, но его территориальная близость подразумевает важность для него экономических связей со странами региона.Таким образом, в настоящее время АСЕАН является крупнейшим объединением, в которое входят все страны Юго-Восточной Азии. Если в советское время отношения между странами АСЕАН и Советским Союзом были плохо развиты, поскольку участницы организации считались союзниками и партнерами США и противниками советского влияния в регионе, то с начала 1990-х гг. стало расти экономическое, политическое и культурное партнерство АСЕАН и Российской Федерации.13 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый саммит «Россия – АСЕАН», и с этого времени традиция проведения таких саммитов стала ежегодной, что способствовало дальнейшему укреплению сотрудничества России с Юго-Восточной Азией. И для России, и для стран Юго-Восточной Азии экономическое и политическое сотрудничество очень важны, тем более, что между отдельными странами ЮВА и Россией существуют очень теплые взаимоотношения, уходящие своими корнями и в советское и в дореволюционное прошлое. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион – сфера стратегических интересов российского государства и нашей стране важно поддерживать геополитический баланс, хотя, разумеется, состязаться по масштабам своего влияния в регионе с США и, тем более, с Китаем, она не сможет.