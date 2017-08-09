08.08.08. Война, у которой не найти начала. Часть 2

Следующий масштабный виток геноцида опять-таки совпал с ослаблением России и маниакальными ростками национализма, характерными для «лихих времён». Однако, к этому времени конфликт в Южной Осетии, как весьма перспективный пожар на границах России стал привлекательным и для наших заклятых друзей из стран Запада. Ещё в 1989 году к Цхинвалу съехалась целая колонна машин с агрессивно настроенными националистами с требованием пропустить их в город с целью проведения «митинга», инициатором, разумеется, был Гамсахурдия. Не попав в столицу Южной Осетии, грузинские активисты взяли город в осаду на несколько месяцев, в результате которой погибли 5 человек, были избиты в пригородах и селениях около полутысячи.В 1990 году националисты пришли к власти в Грузии, председателем Верховного Совета ГССР стал Звиад Гамсахурдия и провозгласил независимость от СССР. И автоматически, как говорится, и повторится всё как встарь, упразднил АОЮО. Весь этот исторический абсурд сопровождался дикой осетинофобской истерией в грузинской прессе. Та самая «интеллигенция» пела дифирамбы Звиаду и проклинало непокорную Аланию. Даже Каталикос-Патриарх Всея Грузии Илиа II издал более чем противоречивый, если не сказать преступный, приказ:Можете себе представить, на какую почву лёг этот «приказ»? Такая попытка остановить братоубийство сравнима с тушением пожара с помощью бензина.С 1989 года на территории Южной Осетии начался полноценный виток очередного геноцида. Цхинвалу отключали свет, начались грабежи, убийства и по старой доброй традиции поджоги. Наконец, Тбилиси ввёл в Цхинвал нацгвардию и грузинскую милицию, которые были выбиты из города отрядами самообороны Осетии. На обещание Москвы прекратить агрессию Грузии, Совет депутатов Южной Осетии согласился остаться в положении автономной области. Но геноцид даже не замедлился, поэтому в 1992 году в результате референдума было принято решение о независимости Южной Осетии и воссоединению с Осетией Северной.18 марта 1991 года грузинские националисты у села Еред тормозят машину с 25 осетинами. После избиений женщин и детей отпустили, а мужчин после истязательств заживо похоронили в овраге. Обнаружено массовое захоронение было лишь в 1993 году.В том же 1991 году мученическую смерть принял 27-летний школьный учитель Маир Алексеевич Букулов. Его схватили националисты в грузинском селе Курта, подвесили вниз головой, отрезали уши, выкололи глаза и сожгли паяльной лампой.20 мая 1992 года Ередская трагедия повторилась. На Зарской дороге была остановлена колонна беженцев, в основном ими были старики, женщины и дети, т.е. те, кто не может держать оружие. Грузинские боевики без предъявления каких-либо требований в упор расстреляли более 30 человек.Но, как это ни ужасно, эти чудовищные факты всего лишь список ярких примеров геноцида, которые происходили на общем фоне не менее кровавых событий. В феврале 1992 года вокруг Цхинвала грузинские военные формирования сконцентрировали артиллерию и бронетехнику. Обстрел разной степени интенсивности продолжался вплоть до июля, унеся жизни сотен мирных жителей. Что характерно, Гамсахурдия был уже свергнут и не контролировал Грузию. Его сторонник, так называемые звиадисты, разожгли гражданскую войну уже на территории самой Грузии. Но червоточина национальной ненависти, распалённая одним националистом, кровила сама собой.Вот ещё одно интересное свидетельство. Лауреат премии «Золотое перо Руси» 2008 года Сергей Стукало, участник событий 90-х, в своей книге «Цхинвали в огне» описывает грузинские патрули, которые «на бумаге» вместе с нашими военными должны были урегулировать конфликт. На практике это выливалось в то, российские военные охраняли местных от своих «коллег». К тому же, очень часто частные дома осетин, на которые эти самые «миротворческие» патрули грузин обращали особое внимание, на следующее утро были разграблены, а семьи зарезаны. Также весьма своеобразно зарекомендовали себя российские «правозащитники» из известной организации со скульптурно-похоронным названием, которая каждый год пересчитывает жертвы репрессий и никак не может остановиться на какой-то конкретной цифре. Так, количество жертв осетин ими искусственно принижалось. Впрочем, чему удивляться, любая страна, стремящаяся в состав России, априори, сепаратист.Вся та кровавая баня, которой сопровождался развал СССР, убирал с мировой карты крупного игрока. Именно поэтому прозападные «правозащитники» не просто оказались в одной лодке с самыми кровавыми «деятелями», они были в этой лодке изначально, так как задача и поводок был один и тот же и в методах не стеснялись. За примером далеко ходить не надо. Сам Звиад Гамсахурдия, откровенный националист, был учредителем Грузинской Хельсинской группы в 1977 году. Той самой группы, которая предстаёт в либеральных СМИ святее Папы Римского. Но это не помешало им принять в свои ряды «хельсинцев» и украинских нацистов, таких как Левко Лукьяненко.Строго говоря, если собрать всех «правозащитников» из стран всего бывшего Союза, сделавших свой националистический «каминг-аут», то народу хватит на полнокровную Освенцимскую комендатуру. И ещё с десяток другой останется на исполнение роли эсэсовских овчарок.У судьбы злая ирония. Звиада перезахоронили в 2007 году, за год до очередного нападения на Цхинвал, в пантеоне государственных и общественных деятелей Грузии. На церемонии присутствовал и посол России, ненависть к которой Звиад не скрывал. Это, наверное, такой особый вид психологического мазохизма наших «элит». Толпа, которая некогда смела его режим, снова заведённая в то же русло, скандировала - «Звиад, мы с тобой!» Во главе шествовал печальный Мишико, тогда ещё президент, а не политическая квартирантка.Геноцид 2008 года унёс жизни около 1,5 тыс. осетин. Правозащитники из Human Rights Watch в интервью «Эхо Москвы» заявляли, что эти цифры завышены и в Цхинвале на 14 августа зарегистрировано менее 50 погибших.А национальная нетерпимость периодически культивируется, мало ли когда очередному политическому проходимцу потребуется пушечное мясо, которое не против пограбить под благовидным предлогом? Повторится ли геноцид? Да, если Россия ослабнет в военном или в политически волевом плане. А пока… Светлая память всем невинным жертвам геноцида кровавого августа 2008 года.