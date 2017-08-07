Украинские пограничники задержали российское судно

Пограничники Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна. На запросы оно не отвечало, поэтому в готовность сразу привели катерных группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировали как рыболовный сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено. Отметим, что акватория Азовского моря находится под усиленным контролем Госпогранслужбы. Постоянно отслеживаются все суда, которые находятся в море. Только с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы осмотрели более 450 судов, а более 10 были задержаны.

Государственная пограничная служба Украины распространяет сообщение о том, что украинскими пограничниками задержано российское судно. Речь идёт о рыболовецком судне, которое вело промысел в Азовском море. Сообщается, что задержание российского сейнера было произведено в минувшие выходные. Из сообщения украинской ГПС По последним данным, решается вопрос о том, чтобы судно вместе с экипажем было отпущено в ближайшее время. Однако Служба безопасности Украины предпринимает меры для «выявления всех обстоятельств ведения научного промысла российским сейнером». О каких именно обстоятельствах идёт речь, в СБУ не конкретизируют.