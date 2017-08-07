20:05 07 августа

Украинские пограничники задержали российское судно

Государственная пограничная служба Украины распространяет сообщение о том, что украинскими пограничниками задержано российское судно. Речь идёт о рыболовецком судне, которое вело промысел в Азовском море. Сообщается, что задержание российского сейнера было произведено в минувшие выходные. Из сообщения украинской ГПС:

Пограничники Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна. На запросы оно не отвечало, поэтому в готовность сразу привели катерных группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировали как рыболовный сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено. Отметим, что акватория Азовского моря находится под усиленным контролем Госпогранслужбы. Постоянно отслеживаются все суда, которые находятся в море. Только с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы осмотрели более 450 судов, а более 10 были задержаны.


Украинские пограничники задержали российское судно



По последним данным, решается вопрос о том, чтобы судно вместе с экипажем было отпущено в ближайшее время. Однако Служба безопасности Украины предпринимает меры для «выявления всех обстоятельств ведения научного промысла российским сейнером». О каких именно обстоятельствах идёт речь, в СБУ не конкретизируют.

Использованы фотографии: http://dpsu.gov.ua
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Комментарии 15

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:27
    Крутые перцы в ВМФ Украины! Наверное адмирал задерживал наших рыбаков в форме и при медалях "за побег из Крыма"? soldier
    ОТДЕЛ
    1. Алексей7777777 Сегодня, 19:36
      Рыбакам внимательнее надо-погранцы других стран и в борт могли пару снарядов всадить при наличии плохого с утра настроения.Уважительнее надо к чужим территориальным водам относиться,по звёздам давно никто не ходит,заблудились они.
      Алексей7777777
      1. Толстоевский Сегодня, 19:41
        окель в Азове чужие воды? Разве что чужие погранцы
        Толстоевский
      2. iConst Сегодня, 19:59
        Каким, нафиг, рыбакам. Сказано: «для «выявления всех обстоятельств ведения научного промысла российским сейнером». Академики там были — идеи в азовской водичке ловили...
        iConst
    2. лаврентий павлович Сегодня, 19:47
      Цитата: ОТДЕЛ
      Крутые перцы в ВМФ Украины! Наверное адмирал задерживал наших рыбаков в форме и при медалях "за побег из Крыма"? soldier

      А где Российские патрульные катера? Да и давно надо заканчивать с Украинским вопросом- нужно брать Киев и наводить порядок как можно быстрее. Вся молодежь на Украине зомбируется в детских садах, в школах, в ВУЗах ненавистью к России, плоды не заставят долго ждать.
      лаврентий павлович
      1. Zibelew Сегодня, 19:54
        Цитата: лаврентий павлович
        нужно брать Киев

        Ну бери, че. Мы не против.
        Zibelew
  2. Балу Сегодня, 19:31
    Не понял, судно было задержано в территориальных водах бандерии или в нейтральных водах?
    Балу
    1. Pirogov Сегодня, 19:37
      Цитата: Балу
      Не понял, судно было задержано в территориальных водах бандерии или в нейтральных водах?

      Профессионализм журналистов вызывает сомнения ,хотя и есть указание на 10 км от Мариуполя ,а чьи это воды .выходит так ,что мы должны это и так знать........
      Pirogov
      1. stalkerwalker Сегодня, 19:56
        Цитата: Pirogov
        ,хотя и есть указание на 10 км от Мариуполя ,а чьи это воды .выходит так ,что мы должны это и так знать........

        Для своевременного предотвращения пересечения линии ограничения террвод, стандартная величина которых сегодня равна 12 морских миль, на борту судна должна быть установлена электронная картография. Это дорогая вещь, если ставить лицензионное оборудование. "Хакнутые" элетронные карты вам обойдутся в 50-100 баксов на всю акваторию Азовского моря.
        Использование бумажных навигационных карт требует хорошего профессионализма навигаторов, исправной аппаратуры.
        Если вышеприведенные условия не были соблюдены - владельцу судна придётся потрясти кошельком.
        stalkerwalker
    2. Подрезчик Сегодня, 19:55
      Цитата: Балу
      Не понял, судно было задержано в территориальных водах бандерии или в нейтральных водах?

      Могу ошибаться, но кажется тер. воды это 12-ти мильная зона. Да если бы столб зашел под российским флагом, они бы и до столба докопались, только повод дай! fool
      Подрезчик
  3. Гардамир Сегодня, 19:33
    Рыбаки оказались заложниками политики. Наверно уже все коленки исписаны, так что могут и не отпустить.
    Гардамир
  4. Кац Сегодня, 19:33
    Поссорили два народа близких, эх... грустно всё это.
    Кац
    1. Толстоевский Сегодня, 19:41
      малороссы и великороссы - один народ
      Толстоевский
  5. МВГ Сегодня, 19:34
    Бедные моряки, сейчас мозг то им вынесут эти, из "ВМФ Украины"
    МВГ
  6. Бензорез Сегодня, 19:39
    Ну и что это за событие? Осмотровая группа-замечаний не предьявила. Посудина пошла дальше по своим делам. Отвечали бы на запросы-глядиш вообще мимо прошли бы.
    Бензорез
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