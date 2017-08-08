Беспилотный авиационный комплекс «Орион»



"Орион" в полете. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"



Макет БПЛА "Орион", ранее демонстрировавшийся на выставках. Фото Bastion-karpenko.ru



"Орион" на аэродроме в г. Рязань, май 2017 г. Фото Bmpd.livejournal.com



Носовая часть беспилотника. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"



Днище машины, вид на хвост. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"



Винтомоторная группа. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"



Демонстрация конструкции планера, изготовленной из композитов. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"



Операторские пульты в модуле-контейнере. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"



"Орион" идет на взлет. Кадр из рекламного видео группы "Кронштадт"

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://vpk.name/

https://defence.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

http://twower.livejournal.com/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-886.html

На вооружении российской армии пока отсутствуют средние и тяжелые беспилотные летательные аппараты отечественной разработки. Все имеющиеся системы этого класса были разработаны зарубежными компаниями. Тем не менее, негативная ситуация в этой области постепенно исправляется. В нашей стране уже был создан перспективный БПЛА среднего класса, способный решать широкий круг задач. Первый отечественный проект подобного рода, сумевший дойти до стадии летных испытаний, носит название «Орион».Проект БПЛА «Орион» является одной из самых интересных отечественных разработок последних лет. Помимо принадлежности к новому для российской оборонной промышленности классу интерес к проекту стимулировала общая атмосфера секретности. Разработчики и заказчики перспективного комплекса время от времени рассказывали о новейшей отечественной разработке, но большая часть сведений достаточно долго не подлежала разглашению. Как следствие, специалистам и любителям техники приходилось довольствоваться лишь различными оценками и предположениями.В ходе недавнего международного аэрокосмического салона МАКС-2017 компания-разработчик «Ориона» провела официальную презентацию, в ходе которой рассказала об основных особенностях перспективного БПЛА, о его предназначении и т.д. Кроме того, был опубликован официальный рекламный ролик. Благодаря официальной презентации все желающие получили новую информацию об интереснейшем отечественном образце.Разработка БПЛА «Орион» стартовала в 2011 году по заказу министерства обороны. Работы велись в рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Иноходец». Исполнителем работ и головным разработчиком беспилотника была назначена компания «Транзас» (г. Санкт-Петербург). К настоящему времени организация-разработчик сменила название и теперь называется «Группа «Кронштадт». Несмотря на подобные процессы организационного характера, проектирование было выполнено в установленные сроки, а позже на испытания был выведен опытный образец перспективного летательного аппарата.Целью ОКР «Иноходец» было создание нового БПЛА, имеющего средние размеры и взлетную массу. Аппарат должен был иметь большую продолжительность полета и грузоподъемность, достаточную для транспортировки разведывательного оборудования. Готовый комплекс предполагалось использовать для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки определенных районов. При этом следовало обеспечить возможность длительного патрулирования в заданном районе.На разработку беспилотника, получившего название «Орион», ушло несколько лет. В 2015 году был построен первый опытный образец, предназначавшийся для использования в летных испытаниях. В дальнейшем специалисты компании «Кронштадт» и министерства обороны провели необходимые проверки. По имеющимся данным, испытания опытного «Ориона» продолжаются до сих пор. Интересно, что до определенного времени авторы проекта не стремились раскрывать информацию о перспективном БПЛА. Из-за этого подробные сведения о проекте появились лишь несколько недель назад.Более того, точный облик беспилотника стал известен лишь в конце весны. Тогда в социальных сетях появились фотографии с рязанского аэродрома Протасово, на которых был запечатлен летательный аппарат с маркировкой «Орион 01» на борту. Необходимо отметить, что реальный внешний вид новой отечественной машины заметно отличался от предполагавшегося ранее. В частности, БПЛА был построен по нормальной аэродинамической схеме, тогда как ранее упоминалась возможность использования двухбалочной архитектуры.Следует напомнить, что с 2013 года компания «Транзас» показывала макет перспективного аппарата и рекламные видео по этому проекту. На тот момент предлагалось строительство летательного аппарата двухбалочной схемы с характерным Л-образным хвостовым оперением. Такая машина могла бы нести различное оптико-электронное или иное разведывательное оборудование. Как стало ясно в конце весны текущего года, с тех пор авторы проекта успели заметным образом пересмотреть основные концепции, результатом чего стало значительное изменение технического облика БПЛА. Поданный на испытания и показанный на МАКС-2017 аппарат не имеет заметного сходства с демонстрировавшимися ранее моделями.Недавняя презентация с официальной публикацией всей основной информации позволила составить достаточно подробную картину и понять преимущества и недостатки перспективного «Ориона». Рассмотрим доступную информацию об интереснейшей отечественной разработке.По официальным данным, перспективный беспилотный авиационный комплекс разведки и наблюдения «Орион» включает в себя ряд основных устройств. Прежде всего, это беспилотные летательные аппараты среднего класса, выступающие в качестве носителя того или иного разведывательного оборудования. Кроме того, комплекс включает модуль управления взлетом и посадкой, операторский модуль, радиомодуль, а также набор аппаратуры для наземного обслуживания техники.По очевидным причинам, наибольший интерес в новом комплексе «Орион» представляет одноименный беспилотный летательный аппарат. К этому БПЛА предъявлялись особые требования. В частности, «Орион» должен был стать первым отечественным аппаратом класса MALE (Medium Altitude, Long Endurance – «Средняя высота, большая продолжительность»). Подобные характеристики позволяют получить ряд важнейших возможностей, повышающих потенциал техники в контексте решения разведывательных задач.Проектом предлагается строительство летательного аппарата средних размеров нормальной аэродинамической компоновки с прямым крылом и V-образным хвостовым оперением. Детали планера изготавливаются из композиционных материалов на основе углеродного волокна, что сокращает массу конструкции при достаточных показателях прочности. Основная часть тех или иных агрегатов устанавливается внутри фюзеляжа. Некоторые приборы, однако, частично располагаются за пределами планера, из-за чего нуждаются в дополнительных съемных обтекателях.Перспективный БПЛА имеет фюзеляж большого удлинения, имеющий несимметричное поперечное сечение. Борта и верхняя поверхность выполнены в виде единой поверхности, а днище имеет выгнутую форму. Как видно на имеющихся материалах, носовой обтекатель фюзеляжа выполнен радиопрозрачным и, вероятно, допускает установку определенного радиоэлектронного оборудования. В центральной части фюзеляжа находятся узлы крепления крыла. На бортах хвоста предусматривается установка двух наклонных плоскостей оперения. Между этими плоскостями и на днище располагается пара прямоугольных кожухов, необходимых для охлаждения двигателя.Значительная часть внутренних объемов фюзеляжа отдается под установку разнообразной электронной аппаратуры. На днище носовой части имеются крепления для установки необходимого оборудования, позади которых располагается ниша передней стойки шасси. В центре фюзеляжа, перед крылом, имеется еще один объем для целевого оборудования. Позади крыла на нижней части фюзеляжа имеется пара продольных ниш для основных стоек шасси. В хвостовой части машины располагается поршневой двигатель.Создание требуемой подъемной силы возлагается на среднерасположенное прямое крыло большого удлинения с незначительным сужением. В центральной части каждой плоскости имеется пилон с обтекателем для размещения некоторых приборов. Крыло имеет развитую механизацию. В корневой его части имеются закрылки большого размаха. Вблизи законцовок располагаются элероны. БПЛА «Орион» получил V-образное хвостовое оперение, состоящее из двух прямоугольных элементов. Задняя их кромка отдается под рули, пригодные для управления по тангажу и рысканью.Важной особенностью беспилотника является архитектура средств управления. Контроль за работой всех основных устройств осуществляется только при помощи электрических систем. Все рули, средства уборки шасси и т.д. оснащаются электрическими приводами. Кроме того, планер оснащается электрической противообледенительной системой.По известным данным, аппарат комплектуется бензиновым поршневым двигателем. Модель и параметры силовой установки неизвестны, но есть основания предполагать использование двигателя с воздушным охлаждением. Двигатель соединяется с двухлопастным толкающим винтом.Взлет и посадка должны осуществляться при помощи трехточечного шасси с носовой стойкой и колесами малого диаметра. Стойки имеют подвеску с амортизаторами и после взлета убираются в фюзеляж поворотом назад.«Орион» может нести специальное оборудование различного назначения. Так, основным средством наблюдения является многофункциональная оптико-электронная система, подвешиваемая под носовую часть фюзеляжа. Несколько оптических приборов размещаются в сферическом обтекателе, монтируемом на П-образной опоре. Обеспечивается возможность наведения в разных направлениях и наблюдения в любое время суток. Такое оборудование может использоваться для ведения разведки и наблюдения, как самостоятельно, так и в сочетании с другой аппаратурой.Центральное посадочное место фюзеляжа может использоваться для установки аэрофотоаппарата или иной аппаратуры. Также рядом с центром тяжести машины может подвешиваться компактная радиолокационная станция или аппаратура радиотехнической разведки. РЛС может использоваться вместе с оптико-электронной системой, тогда как средства радиотехнической разведки нуждаются в монтаже дополнительной аппаратуры в носу фюзеляжа. Крупные и выступающие подвесные агрегаты должны прикрываться обтекателями.Согласно опубликованным данным, БПЛА нового типа может нести только разведывательное оборудование различных типов. Возможность несения и применения какого-либо вооружения не оглашалась. По данным разработчика, общий вес полезной нагрузки составляет 200 кг. Ее состав определяется в соответствии с целями вылета.Взлетная масса «Ориона» составляет примерно 1200 кг, из которых 200 кг приходится на полезную нагрузку в виде целевого оборудования. Аппарат способен автоматически взлетать и садиться. По командам с операторского пульта машина должна выходить в заданный район. Возможна работа беспилотника на удалении до 250 км от наземной аппаратуры управления. Летные характеристики и экономичный двигатель позволили получить продолжительность полета на уровне 24 часов. Высота полета – до 7500 м.Все управление беспилотными летательными аппаратами осуществляется наземным комплексом средств, в составе которого имеется несколько модулей различного назначения. Все модули строятся на основе унифицированных корпусов-контейнеров, однако имеют различный набор оборудования. Как следует из опубликованных данных, один модуль предназначается для размещения операторов и их пультов, второй вмещает радиотехнические средства, а третий предназначается для приборов автоматического взлета и посадки.Управление БПЛА выполняется оператором, в распоряжении которого имеется пульт с набором соответствующего оборудования. Каждое рабочее место оператора оснащается парой широкоформатных жидкокристаллических мониторов и органами управления. В зависимости от имеющихся целей, оператор может готовить программу полета, непосредственно управлять беспилотником, принимать данные с него, обрабатывать собранную информацию и т.д. При этом аппаратура комплекса разведки «Орион» обеспечивает как прямое управление летательными аппаратами, так и автоматический полет по заранее созданной программе. В одном контейнере-модуле помещается четыре рабочих места операторов.Предложенный облик беспилотного авиационного комплекса дает сравнительную простоту эксплуатации в сочетании с высокой мобильностью. Модули контейнерного исполнения, вмещающие разнообразную аппаратуру и беспилотники, могут достаточно быстро и просто перевозиться в заданный район любым подходящим транспортом. Развертывание комплекса «Орион» на позиции так же не должно быть связано с заметными затруднениями.Перспективный отечественный средний БПЛА «Орион» относится к классу MALE, что в определенной мере раскрывает его возможности и предназначение. Аппарат способен оставаться в воздухе в течение суток, что позволяет использовать его для длительного патрулирования заданных районов, наблюдения за различными объектами и т.д. Сменная полезная нагрузка, в состав которой может входить разнообразная оптико-электронная или радиоэлектронная аппаратура, может использоваться для наблюдения, картографирования и т.д. По результатам вылета беспилотника оператор, используя штатное оснащение и программное обеспечение своего рабочего места, может составить подробный отчет, в том числе включающий трехмерные карты местности и информацию о расположении тех или иных объектов.На данный момент есть все основания полагать, что новейший отечественный проект «Орион» завершается успешным решением всех поставленных задач. Благодаря этому новая техника, завершив испытания и хорошо показав себя, сможет поступить на вооружение и пойти в серию. Соответствующие приказы и распоряжения могут появиться в течение нескольких следующих лет. Когда именно появится заказ, пока, по очевидным причинам, не уточняется. По разным оценкам, готовый комплекс будет представлен военному ведомству в следующем 2018 году.Следует отметить, что в контексте проекта «Орион» уже ходят примечательные слухи. Согласно этим сведениям, по определению не имеющим подтверждения, контракт на серийное производство новых БПЛА может появиться в к концу текущего десятилетия. Армия может заказать несколько десятков беспилотных авиационных комплексов, вместе с которыми будет использоваться до сотни летательных аппаратов. Специально для эксплуатации подобной техники могут быть сформированы новые подразделения.По имеющимся данным, в настоящее время беспилотный авиационный комплекс «Орион» с одноименным БПЛА проходит различные испытания, в том числе подразумевающие выполнение тестовых полетов. Известно, что испытания стартовали не позднее прошлого года, и потому к настоящему времени группа «Кронштадт» могла получить определенные положительные результаты, а также провести необходимую доводку существующего проекта. В свете известных данных и подобных предположений возможность завершения работ в следующем году выглядит вполне возможной.Успешное завершение опытно-конструкторской работы «Иноходец» с получением полноценного пригодного к эксплуатации комплекса разведки и наблюдения даст самые положительные результаты для отечественных вооруженных сил. Армия получит современный многофункциональный комплекс, способный осуществлять разведку и собирать информацию о заданных районах, в том числе на значительном удалении от мест развертывания. Высокая продолжительность полета, в свою очередь, позволит решать подобные задачи с большей эффективностью.Кроме того, проект «Орион» имеет большое значение в контексте развития отечественного авиастроения. До недавнего времени российские предприятия предлагали новые проекты БПЛА среднего и тяжелого класса, но большая часть подобных разработок не дошла даже до первого пробного полета. Беспилотник «Орион» на данный момент является самым успешным представителем своего класса. Этот проект был доведен до строительства и испытаний опытной техники, а теперь приближается к возможному принятию на вооружение.Ожидаемое официальное начало эксплуатации подобной техники и запуск серийного производства покажут, что российская оборонная промышленность действительно смогла освоить новое для себя направление и представить армии требуемые комплексы. В средней перспективе успешное завершение проекта «Орион» позволит начать замену импортной техники отечественными образцами. Еще одно важное направление можно будет развивать без чужой помощи.