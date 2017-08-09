09:36 09 августа

Многоцелевой истребитель МиГ-29. Инфографика

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.


Первоисточник: http://infosurfing.ru/


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