Многоцелевой истребитель МиГ-29. Инфографика

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.