Турция теряет влияние на севере Сирии, её больше волнуют внутренние проблемы

Что на самом деле происходит на севере Сирии? На вопрос экспертной трибуны "Реалист" отвечает кандидат исторических наук, востоковед-курдолог Икбаль Дюрре:"Сообщения о том, что Турция вошла в сирийский Курдистан — дезинформация. По моей информации, Турция заходила туда на несколько сотен метров, заложила там новые мины и вернулась обратно. Там сейчас другие интересные вещи происходят. Дело в том, что террористическая организация "Ахрар аш-Шам", которую больше всего поддерживает Катар, теряет своё влияние.А террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берет под контроль районы в Идлибе. А это означает, что влияние Ирана, Катара и Турции уменьшается. Турция теряет былой контроль над "Джебхат ан-Нусрой". Поэтому в районе Идлиба влияние Саудовской Аравии сейчас превосходит влияние Катара. Это интересный момент.Конечно, и не только против них, но и против Ирана. И это выражается в том, что "Джебхат ан-Нусра" усиливает свои позиции, а такие организации, как "Ахрар аш-Шам", подконтрольные Катару, теряют свои позиции. Вместо Ирана, Турции и Катара берут верх сейчас саудиты, что устраивает американцев, я так понимаю.Что касается сирийских курдов, то их положение зависит от того, дальше какая будет позиция США и России в отношении Идлиба. Я не исключаю, что Россия и США могут осуществить в Идлибе совместную операцию. Может быть такое. И в этой операции они могут действовать совместно с курдами. Все ещё остаётся шанс, что курды могут способствовать в будущем сближению Вашингтона и Москвы. Надо отметить вот что: Россия же сейчас, как вы знаете, строит новую базу в районе аль-Хасаб. Это что-то новое. Ранее Россия дальше Пальмиры не заходила, то есть традиционно оставалась на западном берегу Евфрата и вдоль границы Средиземного моря. А на фоне развития усиления США в регионе Россия решила открыть свою вторую базу.Это очень важно. Более того, Россия не ушла из Африна. Ранее мы прогнозировали, что, скорее всего, Турция туда не войдет. Прогноз сбылся. Конечно, время идёт, и события могут пойти по-другому сценарию, но я по-прежнему уверен в том, что Турция не пойдёт против России и США. Она будет действовать в Сирии только с одобрения Москвы и Вашингтона.Если одна из сторон будет хоть немного против, Турция не пойдёт на такую операцию. Анкара сейчас занята другими проблемами, внутриполитическими. В Турции грядут большие перемены. Речь идёт о межпартийной и внутрипартийной борьбе. Эрдоган сейчас занят кадровыми и многими другими внутриполитическими вопросами".