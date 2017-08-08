Санкции Трампа: ход конем или уступка Капитолию?

Президент США Дональд Трамп назвал ранее подписанный им закон о введении очередного пакета санкций против России ущербным. По его мнению, принятые ограничения нарушают баланс в полномочиях между ветвями власти в стране и тем самым противоречат конституции.Речь идет о законопроекте, содержащем ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее он был принят обеими палатами конгресса подавляющим большинством, достаточным для того, чтобы преодолеть возможное вето президента США.Согласно заявлению Трампа, в утвержденном документе содержатся положения, которые позволяют конгрессменам изменять его содержание в обход процедуры, предусмотренной действующим законодательством. Кроме того, фактически ограничиваются полномочия главы государства по пересмотру санкционной политики – отныне все его решения в этой области подлежат рассмотрению в сенате и палате представителей.Учитывая, что в последнее время решения, которые президент-республиканец утверждает, все чаще расходятся с его намерениями времен избирательной кампании, приходится констатировать, что политическая система США находится в нестабильном состоянии. При этом насколько глубоки причины этого кризиса, настолько же неясны перспективы выхода из него. Типичная для демократического общества палитра мнений относительно действий власти в разрезе законодательного органа Соединенных Штатов на деле сузилась до принципиального неодобрения ключевых инициатив главы государства. В особенности это касается международных дел. Эксперты давно отметили тот факт, что внешнеполитический курс США не претерпевает кардинальных изменений на протяжении десятилетий независимо от личности президента и политической партии, которую он представляет.Этот феномен легко прослеживается в наши дни – достаточно проанализировать эволюцию высказываний Дональда Трампа за прошедший год. Начав свою кампанию с призывов к пересмотру роли НАТО в современной международной политике и изменению отношений с Россией на основе сотрудничества, он вернулся к ставшим традиционными обвинениям в «дестабилизирующем поведении» последней. Впрочем, «русофобом до мозга костей» его назвать нельзя, потому что в своих решениях Трамп, очевидно, руководствуется соображениями достижения взаимопонимания с законодателями хотя бы в отдельных областях. Чего не сказать о его однопартийце Джоне Маккейне, назвавшем озабоченность новым законом неуместной. Известный ястреб считает, что данный документ является наказанием лично Владимиру Путину «за нападение на нашу демократию».Как бы пытаясь оправдаться за подписанный им же законопроект, Трамп поспешил целиком взвалить вину за ухудшение отношений с Москвой на конгрессменов, призвав подписчиков в Twitter также «поблагодарить» их за отказ отменить реформу системы здравоохранения, принятую при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Таким образом, на данный момент это выглядит так, как будто глава американского государства, подвергающийся жесточайшей критике в СМИ, старается усидеть на двух стульях: с одной стороны, пытается угодить конгрессу, не ветируя принимаемые им законопроекты, а с другой, оправдаться перед Россией – мол, я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик. Посмотрим, что из этого получится. Пока же можно констатировать, что республиканец, стремившийся предстать перед избирателями как кандидат, никак не связанный с системой, в настоящий момент всеми силами старается в эту систему встроиться.